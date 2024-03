Prasówka 25.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 25.03.2024 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 25.03.2024 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są dzisiaj (25.03.2024) roboty drogowe? Wypadek: droga 58, Pisz - Ruciane Nida (113. km) .

📢 Niedziela Palmowa w Białymstoku 2024. W archikatedrze odbyła się liturgia pod przewodnictwem metropolity białostockiego Józefa Guzdka Wierni Kościoła katolickiego obchodzą dziś (24 marca) niedzielę palmową. W archikatedrze białostockiej główne uroczystości odbyły się o godz. 11. Podczas liturgii odbywającej się pod przewodnictwem metropolity białostockiego Józefa Guzdka, poświęcono palmy. 📢 Zakończył się Wielkanocny Jarmark u Babci. Prawdziwy raj dla miłośników lokalnych produktów. Zobacz zdjęcia i wideo W weekend 23-24 marca nie lada gratka czekała na smakoszy regionalnych przysmaków. Przed budynkiem urzędu marszałkowskiego odbył się Wielkanocny Jarmark u Babci. Na licznych stoiskach znaleźć można było wielkanocne wypieki, miody, swojskie sery i wędliny oraz żywność ekologiczną i wiele, wiele innych produktów. Autorom najciekawiej zaaranżowanych stoisk nagrody przekazał marszałek Artur Kosicki.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niedziela handlowa na giełdzie przy Andersa w Białymstoku. Tydzień przed świętami handel kwitnie. Co można było kupić i w jakiej cenie? Tydzień przed świętami wielkanocnymi na giełdzie przy Andersa w Białymstoku handel kwitnie. Nie brak sprzedających i kupujących, bowiem to niedziela handlowa. Można kupić świeże warzywa i owoce, wędliny, mięso oraz jajka, czy ryby. Nie brak również towarów, tzw. nieoczywistych. Zobaczcie, co można było dziś kupić na giełdzie i w jakich cenach!

📢 Kosiniak-Kamysz: Będzie więcej wojska w przygranicznych województwach. Szef MON na Konwencji Trzeciej Drogi w Białymstoku Będzie więcej wojska w przygranicznych województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim- powiedział w sobotę na konwencji wyborczej Trzeciej Drogi w Białymstoku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 📢 Niedziela Palmowa w Kościele katolickim. Wierni święcą palmy w szóstą niedzielę Wielkiego Postu. Rozpoczyna się Wielki Tydzień W Kościele katolickim wierni obchodzą dziś Niedzielę Palmową, zwaną też Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień. Jakie są zwyczaje i obrzędy, kiedy wypada Niedziela Palmowa? Jak zrobić palmę wielkanocną? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym tekście.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na weekendowe wycieczki i urlopy Niemcy są pełne niesamowitych miejsc, unikalnych i tak pięknych, że gdy raz się je odwiedzi, marzy się o powrocie. To zarówno prawdziwe cuda przyrody, światowej sławy zabytki z listy UNESCO, jak i niesamowite wiszące mosty w górach, malownicze zamki, urokliwe miasteczka, a nawet miejsca zaskakujące i zabawne, jak np. najwyżej położona w Niemczech piwiarnia. Zebraliśmy dla was 19 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech w sam raz na weekend, majówkę czy urlop. Sprawdźcie, jakie cuda można zobaczyć u naszych sąsiadów, całkiem niedaleko Polski. 📢 Ustawa odorowa. Jak rozwiązać problem przemysłowej hodowli zwierząt? Poznaj opinie podlaskich polityków Przemysłowa hodowla zwierząt coraz częściej wzbudza kontrowersje i protesty. Głównie ze względu na smród i odpady. Od kilku lat trwają prace na tzw. ustawą odorową, która ma zabezpieczyć interesy rolników i mieszkańców terenów wiejskich. Co w niej powinno się znaleźć i jak rozwiązać problem uciążliwych ferm? - pytamy naszych polityków. Swoją opinię wyrazili: wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski (PSL), poseł Jacek Bogucki (PiS), Łukasz Nazarko (PL2050), wicewojewoda podlaski Paweł Krutul (Lewica), Zbigniew Kasperczuk (Konfederacja).

