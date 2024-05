Prasówka 22.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta”?

📢 Tłumy na koncercie chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Zobacz kto był na występie i posłuchaj wyjątkowego chóru z Serbii (część 1) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wyjątkowy koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Przed słuchaczami zaprezentowało się 9 chórów, w tym goście z Serbii, laureaci Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Cerkiew prawosławna czci pamięć Świętego Jana Teologa. Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą Dzisiaj (21.05) Cerkiew prawosławna świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Zobacz jak wyglądały uroczystości w najdalej wysuniętej cerkwi prawosławnej na wschód Polski w Mostowlanach

📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 33. rocznicę powstania formacji Uroczysty apel, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczenie odznaczeń, aktów mianowania i wyróżnień. Tak we wtorek (21.05) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku świętowano 33. rocznicę powołania formacji. W uroczystości, prócz pograniczników i przedstawicieli innych służb mundurowych, wzięli udział m.in. wojewoda i marszałek podlaski, metropolita białostocki oraz prezydent Białegostoku i rodziny funkcjonariuszy. 📢 Burmistrz Sokółki wśród szesnastu osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Burmistrz Sokółki została zatrzymana w poniedziałek rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). W ramach tej samej akcji CBA zatrzymało również 15 innych osób. Z informacji, które udało się zdobyć, wynika, że śledztwo dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczące sprawy mają być ujawnione najwcześniej w środę po południu.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Duży pożar garaży. Płomienie ognia rozświetliły noc w Ełku. Zobacz zdjęcia pożaru Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 maja w Ełku, gdzie paliły się garaże. Strażacy zostali poinformowani o wybuchu pożaru koło godziny 23. Ogień objął sporą część budynku garażowego, cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie. 📢 Jagiellonia - Warta. 22 tysiace na trybunach, koncert Zenka Martyniuka, wielkie emocje na stadionie i telebim na Rynku Kościuszki! To bardzo dobra wiadomość dla kibiców, którzy nie dostali biletów na zamykający sezon PKO mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Fani poczują atmosferę piłkarskiego święta na Rynku Kościuszki, gdzie stanie telebim i będzie można wspólnie obejrzeć batalię Żółto-Czerwonych o mistrzostwo Polski.

📢 32 osoby zasiliły szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz zdjęcia z uroczystego ślubowania We wtorek 21 maja w szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wstąpiło 32 nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ślubowanie i mianowania odbyły się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. 📢 Boże Ciało. Dlaczego z procesji zabiera się brzozowe gałązki? Wyjaśniamy, o co chodzi Gdy tylko czoło procesji Bożego Ciała odejdzie od jednego z czterech ołtarzy, uczestnicy obrywają brzozowe drzewka, które jeszcze przed chwilą były dekoracją. Dziwny zwyczaj? To tradycja związana z ludowymi wierzeniami. Dawniej wierzono, że zielone gałązki z ołtarzy mają niezwykłą magiczną i dobroczynną moc, wspominają etnografowie. Przed czym chroniły i gdzie trafiały? Koniecznie przeczytaj! 📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej

📢 Ułani z 10. Pułku Ułanów Litewskich dali popis w Czyżewie W niedzielę (19 maja) na Targowisku Miejskim w Czyżewie odbył się festyn historyczny pt. "Ziemia Czyżewska pamięta... W hołdzie Powstańcom Styczniowym" w ramach Programu Dotacyjnego Biura "Niepodległa" "Powstanie Styczniowe 1863-1864". Ułani z Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich zaprezentowali się w pokazie rekonstrukcyjnym 📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych.

