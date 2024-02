Prasówka 26.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim 26.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

📢 Przeżyli ze sobą 50 lat! Złote Gody w Hajnówce W niedzielę w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 54 pary z Hajnówki otrzymały medale nadane przez prezydenta RP z okazji 50-lecia małżeństwa, medale wręczył burmistrz Jerzy Sirak i wiceburmistrz Ireneusz Kiendyś. 📢 Hydrauliczna wpadka? Mało powiedziane. Bubel i fuszerka. Sprawdź popis niekompetencji fachowców z internetu Hydrauliczna wpadka w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek fachowców z polskiego internetu. Pierwsza liga bubli i fuszerek pseudofachowców. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Kto za to zapłacił? Pytań jest mnóstwo, jednak odpowiedzi brak. Sprawdź śmieszne pomyłki hydraulików z internetu.

Prasówka 26.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Archiwalne zdjęcia porodówek na Podlasiu. W takich warunkach rodziły nasze mamy. Zobacz wyjątkowe zdjęcia W takich warunkach rodziły kiedyś mamy na Podlasiu. Przed wami absolutnie unikatowe i archiwalne fotografie podlaskich porodówek. Przenieśmy się w czasie i przypomnijmy sobie sale porodowe pełne skrzypiących łóżek i zapachów środków dezynfekcyjnych. Przejdź do galerii zdjęć...

📢 Trwają prace projektowe SOR-u w Siemiatyczach. Mieszkańcy będą mogli liczyć na całodobową opiekę medyczną. Powstanie też szpitalna apteka Trwają prace projektowe związane z budową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Siemiatyczach. W pierwszym etapie szpital w regionie czeka rozbudowa budynku głównego na potrzeby SOR-u ze stanowiskami intensywnej terapii. Kolejnym krokiem inwestycji będzie dobudowa skrzydła szpitala z przeznaczeniem pomieszczeń między innymi na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i schorowanym.

📢 Co znaczą łezki, kropki, węże na ciałach więźniów? Tatuaże więzienne - rodzaje i znaczenie 25.02.2024 Symbolika tatuaży więziennych jest bardzo bogata i tajemnicza, a co za tym idzie w wielu z nas budzi ciekawość. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże i co mówią o swoim posiadaczu.

📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę.

📢 Niezwykłe zdjęcia ze szkół średnich regionu. Otwieramy archiwalne kroniki Podlasia. Będzie naprawdę sentymentalnie Przed wami wyjątkowe fotografie zawierające archiwalne zdjęcia ze szkół średnich w regionie. Nie było smartfonów, wszędobylskiej technologii, a świat wydawał się o wiele prostszy. Zobacz chwile, które zostały zamknięte w kliszy aparatu i przetrwały próbę czasu. Oto niepowtarzalne archiwalne zdjęcia ze szkolnych kronik. Poznajesz kogoś? 📢 Podlascy artyści mają szansę na zdobycie tegorocznych Fryderyków. Są nominowani w aż pięciu kategoriach Czy Fryderyki trafią na Podlasie? Dowiemy się już za miesiąc. Podlascy artyści zdobyli nominacje w aż sześciu kategoriach.

📢 Niebezpieczny poziom Narwi. Mieszkańcy mogą spodziewać się podtopień. Strażacy już zabezpieczają okoliczną infrastrukturę Stan ostrzegawczy poziomu wód Narwi został przekroczony o 20 centymetrów. Lokalni mieszkańcy obawiają się podtopień, a Ochotnicze Straże Pożarne już organizują zabezpieczenia w postaci wałów z piasku i folii. Tylko przez ostatnie 4 dni poziom Narwi podniósł się o 10 centymetrów. 📢 W biały dzień okradli urząd miejski w Łomży. Niesamowite, co wynieśli niemal na oczach pracowników Wyjątkową zuchwałością wykazało się dwóch mężczyzn, którzy wynieśli klimatyzatory z łomżyńskiego magistratu. Zdemontowane urządzenia leżały w miejscu ogólnodostępnym, co najwyraźniej skusiło złodziei. Wezwana na miejsce policja zatrzymała jednego podejrzanych. Za kradzież grozi 5 lat więzienia. 📢 Osowiec, Goniądz i rozlewiska Biebrzy to magiczne miejsca na Podlasiu. Tak wyglądają skarby Biebrzańskiego Parku Narodowego wczesną wiosną Biebrzański Park Narodowy to prawdziwy gigant wśród polskich parków narodowych. To największy, najdłuższy i najbardziej dziki obszar tego typu w kraju, założony stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1993 roku. Jest piękny o każdej porze roku, ale wczesną wiosną dodatkowo zyskuje blask, dzięki wyjątkowym rozlewiskom rzeki Biebrza.

📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 📢 Buble, fuszerki i śmieszne wpadki budowlańców. Fachowcy znów rozrabiają, a klienci znów płaczą Znów atakują i zaskakują. Przed wami druga część śmiesznych wpadek, bubli i fuszerek budowlańców. Fachowcy znów rozrabiają i pozostawiają swoich klientów ze łzami w oczach. Kosztowny brak wiedzy, który skutkować może tylko katastrofą. Stratą czasu, pieniędzy i kilku włosów na głowie. Przynajmniej jest się z czego pośmiać, legendarne hity internetu! 📢 Za nami Światowy Dzień Walki z Depresją. Potrzebujesz wsparcia? Poznaj najlepszych specjalistów w województwie podlaskim W ramach Światowego Dnia Walki z Depresją, który odbywał się 23 lutego przedstawiamy najlepiej ocenianych specjalistów w województwie podlaskim według strony znanylekarz.pl. Na szczęście społecznie staje się to coraz mniejszym tematem tabu. Nie bój się prosić o pomóc, a przede wszystkim mówić o swoich uczuciach.

📢 Pożar bloku w miejscowości Knyszyn-Zamek. Doszło do ewakuacji mieszkańców. Strażacy odnaleźli zwęglone zwłoki mężczyzny Do tragicznej sytuacji doszło w piątek 23 lutego. W miejscowości Knyszyn-Zamek (powiat moniecki) doszło do pożaru części mieszkania w bloku. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce zdarzenia zadecydowano o ewakuacji mieszkańców z sąsiednich mieszkań. W trakcie przeszukania objętego pożarem mieszkaniem strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny. 📢 Ponad 100 lat tradycji. Wiele ciągników Ursusa działa do dziś. Zobacz archiwalne zdjęcia maszyn. Tak kiedyś pracowało się w polu Choć mają po kilkadziesiąt lat, wciąż służą w wielu gospodarstwach. Ciągniki z wiekiem, historią i charakterem. Współcześni rolnicy stawiają na różne marki, w XX wieku na polskich polach królowała jednak jedna – Ursus. Tak zmieniały się maszyny na przestrzeni dziesięcioleci.

📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą. 📢 Przyznano stypendia Miasta Suwałki w dziedzinie kultury. Do suwalskich artystów trafiło 139 000 zł Aleksandra Radziwonowicz, Barbara Strzymińska-Zdanewicz oraz Joanna Sztelmer-Stabińska to tegoroczne stypendystki Miasta Suwałki, zajmujące się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Z kolei 21 osób i zespołów otrzymało nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami. Po raz kolejny wręczono również stypendia dla młodych suwalskich artystów. W tym roku było ich 9.