📢 Licytacje komornicze w Podlaskiem. Domy, mieszkania i działki zajęte przez komornika idą pod młotek. Zobacz, co możesz kupić tanio Wkrótce na terenie województwa podlaskiego odbędą się nowe licytacje komornicze. Mieniem dłużników zarządza teraz komornik i ogłoszono nowe przetargi, na których można będzie nabyć domy, mieszkania i działki w bardzo korzystnych cenach. Zobaczcie, jakie nieruchomości idą pod młotek jeszcze w marcu i w kwietniu 2024 roku. 📢 Rail Baltica. Trwa budowa na stacji PKP w Białymstoku i w Łapach. Zobacz, co się zmieniło [nowe zdjęcia] Trwają prace budowlane na stacji PKP w Białymstoku i w Łapach w ramach modernizacji podlaskiego odcinka trasy Rail Baltica. Duże zmiany widać na dwóch największych stacjach – w Łapach i Białymstoku, gdzie kontynuowana jest przebudowa peronów i torów.

📢 Grzechy za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. W tych przypadkach ksiądz będzie bezradny. Lista grzechów ciężkich Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Zmarł ksiądz Józef Zubowski. Przez wiele lat był proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie W piątek 22 marca 2024 roku zmarł ks. kan. Józef Zubowski. Kapłan przeżył 91 lat. Sprawował posługę w wielu parafiach na Podlasiu, ale najbardziej związany był z parafią pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie, gdzie był proboszczem przez 26 lat.

📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Przysięga wojskowa Podlaskich Terytorialsów. W Choroszczy słowa roty wypowiedziało blisko 40 żołnierzy ochotników W sobotę 23 marca w Choroszczy odbyła się przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Blisko 40 ochotników z województwa podlaskiego wypowiedziało słowa roty. 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej ma nowych żołnierzy, którzy ślubowali na sztandar. Zobacz, co się działo dziś na Rynku w Choroszczy. 📢 Dominik Marczuk opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarz Jagiellonii został przesunięty do kadry U-21 Dominik Marczuk opuścił w sobotę zgrupowanie reprezentacji Polski, która szykuje się do barażowego meczu z Walią w Cardiff. Piłkarz Jagiellonii Białystok zasili kadrę młodzieżową U-21. W jego miejsce selekcjoner Michał Probierz powołał Pawła Wszołka z Legii Warszawa. Co jest powodem takiej decyzji?

📢 Festiwal Azjatycki i Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych Białymstoku. Można dobrze zjeść i popić. Zobacz, co oferują wystawcy W weekend na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbywa się Festiwal Azjatycki. Kilkunastu wystawców oferuje wyroby kuchni chińskiej, koreańskiej, japońskiej, czy tajskiej. W tym samym miejscu odbywa się też Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych, co sprawia, że oprócz dobrego jedzenia, można nabyć też wyjątkowe trunki procentowe. 📢 Kibice na meczu reprezentacji do lat 20 Polska - Anglia W meczu reprezentacji Polski i Anglii do lat 20 lepszymi okazali się Wyspiarze, którzy pokonali Biało-Czerwonych 5:1. Honorowe trafienie dla Polaków zdobył białostoczanin Jan Żuberek. W spotkaniu wystąpił także piłkarz Jagiellonii Białystok Jakub Lewicki.

📢 Miejska Droga Krzyżowa w Suwałkach. Wierni uczestniczyli w nabożeństwie pasyjnym w piątek 22 marca 2024 roku Miejska Droga Krzyżowa odbyła się w Suwałkach w piątek 22 marca 2024 r. Ulicami miasta przeszły tłumy wiernych. Nabożeństwo pasyjne prowadził ksiądz Jarema Sykulski. Miejska Droga Krzyżowa odbywa się w Suwałkach cyklicznie i stanowi przygotowanie do święta Zmartwychwstania Pańskiego.