📢 Najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce. Tak wygląda luksus na kółkach Przyczepa kempingowa to najlepszy sposób na wakacje bez konieczności wynajmowania drogiego pokoju hotelowego. W Polsce można kupić bardzo luksusowe przyczepy, ale niestety jest to spory wydatek. Przedstawiamy jakie są ceny i jak prezentują się najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Duży pożar gospodarstwa w Kukowie. Ponad stu strażaków w akcji W niedzielę wieczorem miał miejsce duży pożar w gospodarstwie w Kukowie (powiat augustowski). W akcji brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej 📢 Nasz Patronat. XXVII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Białostocki Teatr Lalek był wypełniony po brzegi! Przeróżny repertuar, mnóstwo energii i to coś, co sprawiało, że artystów chciało się oglądać! W Białostockim Teatrze Lalek w poniedziałek (20 maja) odbyła się kolejna, XXVII już edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Nie brakowało szczerego śmiechu i łez wzruszenia.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 21.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Kierowca skody wymusił pierwszeństwo. O wszystkim doniósł smartfon Kierująca oplem trafiła do szpitala na badania. 📢 Dziewczynka pogryziona przez psy na placu zabaw w Podlaskiem. Sprawę bada policja. Odpowiedzą właściciele zwierząt We wsi Srebrowo w gminie Wizna psy zaatakowały 6-letnią dziewczynkę na placu zabaw. Pogryzione dziecko trafiło na SOR. Na szczęście nie wymagało hospitalizacji. Według policji zwierzęta uciekły z posesji we wsi. Nie miały aktualnych zaświadczeń o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Psy poddano obserwacji. Trwa ustalanie zakresu odpowiedzialności właścicieli czworonogów.

📢 Zawody psów w Bakałarzewie. Policyjne czworonogi wśród najlepszych w "Bitwie u Gladiatora" Widowiskowe zatrzymania pozoranta w terenie i pojazdach oraz pokonywanie przeszkód. To część konkurencji zawodów "Bitwa u Gladiatora", jaka odbyła się w miniony weekend w Bakałarzewie. Z trofeum wrócił m.in. owczarek Demon, który pod imieniem Szyling na co dzień pełni służbę w augustowskiej komendzie policji razem z sierż. Adrianem Ziarko. Demon zajął 2. miejsce, a jego drugi pies Kindi uplasował się na 4. pozycji.

📢 Morawiecki porównuje Andruszkiewicza do Dmowskiego. Też ma obowiązki polskie Sprawdzonym w boju narodowcem i patriotą nazwał kandydującego do Parlamentu Europejskiego Adama Andruszkiewicza jeden z liderów PiS - Mateusz Morawiecki. W poniedziałek Morawiecki odwiedził Podlasie. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów zaprezentował nowy wizerunek i zdradził ile ma traktorów Bogdan z Borowskich Ciborów opublikował kolejny film na swoim kanale youtube. Okazją był zakup nawozów przez bohatera serialu Rolnicy. Podlasie. Rolnik pokazał się w innym wizerunku, a także trochę opowiedział o swoim gospodarstwie. 📢 Kilkunastu aktorów serialu "Klan" już nie żyje. Zobacz kogo nie ma już wśród nas Pierwsze odcinki serialu TVP pod tytułem "Klan" wyemitowano w 1997 roku. Od tamtego czasu przez plan zdjęciowy tej produkcji przewinęło się wielu aktorów. Kilkunastu z nich już nie żyje. Zobacz, którzy aktorzy zagrali w "Klanie" i już nie żyją

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na auta. Do kupienia terenówki, busy, ciężarówki i osobówki. Zobacz ofertę AMW W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego każdy poszukujący może znaleźć coś dla siebie. Armia oferuje tanie egzemplarze z kilku segmentów. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie w Agencji Mienia Wojskowego

📢 Samotność długodystansowca, czyli wszyscy ludzie prezydenta. Dziś przy Tadeusz Truskolaskim nie ma już nikogo z pierwszego rozdania Czternastu zastępców, trzy rzeczniczki prasowe, dwóch sekretarzy i nadal ta sama skarbnik, która była nią jeszcze na długo przed złożeniem przez Tadeusza Truskolaskiego pierwszego ślubowania. Przez ponad 17 lat prezydentury rotacja w najbliższym gronie współpracowników prezydenta Białegostoku zbiegała się z nowymi kadencjami, sprawami losowymi, wyborami parlamentarnymi, a nawet słynnym dekalogiem prezydenta. Odejście w czwartek z urzędu Przemysłowa Tuchlińskiego było zarazem zamknięciem symbolicznej epoki. Był ostatnim z grona tych, którzy razem z Tadeuszem Truskolaskim w magistracie budzili Białystok od początku 2007 roku.

