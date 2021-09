Prasówka 22.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na posiadanie takich ras psów trzeba mieć pozwolenie. Lista może niektórych zaskakiwać [lista - 23.09.21]”?

📢 Ogromne promocje w: IKEA, Black Red White i Agata Meble. Te kanapy, szafki i fotele kupicie najtaniej! LISTA Duże rabaty na wrzesień 2021 Planujecie remont? A może chcecie coś zmienić w swoim mieszkaniu? Sklepy meblowe kuszą niskimi cenami i wyjątkowymi promocjami. Ceny niektórych produktów zostały obniżone nawet o kilkaset złotych! Zobaczcie, jakie rabaty i upusty przygotowały dla swoich klientów takie sklepy jak IKEA, Black Red White i Agata Meble. Czekają na Was promocje na kanapy, materace, biurka, szafy i wiele innych. Oto szczegóły!

📢 Tak mieszka Ania Nowak - Ibisz, była żona Krzysztofa Ibisza. Zobaczcie wnętrza domu! W programie "Patent na dom" Anna Nowak - Ibisz wraz z ekipą zajmuje się metamorfozą wnętrz, pokazując, że czasem wystarczy drobna zmiana, aby nadać pomieszczeniom zupełnie inny charakter. Prywatnie prezenterka może również pochwalić się świetnym gustem - jej dom jest urządzony niezwykle stylowo. Zobacz w naszej galerii, jak mieszka słynna "Pani Gadżet".

Prasówka 22.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Aktorzy znani z serialu Ranczo. Zobacz, jak wyglądają bohaterowie serialu na co dzień! "Ranczo" to polski serial komediowy, pokazujący przemiany w Wilkowyjach - wiosce położonej na wschodnich krańcach Polski. Serial reżyserowany przez Wojciecha Adamczyka był hitem TVP przez wiele lat a świetni aktorzy grający w serialu "Ranczo" sprawili, że bił on rekordy oglądalności. I wciąż bije, bo mimo iż obecnie nie są emitowane nowe odcinki, widzowie chętnie oglądają powtórki.

📢 Na osoby o takich znakach zodiaku trzeba uważać. Oni zdradzają i oszukują Czy zdradę można mieć zapisaną w gwiazdach? Niektórzy twierdzą ze tak, ale nie powinniśmy też za wszystko obarczać nieszczęsnej gwiazdy, pod którą się urodziliśmy. To czy oszukamy najbliższych, czy dopuścimy się zdrady zależy tylko od nas, choć możliwe, że niektórzy mają trudniej. Bo wierność nie leży w ich naturze. Zobaczcie, które znaki zodiaku zdradzają, a które dochowają wierności. 📢 Tyle najczęściej dajemy do koperty na wesele. Oto przykłady od rodziny i znajomych Szczyt sezonu ślubnego za nami. Póki jednak koronawirus nie blokuje gospodarki, przyjęcia weselne nadal się odbywają. Imprezy weselne przybierają przeróżne formy, od eleganckich przyjęć, bo wiejskie przyjęcia w remizach. Bez względu na to, gdzie obywa się impreza, konieczny jest prezent, a z tym rodzi się problem. Od kilku lat zarówno pary młode jak i goście stawiają na gotówkę. Tylko ile wypada dać w kopercie? Sprawdzamy.

📢 Aktualne ostrzeżenia GIS. Sezam z salmonellą wycofany ze sprzedaży! Sprawdź, jakie jeszcze artykuły są szkodliwe dla zdrowia! [22.09.2021] GIS wycofuje produkty ze sklepów i popularnych dyskontów, jak np. Lidl, Biedronka, Aldi, czy Lewiatan. Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego znaleźli uchybienia w żywności i artykułach spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży. GIS wycofał ze sklepów nowe partie produktów szkodliwych dla zdrowia. Wykryto różne nieprawidłowości - wyniki kontroli podano w najnowszym raporcie GIS. Zobaczcie, jakie produkty zostały wciągnięte w ostatnich dniach na czarną listę GIS. 📢 Fundacja ujawnia nagrania od imigrantów spod Usnarza. Zrozpaczeni pytają: Kto zajmie się naszymi trupami? Wstrząsające wiadomości od grupy imigrantów koczujących po białoruskiej stronie granicy pod Usnarzem Górnym ujawniła Fundacja Ocalenie. Imigranci, którzy przebywają tam już od czterdziestu dni, błagają o ratunek przed śmiercią. – Jeśli nie chcecie nam dać ochrony, to chociaż uratujcie nas przed śmiercią, a potem zrobimy coś, żeby wrócić do swojego kraju – apelują.