📢 Miejska Droga Krzyżowa Białystok 2024. Wierni przeszli ulicami miasta spod archikatedry do kościoła św. Rocha W piątek 22 marca ulicami Białegostoku przeszła Miejska Droga Krzyżowa. W uroczystościach uczestniczyły tłumy mieszkańców miasta. Nabożeństwu przewodniczył metropolita białostocki abp. Józef Guzdek. Wierni przeszli ulicą Lipową - od archikatedry białostockiej do kościoła św. Rocha. 📢 Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ul. Branickiego z Miłosza doszło do zderzenia z fiatem panda Wypadek z udziałem policyjnego radiowozu w Białymstoku na skrzyżowaniu Miłosza z Branickiego w okolicach galerii Biała. W sobotę przed godziną 9 jadący na sygnale pojazd policyjny zderzył się z fiatem panda. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W rejonie miejsca zdarzenia są utrudnienia w ruchu. 📢 Kultowe ciągniki Ursusy na sprzedaż. Kiedyś były podstawą każdego gospodarstwa. Ile trzeba zapłacić za legendy rolniczej motoryzacji Ciągnik Ursus kiedyś stanowił podstawę wielu gospodarstw. Obecnie osoby na widok tych maszyn wracają pamięcią do czasów dzieciństwa. W okresie PRL mechanizacja polskiego rolnictwa przyśpieszyła. Wówczas powstało wiele kultowych maszyn. Podstawą gospodarstw były Ursusy. Niektórzy nadal wykorzystują legendarne maszyny rolnicze do pracy. Zobacz, ile obecnie trzeba zapłacić za Ursusa.

📢 Tragiczny wypadek w Giżycku. Volkswagen wbił się w ciężarówkę. Nie żyje dwóch młodych mężczyzn Do tragicznego wypadku na drodze wylotowej z Giżycka w kierunku Mrągowa doszło w piątek 22 marca około godziny 15. Volkswagen passat wbił się w ciężarówkę. Na skutek zderzenia śmierć poniosło dwóch młodych mężczyzn, podróżujących osobówką.

📢 Afera podsłuchowa w gminie Grodzisk. Skazany nieprawomocnie wójt walczy o uniewinnienie Nie ma żadnych dowodów winy, a sprawa jest prowokacją zorganizowaną przez pracownika gminy skonfliktowanego z oskarżonym - przekonuje obrona wójta gm. Grodzisk (pow. siemiatycki). Za nielegalne podsłuchiwanie urzędników i przekroczenie uprawnień został nieprawomocnie ukarany grzywną i 2-letnim zakazem pełnienia funkcji wójta. W piątek (22.03) zakończył się proces apelacyjny. 📢 Na brak pracy w PGR-ach nie narzekali. A co z życiem towarzyskim? Tak wyglądało życie na wsi kilkadziesiąt lat temu Były symbolem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, funkcjonowały przez ponad 40 lat. Tysiące osób i ich rodzin żyło w nich rolniczą rzeczywistością, pracując od rana do nocy. Państwowe Gospodarstwa Rolne przestały istnieć na początku lat 90. Ich historia pozostała jedynie w opowieściach, muzealnych eksponatach i na archiwalnych zdjęciach.

📢 Rolnicy. Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz zmieniło się podczas trwania serialu. Zobacz, jak bardzo Gienek i Andrzej Onopiuk z Plutycz to jedni z najbardziej rozpoznawalnych rolników w Polsce. Ojciec i syn zyskali popularność dzięki programowi Rolnicy. Podlasie, emitowanemu przez stację Fokus TV od 2019 roku. Obaj panowie prowadzą gospodarstwo rolnicze na Podlasiu. Widzowie pokochali ich za specyficzny sposób bycia, oryginalność i szczerość. Dziś chyba nikt nie wyobraża sobie programu bez ich udziału. Zobaczcie, ile się zmieniło w ich gospodarstwie, odkąd serial Rolnicy. Podlasie trafił na antenę, czyli od blisko pięciu lat. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Nowe Chlebiotki - miejsce w którym stara szkoła zyskała nowe życie dzięki wyjątkowemu marzycielowi Iga Łapińska – jako córka nauczycieli – dzieciństwo spędziła w szkolnym budynku w Nowych Chlebiotkach. Po dwudziestu latach wróciła do rodzinnej miejscowości i nakręciła film „Szkoła, świat”. To opowieść o zapomnianej już nieco szkole, której warto dać drugą szansę i o wspaniałych ludziach, których już po pierwszym obejrzeniu zaczyna się traktować jak rodzinę. 📢 Najdroższe domy w Podlaskiem. Luksusowe posiadłości do kupienia w województwie podlaskim Na zamieszkanie w takich luksusach mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Przedstawiamy najdroższe wystawione na sprzedaż posiadłości w województwie podlaskim. Zobaczcie ceny oraz co w takich nieruchomościach można spotkać. 📢 Bogusław Wołoszański poznał żonę w telewizji i jest z nią prawie 50 lat. Mało kto wie, jak wygląda ukochana popularnego dziennikarza Bogusław Wołoszański to uznany dziennikarz, który jak żaden inny zna się na historii. Z pewnością wiele osób go kojarzy z popularnych programów o tej tematyce. Jednak nie wiele ludzi wie, kto jest jego żoną i jak wielki wpływ ma ona na niego. W pracy i w życiu stąpają tą samą ścieżką.