📢 Daniel Gromacki - pejzażysta z Hajnówki. Maluje aż nie zamarzną mu farby Daniel Gromacki z Hajnówki jest jednym z nielicznych w regionie malarzy, którzy tworzą tylko w plenerze. Spod jego pędzla wyszedł ostatnio cykl pokazujący rzeki Puszczy Białowieskiej zimą. Obrazy malował nawet przy kilkunastostopniowych mrozach 📢 Oto 50 niesamowitych zdjęć z przeszłości. Tak kiedyś wyglądało Podlasie, Suwalszczyzna i Ziemia Łomżyńska Północno-wschodnia Polska na 50 archiwalnych zdjęciach. Te ujęcia przeniosą was w lata minione. Zobaczcie 50 niesamowitych fotografii z regionu, na których rozpoznacie Podlasie, Suwalszczyznę i Ziemię Łomżyńską. 📢 Michałowo. Ruszyła budowa bliźniaków z mieszkaniami na wynajem i otwarto strzelnicę W Michałowie powstaną mieszkania na wynajem. W czwartek (22.02) został wkopany kamień węgielny pod inwestycję, jaką jest budowa 64 domów przy ul. Sosnowej. „Z myślą o rodzinach i ich komfortowej przyszłości” – tak nazywa się projekt budowy domów w gminie Michałowo.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Hotele w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie warto się zatrzymać? Lista hoteli 2024 Hotele w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie warto się zatrzymać. Szukasz miejsca na krótki lub dłuższy pobyt w woj. warmińsko-mazurskim? Sprawdź naszą listę miejsc wartych odwiedzenia.

📢 Podlaskie zabobony i przesądy ludowe. W co się wierzyło i wciąż wierzy w naszym regionie. Zobacz, czego lepiej nie robić [LISTA] Podlasie to region specyficzny, w którym rozmaite naleciałości i zaszłości są często mocno widoczne. Przyjrzeliśmy się różnym praktykom, które nadal, szczególnie na podlaskich wsiach, mają się doskonale. Choć mamy już trzecią dekadę XXI wieku, to wciąż wiele osób postępuje w pewien sposób, kiedy spotyka je określona sytuacja. 📢 Budowa wschodniej obwodnicy Augustowa. Drogowcy wybrali preferowany wariant. Wystąpili o wydanie decyzji środowiskowej. Do burmistrza Augustowa złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla południowo-wschodniej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany wskazał wariant 2 o długości 7,31 km. Inwestycja zapisana jest w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W jego ramach na trasie dk8 powstają obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzeg

📢 Te fryzury odejmą ci wizualnie 10 lat. Zobacz modne i twarzowe cięcia dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż botoks Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? 📢 Ten baton może zrobić poważną krzywdę! Wycofane słodycze popularnej marki mogło kupić wiele osób. Zobacz szczegóły ostrzeżenia GIS Niebezpieczny baton został już wycofany ze sklepów, ale tak popularną markę lubi wiele osób i mogło zakupić produkt przed wydaniem ostrzeżenia GIS. Tymczasem możliwe są poważne konsekwencje i Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by pod żadnym pozorem nie jeść tych słodyczy. Zobacz szczegóły. 📢 9 niesamowitych zakątków Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

📢 Synagogi na Podlasiu. Wyjątkowe żydowskie świątynie w naszym regionie. Zobacz jak dziś wyglądają i ile z nich zachowało się do dzisiaj Podlasie to wyjątkowy region naszego kraju, to właśnie tu znajduje się skrzyżowanie kultur i kultów. Znajdziemy tu kolorowe cerkwie, drewniane kościółki, egzotyczne meczety i zabytkowe synagogi. Sprawdziliśmy jakie żydowskie świątynie możemy napotkać na mapie północno-wschodniej Polski, a które już bezpowrotnie zniknęły. Zobacz listę! 📢 Pracujesz i opiekujesz się rodzicami? Bon senioralny będzie wsparciem. Rząd zaczyna prace nad projektem W rządzie powstanie międzyresortowy zespół odpowiedzialny m.in. za wdrożenie tzw. bonu senioralnego. To nowe świadczenie społeczne dla seniorów i osób pracujących. Ile wyniesie bon senioralny? Komu będzie przysługiwać? Kiedy nowe świadczenie może zacząć działać? Znamy szczegóły.

📢 Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów na działce należącej do gminy Siemiatycze Siemiatycka prokuratura nie znalazła podstaw, przełożeni tak. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku właśnie wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku porzuceniem niebezpiecznych dla ludzi i środowiska odpadów na działce należącej do Gminy Siemiatycze.