📢 Ruszają skierowania na trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19 Rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50. rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Z wizytą u Katarzyny Dowbor! Dom Katarzyny Dowbor! Jak mieszka Katarzyna Dowbor - prowadząca program Nasz Nowy Dom! 22.09.2021 Katarzyna Dowbor pomogła setkom rodzin w programie „Nasz nowy dom”. Dzięki niej rozpoczęli nowe życie. Wiele osób zastanawia się jak sama mieszka pani Katarzyna. Z wizytą u Katarzyny Dowbor! Tak wygląda dom Katarzyny Dowbor! Jak mieszka prowadząca programu Nasz Nowy Dom?!

📢 Magda Narożna pokazuje jak mieszka. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" prezentuje na Instagramie swój dom i samochód 22.09.2021 Magda Narożna ma piękny dom pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem. Zobacz zdjęcia

📢 Rydzewo. Pijany 16-latek zabrał rodzicom kluczyki i robił auto na płocie Policjanci z Giżycka interweniowali wobec nietrzeźwych nastolatków, którzy jechali pijani oplem. Podróż zakończyli na ogrodzeniu jednej z posesji w Rydzewie gm. Miłki. 16-latek przyznał się do kierowania autem. W wyniku zdarzenia nastolatkowie nie odnieśli obrażeń. Teraz ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem rodzinnym i nieletnich. 📢 Karolina Derpieńska. Zdjęcie białostoczanki wyświetla się na najbardziej znanym bilbordzie na Time Square w Nowym Jorku [ZDJĘCIA, WIDEO] Co to jest Time Square, raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć. Zaznaczyć należy jednak, że w tym miejscu znajduje się jeden z największych na świecie elektronicznych bilbordów reklamowych. A obecnie, publikowane jest na nim zdjęcie influencerki, fotomodelki pochodzącej z Białegostoku, Karoliny Derpieńskiej. 📢 Zamknięte poradnie specjalistyczne i gabinety lekarzy rodzinnych w województwie podlaskim [AKTUALIZACJA] Część poradni specjalistycznych oraz gabinetów lekarzy rodzinnych zawiesza działalność na pewien czas. Zobacz, do których placówek w województwie podlaskim aktualnie nie dostaniesz się.

📢 Głęboki Rów. Pożar domu jednorodzinnego. Z ogniem walczyło siedem zastępów straży pożarnej [ZDJĘCIA] Pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Głęboki Rów (pow. suwalski). W akcji gaśniczej uczestniczyło siedem jednostek straży pożarnej. 📢 Jagiellonia - Lechia 1:3. Najwierniejsi fani wspierali białostocki zespół (galeria) Pucharową porażkę Jagiellonii z Lechią Gdańsk (1:3) oglądało z trybun stadionu miejskiego w Białymstoku 4274 widzów. Biorąc pod uwagę termin w środku tygodnia, brzydką pogodę oraz przede wszystkim kiepską postawę Żółto-Czerwonych w ostatnim czasie, to i tak bardzo przyzwoite osiągnięcie. Zapraszamy do galerii, w której prezentujemy, jak najwierniejsi fani wspierali Jagę.

📢 Fryzury damskie dla krótkich włosów. Poznaj najgorętsze hity tego lata. Bob, pixie cut, baby bang i nie tylko [ZDJĘCIA] 22.09.21 Wraz z nadejściem lata wiele kobiet decyduje się na podcięcie włosów. Dzięki temu chcą odświeżyć swój wygląd, nadać mu lekkości oraz nieco ochłodzić w gorące dni. Jednak jak uczesać krótkie włosy, żeby fryzura była naprawdę ładna, a jednocześnie modna? Oto najgorętsze hity uczesań dla krótkich włosów.

