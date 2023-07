Prasówka 23.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 23.07.2023”?

Prasówka 23.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 23.07.2023 Na których drogach w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są dzisiaj (23.07.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 63, Orzysz ul. Wojska Polskiego (69. km na odc. 1,4 km) Poprawki gwarancyjne po rozbudowie drogi krajowej nr 63 w m. Orzysz.

📢 Woj. podlaskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 23.07.2023 Które drogi w województwie podlaskim 23.07.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 19, m Bielsk Podlaski (104. km na odc. 5,1 km) . 📢 Atlas grzybów. Trujące, jadalne i niejadalne. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 22.07.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

Prasówka 23.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka nowa para młoda. Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony 9". 130 hektarowe gospodarstwo robi wielkie wrażenie Michał i Adrainna to bohaterowie dziewiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony", emitowanego w TVP. Młoda para mieszka w 130. hektarowym gospodarstwie, w którym hodowane są krowy mlecze oraz konie ciężkie, zimnokrwiste. Piękne tereny i malownicza okolica znajduje się w miejscowości Kalinówka-Basie na Podlasiu. Zobacz gdzie wspólne chwile spędzają gwiazdy rolniczego show.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [23.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Aktor, kaskader i... masażysta założył w Augustowie teatr. Poznaj Pawła Aksamita, który szykuje kolejną premierę Mogliśmy go oglądać m.in. w takich serialach jak: Belfer, Klan, Pierwsza miłość czy Tancerze. Poza tym, że jest aktorem, jest też kaskaderem, tapicerem i... masażystą. Paweł Aksamit zamieszkał w Augustowie i tu założył teatr.

📢 Samorządy z powiatu wysokomazowieckiego odebrały symboliczne promesy na remonty dróg. Łącznie do powiatu trafiło blisko 15 mln zł Powiat wysokomazowieckie może pochwalić się jedną z największych kwot rządowego wsparcia w całej Polsce. Łącznie do samorządu z terenu powiatu wysokomazowieckiego trafi blisko 15 mln zł. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Sanatorium za darmo. Uzdrowisko za 0 zł? To możliwe. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów. Jak skorzystać? Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Największe wpadki architektów. Szokujące rozwiązania w mieszkaniach Patrząc na zdjęcia mieszkań i domów czasami aż trudno uwierzyć, że mogły być zaprojektowane przez wykształconych architektów wnętrz. W niektórych przypadkach wpadka to mało powiedziane. Sprawdź najgorsze rozwiązania w mieszkaniach i domach. 📢 Park Miniatur Zabytków Podlasia zachwyca i przyciąga turystów. Wśród kolekcji m.in. Pałac Branickich i Dworek Gubernatora w skali 1:25 Warto odwiedzić Park Miniatur Zabytków Podlasia w Hajnówce. Wśród kolekcji znajduje się m.in. Pałac Branickich w Białymstoku, Pokamedulski Klasztor w Wigrach, Dworek Gubernatora w Białowieży czy Pałac Branickich w Choroszczy. Wszystkie budowle zostały wykonane w skali 1:25.

📢 Ciężarówka na boku. Przejazd drogą S61 na wysokości miejscowości Raczki (powiat suwalski) bez utrudnień Pojazd ciężarowy z niewyjaśnionych przyczyn wylądował na boku. Zdarzenie wydarzyło się na wjeździe drogi ekspresowej S61 w okolicach miejscowości Raczki (powiat suwalski). Służby drogowe zorganizowały objazdy dla kierujących pojazdami osobowymi.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Spawanie to sztuka, ale czasami też kabaret. Zobacz niezwykłe wpadki spawaczy polskiego internetu! Zbiór hitowych zdjęć Spawanie to sztuka, która wymaga precyzji, koncentracji i umiejętności posługiwania się różnymi technikami. Jednak czasami do czynienia mamy z sytuacjami, które wydają się być żywcem wyjęte z kabaretu. Przykłady? Och, mamy ich co niemiara. Zobacz najśmieszniejsze wpadki spawaczów polskiego internetu! 📢 Co na opuchnięte i zmęczone oczy? Rób okłady z tych ziół i przemywaj powieki naparami. Łagodzą objawy zapalenia, zaczerwienienie i pieczenie Przy zmęczeniu i podrażnieniu oczu, a także ich opuchnięciu i objawach łagodnego stanu zapalnego, sprawdzą się naturalne środki domowe. Przygotujesz je z roślin leczniczych. Zobacz najlepsze zioła na oczy, z których można robić okłady i napary do przemywania powiek. Sprawdź, jakie mają właściwości i jak je stosować, by szybko pozbyć się problemu.