📢 28. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza odbyły się w Mońkach i Białymstoku. Rolnikom wręczono medale Tegoroczne Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza trwały dwa dni. W sobotę odbywały się w Mońkach, natomiast główne uroczystości w niedzielę, w kościele p. w. Ducha Świętego w Białymstoku, gdzie medalami uhonorowane zostały osoby za szczególne Zasługi w Rolnictwie oraz zasłużone w szerzeniu kultu Patrona Rolników. 📢 Kultowy film Znachor na Podlasiu. Tak teraz wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zdjęcia zrealizowano w naszym regionie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Olga Lewczuk z Bielska Podlaskiego powalczy o tytuł Miss Polski Podlasia. Zobacz jej prywatne zdjęcia. Ma szansę na koronę? Urodzona w Bielsku Podlaskim, a od jakiegoś czasu mieszkająca w Białymstoku, Olga Lewczuk powalczy o tytuł najpiękniejszej Podlasianki. Zobacz prywatne zdjęcia jednej z finalistek konkurs Miss Polski Podlasia, którego finał odbędzie się na początku czerwca.

📢 Piknik z Żubrami w Kopnej Górze. Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Żubrów i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia Wczoraj (18.05) w Kopnej Górze odbyła się wyjątkowa impreza. W ramach obchodów 100-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zorganizowano Piknik z Żubrami. Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji. 📢 Dzisiaj Prawosławny Dzień Kobiet czyli Wspomnienie Świętych Niewiast Niosących Wonności. Co to za święto? Dzisiaj (19.05) czyli w trzecią niedzielę okresu paschalnego Cerkiew Prawosławna wspomina Święte Niewiasty Niosące Wonności oraz Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema. W tym dniu mówi się o zdarzeniu, w którym kobiety wykazały się większą odwagą i wiarą niż mężczyźni.

📢 Archiwalne zdjęcia z regionu - Konstanty Kuźmin fotograf starego Gródka. Znajdź siebie i swoich bliskich na starych fotografiach Zdjęcia to fantastyczne medium, które pozwala nam wrócić do przeszłości, ożywić minione czasy. Obecnie każdy robi zdjęcia, lepsze lub gorsze, ale kiedyś fotograf to była postać wyjątkowa. Jedną z nich był urodzony na początku XX wieku Konstanty Kuźmin, który z umiłowaniem dokumentował swoje otoczenie. Zobacz jego zdjęcia z Gródka i okolic, a nich mnóstwo twarzy i emocji. 📢 Piękna strona Juwenaliów. Śliczne studentki bawiły się w Białymstoku i Suwałkach. Zobacz zdjęcia W piątek (17.05) odbyły się pierwsze wydarzenia w ramach Juwenaliów W Białymstoku, ale też w Suwałkach. W Stolicy Podlasia po południu odbyła się parada, później na terenie Politechniki Białostockiej przed publicznością wystąpiły muzycy.

📢 Juwenalia 2024 memy. Jak bawią się studenci, a jak postrzegają ich internauci? Juwenalia 2024 to wyjątkowe wydarzenie, które łączy śmiech, muzykę i niepowtarzalną atmosferę. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, absolwentem, czy po prostu miłośnikiem dobrej zabawy, juwenalia 2024 to impreza, której nie można przegapić. Przyjdź, baw się i twórz niezapomniane wspomnienia! Kreatywni internauci już tworzą memy z okazji juwenaliów!

📢 Rolnicy. Podlasie. Na gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz praca wre. Mimo nerwowej atmosfery bracia Onopiuk wykonali niełatwe zadanie Okres wiosenno-letni to na gospodarstwie pracowity czas. Podobnie jest w Plutyczach u popularnych rolników Gienka i Andrzeja, bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Jarek Onopiukowie sadzili tym razem ziemniaki. Jak zwykle między braćmi panowała nerwowa, ale przez to zabawna atmosfera, dodatkowo Andrzeja zaatakował ... komar.