📢 To się dzieje z organizmem, gdy używasz za dużo soli. Osoby, które mają takie objawy, powinny uważać [lista] Co się dzieje z organizmem, gdy dodaje się zbyt dużo soli? Dodawanie zbyt dużej ilości soli do posiłków może mieć ogromny wpływ na zdrowie i wywołać różne niepokojące objawy. Nadużywanie soli ma swoje skutki uboczne. Oto 8 oznak, że używasz za dużo soli. Sprawdź, czy je masz!

📢 Policja szuka świadków wypadku w Tatarowcach, w którym zginął mężczyzna z trójką synków. Rodzina i znajomi w żałobie Cała wieś modli się o życie matki chłopców, która jako jedyna przeżyła wypadek. - To wspaniała rodzina. Nie zasłużyła na to, co ją spotkało - mówią zszokowani sąsiedzi. 📢 Czwarta fala pandemii w Podlaskiem. Coraz więcej chorych na COVID-19 w szpitalach. Trafiają w ciężkim stanie W ciągu ostatnich dni obserwujemy wzrosty zakażeń koronawirusem w całej Polsce. W Podlaskiem zauważalna jest też zasadnicza zwyżka hospitalizacji z powodu COVID-19. W jaki stanie są zakażeni, którzy trafiają do szpitali w trakcie IV fali pandemii?

📢 Podlaskie. Szkoły i przedszkola, które uczą się hybrydowo (AKTUALIZACJA) Część szkół w województwie podlaskim przechodzi na nauczanie hybrydowe w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2. Na liście pojawiły się też pierwsze "hybrydowe przedszkola". Według danych Podlaskiego Kuratorium Oświaty w 12 placówkach część dzieci uczy się zdalnie. Jak dotąd żadna szkoła ani przedszkole w całości nie przeszły na nauczanie na odległość. 📢 Bielsk Podlaski. Po kilku latach jest nowy asfalt w centrum miasta [ZDJĘCIA, WIDEO] Remont ulicy Jagiellońskiej (i kilku innych) w Bielsku Podlaskim to istna epopeja, która chociaż ciągle jeszcze trwa, to już widać jej szczęśliwe zakończenie. 📢 Ceny mieszkań 15 lat temu i dziś. Aż trudno uwierzyć, że było tak tanio. Gdzie nieruchomości podrożały najbardziej? W 2006 r. papieżem był Benedykt XVI, Daniel Craig po raz pierwszy zagrał Bonda, a za mieszkania w Polsce płaciło się kwoty, za którymi dziś można tylko zatęsknić.

📢 Siemianówka. Udaremniony przemyt papierosów na granicy z Białorusią. Kontrabanda ukryta w cysternach z żywicą [ZDJĘCIA] Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce udaremnili przemyt 121 tys. paczek białoruskich papierosów. Kontrabanda ukryta była w 12 cysternach z płynną żywicą. 📢 Tatarowce. Tragiczny wypadek w relacjach służb. Zginęły cztery osoby Wypadek w Tatarowcach, gdzie zginęły cztery osoby, to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń na drogach województwa podlaskiego. Jak to zdarzenie opisują służby, które brały udział w działaniach na miejscu.

📢 Pfizer: mamy szczepionkę przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Kiedy będzie dostępna? Prezes koncernu Pfizer oświadczył, że jest już gotowa szczepionka przeciwko Covid dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Podaje też prawdopodobny czas, w którym będzie ona dostępna dla pacjentów.

📢 Województwo podlaskie i region w czasach PRL. Tylko tu zobaczysz te wyjątkowe zdjęcia [FOTO] Zapraszamy na wyjątkową fotograficzną podróż po woj. podlaskim w czasach PRL. Gazeta Współczesna to najstarsza gazeta w naszym regionie. Zobacz unikalne zdjęcia naszych fotoreporterów.