📢 Blisko 14 mln zł na renowację zabytków w powiecie wysokomazowieckim. Odnowionych zostanie dwadzieścia zabytków Samorządy z powiatu wysokomazowieckiego otrzymały blisko 14 mln zł z rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łącznie wyremontowanych zostanie dwadzieścia obiektów. Najwięcej środków trafiło do gminy Czyżew. Dzięki temu wyremontowany zostanie m.in. zabytkowa drewniana willa.

📢 Rusza program „Cyberbezpieczny Samorząd”. Do podlaskich gmin i powiatów trafi prawie 65 mln zł Program „Cyberbezpieczny Samorząd” to inicjatywa, która pozwoli samorządom na inwestycje w nowoczesne rozwiązania zwiększające odporność na cyberataki. Powiaty i gminy w Podlaskiem otrzymają na ten cel niemal 65 mln zł. 📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii.

📢 Nawiedzone Zakopane: niepokojące miejsca i niesamowite opowieści z Tatr. Co przepowiedział czarownik, którą dolinę nawiedza widmo młyna? Zakopane to pełna życia i gwaru zimowa stolica Polski. Nie znaczy to jednak, że nie ma w niej miejsc, z którymi wiążą się dziwne i niepokojące historie. Zebraliśmy dla was listę 10 nawiedzonych, magicznych i niepokojących miejsc w Zakopanem, Tatrach i na całym Podhalu, w których włos może się zjeżyć na głowie. Jeśli lubicie zwiedzanie z dreszczykiem, sprawdźcie, jakie niesamowite opowieści wiążą się z Zakopanem, Doliną Kościeliską, Czerwonymi Wierchami i innymi popularnymi szlakami turystycznymi w Tatrach. 📢 Groźny wypadek na łuku drogi. Naczepa ciężarówki uderzyła w forda Na trasie Pisz- Ruciane – Nida doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Trzy osoby trafiły do szpitala.

📢 Zdrowa przekąska z rakotwórczym związkiem! GIS wycofuje popularny produkt z Lidla. Powodem niebezpieczne przekroczenie norm bezpieczeństwa Nowe ostrzeżenie GIS o wycofaniu produktu z obrotu dotyczy przekąski, która uznawana jest za zdrowszą alternatywę dla chipsów. W snacku sprzedawanym w sklepach Lidl wykryto jednak wysoki poziom rakotwórczego związku, który zagraża zdrowiu konsumentów. Zobacz szczegóły dotyczące wycofanej partii i szkodliwego działania, jakie mogą mieć tego typu snacki.

📢 20-latek zasnął za kierownicą i dachował. Jechał do pracy Węgorzewscy policjanci, strażacy oraz załoga karetki pogotowia pracowały na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło na trasie Budry – Grądy Węgorzewskie. 📢 Dramat nauczycieli trwa także w wakacje. Niektórzy wciąż publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Kierowcy ścigani przez policję. Oto podlascy szybcy i wściekli. Poznaj amatorów czterech kółek, alkoholu i narkotyków Podlascy szybcy i wściekli to kierowcy poszukiwani przez policję w związku z Art. 178a Kodeksu Karnego, który dotyczy kierowania pojazdami mechanicznymi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zobacz zdjęcia i zapamiętaj rysopisy poszukiwanych! 📢 Szybki wypad na Mazury: co warto zobaczyć? Najciekawsze pomysły na jednodniową wycieczkę. Zobacz zdjęcia Na Mazurach czeka na nas mnóstwo ciekawych miejsc. Jedne są dobrze znane, inne schowane i dostępne dla najbardziej wytrwałych. Gdzie warto przedrzeć się przez las, by znaleźć unikatową wieżę? Gdzie spalono na stosie ostatnią czarownicę w Europie? Gdzie są jedyne w północno-wschodniej Polsce tężnie solankowe? Gdzie na Mazurach znajdziemy 200-letnią piramidę? Gdzie znajdują się najciekawsze punkty widokowe? Ruszajmy w podróż!

