Prasówka 24.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te urządzenia zużywają najwięcej prądu i wody w domu. Tyle energii elektrycznej zużywa pralka, czy lodówka [24.10.21]”?

Prasówka 24.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu i wody w domu. Tyle energii elektrycznej zużywa pralka, czy lodówka [24.10.21] Jak oszczędzać wodę, aby płacić niższe rachunki i dbać o środowisko naturalne? Okazuje się, że są na to sprawdzone sposoby, a ich wprowadzenie w życie nie wymaga od nas wysiłku. Zaoszczędzić możemy też na rachunku z prąd, jeśli dowiemy się, ile energii pobierają niektóre urządzenia.

📢 Takie są najgorsze dodatki do domowych zup. Tego nie dodawaj, jeśli nie chcesz utyć [lista - 24.10.21] Domowa zupa może wydawać się zdrowym pomysłem na obiad. Jednak okazuje się, że wystarczy jeden dodatek, by stała się wysokokaloryczna i szkodliwa dla zdrowia. Oto najgorsze dodatki do zup. Unikaj tych dodatków, jeśli chcesz schudnąć. Zobacz koniecznie w naszej galerii.

📢 Król i królowa disco polo pokazali swoje domy. Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna [23.10.2021] Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

Prasówka 24.10: pozostałe wydarzenia

📢 Kiedy zmienimy czas? Zmiana czasu z letniego na zimowy 2021 zbliża się wielkimi krokami. Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu z letniego na zimowy zbliża się wielkimi krokami. Kiedy wypada ta data, w której przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu? To ostatnia niedziela października, a dokładniej noc z 30 na 31 października. Ta zmiana czasu jest zdecydowanie bardziej lubiana, gdyż będziemy mogli pospać o godzinę dłużej. Niekoniecznie jednak zmiana czasu dobrze wpływa na nasze zdrowie. Pojawia się też pytanie, czy nadchodząca zmiana czasu będzie ostatnią w ogóle.

📢 W tym domu urodził się Zenek Martyniuk. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom króla disco polo 23.10.2021 [ZDJĘCIA] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”. 📢 Nowe obostrzenia w Polsce. Co się zmieni? Zmiany dotyczą noszenia maseczek Ostatniej doby w Polsce przybyło blisko 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższa liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce od 12 maja. W Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie nowelizacja rozporządzenia, która zmienia zalecenia dotyczące obostrzeń w Polsce. Sprawdźcie o co dokładnie chodzi! 📢 Tak mieszka Magda Narożna. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" prezentuje na Instagramie swój dom i samochód 23.10.2021 Magda Narożna ma piękny dom pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem. Zobacz zdjęcia

📢 Najmodniejsze swetry na jesień 2021. Eleganckie i wygodne swetry na jesień [zdjęcia] Najmodniejsze swetry na jesień 2021. Odpowiednio dobrany sweter to kompromis między elegancją a wygodą. Swetry w tym jednym kolorze to hit na jesień 2021. W kobiecej szafie nie może zabraknąć swetra. Wygodny, klasyczny, elegancki i ponadczasowy - takie właśnie są najmodniejsze swetry na jesień 2021. Zobacz koniecznie w naszej galerii, jaki kolor swetra wybrać i z czym go zestawić. 📢 Takie imiona były kiedyś zakazane - znamy powody. Dzisiaj są niezwykle popularne [lista] Wybór imienia dla dziecka jest niezwykle trudne zadaniem, w końcu będzie nosić je przez całe życie. Współcześnie istnieje duża tolerancja do nadawanych imion, jednak sto lat temu wiele z nich było zakazanych, a ich noszenie przynosiło hańbę i wstyd rodzinom. Zastanawiasz się, o jakie imiona chodzi? Sprawdź w naszej galerii, czy Twoje imię byłoby zakazane 100 lat temu.