📢 Oficjalne otwarcie obwodnicy Sokół. Kierowcy mogą już korzystać z nowej inwestycji. Zobacz zdjęcia z uroczystego otwarcia Kierowcy już mogą korzystać z nowej obwodnicy Sokół. W czwartek 21 marca odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji. Nowa 4,5 km droga pozwoli wyprowadzić duży ruch, który dotychczas odbywał się przez centrum miejscowości. Wójt Sokół Józef Zajkowski wielokrotnie podkreślał, że obwodnica jest szansą na rozwój miejscowości. Inwestycja kosztowała ponad 46 mln zł.

📢 Fryzury dla kobiet 40 plus, dzięki którym będą wyglądały młodo i atrakcyjnie. Zobacz modne cięcia, koloryzacje i upięcia Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting.

📢 Granne. Trwa budowa ogromnego mostu w regionie. Wbiją ponad 300 pali żelbetowych Do budowy nowej przeprawy zostanie użytych ponad 15 tys. ton stali i 1000 gruszek betonu. Rozpoczęło się już wbijanie ponad 300 pali żelbetowych prefabrykowanych o długości od 10 do 15 metrów. 📢 Tak wyglądają przebudowy dworców i stacji w województwie podlaskim z lotu ptaka. Duże zmiany! Szybkie i bezpieczne podróże pociągiem oraz lepszy dostęp do kolei zapewni modernizacja podlaskiego odcinka trasy Rail Baltica. Duże zmiany widać na dwóch największych stacjach – w Łapach i Białymstoku, gdzie kontynuowana jest przebudowa peronów i torów. Warta 3,4 mld zł modernizacja odcinka Czyżew – Białystok jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. 📢 Jaświły na archiwalnych fotografiach. Tak kiedyś wyglądało życie w tej wsi. Rozpoznajesz kogoś? Unikalne zdjęcia z ubiegłego wieku otrzymaliśmy od naszego Czytelnika. Twierdził, że pochodzą z archiwów urzędu gminy w Jaświłach. Mają przedstawiać między innymi budowę kościoła w tej wsi

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bohaterki serialu startują w wyborach samorządowych. Zobacz, z jakich komitetów Rolniczki występujące w serialu Rolnicy. Podlasie słyną z pracowitości i zaradności. Komentarze w sieci wskazują także, że są także szanowane w swoich lokalnych społecznościach. W nadchodzących wyborach postanowiły wystartować bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Archiwalne zdjęcia ze szkolnych kronik na Podlasiu. Fotografie sprzed lat skrywają archiwa. Sprawdź, czy na nich jesteś Archiwalne zdjęcia cieszą się ogromną popularnością. Nic dziwnego, przywołują wspomnienia, przypominają o latach, gdy byliśmy młodzi i beztroscy. Dziś zapraszamy w podróż w czasie, którą zapewniają szkolne kroniki z kilku szkół z naszego regionu

📢 Julia Jakubiak nową Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz jej prywatne zdjęcia i sprawdź kim jest Nową Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024 została Julia Jakubiak pochodząca ze Starych Kupisk w gminie Łomża. Poznaj zdobywczynię korony w tym popularnym konkursie piękności. Zobacz prywatne zdjęcia pięknej 21-latki. 📢 Białostockie ulice, samochody i kierowcy 25 lat temu. Tak jeździło się po mieście. Kto miał auto z czarnymi blachami? Czarne tablice rejestracyjne, wszechobecne maluchy, polonezy i łady. Takie były realia drogowe nie tak dawno temu. Wiele osób do dziś z łezką w oku wspomina konkretne modele aut, którymi kierowali, lub jeździli jako pasażerowie. Na pewno znajdziecie je na naszych zdjęciach. Nie zapomnieliśmy także o motoryzacyjnym folklorze, czyli samochodach robionych w szopie przy domu. To prawdziwe perełki!