📢 Zwykły letni dzień w Białymstoku 15 lat temu. Miło powspominać! Poszukaliśmy w naszym archiwum i znaleźliśmy kilka zdjęć z lata roku 2008. Opera Podlaska dopiero się budowała, ZOO Akcent wciąż czekało na przebudowę a Centrum Handlowe Park zaatakował rój pszczół. Zobaczcie, jak wyglądał zwykły letni dzień w Białymstoku 15 lat temu. 📢 Rolnik szuka żona. Teraz czas na Klaudię i Walentyna. Ich związek także zmierza w dobrą stronę W ostatni weekend fani programu Rolnik szuka zony żyli ślubem i weselem Adrianny i Michała. Być może w niedługim czasie w Podlaskiem odbędzie się kolejny ślub uczestników programu TVP - Klaudii i Walentyna. Chętnie taką kolej rzeczy widzieliby zwolennicy Rolnik szuka żony i dają temu wyraz w internecie.

📢 Dziś rocznica ślubu Magdy Narożnej i Dawida Narożnego. Ach co to było za wesele! Zobacz, jak wyglądała panna młoda 11 lat temu byli w sobie bardzo zakochani i widać to na zdjęciach. Choć po kilku latach ich drogi się rozeszły to para doczekała się pięknej córki. Podczas ślubu w 2012 roku Magda Narożna wyglądała zjawiskowo, co przypominamy w naszej galerii.

📢 Kolarze UKS Wygoda Białystok z sukcesami w rywalizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Młodzi kolarze UKS Wygoda Białystok widoczni są w krajowym peletonie i z sukcesami startują w wyścigach w sezonie 2023. Najlepsza zawodniczka klubu z Białegostoku Milena Tarasewicz reprezentować będzie Polskę w Europejskiej Olimpiadzie Młodzieży w Słowenii. 📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą. 📢 Gangsterzy poszukiwani przez policję muszą się ukrywać. Rozpoznajesz kogoś? Gangsterzy poszukiwani przez policję z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z art. 258 Kodeksu Karnego. Zobacz najnowsze listy gończe. Możliwe, że kogoś rozpoznasz. Jeśli tak, powiadom organy ścigania. Ci ludzie mogą być niebezpieczni!

📢 Krasne. Estakada przed Supraślem robi wrażenie. Przeprawa wśród drzew ma ponad 600 metrów długości. Była warta powstania? W Krasnem na trasie z Białegostoku do Supraśla powstała kilka lat temu imponująca estakada, której budowa wzbudzała wiele kontrowersji. Ta licząca ponad 600 metrów przeprawa samochodowa już na stałe wpisała się w leśny krajobraz. Sprawdź jak obecnie wygląda z lotu ptaka inwestycja za ponad 40 mln zł.

📢 Widziałeś "U Pana Boga za piecem"? Zobacz jak wygląda prawdziwy Królowy Most Wielbiciele polskich seriali znają zapewne trylogię "U Pana Boga za piecem", a jak znają film to znają również miejscowość Królowy Most. Tam dzieje się większa część akcji lubionej przez Polaków komedii.W filmowym miasteczku jest kościół, komisariat, restauracja. Jak naprawdę wygląda Królowy Most? 📢 Letnia Scena pod Dębem przyciągnęła pod Bielski Dom Kultury mieszkańców w każdym wieku. Zobacz zdjęcia i wideo Po raz kolejny z inicjatywy Bielskiego Domu Kultury zorganizowano kulturalne spotkanie mieszkańców miasta na parkingu placówki. To już kolejna edycja wydarzenia pn. Letnia Scena pod Dębem. Były: Piana Party, popisy wokalne, spektakl oraz tańce. Zobacz na zdjęciach i nagraniu co się działo.