📢 Buzz cut- oto najmodniejsza fryzura na jesień 2021. Tylko dla odważnych! [zdjęcia] Ta fryzura zadedykowana jest dla kobiet, które nie boją się odważnych cięć. Pokochały ją Natalie Portman, Kristen Stewart, czy Emma Watson. Buzz cut została przez stylistów okrzyknięta najmodniejszą fryzurą jesieni 2021. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda popularne cięcie. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Zobacz zdjęcia poszukiwanych w związku z zabójstwami Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 20 października 2021 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Białystok. Sobota (23.10) na giełdzie rolno-towarowej przy Andersa. Białostoczanie kupowali chryzantemy, owoce i warzywa. Takie były ceny Warzywa, owoce, wędliny, pieczywo i oscypki prosto z Zakopanego. Między innymi takie artykuły oferowali handlowcy podczas sobotniej giełdy przy Andersa. Ale nie tylko to, na placu widać też było, że zbliża się 1 listopada, co oznacza przebogatą ofertę chryzantem i zniczy. Oto jak kształtowały się ceny w sobotę - 23 października. 📢 Podlaskie Targi Pracy 2021 w Białymstoku. Pracodawcy przygotowali wiele ciekawych ofert (zdjęcia) W piątek i w sobotę (22 i 23.10) w białostockiej galerii Atrium Biała odbywają się Podlaskie Targi Pracy Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. W jednym miejscu ze swoimi ofertami pracy zebrało się prawie dwadzieścia firm z Białegostoku i regionu. Chętnych, by je poznać i ewentualnie skorzystać nie brakuje.

📢 Kalnica. Wypadek na DK 66. Bus z imigrantami uciekał przed policją. Doszło do zderzenia Kierowca uciekał pieszo przez 3 kilometry. 📢 Nie jedz tego, aby się nie zatruć. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Te szkodliwe produkty sklepy wycofują ze sprzedaży (23.10.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 23 października 2021 roku. Główny Inspektor Sanitarny informuje o szkodliwych dla zdrowia i życia produktach, które zostały wycofane ze sklepów. Aktualne ostrzeżenia GIS dotyczą m.in. dania liofilizowanego, suplementów diety i pasty z łososia zanieczyszczonych tlenkiem etylenu. Sprawdź też inne niebezpieczne produkty, które znikają ze sklepowych półek. Zobacz także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego w naszym raporcie. Jeżeli kupiłeś te szkodliwe dla zdrowia i życia produkty, wyrzuć je lub oddaj do sklepu. Lista niebezpiecznych produktów aktualizowana jest na bieżąco i znajdziesz na niej artykuły wycofane ze sprzedaży w ostatnich miesiącach (23.10.2021).

📢 Nie jedz tych rzeczy. Biedronka, Lidl, Żabka i Auchan wycofują ze sklepów nowe partie żywności Żywność na sklepowych półkach w Auchan, Lidlu, Żabce i Biedronce często nie nadaje się do jedzenia. Podobnie jest z żywnością w innych sklepach. Jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Nasze zdrowie jest w niebezpieczeństwie. Potwierdziły to najnowsze badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który natychmiast nakazał usunięcie tych produktów ze sklepowych półek i wysłał ostrzeżenie dla klientów. Absolutnie nie wolno ich jeść i trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

📢 Białystok. Pierwsza w regionie innowacyjna operacja rekonstrukcji piersi w Białostockim Centrum Onkologii (ZDJĘCIA) W piątek (22.10) w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku została przeprowadzona pierwsza w województwie podlaskim operacja rekonstrukcji piersi płatem DIEP. Jest to metoda pozwalająca na odtworzenie piersi symetrycznej względem drugiej piersi i dająca najlepszy efekt estetyczny. 📢 Wiatr przewrócił ciężarówkę, kierowca nie żyje. Jest nagranie z wypadku na krajowej piątce na Dolnym Śląsku [FILM] Podczas czwartkowej wichury na Dolnym Śląsku doszło do wielu wypadków, w których zginęły w sumie 4 osoby. Jedną z ofiar jest kierowca ciężarówki, którą wiatr zdmuchnął z drogi niedaleko Strzegomia. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie z tego zdarzenia. Zobaczcie poniżej.

📢 Straż Graniczna niesie pomoc nielegalnym imigrantom na granicy. Rozdaje im żywność, jedzenie i koce W związku z niezwykle trudną sytuacją na polsko-białoruskiej granicy funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na bieżąco dystrybuują niezbędne w poszczególnych placówkach Straży Granicznej artykuły i środki, które zabezpieczają podstawowe potrzeby cudzoziemców.