📢 Piękne żony i dziewczyny siatkarzy na podium! Takiej dekoracji nigdy nie było! Zobacz, jak wyglądał koniec Mistrzostw Europy! Galeria zdjęć! Polscy siatkarze wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce pokonali w Katowicach Serbię 3:0. Zobaczcie zdjęcia z dekoracji. 📢 Ale ślub! Karolina Małysz błyszczała w bajecznej sukni Córka Adama Małysza zachwyciła na weselu w Szczyrku Ślub Karoliny Małysz i Kamila Czyża odbił się szerokim echem w całej Polsce. Karolina Małysz na weselu wyglądała jak księżniczka z bajki. Córka skoczka narciarskiego, Adama Małysza, wzięła ślub z przystojnym Kamilem Czyżem. Ślub w kociele i wesele w Szczyrku owiane były wielką tajemnicą. Gdy wrescie szczegóły wyszły na jaw, okazało się, że Karolina olśniła wszystkich cudowną suknią. Panna Młoda wyglądała olśniewająco w kreacji projektantki, Patrycji Kujawy. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia". Impreza trwała do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Przedstawiamy zdjęcia kreacji.

📢 Takie są najdziwniejsze grzyby w Polsce. Palce umarlaka czy świńskie uszy - niektóre mogą przerazić! Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Na grzybiarzy czekają w polskich lasach koźlaki, podgrzybki czy borowiki. Ale nie tylko. Czasami możecie trafić na grzyby, które mogą zjeżyć włosy na głowie. Zobaczcie galerię najdziwniejszych grzybów polskich lasów. Niektóre naprawdę potrafią wystraszyć! 📢 Tatarowce. Tragiczny wypadek na DK 65. Cztery osoby, w tym dzieci zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z tirem [ZDJĘCIA] Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę po godz. 13 w miejscowości Tatarowce (pow. białostocki) na drodze krajowej 65.

📢 Tak żyje Radek Liszewski. Lider zespołu Weekend pokazał wspaniałą willę na Suwalszczyźnie. Ma własne studio muzyczne i siłownię 19.09.2021 Willa Radka Liszewskiego w Sejnach na Suwalszczyźnie robi ogromne wrażenie. Lider zespołu Weekend pokazał, jak wygląda jego ekskluzywna posiadłość. Dzięki ciężkiej pracy gwiazda disco polo dorobiła się wspaniałej willi. Jakiś czas temu Radek Liszewski zaprosił do siebie ekipę jednej z telewizji śniadaniowych i zdradził wiele sekretów dotyczących jego domu.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Bielsk Podlaski. Pożar w SM Bielmek. Tak wygląda wnętrze uszkodzonej proszkowni. Strażacy opublikowali nowe zdjęcia Pożar na dachu wieży proszkowni Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek wybuchł 8 września. Strażacy z PSP w Bielsku Podlaskim podsumowali akcję gaszenia mleczarni, w którą zaangażowane były również jednostki z Białegostoku, Hajnówki i okolicznych OSP. Po raz pierwszy możemy zobaczyć szkody, jakie spowodował ogień wewnątrz budynku. 📢 Najlepsze żony i ich imiona. Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami [lista] Według astrologów to właśnie znak zodiaku może decydować o naszym charakterze. Co za tym idzie, od znaku zodiaku może zależeć również, czy będziemy dobrymi partnerami w związku. Według ezeteryków znaczenie może mieć także imię. 📢 Opuszczone miejsca na Podlasiu. Fabryki, domy, budynki gospodarcze (zdjęcia) Miejsca z klimatem. Straszne, bo tajemnicze; kiedyś tętniące życiem, teraz jednak martwe. Zobacz opuszczone miejsca w naszym regionie, które warto znać i odwiedzić.