📢 Białystok. Zaginął 16-letni Bartosz Pawlak. Nastolatek ostatni raz był widziany kilka dni temu Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku poszukują 16-letniego Bartosza Pawlak. Wszystkie osoby, które widziały nastolatka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji. 📢 Darmowe fanty w województwie podlaskim. Zobacz, co możesz otrzymać za bezcen w regionie Co możesz otrzymać za dosłowne zero złotych w województwie podlaskim? Będziesz zaskoczony jak wiele przydatnych fantów możesz otrzymać za bezcen w regionie. Kanapy, meble, zabawki dla dzieci i wiele więcej. Przejdź do galerii zdjęć i znajdź coś dla siebie. Lista została stworzona na podstawie oferty ze strony OLX.pl. 📢 Rolnik szuka żony. Na weselu Adrianny i Michała bawili się także inni uczestnicy programu Długo wyczekiwany ślub Adrianny i Michała z Rolnik szuka żony w końcu miał miejsce. Uroczystość odbyła się w kościele w Rutkach Kossakach, parafii Michała. Na ślubie i weselu byli obecni także inni uczestnicy dziewiątej edycji Rolnik szuka żony. Zobaczcie jak się bawili Klaudia i Walentyn, czy Tomasz Klimkowski.

📢 Kto rządzi prawosławną cerkwią? Cerkwie, parafie i proboszczowie dekanatu siemiatyckiego Siemiatycze to istotny ośrodek na mapie polskiego prawosławia. 24 sierpnia 2017 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego powołał biskupa siemiatyckiego (Warsonofiusz), pomocniczego diecezji warszawsko-bielskiej. Sprawdziliśmy kto rządzi tam parafiami. 📢 Zenek Martyniuk kupił kolejnego zabytkowego Mercedesa. Kolekcja gwiazdy disco polo jest imponująca Zenek Martyniuk od lat jest fanem niemieckiej marki motoryzacyjnej Marcedes-Benz. W swojej kolekcji ma kilka aut tej marki, w tym zabytkowe. Ostatnio stal się posiadaczem kolejnego zabytkowego Mercedesa, który został sprowadzony z USA. Zobaczcie jakie auta posiada Zenek Martyniuk. 📢 Rodzinna wieś Zenka Martyniuka zaskakuje. Rodzinny dom, cudowne źródełko i... dinozaury Gredele to niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra. Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka.

📢 Hotele, rancza i pensjonaty wystawione na sprzedaż w woj. podlaskim. Kupić sobie można nawet cały półwysep! Preferujecie wnętrza nowoczesne czy tradycyjne? Zobaczcie jak wyglądają w środku podlaskie hotele do kupienia od zaraz. Chcesz zainwestować w woj. Podlaskim? Może w turystykę? Nie brakuje ciekawych ofert hoteli czy pensjonatów wystawionych na sprzedaż. Kupić można sobie nawet cały półwysep! 📢 Wiejskie wesele na Podlasiu. Zobacz jak bawiono się 30 lat temu. Tego klimatu i zabawy nie przebije nic Wiejskie wesele na Podlasiu? To musi budzić tylko pozytywne skojarzenia. Przenieśmy się w czasie i sprawdźmy, jak na Podlasiu bawiono się podczas wiejskiego wesela 30 lat temu. Tego klimatu wraz z zabawą nie przebije nic. Na stołach królowało swojskie jadło, ludzie ubrani w barwne i odświętne stroje, a na parkiecie gości bawiła ulubiona muzyka z tamtych lat.