📢 Parki linowe na Podlasiu. Wspaniała rozrywka dla małych i dużych. Sprawdź, gdzie warto się wybrać i ciekawie spędzić czas W Polsce parki linowe są nadal popularną formą spędzania wolnego czasu dla dzieci, ale nie tylko. Ta stosunkowo nowa rozrywka pochodzi z Francji. Jest to aktywność fizyczna bezpieczna, ale mimo wszystko ekscytująca. Parki linowe kojarzą się z dziecięcą zabawą, ale jest to również świetna rozrywka dla ludzi dojrzałych. Nie każdy wie, że na Podlasiu jest naprawdę sporo tego typu obiektów. Które są najlepiej oceniane przez użytkowników?

📢 Zabytkowa synagoga w Milejczycach po gruntownym remoncie wygląda wspaniale. Zobacz jak prezentuje się obecnie i jak wyglądała wcześniej Zabytkowa synagoga w Milejczycach została oficjalnie otwarta po remoncie, który przeszła, w zeszłym roku. W obecnej formie świątynia jest prawdziwą ozdobą centrum dawnego miasta królewskiego. Zobacz jak prezentuje się synagoga obecnie i jak wyglądała w roku 2019, przed remontem. Różnica jest kolosalna!

📢 Najlepsze weekendowe MEMY! Piątek, piąteczek, piątunio, sobótka i ... twarde lądowanie w niedzielę. Morderczy poniedziałek was dobije! Weekend to najlepsza część weekendu bez dwóch zdań. Dwudniowa przerwa w pracy zwłaszcza, gdy za oknem jest piękna pogoda, musi poprawiać nastrój. Humor poprawiają również MEMY na ten temat, które internaucie wyprodukowali specjalnie dla was. Sprawdź jakie zachowania i stereotypy bawią nas, gdy myślimy o weekendzie. Zobacz zabawne obrazki i komentarze! 📢 Nowa oczyszczalnia ścieków wybudowana dla Grupy MLEKOVITA otwarta. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto. Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek 17 maja na terenie zakładu produkcyjnego Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. Otwarcie nowego obiektu stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej zakładu oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Realizacją zadania była firma SEEN Technologie. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto.

📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy.

📢 Podlaskie. Te zwierzęta mieszkańcy regionu oddają za darmo. Do przygarnięcia psy, koty, a nawet kucyk. Zobacz zdjęcia Są psy, koty a nawet kucyk. Zwierzęta małe i duże, a wszystkie z naszego regionu i to za darmo. Te urocze zwierzaki oddają za darmo, w dobre ręce, mieszkańcy Podlaskiego. Marzysz o własnym czworonogu? Wystarczy przygarnąć. Zobacz zdjęcia.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Sianokosy to był okres ciężkiej pracy na roli. Zobacz, jak wyglądały kilkadziesiąt lat temu W Polsce okres sianokosów przypada na okres maja oraz czerwca. Prace polowe zmieniły się znacząco na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównie ze względu na postęp technologiczny, zmiany w praktykach rolniczych oraz rozwój świadomości ekologicznej. Zobacz, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały sianokosy.

📢 Dramatyczny pożar w Szpakowie. Trwa akcja pomocy na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poparzonego gospodarza. Zdjęcia z pożaru Dramatyczny pożar w Szpakowie. Ogień strawił budynki gospodarcze, gdzie składowana była słoma, siano, zboże. W pożarze zginęły zwierzęta, a gospodarz chcąc ratować swój dobytek, sam doznał poparzeń i obecnie leży w szpitalu. Trwa zbiórka na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poszkodowanego mężczyzny. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Memy o rolnikach. I śmiesznie i gorzko. Tak internauci komentują życie i pracę rolników. Zobacz memy i śmieszne obrazki Memy, czyli rolnicy okiem internautów. Co myślą o ich pracy? Rolnicy nie pozostają obojętni, też tworzą śmieszne obrazki. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze memy.