📢 Sprawa Bielmleku. Sąd aresztował tymczasowo Tadeusza R., prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek W piątek po południu (22.10.) Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie i zastosował wobec prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim trzymiesięczny areszt tymczasowy. Zaznaczył jednocześnie, że podejrzany może opuścić areszt, jeśli wpłaci 200 tys. zł poręczenia majątkowego. Tadeusz R. jest podejrzany m.in. o wyrządzenie 80 mln zł szkody w mieniu mleczarni. Grozi mu za to 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Kary 25 lat więzienia domaga się prokurator dla mężczyzny oskarżonego o zabójstwo mieszkańca Dziadkowic Zwłoki pobitego i okaleczonego potłuczoną butelką półnagiego mężczyzny znaleziono w krzakach. W piątek zakończył się proces w tej sprawie. Oskarżony o dokonanie zbrodni 41-letni Tomasz M. nie przyznaje się do winy, a jego obrońca wnosi o oczyszczenie z zarzutu. Prokuratura domaga się surowej kary 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok zostanie ogłoszony 28 października.

📢 Rośliny ozdobne mogą być jak "zemsta sąsiada”. Tych roślin nie sadź przy ogrodzeniu, bo będą problemy Niektóre rośliny mają tendencję do nadmiernego rozrastania się i raz posadzone, są trudne do usunięcia. W dodatku granica ogrodu nie jest żadną przeszkodą dla ich ekspansji. Dlatego są żartobliwie nazywane zemstą sąsiada. Zobacz, jakich roślin lepiej nie sadzić w pobliżu ogrodzenia, bo spowodują problemy sąsiedzkie.

📢 Weekend w Białymstoku pod znakiem imprez i festiwali. Zobacz, co się będzie działo W weekend w naszym mieście nie sposób się nudzić. Smakosze będą mogli spróbować kawowych specjałów, orientalnych pierogów czy napić się oryginalnego piwa lub wina. Na melomanów czekają wyjątkowe koncerty muzyki klasycznej, a dla tych, co preferują mocniejsze brzemienia - finał Rockowań. Miłośnicy podróży mają do wyboru jedno z kilkunastu wydarzeń w ramach Festiwalu Ciekawi Świata. Znajdzie się też coś dla koneserów sztuki współczesnej.

📢 Ruszyły ćwiczenia Osłona-21 w pasie przygranicznym z Białorusią W piątek rano wybrane brygady Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęły cykl ćwiczeń z wojskami pk. Osłona-21. Ćwiczenia te będą odbywały się do końca roku w cyklach 72 – godzinnych, całodobowo w pasie przygranicznym z Białorusią oraz w stałych rejonach odpowiedzialności brygad OT na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. 📢 Podlaskie. Ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych gmin (AKTUALIZACJA - 22.10) Które podlaskie gminy osiągnęły najwyższy procent wyszczepienia swoich mieszkańców? Które z kolei są oporne wobec szczepień przeciwko COVID-19? Zobacz aktualny ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych samorządów w naszym regionie (stan na 22 października 2021 r.). 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek z Plutycz i Emilia Korolczuk z Ranczo Laszki. Zobacz domy gwiazd programu TTV [22.10.2021] Rolnicy. Podlasie to najchętniej oglądany serial Fokus TV. Sympatyczni rolnicy zdobyli serca widzów w całym kraju. Odwiedziliśmy ich domy i gospodarstwa. Zobacz, jak mieszkają Gienek Onopiuk i Emilia Korolczuk.

📢 Koronawirus w Polsce i w województwie podlaskim. W kraju blisko sześć tysięcy nowych zakażeń. W regionie 580 (22.10.2021) Województwo podlaskie utrzymuje się na trzecim miejscu w Polsce w statystyce zakażeń koronawirusem. Nadal pod tym względem liderem jest lubelskie (1181), drugie jest mazowieckie (1070). W piątek 22 października potwierdzono w naszym regionie 580 zakażeń. W całym kraju jest ich 5706. Minionej doby z powodu Sars-Cov-2 zmarło 59 osób w kraju.

📢 Wysokie Mazowieckie. V Ogólnokrajowa Konferencja na temat śruty rzepakowej [zdjęcia] Jest doskonałym źródłem białka i powstaje bez udziału GMO. I choć jest produktem ubocznym produkcji oleju może być atrakcyjną cenowo alternatywą dla pasz sprowadzanych zza granicy. Organizatorzy konferencji zachęcali producentów bydła mlecznego do wykorzystywaania krajowych rodzimych pasz rzepakowych. 📢 Przerwy w dostawie prądu w woj. podlaskim. Zobacz, gdzie zabraknie energii. Tygodniowy harmonogram [22-29.10] Zobacz, gdzie, kiedy i jak długo zabraknie energii elektrycznej w naszych domach. Polska Grupa Energetyczna planuje czasowe przerwy w dostawie prądu w naszym regionie. Publikujemy tygodniowy szczegółowy wykaz miejscowości z województwa podlaskiego, w których zabraknie prądu.