📢 Podlaskie. Najciekawsze skanseny i muzea wsi, które warto odwiedzić na wakacjach. Skanseny w Polsce przeżywają renesans, stają się coraz częściej odwiedzane przez turystów. Parków etnograficznych potocznie nazywanych skansenami jest w Polsce całe mnóstwo, oczywiście nie inaczej jest również na Podlasiu. Oferta w naszym regionie jest naprawdę dość bogata i interesująca. Zobacz, gdzie można ciekawie spędzić wolny, wakacyjny czas nie odjeżdżając daleko od domu. 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów doczekały się ripost. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Koszmar budowlańca. Zobacz największe wpadki, buble i fuszerki fachowców bez talentu. Zbiór śmiesznych zdjęć polskiego internetu Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, czyli największe wpadki, buble i fuszerki fachowców polskiego internetu. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Budowa drogi ekspresowej S19 od Kuźnicy do Sokółki. Zobacz postęp prac. To jeden z dwóch fragmentów, który nie jest drogą Via Carpatia Nieco ponad 13 proc. wynosi zaawansowanie rzeczowe prac na odcinku drogi S19 Kuźnica-Sokółka. To pierwszy fragment w woj. podlaskim przyszłej trasy ekspresowej S19, który jest w fazie budowy. Większość pozostałych czeka na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. To zarazem jeden z dwóch odcinków, który w Podlaskiem nie jest tożsamy z trasą międzynarodową Via Carpatia im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

📢 Zakończyły się Dni Czyżewa 2023. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas niedzielnego koncertu W dniach 8-9 lipca odbywała się kolejna edycja Dni Czyżewa. Organizatorzy przygotowali masę atrakcji. Na przybyłe osoby czekały zawody wędkarskie, wystawa zabytkowych motocykli czy koncerty. Podczas festynu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy podczas niedzielnego koncertu.

📢 Hydraulicy kontra rzeczywistość. Zobacz najgorsze wpadki i fuszerki mistrzów złego odpływu. Fachowcy nabrali wody w usta Czasem superbohaterowie, a czasem... fachowcy złego odpływu. Przed wami hydraulicy kontra rzeczywistość, czyli najgorsi z najgorszych polskiego internetu. Jeśli masz kłopoty z nieszczelnym kranem, zastanów się dwa razy. Umiejętności tych majstrów nabrały wody w usta, a nasz zbiór zdjęć rozbawi cię do łez. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najśmieszniejsze fuszerki hydraulików. 📢 Architekci problemów. Jak małe pomyłki prowadzą do wielkich bubli. Zobacz najsłynniejsze błędy architektoniczne polskiego internetu! Architekci to artyści budownictwa, którzy potrafią tworzyć piękne i funkcjonalne dzieła. Ale czasami, jak każdy z nas, mają swoje momenty słabości. Czy to przez nadmiar kawy, czy zbyt rozbudzoną wyobraźnię efekt ich prac może być... niezwykły. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez najśmieszniejsze i najbardziej interesujące buble architektów polskiego internetu!

📢 Nosi je zaledwie kilku mieszkańców. To najrzadsze nazwiska w województwie podlaskim. Sprawdź, czy jest Twoje LISTA OD A DO Ż Sprawdziliśmy, które nazwiska najrzadziej występują w województwie podlaskim. Dane takie przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Niektóre z nazwisk nosi zaledwie kilku mieszkańców województwa podlaskiego. 📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Emilka pokazują wnętrza swoich domów. Kolejne ulepszenia w gospodarstwach Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Te krótkie fryzury to hit sezonu. Małe cięcie, wielka zmiana. Zobacz zdjęcia przed i po Lato to idealny czas na fryzurę, którą zaskoczysz bliskich i koleżanki! Dojrzałe kobiety zazwyczaj nie lubią eksperymentować. Panie na naszych zdjęciach pokazują, że czasem naprawdę warto. Zmiana fryzury po wielu latach to zawsze wyraz odwagi. Bywa, że wystarczy naprawdę niewiele, by wizualnie znacznie się odmłodzić. Potrzeba jedynie trochę odwagi, dobry pomysł i wizyta u fryzjera. Długie włosy są oczywiście piękne, ale zobaczcie, jakie efekty osiągnęły kobiety na zdjęciach!