📢 Dziwne, absurdalne i śmieszne sytuacje. To wydarzyło się na Podlasiu! W naszym regionie absurd goni absurd Przed wami lista, w której absurd goni absurd. Zobacz najbardziej dziwne, śmieszne i niewytłumaczalne sytuacje, jakie miały miejsce na Podlasiu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie uwierzysz, że to stało się właśnie w naszym regionie. Nie mógł pochować ojca, bo urzędnik miał majówkę? Kuriozalnych sytuacji jest naprawdę sporo. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek!

📢 Grono pielęgniarek i pielęgniarzy powiększyło się. Uroczyste czepkowanie w Suwalskiej uczelni. Zobacz zdjęcia Symbole zawodu - czepki pielęgniarskie oraz przypinki zostały w czwartek (9 maja) uroczyście wręczone studentom II roku pielęgniarstwa w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. W uroczystości wzięło udział 40 studentów. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok. 📢 Rewolucja w podlaskim sejmiku. Prawo i Sprawiedliwość straciło całą władzę We wtorek (7.05) Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w samorządzie województwa. 30 radnych VII kadencji najpierw złożyło ślubowanie, a potem wybrało nowego przewodniczącego sejmiku, nowego marszałka i nowy zarząd województwa. Wszystko wzięli samorządowcy z KO i Trzeciej Drogi wspierani przez dwoje radnych niezrzeszonych.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Jedni mają po prostu dziwny gust, inni wykańczali mieszkanie "jak dla obcego". Co tu dużo mówić, wiele z tych mieszkań wyszło po prostu przerażająco. Jedne są śmieszne, inne po prostu straszne. Pozostaje pytanie: jak niska musiała by być cena wynajmu by ktoś chciał tam mieszkać?

📢 Rolnicy. Podlasie. Pamiętna majówka u Gienka w Plutyczach. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie skończył w areszcie Majówka, która kojarzy się z wypoczynkiem i grillowaniem, czasami przebiega zupełnie inaczej. Nieprzyjemne sytuacje miały miejsce trzy lata temu u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie - Gienka z Plutycz. Najpopularniejszy rolnik w Polsce został zabrany przez policję do aresztu. 📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Te krótkie fryzury odmienią każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Nadeszła wiosna, a to najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Finalistki Miss Polonia 2024. Wśród nich trzy panie z Podlaskiego powalczą o koronę najpiękniejszej Znamy finalistki konkursu piękności Miss Polonia 2024. Trzy piękne panie z Podlaskiego powalczą o koronę w tym prestiżowym konkursie. Województwo podlaskie reprezentuje białostoczanka i dwie łomżynianki. W sumie w finale Miss Polonia 2024 znalazły się 24 kandydatki do tytułu najpiękniejszej.

📢 Rolnicy. Podlasie. Podwórko Gienka i Andrzeja nie do poznania - "Błota w ogóle nie ma"! Metamorfoza gospodarstwa w Plutyczach Program telewizyjny Rolnicy. Podlasie cieszy się niesłabnącą popularnością. Bezsprzeczną gwiazdą stał się Gienek z Plutycz oraz jego syn Andrzej. Panowie wyszli poza ramy telewizyjnego reality show i założyli kanał na YouTubie. Pokazują na nim swoje codzienne życie. W ostatnim odcinku legendarne błoto z podwórka rolników znika! Dochodzi też do kłótni Andrzeja z bratem Jarkiem. Zobaczcie sami! 📢 TOP 60 sucharów Karola Strasburgera. Prowadzący Familiady i jego kultowe żarty. Sprawdźcie czy was rozbawią! Karol Strasburger to świetny aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Nie mniej znany jest z roli prezentera teleturnieju Familiada. Ogólnie znane jest jego nietypowe poczucie humoru.Jednych ono bawi innych wprawia w konsternację. Sprawdźcie czy jego żarty przypadną wam do gustu. Przedstawiamy TOP 60 sucharów Strasburgera.

📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Rolnicy. Podlasie. Nowy sprzęt u Andrzeja w Plutyczach. Rolnik pojechał po maszynę na Śląsk Kolejny nowy sprzęt trafił do gospodarstwa Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Andrzej, najpopularniejszy bohater serialu Rolnicy. Podlasie, po nową maszynę wybrała się aż na Śląsk. Zobaczcie co kupił Andrzej i jak komentują zakup fani serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Piękne widoki w Podlaskiem. Oto wieże i punkty widokowe w województwie podlaskim, które warto odwiedzić Góra Strękowa to obecnie jedno z najbardziej popularnych punktów widokowych w woj. podlaskim. Turystyczne grupy na Facebooku są zalewane zdjęciami narwiańskim rozlewisk i wiele z ich robi wrażenie. Ale przecież w naszym regionie jest wiele innych ciekawych miejsc i wież widokowych z których można zrobić wspaniałe zdjęcia. Jedne miejscówki są oczywiste, inne trochę ukryte. Zebraliśmy dla was ponad 20 ciekawych lokalizacji. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać. 📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz mieszkają w pięknej wsi. Bogato zdobione, drewniane domy tworzą wyjątkowy klimat Podlaskie wsie słyną z ciekawej drewnianej zabudowy. Największym bogactwem tradycyjnej architektury drewnianej może się poszczycić powiat hajnowski. Również w powiecie bielskim można trafić na prawdziwe perełki, jak np. na wieś Plutycze. To właśnie w tej miejscowości mieszkają bohaterowie popularnego programu programu "Rolnicy. Podlasie", Gienek i jego syn Andrzej.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 10.03.2024 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!

📢 Zenek Martyniuk pomaga małemu Kacperkowi. Piknik charytatywny i gwiazdy disco polo na scenie BDK-u. Zobacz fotorelację z wydarzenia Charytatywny Piknik Rodzinny dla Kacperka Szekowskiego to impreza, która zgromadziła w Bielskim Domu Kultury tłumy ludzi, którzy chcieli pomóc, ale i posłuchać muzyki. Wspólnymi siłami udało się zebrać blisko 52 tysiące złotych! Gwiazdą wieczoru był niepowtarzalny Zenek Martyniuk. 📢 MISTRZOWIE AGRO Głosowanie w etapie wojewódzkim rozpoczęte! Sprawdź, kto ma szansę na awans do wielkiego finału Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Tak mieszka Tomasz Oświeciński. Słynny "STRACHU" pokazuje swój dom. Co za wnętrza! Tomasz Oświeciński zaczynał karierę aktorską ponad 20 lat temu w "Klanie", ale sławę zdobył dzięki rolom twardych mężczyzn w filmach Patryka Vegi. Dziś jest gwiazdą serialu "Dzielnica Strachu" i dumnym ojcem córki Mai. Razem z partnerką mieszkają od kilku lat w ładnym domu pod Warszawą. Zobacz, jak wyglądają wnętrza i ogród rodziny Oświecińskich. 📢 Komendanci policji i ich zastępcy z województwa podlaskiego. Zobacz kto dowodzi w podlaskim garnizonie w 2024 roku po ostatnich zmianach W ostatnich dniach i tygodniach zaszło sporo zmian na kierowniczych stanowiskach w podlaskim garnizonie policji. W porównaniu do 2023 roku tych roszad było kilkanaście. Do kogo należy obecnie władza w podlaskiej policji? Sprawdźcie, kim są komendanci i ich zastępcy w poszczególnych miastach w województwie podlaskim.