📢 Kłopoty z bezsennością? Oto powody braku snu! Co zrobić, aby zasnąć? Każdy z nas miewa kłopoty ze snem. Przyczyny bezsenności mogą być prozaiczne - niewygodne łóżko, zbyt wysoka temperatura panująca w pomieszczeniu albo hałas dobiegający zza ściany. Zaśnięcie utrudnia nam także stres. Jeśli jednak dbamy o higienę snu, a nadal kręcimy się w łóżku i nie możemy zasnąć, warto wybrać się do lekarza. Bezsenność może być objawem groźnej choroby.

📢 Kto zagra w Jagiellonii w meczu z Pogonią Szczecin? Na kogo postawi trener Ireneusz Mamrot? Za kontuzjowanego Pavelsa Steinborsa na pewno zagra Xavier Dziekoński. A kto zastąpi kontuzjowanego Bojana Nastica? To główne pytanie jakie sobie zadaje trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot przed spotkaniem z Pogonią Szczecin myśląc o wyjściowej jedenastce Żółto-Czerwonych. Oto nasze typy na mecz z Pogonią.

📢 Białystok. Uroczystość ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele otrzymali Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę W Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej przygotowane przez białostocki Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. W trakcie ceremonii wojewoda podlaski wręczył wyróżnionym nauczycielom odznaczenia państwowe

📢 Ludzie: mur na granicy musi powstać, bo to jedyny sposób, żeby zatrzymać imigrantów i odzyskać spokój Ponad 1,6 miliarda złotych ma kosztować budowa muru, który ma pomóc w zatrzymaniu uchodźców napływających do Polski z Białorusi. Niewykluczone, że nowa inwestycja będzie wymagała wywłaszczania przygranicznych nieruchomości za odszkodowaniem. I choć może to budzić niepokoje wśród miejscowych, większość z nich podkreśla, że jeśli ma to pomóc w zakończeniu kryzysu migracyjnego, to nie będą protestować.

📢 Opuszczony dom niedaleko Przemyśla. Zobacz, co skrywają jego wnętrza [ZDJĘCIA] W Polsce zauważyć można wzrost zainteresowania urbexem (urban exploration). To nic innego jak skrót od miejskich poszukiwań, najczęściej opuszczonych miejsc. Opuszczone miejsca są porzuconymi fragmentami historii wielu pokoleń. Zobacz zdjęcia domu, który znajduje się niedaleko Przemyśla. Co skrywają jego wnętrza?

📢 Wojsko sprzedaje czołgi, wozy pancerne, łodzie i samoloty. Jak kupić sprzęt wojskowy od Agencji Mienia Wojskowego? (zdjęcia) Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje czołgi, samoloty i łodzie. Zobacz jaki sprzęt militarny można kupić od wojska (19.10.2021) 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler [19.10.21] "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Mońki. Walne zgromadzenie podlaskiej "Solidarności". Delegaci podjęli cztery stanowiska W Mońkach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ “Solidarność”. Uczestnicy podjęli cztery stanowiska dotyczące: sporu polityczno-społecznego w Polsce, podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, kopalni Turów oraz sporu pracowników PGE Obrót. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi politycy Zjednoczonej Prawicy: Dariusz Piontkowski, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Zieliński. Obecny był także Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. 📢 Najsłynniejsze firmy województwa podlaskiego sprzed lat. Tu się pracowało! Pamiętacie, jak pracowało się w regionie 20-30 lat temu? Zapraszamy na podróż w czasie! 📢 Powiat siemiatycki. Mieszkańcy doczekali się remontu drogi. Wkrótce turecka firma wybuduje ekspresówkę (ZDJĘCIA) Mieszkańcy miejscowości położonych na trasie Siemiatycze - Grodzisk (pow. siemiatycki) w końcu doczekali się remontu drogi. W ostatni piątek samorząd oficjalnie oddał do użytku 4-kilometrowy odcinek "powiatówki", biegnącej od wsi Krynki przez Sobole do Makark. W planach kolejna inwestycja - budowa drogi ekspresowej. Inwestycję zrealizuje turecka firma.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bohater serialu stanie przed sądem. Jest oskarżony o znęcanie się nad psem Bohater serialu Focus TV "Rolnicy. Podlasie" wkrótce stanie przed sądem. Kamil T. został oskarżony o znęcanie się nad psem. W gospodarstwie wykorzystywał zwierzę do pilnowania bydła. W czerwcu b. r. skrajnie zaniedbany pies został mu odebrany i trafił do domu tymczasowego. 📢 Te produkty spożywcze podrożały w ciągu ostatniego roku najbardziej. To nie koniec podwyżek cen? Główny Urząd Statystyczny opublikował 15 października Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. Wzrost w porównaniu do września 2020 wynosi 5,9%. Cała kategoria Żywność i napoje bezalkoholowe uzyskała wskaźnik 4,4%, co oznacza, że średnio o tyle podrożały produkty spożywcze. Które najbardziej? Sprawdzamy. 📢 Squid Game. Memy z serialu Netfiksa podbijają internet tak samo jak koreański hit. Zobacz najlepsze! "Squid Game" to południowokoreański serial, który z miejsca zdobył ogromną popularność na całym świecie. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, pora nadrobić zaległości. Widziałeś już cały sezon? Zrozumiesz memy o "Squid Game", które zalewają internet. Zobacz najlepsze z nich!