📢 Luksusowy bliźniak i piękny domek na wsi. Wszystkie domy Zenka Martyniuka. Zobacz zdjęcia Król disco polo mieszkał swego czasu w bloku w Białymstoku. Ale dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. 📢 Noc Świętojańska w Ciechanowcu. Masa atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zobacz jak świętowano Noc Świętojańską Po raz kolejny obchodzono Noc Świętojańską w Ciechanowcu. Na przybyłych gości czekało wicie i puszczanie wianków, koncerty zespołów, regionalne potrawy oraz wiele innych atrakcji skierowanych do dzieci i dorosłych. Organizatorami ciechanowieckiej Nocy Świętojańskiej byli Burmistrz Ciechanowca oraz Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

📢 Bielsk Podlaski. Sprawdź jak wyglądają dziś miejsca z kultowego filmu Znachor. Większość zdjęć było realizowanych na Podlasiu! Film Znachor to kultowa Polska produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Wiele scen nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. To tam w sklepie pracowała Maria Wilczur, w rolę której wcieliła się Anna Dymna. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 4o lat temu.

📢 Magda Narożna pokazuje swój dom i samochód. Robią wrażenie? Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" ma się czym chwalić! Magda Narożna uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy. Z kolei wnętrza domu Magdy Narożnej mogliśmy podziwiać wielokrotnie dzięki jej koncie na Instagramie. Wokalistka chętnie pokazuje wnętrza swojego domu, a ma się czym pochwalić.

📢 W regionie działają nowi złodzieje i włamywacze. Tylko czekają na Twój wyjazd. Koniecznie zabezpiecz dom i mieszkanie na długi weekend! Długi weekend czerwcowy to okres, w którym dochodzi do sporej liczby włamań i kradzieży. W tym czasie wiele osób wyjeżdża pozostawiając swoje domy i mieszkania bez opieki. Podlaska policja opublikowała zdjęcia podejrzanych z art. 278 oraz z art. 279 czyli złodziei i włamywaczy. Wśród nich jest wiele nowych twarzy. Zobacz zdjęcia przestępców i zapamiętaj je. Jeśli rozpoznajesz któregoś z nich, natychmiast powiadom funkcjonariuszy. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Oto najnowsze trendy na lato 2023. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być wręcz odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Gwiazda disco polo Paula Karpowicz wyszła za mąż. To było duże wydarzenie w branży To było wielkie wydarzenie w świecie disco polo. Wschodząca gwiazda tej branży Paula Karpowicz wyszła za mąż za Grzegorza Zimeckiego, menedżera zespołów disco polo. Wielka impreza weselna odbyła się w piątek 📢 Rolnik szuka żony. Zakochani Adrianna i Michał w zjawiskowej sesji przed ślubem Ślub Adrianny i Michała, którzy poznali się w dziewiątej edycji programu Rolnik szuka żony, coraz bliżej. Zakochani wzięli udział w narzeczeńskiej sesji zdjęciowej. Romantyczne zdjęcia pokazują jak mocno zakochani są Ada i Michał. Fani już nie mogą się doczekać ślubu i wesela bohaterów Rolnik szuka żony 9. 📢 100 ciekawych miejsc które warto zobaczyć w województwie podlaskim. Atrakcje turystyczne na Podlasiu i Suwalszczyźnie Wiecie, gdzie w województwie podlaskim można podziwiać wydmy? Gdzie w naszym regionie stoją figury sfinksów a gdzie warto pocałować wielką żabę? Przygotowaliśmy dla was zestawienie stu ciekawych atrakcji turystycznych w województwie podlaskim. A co tam! Nazwijmy rzecz po imieniu: to taka ściąga dla osób szukających pomysłów na weekendową wycieczkę w regionie. Jest z czego wybierać.

📢 Alimenciarze z województwa podlaskiego poszukiwani przez policję. Oni nie łożą na swoje rodziny i dzieci Te osoby są poszukiwane przez podlaską policję na podstawie art. 209 Kodeksu Karnego. Uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na swoje dzieci i bliskich. Zobacz wizerunki osób, których szukają policjanci z naszego regionu. Rozpoznajesz kogoś z nich i wiesz, gdzie obecnie może przebywać? Niezwłocznie skontaktuj się z policją!

📢 Białostockie skarbówki znowu mają na sprzedaż auta. W ofercie między innymi BMW, Opel, Volvo, a także busy Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy z Białegostoku powiadomiły o licytacji aut co do których sąd orzekł przejście na rzecz Skarbu Państwa. Do kupienia są dwa auta marki BMW i Opel. Natomiast Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku sprzedaje w trybie z wolnej ręki Renault, Mercedesa-Benz i Volvo. W tym trybie auto można kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Przedstawiamy zdjęcia oraz ceny wystawionych na sprzedaż aut.