📢 Giełda przy Andersa. Ile kosztują owoce, warzywa i palmy wielkanocne? Zobacz, co można było kupić w niedzielę Świeże warzywa i owoce, miody, swojskie pieczywo i wędliny - to tylko niektóre produkty, które można kupić na giełdzie rolno-towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku. Pojawiły się też palmy wielkanocne. Jak kształtowały się ceny lokalnych płodów rolnych w niedzielę 17 marca na giełdzie przy ul. Andersa w Białymstoku? 📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, wkrótce zdejmiemy ciepłe szale i czapki. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Tanie ciągniki SAM wystawione na sprzedaż. Fantazja rolników nie zna granic! Z silnikiem mercedesa czy golfa? Niech się schowają ciągniki Lamborghini, John Deere czy New Holland. Oto nadchodzi polska szkoła sprytu i samodzielności! Ciągnik z silnikiem mercedesa w123 czyli popularnej beczki? Proszę bardzo! Traktor z silnikiem fiata 126p? A to jeździ? Jeszcze jak! A może traktor z oponami jak z monster trucka? Takie cuda tylko w Polsce! 📢 Piękne widoki w Podlaskiem. Oto wieże i punkty widokowe w województwie podlaskim, które warto odwiedzić Góra Strękowa to obecnie jedno z najbardziej popularnych punktów widokowych w woj. podlaskim. Turystyczne grupy na Facebooku są zalewane zdjęciami narwiańskim rozlewisk i wiele z ich robi wrażenie. Ale przecież w naszym regionie jest wiele innych ciekawych miejsc i wież widokowych z których można zrobić wspaniałe zdjęcia. Jedne miejscówki są oczywiste, inne trochę ukryte. Zebraliśmy dla was ponad 20 ciekawych lokalizacji. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać.

📢 Produkty wycofane przez GIS - ostrzeżenie marzec 2024. Truskawki i sałatka jarzynowa na czarnej liście. Mogą powodować ciężkie choroby GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o truskawkach z Maroko oraz sałatce jarzynowej, których spożycie grozi ciężkimi chorobami. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć! 📢 VIII Forum Seniora Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Przyjechało 400 osób z regionu. Zobacz wideo i zdjęcia! Regionalne dzienniki, Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, po raz ósmy zorganizowały Forum Seniora w Białymstoku. Seniorzy rozmawiali o zdrowiu – tym fizycznym, i tym psychicznym, ale też po prostu o szczęśliwym życiu. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele organizacji z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Moniek, Wasilkowa, Supraśla, Sokółki, Kobylina-Borzymów oraz Rudki.

📢 Mieszkańcy Podlasia i Suwalszczyzny na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia Ponad 20 lat temu ubieraliśmy się trochę inaczej a i krajobraz wokół nas jakby trochę się zmienił. Pamiętacie te czasy? Jeśli nie, te zdjęcia z pewnością skłonią was do wielu wspomnień. 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. 📢 Rusza budowa mostu na Bugu w Grannem. Umowa z wykonawcą podpisana! W czwartek w Perlejewie została podpisana umowa dotycząca budowy mostu na rzece Bug, który połączy Granne w powiecie siemiatyckim z miejscowością Krzemień Wieś w powiecie sokołowskim. To historyczna chwila dla powiatu siemiatyckiego i całej nadbużańskiej społeczności. Wykonawcą jest spółka „Domost” z Małkini Górnej. Zgodnie z umową most będzie gotowy w październiku 2025 roku. Inwestycja będzie kosztowała ponad 101 milionów złotych.

📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Osowiec, Goniądz i rozlewiska Biebrzy to magiczne miejsca na Podlasiu. Tak wyglądają skarby Biebrzańskiego Parku Narodowego wczesną wiosną Biebrzański Park Narodowy to prawdziwy gigant wśród polskich parków narodowych. To największy, najdłuższy i najbardziej dziki obszar tego typu w kraju, założony stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1993 roku. Jest piękny o każdej porze roku, ale wczesną wiosną dodatkowo zyskuje blask, dzięki wyjątkowym rozlewiskom rzeki Biebrza. 📢 Licytacje komornicze. Domy i mieszkania w Podlaskiem do kupienia od komornika. Można kupić dom wczasowy w Wigierskim Parku Narodowym Pojawiły się obwieszczenia o nowych licytacjach komorniczych w województwie podlaskim. Pod lupę wzięliśmy domy i mieszkania, które idą pod młotek w najbliższym czasie. Zobacz, jakie nieruchomości przejął komornik od dłużników i co jest do kupienia za ułamek wartości. Można tanio kupić domy i mieszkania od Suwałk, po Łomżę, Zambrów i Sokółkę.