📢 Maszyny rolnicze do kupienia w regionie. Oto najlepsze okazje w województwie podlaskim. Zobacz najciekawsze oferty Internetowe żniwa i okazje dla rolników. Wysyp maszyn rolniczych w okazyjnych cenach w regionie. Takich okazji nie możesz przeoczyć. Zobacz najciekawsze oferty sprzedaży w województwie podlaskim. Niektóre z przygotowanych dla was okazji to prawdziwe perełki. 📢 Śliczna Agata Dzienisiewicz z Suwałk zawalczy o tytuł Miss Polonia. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Jakiś czas temu poznaliśmy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Wśród najpiękniejszych Podlasianek znalazła się piękna Agata Dzienisiewicz z Suwałk. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Czy według was ma szansę na koronę? 📢 Były prezydent Bronisław Komorowski ma piękną posiadłość w Budzie Ruskiej w województwie podlaskim. Zobacz, jak budował się jego dom Bronisław Komorowski urodził się w Obornikach Śląskich, przez wiele lat mieszkał w Warszawie, ale to odnaleziona podczas wakacyjnych wyjazdów Buda Ruska w powiecie sejneńskim skradła serce byłego prezydenta i jego żony. Przez lata przyjeżdżali tu latem, aż w końcu postanowili zamieszkać w powiecie sejneńskim na stałe.

📢 Magiczne miejsce w regionie. Unikalna kapliczka nad cudownym źródełkiem w Miękiszach. Esencja Podlasia! Nad malowniczą rzeką Łoknicą, w niedalekiej odległości od Bielska Podlaskiego, z dala od głównych dróg położona jest miejscowość Miękisze. Na pierwszy rzut oka jest to zwykła, ładna podlaska wieś. Jest jednak coś co ją wyróżnia, a mianowicie to, że za wsią wybija źródełko, które wierni cerkwi prawosławnej uznają za cudowne. To malownicze miejsce to kwintesencja Podlasia.

📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w lutym 2024 roku. Do kupienia pojazdy wojskowe t.j. Star, Jelcz, Lublin, Honker, Opel Licytacje pojazdów z Agencji Mienia Wojskowego stają się coraz bardziej popularne wśród osób poszukujących niezwykłych i solidnych pojazdów. Oferty obejmują różnorodne typy samochodów, zarówno ciężarowe, dostawcze, jak i osobowe, które wcześniej pełniły służbę w wojsku. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w licytacjach AMW.

📢 Rozlewiska Biebrzy i Narwi na wyjątkowych zdjęciach Przedwiośnie w okolicach rzek Biebrzy i Narwi wygląda wyjątkowo pięknie. Tereny te w tym czasie przyciągają wielu amatorów fotografii. Zdjęcia rozlewisk Narwi i Biebrzy można znaleźć w sieci. 📢 Ostrzeżenia GIS luty 2024. Trzy partie batonów Milka Oreo wycofane ze sprzedaży. Możliwe zanieczyszczenie fragmentami plastiku GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. kosmetyki, środki na potencję oraz produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o trzech partiach batonów Milka, wycofanych ze względu na możliwość ich zanieczyszczenia. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Nosi je zaledwie kilku mieszkańców. To najrzadsze nazwiska w województwie podlaskim. Sprawdź, czy jest Twoje LISTA OD A DO Ż Sprawdziliśmy, które nazwiska najrzadziej występują w województwie podlaskim. Dane takie przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Niektóre z nazwisk nosi zaledwie kilku mieszkańców województwa podlaskiego.

📢 Były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotkał się w Mońkach z mieszkańcami. To w ramach kampanii PiS Na 50 dni przed wyborami samorządowymi, kampania nabiera tempa. Czołowi politycy PiS wyruszyli w Polskę. W niedzielę (18.02) w Mońkach z wyborcami tej partii spotkał się były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W sali Mediateki zasiadło około 160 osób. 📢 Studniówka 2024. Piękne nastolatki z podlaskich studniówek. Podbijały parkiety swoim wdziękiem i stylem Studniówka 2024 w Podlaskiem to dla każdego maturzysty nie tylko symboliczne pożegnanie szkolnego etapu, ale również wyjątkowy wieczór pełen wrażeń, który na zawsze pozostanie w pamięci. W lutym uczniowie z regionu świętowali sto dni do egzaminu dojrzałości w sposób, który uczynił tę noc niezapomnianą. Spójrzmy, jak prezentowały się uczennice podlaskich szkół średnich w swoich wieczorowych sukniach.

📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze. 📢 Zimowe szaleństwa na zdjęciach sprzed lat. Morsowanie, kuligi, łyżwy i sanki w woj. podlaskim. Ktoś pamięta? Zima w tym roku nie zwodzi, było dużo śniegu i mrozów. Kiedyś takie zimy były normą a okazji do zimowych rozrywek nie brakowało! Dzieci wciąż biegały z sankami "na górkę" a dorośli mogli przebierać w terminach kuligów.

📢 Te słowa zrozumieją tylko rodowici Podlasianie! Oto 22 wyrazy, które znają tylko mieszkańcy Podlasia i okolic [LISTA] Oto słowa, które zrozumieją tylko rodowici Podlasianie. Język, którego używamy na Podlasiu jest mieszanką wpływów białoruskich, litewskich, rosyjskich. Część uległa przeobrażeniu. Inne z kolei dalej funkcjonują w naszym języku. Zobaczcie 22 wybrane! 📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak się zmieniało gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz. Od błota na podwórku, po łazienkę w domu Gienek i Andrzej Onopiuk z Plutycz to chyba najbardziej rozpoznawalni rolnicy w Polsce. Ojciec i syn zyskali popularność dzięki programowi Rolnicy. Podlasie, emitowanemu przez stację Fokus TV od 2019 roku. Obaj panowie prowadzą gospodarstwo rolnicze na Podlasiu. Widzowie pokochali ich za specyficzny sposób bycia, oryginalność i szczerość. Dziś chyba nikt nie wyobraża sobie programu bez ich udziału. Zobaczcie, ile się zmieniło w ich gospodarstwie, odkąd serial Rolnicy. Podlasie trafił na antenę, czyli od blisko pięciu lat.

📢 Podlaskie szeptuchy. Kim są znachorki i uzdrowicielki z regionu północno-wschodniej Polski? Poznaj ich tajemnice Szeptucha to potoczne określenie znachorki i uzdrowicielki. Co leczą? Jak? Gdzie mieszkają? To szeptucha wybiera swoją następczynię. I raczej nie zdarza się, by ktoś z tego przywileju zrezygnował. Dlaczego z tym określeniem spotykamy się głównie na Podlasiu?

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak wyglądał Gienek Onopiuk zanim stał się sławny. Jak zmieniło się gospodarstwo w Plutyczach? Dawno dawno temu temu Gienek Onopiuk żył sobie spokojnie w Plutyczach i nikt nie przypuszczał, że wkrótce stanie się jednym z najpopularniejszych rolników. Czy pamiętacie jak wyglądał kilka lat temu, gdy dopiero rozpoczynał swoją przygodę z telewizją? Nasza dziennikarka odwiedziła go jako jedna z pierwszych, niedługo po rozpoczęciu emisji serialu. Zobaczcie, jak ją przyjął i jak wtedy wyglądało gospodarstwo największej gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie.

📢 Tłumy na jubileuszu 30-lecia Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Koncert, medale, i zacni goście - wielka gala w Bielskim Domu Kultury W ostatnią sobotę (3.02) w Bielskim Domu Kultury odbyła się wyjątkowa uroczystość. Swoje 30 urodziny świętował Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego. Salę widowiskowo-kinową wypełniły tłumy sympatyków i przyjaciół chóru, wśród nich przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych, a także duchowieństwo. 📢 Mieszkańcy regionu "przyłapani" na zdjęciach Google Street View. Wielu nawet o tym nie wie. Złapała cię kamera? Pojazdy z kamerą Google Street View co jakiś czas pojawiają się na ulicach naszych miast. Nigdy nie wiadomo, kiedy firma postanowi zaktualizować i uwiecznić na nowo nasze miasta w Google Street View. Przedstawiamy nowe zdjęcia na których przypadkowo uwieczniono mieszkańców naszego regionu w różnych sytuacjach. Oczywiście pochodzą z różnych lat, gdyż google fotografowało nasz region podczas kilku "sesji".