📢 Oni nie płacą na swoje dzieci. Zobacz poszukiwanych alimenciarzy z woj. podlaskiego [11.10.2021] Te osoby uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Oto twarze mężczyzn, a także co ciekawe, kobiet ściganych przez KWP w Białymstoku, którzy mają odpowiadać prawnie na podst. art. 209 KK. Stan na [9.10.2021] 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak wyglądał Gienek Onopiuk zanim stał się sławny [9.10.2021] Gienek Onopiuk niezmiennie budzi ogromną sympatię widzów programu Rolnicy.Podlasie. Fani polubili go za szczerość i oryginalne powiedzonka. Nasza dziennikarka odwiedziła go jako jedna z pierwszych, niedługo po rozpoczęciu emisji serialu. Zobaczcie, jak ją przyjął i jak wtedy wyglądało gospodarstwo największej gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie.

📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych.

📢 Byłe Królowe Życia tak teraz wyglądają! Zobacz zdjęcia ex-uczestniczek i uczestników hitu TTV 7.10.2021 "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni! 📢 Nine's to nowa restauracja Roberta Lewandowskiego. Zobacz jak wygląda od środka! [ZDJĘCIA, GALERIA] Robert Lewandowski zainwestował w kolejny biznes i został restauratorem. Zainwestował w lokal w stolicy - w budynku XIX-wiecznej Warzelni na terenie Browarów Warszawskich. Restauracja nosi nazwę Nine's. Zobaczcie jak wygląda od środka. 📢 Kierowcy poszukiwani przez policję. Jedni byli pijani, inni pod wpływem narkotyków. Nadal ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości Podlaska policja poszukuje kierowców w związku z Art. 178a Kodeksu Karnego, czyli za kierowanie pojazdami będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ścigane osoby ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości!

📢 MEMY o studentach i studiach. Idealne na rozpoczęcie roku akademickiego. Najlepsze śmieszne obrazki o studiach i studentach [6.10.2021] MEMY o studentach i studiach. W całej Polsce rozpoczyna się właśnie nowy rok akademicki. Studenci wracają na uczelnie i to jest w zasadzie ostatnia okazja, by jeszcze trochę się pośmiać i pobyć w wakacyjnym klimacie. Zobaczcie najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studiach i braci studenckiej. Studiowanie z przymrużeniem oka? Te śmieszne obrazki idealnie zobrazują życie akademickie.

📢 Bob czy pixie cut? Ostre cięcie jest idealne na jesień! Zobacz modne krótkie fryzury damskie [2.10.2021] Marzy ci się bob albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Emilia Korolczuk z programu Rolnicy. Podlasie została osobowością roku! Właścicielka Rancza Laszki była na gali w pięknej sukni [29.09.2021] Takiej Emilki nie znamy! Na galę plebiscytu "Osobowość roku" w podlaskiej operze gwiazda programu "Rolnicy.Podlasie" przyszła w pięknej sukience. Nagrodę za zdobycie tytułu "Osobowość roku 2019" w kategorii "Działalność charytatywna i społeczna w powiecie białostockim" odebrała z rąk redaktora naczelnego "Gazety Współczesnej" i "Kuriera Porannego" Adama Jakucia.