📢 Te słowa zrozumieją tylko rodowici Podlasianie! Oto 22 wyrazy, które znają tylko mieszkańcy Podlasia i okolic [LISTA] Oto słowa, które zrozumieją tylko rodowici Podlasianie. Język, którego używamy na Podlasiu jest mieszanką wpływów białoruskich, litewskich, rosyjskich. Część uległa przeobrażeniu. Inne z kolei dalej funkcjonują w naszym języku. Zobaczcie 22 wybrane! 📢 Komendanci policji i ich zastępcy z województwa podlaskiego. Zobacz kto dowodzi w podlaskim garnizonie w 2024 roku po ostatnich zmianach W ostatnich dniach i tygodniach zaszło sporo zmian na kierowniczych stanowiskach w podlaskim garnizonie policji. W porównaniu do 2023 roku tych roszad było kilkanaście. Do kogo należy obecnie władza w podlaskiej policji? Sprawdźcie, kim są komendanci i ich zastępcy w poszczególnych miastach w województwie podlaskim.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Działki nad jeziorem i domy z licytacji komorniczych w Podlaskiem. Co można tanio kupić od komornika? Zobacz prawdziwe okazje Komornik wystawia na sprzedaż nieruchomości w województwie podlaskim. Do kupienia na licytacjach komorniczych w naszym regionie są atrakcyjnie położone domy, działki nad jeziorem, mieszkania, a nawet dworek. Zobacz najciekawsze aukcje w nowym roku. Już w styczniu odbędzie się wiele przetargów, na których znacznie poniżej wartości można nabyć mienie należące do dłużników. 📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w Podlaskiem. Urokliwe i pełne klimatu nieruchomości za mniej niż 150 tysięcy zł. Oferty grudzień 2023 To już ostatnia w 2023 roku oferta najtańszych domów na sprzedaż w województwie podlaskim - wyselekcjonowana przez nasz portal - na podstawie serwisu otodom. Nieruchomości można nabyć już od kilkudziesięciu tysięcy złotych. To atrakcyjna cena, zważywszy na spokój i wyjątkowy charakter naszego regionu. O walorach przyrodniczych Podlasia powiedziano i napisano już wiele i nikogo nie trzeba przekonywać o niezwykłości tego miejsca. Najtańsze domy może nie mają luksusów, ale posiadają swojski klimat i panuje tam niepowtarzalna atmosfera, której nie kupisz za żadne pieniądze. Zobaczcie najnowsze oferty z grudnia 2023, domów z dużą działką w Podlaskiem, których cena nie przekracza 150 tysięcy złotych.

📢 Unikalna wystawa ikon. Przyjaciele i tłumy miłośników oddali hołd przedwcześnie zmarłemu wybitnemu ikonografowi. Zobacz zdjęcia Przez kilka dni (8-11.12) w Bielsku Podlaskim trwało wyjątkowe wydarzenie pn. "Ikonograf Grzegorz Zinkiewicz (1977-2022)" , którego bohaterem był wybitny ikonograf, który zmarł w zeszłym roku mając zaledwie 45 lat. Setki, jak nie tysiące, ludzi przewinęło się przez Bielski Dom Kultury, gdzie odbywało się spotkanie. Była wystawa, koncert, a także film.

📢 Licytacje komornicze z Podlaskiego. Domy, mieszkania i samochody idą na sprzedaż. Właśnie ogłoszono nowe atrakcyjne aukcje w regionie Pod koniec 2023 roku odbędzie się wiele licytacji komorniczych w województwie podlaskim - właśnie ogłoszono nowe przetargi. Do kupienia będą domy, mieszkania i samochody, które nabyć będzie można podczas aukcji komorniczej za ułamek wartości. Zobaczcie mienie dłużników, które będzie licytowane i właśnie idzie pod młotek. Wystarczy przystąpić do przetargu i przebić ewentualnych konkurentów. 📢 Zapomniane miejsca w województwie podlaskim. Opuszczone szpitale, stare dwory i fabryki. W tych budynkach można dziś najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę.