📢 Dzień Kota 2023: MEMY. Szykuj prezent dla Pusi. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach 17.02.2023 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota 2023 serwujemy najnowszą porcję memów o mruczkach. Miłego przeglądania! 📢 Z babcią nie ma żartów! Najlepsze MEMY na Dzień Babci i Dziadka. Twoja babcia by się uśmiała! Z kim jak z kim, ale z babcią i dziadkiem większość z nas ma jedynie miłe wspomnienia. Babcia zawsze miała czas, była bardziej cierpliwa niż rodzice a gotowane przez nią potrawy do dziś uznawane są przez nas za najlepsze i chętnie do niech wracamy. Dzień Babci i Dzień Dziadka, które obchodzimy odpowiednio 21 i 22 stycznia, to niepowtarzalna okazja by podziękować naszym dziadkom za wszystko. 📢 Najlepsze restauracje w województwie podlaskim - TOP 20. Te lokale wybrali klienci! Aktualny ranking 2023 W województwie podlaskim mamy mnóstwo wspaniałych restauracji. W naszym regionie znajdziemy bez problemu zarówno lokale z lokalnymi potrawami, jak i np z sushi. Prezentujemy najnowszy ranking restauracji w województwie podlaskim według portalu TripAdvisor.com. Jest to najpopularniejszy portal turystyczny na świecie. Jego użytkownicy oceniają tam m. in restauracje i na podstawie ich recenzji tworzony jest ciągle aktualizowany ranking. Oto najlepsze podlaskie restauracje w styczniu 2023 roku.

📢 Podlaskie. Najnowsza lista lokalizacji fotoradarów w województwie podlaskim W województwie podlaskim ustawionych jest ponad 20 fotoradarów. Pokazujemy dokładne lokalizacje tych rejestratorów. Zobacz w których miejscach powinni szczególnie uważać kierowcy poruszający się po drogach w Podlaskiem. 📢 Światowe gwiazdy po sylwestrze na Podlasiu. Nie ma lekko! Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki 01.01.2023 Co by się stało, gdyby światowe gwiazdy odwiedziły w wakacje Podlasie? Zdaniem internautów na pewno sporo by się zmieniły. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie. 📢 Podlaskie na weekend. Co odwiedzić z dzieckiem? TOP 40 atrakcji w województwie podlaskim (zdjęcia) Rodzinny wyjazd, wolny weekend i województwo podlaskie. Tak cudowne połączenie skutkować może tylko i wyłącznie świetnymi doświadczeniami, nawet zimą. Przed wami lista TOP 40 miejsc, które absolutnie musisz odwiedzić w Podlaskiem. Z dzieckiem, najbliższą rodziną i przyjaciółmi.

📢 Patriotyczne tatuaże na topie. Tak młodzi Polacy wyrażają swoją miłość do ojczyzny Nie tylko odśpiewanie hymnu czy wywieszona flaga państwowa świadczą o patriotyzmie. Coraz większą popularność zdobywają patriotyczne tatuaże. Narodowe symbole czy sceny z historycznych wydarzeń najczęściej tatuują na swoich ciałach młodzi ludzie. Jak wyglądają? Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje auta. W ofercie wiele terenówek, ciężarówek, a także busy Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejne przetargi. Jak zwykle w ofercie są ciekawe auta do kupienia. Tym razem jest wiele ciężarowych Starów, terenowych Honkerów i Tarpanów, a także busy.

📢 Zenek Martyniuk i jego wszystkie samochody. Gwiazda zespołu Akcent jest pasjonatem motoryzacji. Zobacz, jakie ma auta! [ZDJĘCIA] Zenek Martyniuk mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Lider zespołu Akcent, który jest obecnie niekwestionowaną gwiazdą muzyki rozrywkowej w Polsce, oprócz muzyki, interesuje się motoryzacją. W swoim garażu ma wiele aut, ale największą słabość przejawia do marki Mercedes Benz. Zobacz wszystkie auta Zenka Martyniuka.

