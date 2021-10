Prasówka 27.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Marta Karpińska to jedna z uczestniczek programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Dzięki udziałowi w tym telewizyjnym show, który jest emitowany w stacji TTV piękna modelka zyskała ogromną popularność. 25.10.2021

Jessica Mercedes, znana polska blogerka, latem opublikowała zdjęcie, na którym widzimy ją całkowicie nagusieńką. To fotka zrobiona podczas wakacji w Meksyku. Jak się okazuje, to była zaledwie rozgrzewka przed tym, co Jess pokazała później... Sami zobaczcie. 26.10.2021

Kasia Cichopek odpoczywała w tym roku na urlopie nad Bałtykiem i na Mazurach. Biust aktorki ledwie mieści się w bikini! Kasia Cichopek zaszalała i pokazała zdjęcia, na których pozuje w kostiumach kąpielowych! Kasia Cichopek wakacje wykorzystała do zaprezentowania się w kilku strojach kąpielowych!