📢 Dzień wieżowca. Oto najwyższe wieżowce w Białymstoku. Sprawdź, jak są wysokie (ZDJĘCIA) W Białymstoku przybywa tzw. wysokościowców. Deweloperzy realizują ciekawe projekty budowy kilkunastopiętrowych wieżowców. Jest spora grupa osób zainteresowanych zakupem mieszkań na najwyższych kondygnacjach, aby móc podziwiać otaczające krajobrazy. W Białymstoku najwyższy wieżowiec ma wysokość 55 metrów. 📢 PKP tanio sprzedaje działki w pięknej okolicy! Kupić można nawet dworzec. Domy i mieszkania wystawione na sprzedaż w woj. podlaskim Szukasz ciekawych nieruchomości w woj. podlaskim? PKP ma wiele ciekawych propozycji. Do wzięcia są grunty a także nietypowe budynki. Mamy zdjęcia i ceny.

📢 Tajemnicze miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wakacyjną wycieczkę w weekend. Mają niezwykły klimat Podlasie jest tajemnicze! Nie wierzysz? Zobacz owiane tajemnicą, czasem piękne, czasem straszne, ale zawsze ciekawe i niezwykłe miejsca w regionie. Są idealne na wycieczkę w wakacyjny weekend. Zobacz, czy znasz je wszystkie!

📢 Widziałeś "U Pana Boga za piecem"? Zobacz jak wygląda prawdziwy Królowy Most Wielbiciele polskich seriali znają zapewne trylogię "U Pana Boga za piecem", a jak znają film to znają również miejscowość Królowy Most. Tam dzieje się większa część akcji lubionej przez Polaków komedii.W filmowym miasteczku jest kościół, komisariat, restauracja. Jak naprawdę wygląda Królowy Most? 📢 Izabella Scorupco, kilka lat temu wyszła za miliardera i miłość wciąż kwitnie! Zobacz jak mieszka słynna białostoczanka Czas się Izabelli Scorupco nie ima! Choć od premiery filmu "Goldeneye" minęło wiele lat, jedyna polska dziewczyna Jamesa Bonda wciąż wygląda wspaniale. Aktorka wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Kilka dni temu aktora zamieściła kolejne zdjęcie z ukochanym nazywając go jej najlepszym przyjacielem i spełnionym marzeniem. Zobaczcie, jak wygląda wspaniały dom tej pary na zachodnim wybrzeżu USA.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy. Za śmieszne pieniądze kupisz agregaty, sprężarki, spawarki. Duży wybór na W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia jest wiele sprzętu, który może wciąż służyć w warsztatach prywatnych. Przedstawiamy zdjęcia i ceny w przetargach Agencji Mienia Wojskowego na sprzęt warsztatowy. 📢 Niezłe jaja czyli najlepsze wielkanocne MEMY. Dawka dobrego humoru z Internetu, sprawdź z czego dzisiaj się śmiejemy. Zapnij pasy! Internauci nie znają świętości! W sieci pełno jest śmiesznych obrazków i MEMów dotyczących wielu kwestii. Jak się okazuje kreatywni internauci nie oszczędzili nawet Świąt Wielkanocnych i wyprodukowali sporo zabawnych obrazków dotyczących tego ważnego dla chrześcijan święta. Zobacz najlepsze MEMY wielkanocne!

📢 TOP 50 wierszyków i życzeń wielkanocnych 2023. Gotowe do wysłania wierszyki na Wielkanoc SMS, facebook, twitter. Dla bliskich i znajomych Zapomnij o nudnych życzeniach sprzed roku! Dziś mamy dla Ciebie ponad 50 najlepszych wierszyków i rymowanych życzeń w jednym miejscu! Warto je wysłać SMS-em, na Facebooku lub wpisać na kartkę. Oto najładniejsze życzenia na najbliższych, rodziny i przyjaciół - gotowe SMS, które możesz przesłać. Jak składacie życzenia wielkanocne najczęściej? Jaką formę wybieracie? Pomożemy wybrać kartkę lub wierszyk w sam raz na Wielkanoc! Życzymy wiosennego nastroju, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa. Wesołego Alleluja!