📢 Nowi funkcjonariusze w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Ślubowanie odbyło się w Białymstoku. 57 nowych pograniczników złożyło przysięgę Podlaski Oddział Straży Granicznej ma 57 nowych funkcjonariuszy. W piątek - 19 stycznia 2024 roku w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowych pograniczników oraz wręczenie aktów mianowań absolwentom szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej. Rotę przysięgi wypowiedziało 20 kobiet i 37 mężczyzn. 📢 Dzielnicowi z powiatu białostockiego 2024. Oni pilnują porządku m.in. w Łapach, Wasilkowie, Supraślu, czy Zabłudowie. Zobacz zmiany kadrowe Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, przeważnie w stopniu od posterunkowego do aspiranta sztabowego. W samym Białymstoku jest ponad 60 takich funkcjonariuszy, którzy dbają o porządek w swoim rejonie. W powiecie białostockim także są dzielnicowi, którzy funkcjonują m.in. na komisariatach policji w Łapach, Choroszczy, Tykocinie, Wasilkowie, Zabłudowie, Supraślu, Michałowie, Gródku i Czarnej Białostockiej. W ostatnim czasie zaszło sporo zmian i roszad. Zobacz, kto aktualnie odpowiada za porządek w miastach powiatu białostockiego.

📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk. 📢 Rolnicy. Podlasie. Żniwa u Bogdana z Borowskich Ciborów. Wiekowy kombajn w dobrych rękach daje radę W kolejnej swojej produkcji na youtube Bogdan Kubala zaprezentował jak u niego przebiegają żniwa. Niestety sprzęt bohatera serialu Rolnicy. Podlasie w pewnym momencie odmówił posłuszeństwa. Zobaczcie jak sobie poradził rolnik z serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan Kubala pokazuje swoje gospodarstwo. Fani zachęcają rolnika do posprzątania podwórka Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie w internecie wciąż cieszą się dużą popularnością. Kolejnym z rolników, który założył swój kanał na platformie youtube jest Bogdan Kubala z Borowskich Ciborów. W pierwszym odcinku rolnik pokazał swoje okazałe gospodarstwo. Zobaczcie jak wygląda obejście bohatera serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Święto Straży Granicznej w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze obchodzą 32. rocznicę powstania formacji W środę (24.05) w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku odbyła się uroczystość z okazji 32. rocznicy powołania formacji m.in. z udziałem służb mundurowych, wojewody podlaskiego oraz wicemarszałka. Wręczone zostały też medale za zasługi dla Straży Granicznej oraz awanse. 📢 Rolnicy. Podlasie. Oto wszystkie zwierzęta Emilki, których nie zobaczysz w telewizji. Zobacz Ranczo Laszki bez tajemnic (24.06.2022) Rolnicy. Podlasie to jeden z bardziej popularnych programów telewizyjnych, pokazujących nasz region. Jedną z gwiazd serialu jest Emilka Korolczuk, sołtys Laszek. Niedawno odwiedziliśmy jej ranczo, a główna bohaterka pokazała nam wszystkie swoje zwierzaki. Obejrzyj je na zdjęciach.

📢 Kasztelik Korona Podlasia. Zbudował zamek z polnych kamieni, ale to za mało. Teraz tworzy... smoka! Na Podlasiu niełatwo o zamki. Pan Jerzy stworzył własny od podstaw, do tego zbudował go z polnych kamieni. Powstał też most, fosa i spory parking. Aktualnie trwają prace nad kolejny "dodatkiem" do Kaszteliku "Korona Podlasia". - Jest zamek to będzie i smok - śmieje się pan Jerzy. Bestia będzie strzegła wejścia do smoczej groty, która powstanie pod lasem. 📢 Podlaskie. Ile kosztuje wynajem kampera? Zobacz ceny za wypożyczenie samochodu kempingowego w regionie. Wady i zalety karawaningu Kamper to idealne rozwiązanie na wakacje dla osób ceniących swobodę przemieszczania się i noclegu. Współczesne kampery potrafią śmiało zastąpić luksusowe apartamenty i wcale nie wiążą się z niewygodą i ograniczeniami. Czy jest to jednak tani sposób urlopowania? Sprawdźcie ceny za wynajem kamperów w województwie podlaskim.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Studniówka ZSEiO w Łomży. Maturzyści z "Ekonomika" otworzyli sezon studniówkowy (zdjęcia, wideo) Jako pierwsi sezon studniówkowy w Łomży rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Bal odbył się w szkole. Wzięło w nim udział 5 klas licealnych.