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Niedaleko pada jabłko od jabłoni czyli znane dzieci znanych rodziców. Zobacz listę rodzin związanych z Podlasiem z genem sukcesu Nie raz na pewno słyszeliście powiedzenie "niedaleko pada jabłko od jabłoni" albo "genu nie wydłubiesz"? Oznacza to po prostu, że dziecko dziedziczy cechy swoich rodziców, czy to wizualne czy charakterologiczne. Musicie przyznać, że często to przysłowie sprawdza się doskonale. Sprawdziliśmy czy w Białymstoku i w ogóle na Podlasiu mamy takie przykłady. Zobacz kto znalazł się na liście!

📢 Rolnicy.Podlasie. Gienek i Andrzej dobudowują nowy pokój. Dom zmieni się nie do poznania! Ostatnio Jarek często pomaga swojemu bratu w pracach przy remoncie domu i przebudowie podwórka. Nic więc dziwnego, że tempo prac nie zwalnia. Właśnie trwa budowa dodatkowego pokoju, który stanął w miejscu ganku. Dobudówka robi duże wrażenie. 📢 TOP 50 najdziwniejszych nazwisk mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę!

📢 Historyczna stolica Podlasia to świetna opcja na jednodniowy lub weekendowy wypad. Zabytki, przyroda i unikalny klimat Drohiczyna wciąga Drohiczyn to wyjątkowe miasto nas Bugiem. Warto tu zajrzeć z wielu powodów. Wspaniała przyroda i zaklęta w zabytkowych murach historia sprawiają, że jest to miasteczko unikalne. Jest to miejsce idealna na krótki wypoczynek. 📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków. 📢 Cerkiew Prawosławna wspominała Świętego Jana Teologa. Uroczystościom w Orli przewodniczył biskup hajnowski Paweł 9 października wierni prawosławni wspominają wyjątkowego świętego jakim jest w Cerkwi Jan Teologa. W wielu świątyniach na Podlasiu celebrowano uroczyste nabożeństwa. Podobnie było w cerkwi parafialnej p.w. Świętego Michała Archanioła w Orli, gdzie uroczystościom przewodniczył biskup hajnowski Paweł.

📢 Kultowy film Znachor. Sprawdź jak obecnie wyglądają miejsca z legendarnej produkcji. Większość zdjęć było realizowanych na Podlasiu! Nowy film Znachor cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Póki co to jednak produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miao obrazu kultowego. Wiele scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu. 📢 Zapomniane miejsca w województwie podlaskim. Opuszczone szpitale, stare dwory i fabryki. W tych budynkach można dziś najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę.

📢 Widziałeś "U Pana Boga za piecem"? Zobacz jak wygląda prawdziwy Królowy Most Wielbiciele polskich seriali znają zapewne trylogię "U Pana Boga za piecem", a jak znają film to znają również miejscowość Królowy Most. Tam dzieje się większa część akcji lubionej przez Polaków komedii.W filmowym miasteczku jest kościół, komisariat, restauracja. Jak naprawdę wygląda Królowy Most? 📢 Jubileusz 600–lecia Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej. Uroczystości kościelne i festyn dla mieszkańców Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej obchodziła w niedzielę 600- lecie. W roku 2023 minęło 600 lat od powstania świątyni, która od 1423 roku gromadzi wiernych. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż nietypowe pojazdy. W najnowszej ofercie są między innymi quady Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na różnego rodzaju pojazdy. W ofercie można znaleźć auta raczej mało spotykane na platformach ogłoszeniowych, czy na giełdzie aut. Tym razem dla zainteresowanych najciekawsza powinna być oferta quadów. Wszystko oczywiście w atrakcyjnej cenie.