📢 Tak mieszka Jan Kliment, gwiazda Tańca z Gwiazdami. Wnętrza są niezwykle przytulne [zdjęcia] Jasne ściany, płytki na podłodze, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Jan Kliment. Tancerz wraz z żoną - Lenką Klimentową mieszka w pięknym domu w Warszawie. Wystrój jest przytulny i niezwykle rodzinny. Na uwagę zasługuje piękna kuchnia! Sprawdź w naszej galerii jak mieszka Jan Kliemnt z rodziną. 📢 Nowi złodzieje i włamywacze działają w województwie. Mogą obserwować Twój dom lub mieszkanie! (14.09.2021) Podlaska policja poszukuje podejrzanych z art. 278 oraz z art. 279 czyli złodziei i włamywaczy. Jeśli kogoś rozpoznajesz, powiadom niezwłocznie funkcjonariuszy podlaskiej policji. 📢 Wojsko tanio i szybko sprzedaje auta dostawcze. Jest też autobus i samojezdna kosiarka. Najnowszy przetarg AMW 16.09.2021 Wojsko wyprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Samochody z powodzeniem będą służyć nowym właścicielom. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego ma nastąpić szybko. Samochody dostawcze, autobusy, sprzęt ogrodniczy i artykuły AGD zmienią właścicieli. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt i materiały użytkowane dotąd przez Wojsko Polskie wystawia jednostka w Lublinie. Oferta jest naprawdę bogata. Znajdziemy tu wykorzystywane przez wojsko samochody cywilnych typów (m.in. samochody dostawcze) oraz wiele innych artykułów.

📢 Oto najbardziej nieposłuszne rasy psów! Te psy chodzą własnymi drogami, a komendy właścicieli mają w głębokim poważaniu [11.09.2021] Czy istnieją nieposłuszne rasy psów? Zbadał to Stanley Coren, znany psycholog zwierząt, który uszeregował aż sto ras psów pod kątem tego, jak łatwo poddają się szkoleniom. Ostatnia dziesiątka to najbardziej nieposłuszne rasy psów – te, które są najbardziej oporne na tresurę. Sprawdź, czy jest w niej twój pies!

📢 Wojsko pozbywa się sprzętu rolniczego. Do kupienia w atrakcyjnych cenach ciągniki, przyczepy, kosiarki Agencja Mienia Wojskowego urządza kolejną wyprzedaż sprzętu, z którego korzystali żołnierze. Wśród ofert, które zainteresują rolników, jest wiele. 📢 Nowi oszuści poszukiwani przez podlaską policję. Te osoby ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości (zdjęcia, rysopisy) Podlaska policja poszukuje oszustów, którzy ścigani są z art. 286 Kodeksu Karnego. Przed organami ścigania ukrywają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jeśli znacie miejsce ich przebywania, powiadomcie mundurowych.

📢 Bob czy pixie cut? Ostre cięcie jest idealne na jesień! Zobacz modne krótkie fryzury damskie [6.09.2021] Marzy ci się bob albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Olszewo. Tragedia na drodze. Dwie osoby spłonęły w porsche Do tragicznego wypadku drogowego doszło w piątek po południu na drodze wojewódzkiej nr 643 na trasie Mrągowo – Orzysz niedaleko Olszewa. Zginęły dwie osoby. 📢 Oni pochodzą z Podlasia. To aktorzy, pisarze, sportowcy, politycy, celebryci. Znasz ich wszystkich? Wśród najbardziej znanych Podlasian i białostoczan znajdziecie nazwiska osób z pierwszych stron gazet, popularnych aktorów, cenionych pisarzy, podziwianych sportowców i celebrytów. Zna ich cała Polska. Wszyscy pochodzą właśnie stąd lub są bardzo związani z naszym regionem. Na liście znajdują się też nazwiska osób, których już z nami nie ma, ale na stale wpisały się w historię regionu i całej Polski. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk, Magda Narożna, Izabela Scorupco. Zobacz wyjątkowe domy podlaskich gwiazd! 31.08.2021 Tak mieszkają Magdalena Narożna, Radosław Liszewski, Rozalia Mancewicz, Izabela Scorupco i Zenon Martyniuk. Jak wyglądają ich domy? Zobacz w naszej galerii te wyjątkowe wnętrza! 📢 Rolnicy. Podlasie. Ładne, zaradne, pracowite i z pasjami - oto bohaterki serialu Focus TV [28.08.2021] Rolnicy. Podlasie to najchętniej oglądany serial Fokus TV. W każdą niedzielę jest emitowany nowy odcinek pokazujący codzienne życie na wsi. Bohaterki serialu można zobaczyć przy codziennych obowiązkach w gospodarstwie oraz domu, ale także chętnie dzielę się swoimi pasjami. Poznajcie bliżej bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Białystok. Manifestacja solidarności z uchodźcami. "Żaden człowiek nie jest nielegalny" (ZDJĘCIA) Jezus był uchodźcą. Żaden człowiek nie jest nielegalny. Głodnych nakarmić. Przyjmijmy uchodźców. Nie bądźmy obojętni - z takimi hasłami na Rynek Kościuszki przyszli mieszkańcy Białegostoku. Okazali solidarność z imigrantami, którzy utknęli na granicy pod Usnarzem Górnym i wszystkimi uchodźcami, którzy w Polsce szukają azylu.