📢 Super proste i zabawne pomysły na dekorację wielkanocnych potraw: Tradycyjny stół wielkanocny z Podlasia. Obejrzyj zdjęcia i zainspiruj się! Przed Świętami Wielkanocnymi wszystkie gospodynie czeka mnóstwo pracy. Przygotowania zajmują wiele dni, dlatego zmęczone często zapominamy o małym szczególe - atrakcyjnej formie podania naszych świątecznych potraw. Często jeden szczegół sprawi, że nasze danie będzie nie tylko smaczne, ale też atrakcyjne wizualnie. Jak ciekawie podać zwykłe jajka czy sałatkę? Zapraszamy po garść pomysłów! 📢 Święta zbliżają się wielkimi krokami. Czy to już czas na wielkanocne MEMY? Zrób zajączka! Zobacz najnowsze memy na Wielkanoc 2023. Znów spotkamy się z rodziną przy stole i spróbujemy nie zjeść za dużo. Sprawdź najlepsze memy związane z Wielkanocą. Warto sprawdzić! Memów nie brakuje! 📢 Najciekawsze punkty widokowe w województwie podlaskim i okolicach. Zobacz, które miejsca warto odwiedzić Podczas wycieczek po regionie możemy odwiedzić wiele punktów widokowych. Jedne zapierają dech w piersi, a niektóre rozczarowują. Przygotowaliśmy dla was subiektywne zestawienie najlepszych punktów widokowych w regionie. Zobacz, jak wyglądają poszczególne punkty i jaki rozpościera się z nich widok.

📢 Emilia Korolczuk z Rancza Laszki. Oto najsłynniejsza podlaska rolniczka z programu "Rolnicy Podlasie" Kobiety naprawdę wiele potrafią - mówi Emilia Korolczuk, rolniczka, właścicielka Rancza Laszki, sołtyska, bohaterka serialu "Rolnicy. Podlasie" i youtuberka prowadząca swój kanał "Ranczo Laszki".

📢 Wieże widokowe w Podlaskiem. Ranking najbardziej zjawiskowych twierdz w regionie - TOP 25 [28.11.2020] Uwielbiacie wieże widokowe? To wspaniale bo my też! To wspaniałe uatrakcyjnienie każdej wycieczki, dlatego planując wyprawę warto zawrzeć w niej przynajmniej jedną z nich. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez podlaską policję. Są ścigani za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego 5.11.2020 (zdjęcia) Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego to przestępstwo, za które poszukiwani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ściga te osoby. Zobacz ich zdjęcia!

📢 Msze święte Suwałki. Godziny mszy świętych w kościołach w Suwałkach oraz kontakty do parafii Msze święte w Suwałkach - w jakich kościołach i o której godzinie się odbywają? Sprawdź, o której godzinie odprawiane są msze święte w Suwałkach. 📢 Ile kosztuje chrzest w województwie podlaskim? Cennik usług kościelnych 2018 [Ceny i stawki za chrzest] Jakie są stawki za chrzest? Sprawdziliśmy cennik usług kościelnych w województwie podlaskim - ile biorą kościoły w poszczególnych miejscowościach. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej?

📢 Cytaty z piosenek: rap, rockowych, o miłości.. Fajne i smutne cytaty z piosenek - dobre na każdą okazję! Cytaty z piosenek bardzo często wyrażają to, co w danym czasie czujemy i myślimy. Z jednej strony mamy mnóstwo cytatów z piosenek, które są wręcz kultowe i znane chyba każdemu, z drugiej strony każdy z nas ma jakieś swoje ulubione. Ilość powstających każdego roku utworów muzycznych z różnych gatunków sprawia, że cytaty z piosenek to prawdziwa kopalnia refleksji o życiu, miłości i relacjach międzyludzkich, złotych myśli na każdą okazję czy też tekstów będących najlepszą opowieścią o konkretnym wydarzeniu. Fajne cytaty z piosenek mogą stać się osobistym mottem życiowym albo hymnem pokoleniowym. Jakie cytaty z piosenek najczęściej do nas trafiają, a jakie są jednymi z najpopularniejszych?

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę. 📢 Studniówka w Łapach