📢 Legendarne maszyny rolnicze z okresu PRL. Zobacz, jak wyglądała mechanizacja polskiego rolnictwa W okresie PRL mechanizacja polskiego rolnictwa przyśpieszyła. Wówczas powstało wiele kultowych maszyn, które rolnicy mają w swoim posiadaniu do dzisiejszego dnia. Obecnie na widok tych maszyn wracają pamięcią do czasów młodości albo dzieciństwa. Zobacz, jak wyglądały maszyny rolnicze w okresie PRL-u. 📢 Najlepsze restauracje w województwie podlaskim - TOP 20. Te lokale wybrali klienci! Aktualny ranking 2023 W województwie podlaskim mamy mnóstwo wspaniałych restauracji. W naszym regionie znajdziemy bez problemu zarówno lokale z lokalnymi potrawami, jak i np z sushi. Prezentujemy najnowszy ranking restauracji w województwie podlaskim według portalu TripAdvisor.com. Jest to najpopularniejszy portal turystyczny na świecie. Jego użytkownicy oceniają tam m. in restauracje i na podstawie ich recenzji tworzony jest ciągle aktualizowany ranking. Oto najlepsze podlaskie restauracje w styczniu 2023 roku.

📢 Najokrutniejsze zbrodnie w Podlaskiem. Palili, gwałcili, nie mieli litości. Oto bezlitośni podlascy zabójcy [ZDJĘCIA] Oto zbrodnie, które wstrząsnęły opinią publiczną w XXI wieku. Wszystkie miały miejsce w województwie podlaskim lub ich sprawcy bądź ofiary pochodziły z naszego regionu. Gwałciciele, mordercy, pedofile. Nie mieli litości nawet dla dzieci. Ich ofiary ginęły były duszone, torturowane i trute rtęcią. 📢 Miejsca mocy w województwie podlaskim. Zobacz, gdzie leżą czakramy Ziemi, czyli miejsca ezoteryczne w Podlaskiem Miejsca mocy są obszarami emanującymi energią. Ludzie szybciej tam odpoczywają i nabierają sił. Województwo podlaskie jest bogate w takie energetyczne miejsca. Zobaczcie gdzie znajdują się te czakramy Ziemi.

📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Gwiazdy klipów muzyki tanecznej z Podlasia i nie tylko. Zobacz zdjęcia z Instagrama [24.04.2022] Występy w teledyskach disco polo to często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Rolnicy. Podlasie. Niezwykła przemiana Moniki Cieślik z Pokaniewa. Bohaterka popularnego serialu jest nie do poznania (08.04.2022) Program "Rolnicy. Podlasie" to jedna z bardziej popularnych produkcji telewizyjnych w ostatnim czasie. Bohaterowie serialu Focus TV mają swoich oddanych fanów. Ich uwadze nie mogła umknąć niezwykła przemiana Moniki z Pokaniewa, która znacząco zmieniła swój wygląd. Jak obecnie wygląda rolniczka z Podlasia? 📢 Białystok na archiwalnych zdjęciach w latach 70. i 80. Rozpoznasz te miejsca? [ZDJĘCIA] Zapraszamy do podróży w czasie - przenieście się do Białegostoku lat 70. i 80. oraz zobaczcie, jak wyglądał. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Aż 38 kapłanów zmarło w ubiegłym roku w województwie podlaskim! Gdzie najwięcej? Od początku roku 2020 w województwie podlaskim zmarło 38 księży. Zmarli kapłani związani byli z czterema diecezjami w naszym regionie. Przypominamy sylwetki kapłanów, którzy odeszli od nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

📢 Piękne stewardki Jagiellonii Białystok. Na ich widok miękną kibice [ZDJĘCIA] O tym, że stewardzi Jagiellonii Białystok zapewniają profesjonalną obsługę meczów "żółto-czerwonych" wiedzieliśmy nie od dziś. Od kilku lat stewarding klubu plasuje się w czołówce rankingu tworzonego corocznie przez PZPN. Każdy kto choć raz był na meczu, wie też, że to właśnie w Białymstoku znajdują się również najsympatyczniejsze i najpiękniejsze stewardki w Polsce. Mamy czym się chwalić! 📢 Trzcianne. Radna: Wójt zachował się wobec mnie skandalicznie. Wójt: Ładna kobieta. Ja kocham normalnie. Tak robi się politykę w Trzciannem Nie ukrywam, że otrzymałam ofertę pracy i awansu zawodowego - mówi radna Marta Ciborowska. Chciałam, by wójt na sesji to przyznał. A on wychodząc z sali odrzekł: „Bo pani Marto, pani mi się naprawdę podoba”. Odpowiedziałam: To ja wiem, bo proponował pan mi kolację, ale co jeszcze pan mi proponował”.

📢 Gmina Sokoły - Festyn „Waniewo – Odpust - Natura 2019". Mieszkańcy bawili się do późnej nocy (ZDJĘCIA) Festyn „Waniewo – Odpust - Natura" ma swoją tradycję od ponad 20 lat. Jego celem jest przede wszystkim zacieśnianie więzi społecznych, wspólne przeżywanie uroczystości, integracja środowiska lokalnego, jak również prezentacja dorobku i poziomu artystycznego. Zobacz zdjęcia z festynu! 📢 MEMY na koniec ferii zimowych 2019. To już koniec odpoczynku! Zobacz najzabawniejsze memy o feriach 2019 [demotywatory, śmieszne obrazki] Memy na koniec ferii zimowych 2019. Internauci jak zwykle nie mogli się powstrzymać. W internecie aż roi się od memów o feriach zimowych. Zobaczcie najlepsze memy o feriach 2019.

📢 Studniówka 2019 Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Zobacz jak bawili się uczniowie liceum w Dworku Pan Tadeusz (ZDJĘCIA) Na studniówce, w Dworku Pan Tadeusz bawili się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. To był piękny bal! A w części artystycznej studniówki pojawił się... detektyw Sherlock Holmes i Dr Watson, którzy przeprowadzili tajemnicze śledztwo przeplatane piosenkami i czarującymi tańcami maturzystów.

📢 Wybory samorządowe 2018: Plakaty wyborcze śmieszne, ale skuteczne ZDJĘCIA Zobaczcie najśmieszniejsze Wybory samorządowe 2018: Pierwsza tura wyborów odbyła się 21 października. Polacy poszli do urn i wybierali swoje władze samorządowe. Na nudę w czasie kampanii wyborczej liczyć nie było można. Plakaty wyborcze niektórych kandydatów były nie tylko bardzo zabawne, ale skuteczne. Kandydaci, którzy prezentowali najśmieszniejsze plakaty wyborcze często wygrywali. Te plakaty wyborcze przyniosły im sukces. ZOBACZCIE NAJŚMIESZNIEJSZE PLAKATY WYBORCZE 📢 Wybory samorządowe 2018: Kandydaci do rady miasta i gminy Mońki (PEŁNA LISTA PKW) Najmłodszy kandydat do rady miejskiej ma 22 lata, a najstarszy 71. 📢 Cytaty z piosenek: rap, rockowych, o miłości.. Fajne i smutne cytaty z piosenek - dobre na każdą okazję! Cytaty z piosenek bardzo często wyrażają to, co w danym czasie czujemy i myślimy. Z jednej strony mamy mnóstwo cytatów z piosenek, które są wręcz kultowe i znane chyba każdemu, z drugiej strony każdy z nas ma jakieś swoje ulubione. Ilość powstających każdego roku utworów muzycznych z różnych gatunków sprawia, że cytaty z piosenek to prawdziwa kopalnia refleksji o życiu, miłości i relacjach międzyludzkich, złotych myśli na każdą okazję czy też tekstów będących najlepszą opowieścią o konkretnym wydarzeniu. Fajne cytaty z piosenek mogą stać się osobistym mottem życiowym albo hymnem pokoleniowym. Jakie cytaty z piosenek najczęściej do nas trafiają, a jakie są jednymi z najpopularniejszych?