📢 Zamknięte gabinety lekarzy rodzinnych i poradnie specjalistyczne w województwie podlaskim [AKTUALIZACJA] Wciąż trwający sezon urlopowy to czas, kiedy coraz więcej gabinetów lekarzy rodzinnych i poradni specjalistycznych czasowo zawiesza działalność. Obecnie (stan na 26.08) aż 44 gabinety są zamknięte. Zobacz, do których placówek w województwie podlaskim nie dostaniesz się. 📢 Krzyżówki ładniejsze od rasowych psów? W tych kundelkach się zakochasz Wszyscy kochamy psy...a one kochają siebie nawzajem. Czasami owocami tej miłości są bardzo nietypowe kundelki. Większość z nich jest potomkami kochliwych mopsów. 📢 Wojsko sprzedaje samochody. Są to ciężarówki, dostawcze i części zamienne. Wielki przetarg AMW Wojsko sprzedaje samochody z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowszy przetarg. Dzisiaj wojskowym demobilem zostały objęte samochody. Wojsko pozbywa się aut osobowych, ciężarowych i dostawczych. W ofercie przetargu znalazły się także akcesoria samochodowe i części zamienne, ale też przedmioty użytku domowego.

📢 Kulesze Kościelne. Festyn św. Bartłomieja przyciągnął tłumy mieszkańców gminy i okolic (ZDJĘCIA) Było rodzinnie, radośnie i wesoło. Za nami Festyn Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych. Piękne wieńce dożynkowe zachwyciły gości, a wieczorem zaśpiewały gwiazdy disco. Impreza przyciągnęła tysiące mieszkańców gminy i okolic. 📢 Jak mieszka Małgorzata Kożuchowska? Z klasą! Dom aktorki jest gustownie urządzony, zobacz sam na zdjęciach Jak mieszka Małgorzata Kożuchowska? Aktorka, która dla wielu jest ikoną stylu, równie stylowo urządziła swoje mieszkanie. W jej domu królują stonowane kolory, jest dużo bieli, ale nie jest nudno. Zobacz sam zdjęcia, na których widać piękne mieszkanie Małgorzaty Kożuchowskiej.

📢 Emilia Korolczuk z Rancza Laszki. Oto najsłynniejsza podlaska rolniczka z programu "Rolnicy Podlasie" Kobiety naprawdę wiele potrafią - mówi Emilia Korolczuk, rolniczka, właścicielka Rancza Laszki, sołtyska, bohaterka serialu "Rolnicy. Podlasie" i youtuberka prowadząca swój kanał "Ranczo Laszki".

📢 Magda Narożna nago w CKM. Najbardziej odważna sesja! Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. Najnowsze hity z klasówek, sprawdzianów i kartkówek. Najśmieszniejsze kwiatki ze szkolnych zeszytów Nowe i najlepsze hity ze sprawdzianów, klasówek oraz kartkówek 2021. Nauczyciele w roku szkolnym musieli łamać głowy nad cih sprawdzaniem. Teraz w wakacje mogą się z nich pośmiać. Zobacz najśmieszniejsze kwiatki z zeszytów uczniów, których nie da się odzobaczyć. Zebrane przez nas zabawne prace uczniów oglądasz na własną odpowiedzialność!