📢 Byłe Królowe Życia tak teraz wyglądają! Zobacz zdjęcia ex-uczestniczek i uczestników hitu TTV 4.08.2022 "Królowe życia" to kultowy już program stacji TTV, a bohaterowie programu cieszą się olbrzymią popularnością. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, zostały legendą programu, ale niektóre królowe życia, przemknęły przez program bez większego echa, choć nie można odmówić im sympatii fanów. Co u nich obecnie słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak żyją Sylwia Peretti, Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni!

📢 Łomża. Wyruszyła 38. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Blisko 200 pątników zmierza do Częstochowy Już po raz 38 pielgrzymi wyruszyli z Łomży na Jasną Górę. Przez dwa tygodnie pokonają ponad 400 km. Do Częstochowy dotrą 13 sierpnia. W pielgrzymce udział bierze blisko 200 osób. 📢 Wypasiony piknik w Wysokiem Mazowieckiem – zobacz jak obchodzono jubileusz marki Mlekovita Marka Mlekovita w tym roku skończyła 30 lat. Dziś (31.07.), podczas Wypasionego Pikniku, uroczyście świętowano to ważne wydarzenie dla spółdzielni z Wysokiego Mazowieckiego. Były rodzinne konkursy, nagrody i przemówienia. Nie zabrakło ważnych gości, którzy przybyli do Wysokiego Mazowieckiego, by wspólnie uczcić ten niezwykle ważny dla największej polskiej grupy mleczarskiej jubileusz.

📢 XXVII EthnoFestiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów zgromadził setki miłośników folku i tradycyjnej kultury [ZDJĘCIA][WIDEO] Czeremcha już od 1996 roku przeżywa najazd miłośników tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz folku z całej Polski i Europy. Nie inaczej było i tym razem. 📢 Jak zmieniła się Karolina Derpieńska? Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę (zdjęcia) O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej robi się coraz głośniej. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwują prawie 4 miliony osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych? 📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Gwiazdy klipów muzyki tanecznej z Podlasia i nie tylko. Zobacz zdjęcia z Instagrama [24.04.2022] Występy w teledyskach disco polo to często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Memy o pracy. Śmieszne obrazki i memy na temat pracy i zatrudnienia. Polacy w robocie się nie nudzą [ZDJĘCIA] Z pracą jest jak z kobietą - trudno jest z nią wytrzymać, ale bez niej jest jeszcze gorzej. Polacy mają dość różny stosunek do pracy, którą czasami lubią, a czasami traktują jak zło konieczne. Internauci jak zwykle nie zawiedli i w tym temacie wykazują się dużą kreatywnością. Zobaczcie najśmieszniejsze memy na temat pracy. 📢 Studniówka 2019 Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Zobacz jak bawili się uczniowie liceum w Dworku Pan Tadeusz (ZDJĘCIA) Na studniówce, w Dworku Pan Tadeusz bawili się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. To był piękny bal! A w części artystycznej studniówki pojawił się... detektyw Sherlock Holmes i Dr Watson, którzy przeprowadzili tajemnicze śledztwo przeplatane piosenkami i czarującymi tańcami maturzystów.

📢 Ślub Daniela Martyniuka i Eweliny Golczyńskiej. Na uroczystości pojawiły się tłumy ludzi. Nie zabrakło gwiazd disco polo [ZDJĘCIA] Ślub Daniela Martyniuka i Eweliny Golczyńskiej za nami. Uroczysta ceremonia, tłumy gości i huczne wesele. Oprócz rodziny, znajomych na ślubie pojawili się także zaproszenie goście, tacy jak: lider zespołu Weekend Radek Liszewski, a także rodzeństwo Gwiazdowskich z zespołu Mig. 📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę. 📢 Sposoby na mocną głowę. Jak pić, żeby szybko się nie upić Zaśnięcie pod stołem jeszcze przed północą, gdy wokół zabawa weselna dopiero się rozkręca z pewnością nie jest powodem do dumy. Zobacz, jak dotrwać do końca wesela.