📢 Najlepsze MEMY o Bałtyku. Zobacz z czego żartują Internauci z wakacji nad morzem, Memy z polskich plaż 29.09.2021 Okazuje się, że nasze polskie Morze Bałtyckie może być powodem do żartów. Internauci stworzyli wiele śmiesznym memów na temat Bałtyku. Zobacz te najciekawsze!!! 📢 The Voice of Poland. Julita Kaczyńska z Łomży zachwyciła trenerów (zdjęcia, wideo) Julita Kaczyńska z Łomży podczas przesłuchań w ciemno programu The Voice of Poland zapewniła sobie występy w kolejnych etapach programu. Wokalistka zaśpiewała utwór z repertuaru Sii “Bird Set Free”.

📢 Gwiazdy odwiedziły województwo podlaskie. Co się z nimi stało? Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki Zobacz najnowsze i najlepsze memy o Podlasiu. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie.

📢 Wojsko pozbywa się sprzętu rolniczego. Do kupienia w atrakcyjnych cenach ciągniki, przyczepy, kosiarki Agencja Mienia Wojskowego urządza kolejną wyprzedaż sprzętu, z którego korzystali żołnierze. Wśród ofert, które zainteresują rolników, jest wiele. 📢 Najbardziej trujące i drażniące rośliny doniczkowe. Sprawdź, czy masz je w domu Rośliny doniczkowe mają wiele zalet. Ale przy niektórych trzeba zachować środki ostrożności, bo mogą wywoływać podrażnienia, a nawet zatrucia – również ciężkie. Sprawdź, na jakie rośliny doniczkowe trzeba szczególnie uważać.

📢 Emilia Korolczuk z Rancza Laszki. Oto najsłynniejsza podlaska rolniczka z programu "Rolnicy Podlasie" Kobiety naprawdę wiele potrafią - mówi Emilia Korolczuk, rolniczka, właścicielka Rancza Laszki, sołtyska, bohaterka serialu "Rolnicy. Podlasie" i youtuberka prowadząca swój kanał "Ranczo Laszki". 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje broń palną i sprzęt artyleryjski (zdjęcia) Wojsko wyprzedaje pistolety, karabiny i sprzęt artyleryjski. Zobacz co oferuje Agencja Mienia Wojskowego 📢 Agroturystyka na Podlasiu. Najciekawsze gospodarstwa i kwatery agroturystyczne w woj. podlaskim SIERPIEŃ 2021 (zdjęcia) Agroturystyka na Podlasiu to pomysł dobry na każdą porę roku. Na terenie naszego regionu znajdują się dziesiątki atrakcyjnych kwater, a pięknych wsi nie brakuje. Województwo Podlaskie jest niezwykle urozmaicone. Znajdziemy tu niezwykłą Puszczę Białowieską, przepiękną dolinę Biebrzy czy zachwycającą Suwalszczyznę. Nie można również zapomnieć o zapierających dech jeziorach na północy województwa podlaskiego. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najciekawszych gospodarstw i kwater agroturystycznych w woj. podlaskim. Zestawienie ma oczywiście charakter subiektywny.

📢 Magda Narożna nago w CKM. Najbardziej odważna sesja! Wokalistka zespołu Piękni i młodzi wspomina sesję zdjęciową. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło pięć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki 03.07.2021 Jeżeli wieś, to tylko podlaska! Z czym kojarzy się internautom polska wieś i rolnicy? Sprawdziliśmy, z czego śmieją się w sieci. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o rolnikach. Tym razem zgromadziliśmy najlepsze memy o Podlasiu dotyczące tego obszaru. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać.

📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się! 📢 Ofiary koronawirusa z województwa podlaskiego. Oni przegrali walkę z COVID-19. AKTUALIZACJA (zdjęcia) Od początku pandemii z powodu COVID-19 zmarło ponad 74 tysiące osób w całym kraju. Są wśród nich mieszkańcy naszego województwa - osoby znane, ale przede wszystkim tzw. "zwykli" ludzie. Chcemy przybliżyć sylwetki tych, którzy przegrali walkę z koronawirusem. 📢 TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów do 20 tys. zł. Tanie i niezawodne! Zobacz ranking Bardzo często kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu mieści się w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Za to raczej nie kupimy samochodu nowego, lecz jesteśmy skazani na używany. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na częste wizyty u mechanika. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmianę samochodu, dysponujesz budżetem do 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się na jaką markę i model warto postawić, zobacz ranking TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów w tym przedziale cenowym.

📢 Emilia Korolczuk z Ranczo Laszki jest w ciąży! Spotkała miłość z dawnych lat ["Rolnicy. Podlasie"] Sympatyczną rolniczkę zakochaną w zwierzętach poznaliśmy dzięki programowi "Rolnicy. Podlasie". Jakiś czas temu w życiu Emilii Korolczuk pojawił się mężczyzna. Para spodziewa się dziecka. Kiedy odwiedziliśmy Laszki w środowy poranek (24 lutego) na świat przyszła właśnie kolejna kózka. Rolniczka pokazała nam ją przytulając czule do serca. Emilia promienieje szczęściem!

📢 Najlepsze hity z klasówek i kartkówek! Nauczyciel płakał jak poprawiał. Radosna twórczość uczniów na sprawdzianach 27.03.2021 Blisko rok temu większość uczniów przeszła na zdalne nauczanie, które trwa do dziś. To nie sprzyja edukacji i sprawdzaniu wiedzy w tradycyjny sposób, praktykowany od lat. Szkoda, bo wynikiem tego były setki zabawnych tzw. hitów ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek, które odkąd pojawiły się w internecie, zawsze potrafiły poprawić humor. W oczekiwaniu na powrót uczniów do szkół i ich nowej radosnej twórczości, przypominamy to co najlepsze w ich wykonaniu. Zobaczcie najlepsze hity z klasówek i kartkówek. Dobra zabawa gwarantowana!

📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał i poprawiał. Najnowsze śmieszne perełki ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2020. Zobacz! (27.12.2020) Obejrzyj najnowsze, najlepsze i najśmieszniejsze kwiatki, hity i perełki ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek - w internecie jest ich cała masa. Radosnej twórczości uczniów nie brakuje, a nauczyciele załamują ręce. Przekonajcie się, że kreatywność ludzka nie zna granic. Mamy nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Zobacz je! (27.12.2020) 📢 NOWE MEMY o koronawirusie w Polsce. Zobacz najnowsze śmieszne obrazki. Internauci śmieją się z wirusa COVID-19 - 04.11.2020 Oto nowe memy o koronawirusie. Wirus atakuje, a na jego temat w internecie wciąż powstają nowe memy. Internauci, mimo że to poważna sprawa, śmieją się z koronowirusa, który ciągle rozprzestrzenia się na całym świecie. Sieć zalewają najróżniejsze memy o koronawirusie. Internauci do wszystkiego mają dystans i kolejny raz udowadniają, że śmieszne obrazki można robić w każdej sytuacji. Zobacz najlepsze memy o koronawirusie! I pamiętaj, że codziennie dodajemy najnowsze memy do naszej galerii.

📢 Łukasz Szumowski - nowe memy. Minister zdrowia zrezygnował ze stanowiska. Najlepsze memy o walce Szumowskiego z koronawirusem 27.08.2020 Najnowsze memy o ministrze Szumowskim. Minister zdrowia Łukasz Szumowski odszedł ze stanowiska. Jedni Internauci uważają, że pokonał go koronawirus, inni że ujawnione afery podczas jego kadencji w ministerstwie. Zobaczcie najlepsze memy z Łukaszem Szumowskim. 📢 Gdzie warto wybrać nocleg na wypoczynek w Podlaskiem? Zobacz najlepsze ośrodki wypoczynkowe w regionie! TOP 30 [21.08.2020] Wakacje w ośrodku wypoczynkowym lub na agroturystyce należą do jednych z najpopularniejszych sposobów spędzania urlopu. Mnóstwo miejsc i ofert, funkcjonujących na rynku, może przysporzyć o zawrót głowy. Jak wybrać dobre miejsce na nocleg? Na co zwrócić uwagę? Do jakiej miejscowości się udać i w jakim hotelu spędzić noc? Właśnie dlatego stworzyliśmy nowy ranking: najlepsza agroturystyka i ośrodki wypoczynkowe w regionie wg meteor-turystyka.pl.