📢 Ofiary koronawirusa z województwa podlaskiego. Oni przegrali walkę z COVID-19. AKTUALIZACJA (zdjęcia) Od początku pandemii z powodu COVID-19 zmarło ponad 74 tysiące osób w całym kraju. Są wśród nich mieszkańcy naszego województwa - osoby znane, ale przede wszystkim tzw. "zwykli" ludzie. Chcemy przybliżyć sylwetki tych, którzy przegrali walkę z koronawirusem. 📢 TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów do 20 tys. zł. Tanie i niezawodne! Zobacz ranking Bardzo często kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu mieści się w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Za to raczej nie kupimy samochodu nowego, lecz jesteśmy skazani na używany. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na częste wizyty u mechanika. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmianę samochodu, dysponujesz budżetem do 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się na jaką markę i model warto postawić, zobacz ranking TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów w tym przedziale cenowym.

📢 Gmina Brańsk sama buduje swoje drogi. Pomysł podlaskiego wójta robi furorę w kraju Wójt Brańska w oryginalny sposób szuka oszczędności. Pracownicy urzędu tworzą bowiem gminne drogi. Powstał już pierwszy, 800-metrowy odcinek. 📢 Podlaskie. Które poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zawiesiły czasowo działalność? Piętnaście poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w województwie podlaskim czasowo zawiesiło działalność. Tak wynika z danych Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (stan na 21 maja). Do których specjalistów nie dostaniesz się?

📢 Podlaskie więzienia sprzed lat. Nie chciałbyś tam trafić! (zdjęcia) Zastanawialiście się kiedyś jak kiedyś wyglądały podlaskie więzienia i areszty? Uchylamy rąbka tajemnicy przedstawiając zdjęcia z naszych archiwów! 📢 Więzienie czy hotel? Więzienne cele w Polsce i regionie Z jednej strony nikt nie chciałby trafić do więzienia, ale wiele się mówi również o tym, że utrzymanie więźniów kosztuje bardzo dużo i mogą oni liczyć na dobre warunki. Jak jest naprawdę? Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Zobacz prywatne zdjęcia z instagrama. Wśród nich są Podlasianki 25.01.2021 Piękne kobiety występują w niemal każdym teledysku disco polo. Wiele z nich dzięki występom w klipach zdobyło ogromną popularność i był to wstęp do większej kariery w show biznesie. Czy znasz je wszystkie? Czy kogoś zabrakło w naszym zestawieniu?

📢 Zamknięte oddziały szpitalne, poradnie i gabinety lekarzy rodzinnych w województwie podlaskim [AKTUALIZACJA] Które oddziały szpitalne wstrzymały przyjęcia pacjentów? Do jakich poradni specjalistycznych się nie dostaniesz? Oraz które gabinety lekarzy rodzinny czasowo zawiesiły działalność? Zobacz pełną listę nieczynnych oddziałów, poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. 📢 Policjantki w podlaskim garnizonie. Jest ich ponad pół tysiąca. Zobacz piękniejszą stronę podlaskiej policji [ZDJĘCIA] W podlaskim garnizonie służy wiele kobiet - jest ich około pół tysiąca. Zobaczcie piękniejszą stronę podlaskiej policji. Podlaskie policjantki na co dzień dbają o porządek i potrafią wlepić mandat, ale też pod względem urody należą do czołówki w kraju. Wtedy też o wiele łatwiej znieść ewentualne upomnienie. Przekonajcie się sami!

📢 Ponad 330 podlaskich nauczycieli i pracowników oświaty odebrało odznaczenia państwowe, medale i nagrody. 14 października mają swoje święto! Ponad 330 nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa odebrało w piątek odznaczenia państwowe za wieloletnią służbę, medale i nagrody ministra edukacji narodowej i podlaskiego kuratora oświaty. W poniedziałek 14 października nauczyciele w całej Polsce będą obchodzili swoje święto. Dzień później ma się rozpocząć ich ogólnopolski strajk. 📢 Radek Liszewski, lider zespołu Weekend, kupił dwa apartamenty w Zakopanem. Zobacz, jak wyglądają (zdjęcia) Lider jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów disco polo postanowił zainwestować w nieruchomości. Radek Liszewski kupił dwa apartamenty w górach. Zobacz, jak wyglądają. 📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

📢 Oświadczenie sprawcy kolizji. I nie trzeba wzywać policji (PDF) Warto mieć w aucie oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej.