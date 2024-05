Prasówka 29.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024]”?

Prasówka 29.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Piękny koncert chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Posłuchaj śpiewu świetnego Chóru Parafii Narodzenia Bogurodzicy (część 2) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wspaniały koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Wśród artystów zaprezentował się miejscowy chór z parafii Narodzenia NMP, laureat 2.nagrody Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem.

Prasówka 29.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najsłynniejsze uzdrowiska w PRL. Ciechocinek, Krynica i inne kurorty na archiwalnych zdjęciach W naszym kraju uzdrowiska mają swoją długą tradycję. Polacy chętnie korzystają z takich miejsc. Uzdrowiska inaczej zwane kurortami to miejsca urokliwe, atrakcyjnie ulokowane. Zobacz jak uzdrowiska wyglądały kiedyś. Archiwalne fotografie cofają nas do wczesnych lat PRL-u.

📢 Droga S61. To trasa Via Baltica. Trwa budowa ostatnich odcinków. Będą też nowe utrudnienia. Zaczną się naprawy już wybudowanych fragmentów Od 3 czerwca kierowcy muszą uważać na zmiany na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku niespełna 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej. To trasa Via Baltica, której dwa ostatnie odcinki są jeszcze budowane. Pierwszy ma być ukończony w III kwartale, drugi za rok.

📢 Jubileusz 20-lecia Akademii Łomżyńskiej. VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Łomży w Biegu Ulicznym. Zobacz zdjęcia W sobotę 25 maja odbyły się VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Łomży w Biegu Ulicznym. Wydarzenie po raz pierwszy odbywało się w nocy. Wzięło w nim udział blisko 200 osób. W tym roku bieg był wyjątkowy, ponieważ w tym roku uczelnia obchodzi jubileusz 20-lecia powstania. Honorowy patronat nad biegiem objął prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

📢 Juwenalia Łomża 2024. Tydzień Kultury Studenckiej za nami. Zobacz jak bawili się studenci w Łomży Finałowy koncert w łomżyńskim Amfiteatrze zakończył Tydzień Kultury Studenckiej zorganizowany przez Akademię Łomżyńską i ich studentów. Na koncercie bawiło się ok. 5 tys. uczestników. Zobacz, jak bawili się studenci w Łomży. 📢 Polski żołnierz dźgnięty nożem. Ataki na funkcjonariuszy przy granicy W nocy z poniedziałku na wtorek został ranny nożem żołnierz pilnujący granicy polsko-białoruskiej. Sprawcą ataku był cudzoziemiec próbujący sforsować barierę na granicy. 📢 Gdzie w Podlaskiem kupić tabletkę „dzień po”? Zobacz listę aptek z adresami Rozpoczął się pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia dzięki, któremu można otrzymać od farmaceuty receptę na antykoncepcję awaryjną. W województwie podlaskim w programie uczestniczy już kilkanaście aptek. Zobacz gdzie w Podlaskiem można kupić tabletkę "dzień po".

📢 Zmieni się lokalizacja nowoczesnej mediateki w Łomży. Początkowo miała się mieścić w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Zmieni się lokalizacja nowoczesnej mediateki, na którą miasto Łomża otrzymało prawie 9,5 miliona euro z samorządu województwa podlaskiego. Początkowo planowano modernizację zabytkowej kamienicy przy ul. Długiej 13, w której obecnie znajduje się siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Teraz jednak pojawił się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową budynku położonego przy ulicy Spółdzielczej 74.

📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 28.05.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 28.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Najbardziej nietypowe nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę! 📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Ptaki. Czołowe zderzenie ciężarówki z osobówką 60-letni kierowca hondy zginął na miejscu.

📢 Krzysztof Jurgiel odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. To efekt oskarżeń ze strony Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina Europoseł Krzysztof Jurgiel złożył właśnie rezygnację z dalszego występowania pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi, wynika to z braku zgody na standardy obecnie panujące w partii. Przypomnijmy, że przez władze partii został obwiniony za utratę przez PiS władzy w Podlaskiem. 📢 Brak opadów doskwiera rolnikom. Najgorzej ucierpiały zboża ozime i jare. Suszę rolniczą stwierdzono w 14 województwach Skąpe opady stanowią problem dla rolników. Wskazują, że problem z suszą staje się coraz poważniejszy. Pojawił się pierwszy w tym roku raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który wskazuje, że problem suszy dotyka 14 województw. Najgorsza sytuacja jest w województwach lubelskim, łódzkim oraz dolnośląskim.

📢 Jagiellonia Białystok będzie walczyć na czterech frontach, od Superpucharu po kwalifikację Ligi Mistrzów Jeszcze cieszymy się wielkim sukcesem, jakim jest zdobycie mistrzostwa Polski, ale pracujemy już nad tym, co nas czeka w przyszłym sezonie - mówi prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz. Piłkarze nowego mistrza Polski rozpoczynają urlopy, ale przed działaczami Dumy Podlasia poważne wyzwania.

📢 25-latek wymyslił "plan". Zamiast 25 tys zł w kopercie były pocięte kartki W czasie zatrzymania jeden z oszustów miał na sobie łańcuszek, drugi miał w domu narkotyki. 📢 Poznaliśmy najlepszych policjantów ruchu drogowego w województwie podlaskim Najlepsi policjanci ruchu drogowego wyłonieni podczas wojewódzkiego finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” odebrali wyróżnienia z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Kamila Borkowskiego. 📢 Zaginęła Aleksandra Kozłowska z gminy Piątnica. Gdzie jest 17-latka? Zaginęła 17-letnia mieszkanka gminy Piątnica. Dziewczyna 24 maja 2024 roku oddaliła się z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

📢 Rajska posiadłość Filipa Chajzera – jacuzzi, plaża i cudny widok. Dom Filipa Chajzera jest na sprzedaż. Możesz zamieszkać na Mazurach Wyjątkowy dom Filipa Chajzera jest wystawiony na sprzedaż. Posiadłość w malowniczej okolicy zachwyca. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur, a jednego z nich chce się pozbyć. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. Jeden z nich możesz kupić za mniej niż 3 miliony złotych!

📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej 📢 Ukryte w Puszczy Białowieskiej miejsce mocy może stać się Cudem Polski 2024 Jednych napawa lękiem, dla innych to po prostu atrakcja turystyczna. Z pewnością ma niesamowitą atmosferę. Zapraszamy na wycieczkę do tego niezwykłego miejsca, które wkrótce może zostać wyróżnione w konkursie.

📢 Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy. 📢 Niedzielne handlowanie na giełdzie przy Andersa w Białymstoku. Zobacz, co można było kupić oraz ceny Owoce, warzywa, sadzonki, narzędzia i nie tylko. Zobacz, co można było znaleźć w niedzielę (26.05) na giełdzie przy Andersa w Białymstoku.

📢 Urwanie chmury na wesoło. Gdy ulice zamieniają się w rzeki. Najlepsze memy o ulewach i burzach Ciekawe lato mamy tej wiosny. Typowo letnie burze przetaczają się przez Polskę. Będzie gorąco, ale warto śledzić ostrzeżenia meteorologów bo nagłe ulewy i burze nie będą rzadkością.

📢 Luksus po podlasku czyli domy z basenami wystawione aktualnie na sprzedaż O przydatności basenu w upalne dni nie trzeba nikogo przekonywać. Również w naszym regionie znajdziemy sporo nieruchomości z tym udogodnieniem. Jedne są malutkie, a inne naprawdę spore. Ile trzeba zapłacić za dom z basenem w województwie podlaskim? 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Zobacz dekorację nowych mistrzów Polski (galeria) Jagiellonia Białystok pokonała Wartę Poznań 3:0 i została po raz pierwszy w historii piłkarskim mistrzem Polski. Radość w stolicy Podlasia i całym regionie była ogromna, ale też Żółto-Czerwoni swoją postawą w całym sezonie 2023/24 zasłużyli na wspaniały sukces. 📢 W Hajnówce odsłonięto tablicę poświęconą żołnierzom walczącym o Monte Cassino W sobotę (25 maja) w Hajnówce odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy walczących o Monte Cassino, którzy związani byli z powiatem hajnowskim. 44 nazwiska bohaterów i łzy wzruszenia dzieci i wnuków, którzy na ten moment czekali wiele lat.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów. 📢 Dzień Matki z uśmiechem! Oto najlepsze memy na święto mam. Mama ma zawsze rację Tego święta nie możemy przegapić. 26 maja to niezwykle ważny dzień dla wszystkich mam. W tym roku wypada w niedzielę. To właśnie w Dzień Matki najmocniej musimy dać im odczuć, że o nich pamiętamy i doceniamy ich wysiłek. Zobacz najlepsze memy, śmieszne obrazki i anegdotki o mamusiach. 📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni.

📢 Piękne dziewczyny z teledysków disco polo. Wiele pochodzi z Podlasia! Zobacz zdjęcia Województwo podlaskie słynie z pięknych dziewczyn. Trudno się więc dziwić, że sporo z nich występuje w teledyskach gwiazd muzyki tanecznej. To często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa. 📢 Donald Tusk w Białymstoku. W operze spotkał się z mieszkańcami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) w Białymstoku premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. 📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Kiedyś były potęgą, dziś są tylko wspomnieniem. Tak wyglądało życie w PGR-ach. Zobacz archiwalne zdjęcia W całym kraju były ich tysiące. W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. Zobacz archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki W czwartek 23 maja w wieku 57 lat zmarł dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. To znany i lubiany wśród studentów wykładowca i pracownik naukowy UwB. 📢 Kultowe samochody ciężarowe na sprzedaż. Sprawdź ile trzeba zapłacić za Stary, Jelcze czy Kamazy Stary, Jelcze, Kamazy to samochody ciężarowe, które były ważnym elementem polskiej motoryzacji. Przyczyniały się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i transportu. Są one również często wspominane z sentymentem przez entuzjastów motoryzacji w Polsce. Zobacz, ile obecnie trzeba za nie zapłacić.

📢 Kultowy film Znachor kręcono na Podlasiu. Tak wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zobacz, jak wyglądają obecnie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów poszedł w internety. Rolnik publikuje filmy, ostatnio zdradził ile ma traktorów Bogdan z Borowskich Ciborów to jeden z uczestników popularnego programu Rolnicy. Podlasie. Właśnie opublikował kolejny film na swoim kanale youtube. Okazją był zakup nawozów przez bohatera serialu emitowanego na Fokus TV. Rolnik pokazał się w innym wizerunku, a także trochę opowiedział o swoim gospodarstwie. 📢 Sławne matki i ich popularne córki. Te kobiety łączą nie tylko więzy krwi. Zobacz gwiazdy, które poszły w ślady swoim mam Krystyna Loska, Magda Gessler, czy Anna Jantar to kobiety, które są lub były bardzo lubiane. Łączy je jeszcze jedna kwestia - mają córki, które są równie popularne co one. Poznaj znane gwiazdy, które wybrały taką samą ścieżkę zawodową, co ich mamy.

📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia. 📢 Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Troje dzieci i czworo dorosłych z Białegostoku, podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazało Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z herbem papieskim. Wydarzenie ma związek z Dziecięcą Ultrą, sektorem kibicujących Jagiellonii dzieci na meczu o mistrza Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Dzieci poprosiły o błogosławieństwo papieża, z okazji Pierwszych Światowych Dni Dzieci, które odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja br. na stadionie Olimpico w Rzymie.

📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada. 📢 Więzienia w województwie podlaskim. Tam osadzeni odbywają kary. Zobacz, jak wyglądają od środka zakłady karne i areszty śledcze w regionie W województwie podlaskim jest sześć placówek, w których osoby osadzone odbywają kary lub czekają na procesy. Zobaczcie, gdzie i za jakie przestępstwa można trafić, gdzie kary odbywają kobiety, a gdzie mężczyźni. Ile osób mogą przyjąć na raz podlaskie więzienia? Te i inne informacje znajdziecie w naszym materiale.

📢 Modne kuchnie od projektantów. Takie są pomysły i aranżacje na funkcjonalną kuchnię Kuchnia to bardzo często centrum domu. Tam spędzamy czas na przygotowywaniu posiłków, na spożywaniu ich wraz z bliskimi, na rozmowach przy herbatce, tam w końcu na każdej imprezie czy spotkaniu rodzinnym zbiera się grupka, która gorąco dyskutuje o ważnych tematach. Wygodną i funkcjonalną kuchnię docenią przede wszystkim panie domu, które gotują posiłki. W kuchni nie może zabraknąć niezbędnych urządzeń, takich jak zmywarka, lodówka, kuchenka, ekspres do kawy. Zobacz modne aranżacje kuchni od projektantów. 📢 Cerkiew prawosławna czci pamięć Świętego Jana Teologa. Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą Dzisiaj (21.05) Cerkiew prawosławna świętuje dzień poświęcony pamięci Świętego Jana Teologa (zw. też Janem Ewangelistą czy Janem Apostołem). Zobacz jak wyglądały uroczystości w najdalej wysuniętej cerkwi prawosławnej na wschód Polski w Mostowlanach

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Domy Zenka Martyniuka. Wyrósł na wsi, potem zamienił blok na posiadłość pod Białymstokiem Zenek przez lata żył w białostockim bloku i nie narzekał. W końcu postanowili jednak z żoną znaleźć coś większego i przeprowadzili się do podbiałostockiej Grabówki. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. 📢 Miss Polski 2024. Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2024. W finale dwie panie z województwa podlaskiego W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. 26 kwietnia Hotel Kolumna Park gościł 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce, z których wybrane zostały 32 finalistki. W finale rywalizować będą Julia Roszko i Karolina Grabowska z województwa podlaskiego

📢 Przysięga Wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Białymstoku 28.04.2024. Zobacz zdjęcia 91 elewów 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego złożyło w niedzielę 28 kwietnia 2024 w Białymstoku przysięgę wojskową Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Był uroczysty apel i parada wojskowa. A na zakończenie grochówka dla wszystkich. Zobacz zdjęcia z uroczystej przysięgi. 📢 Domy gwiazd disco polo z woj. podlaskiego. Tak mieszkają Zenek Martyniuk, Radek Liszewski i Magda Narożna. Te posiadłości robią wrażenie Województwo podlaskie to idealne miejsce na budowę wymarzonego domu. Łatwo tu o kontakt z przyrodą i nietrudno znaleźć działki z dala od szosy, które gwarantują prywatność. Nic dziwnego, że właśnie tutaj swoje domy wbudowały największe gwiazdy disco polo. Wybraliśmy dla was trzy nieruchomości, które robią największe wrażenie. Zobaczcie jak mieszka Zenek Martyniuk z zespołu Akcent, Radek Liszewski z zespołu Weekend i Magda Narożna z zespołu „Piękni i Młodzi”. Te wnętrza i ogrody trzeba zobaczyć!

📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Spływy kajakowe w Podlaskiem. Oto najpiękniejsze trasy na spływ kajakowy Nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby w atrakcyjny sposób spędzić weekend lub kilka letnich dni w okolicy. Spływ kajakowy w województwie podlaskim to dobry sposób na wakacyjny wypad. Przedstawiamy propozycje spływów kajakowych w Podlaskiem. 📢 Magiczne miejsca w województwie podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć! Oto kilka miejsc wprost idealnych na weekendową wycieczkę.

📢 Nosi je zaledwie kilku mieszkańców. To najrzadsze nazwiska w województwie podlaskim. Sprawdź, czy jest Twoje LISTA OD A DO Ż Sprawdziliśmy, które nazwiska najrzadziej występują w województwie podlaskim. Dane takie przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Niektóre z nazwisk nosi zaledwie kilku mieszkańców województwa podlaskiego. 📢 Stara szkoła w Kobylinie-Borzymach zyskała nowy blask. Teraz będzie tam nowoczesne Gminne Centrum Kultury W piątek 2 lutego w Kobylinie-Borzymach odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Kultury. Nowa placówka znajduje się w budynku, w którym kiedyś mieściła się Szkoła Podstawowa. W ramach inwestycji powstał również garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Placówka ma stać się centrum życia kulturalnego oraz towarzyskiego gminy Kobylin-Borzymy. Inwestycja kosztowała około 5,7 mln zł.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w Podlaskiem. Urokliwe i pełne klimatu nieruchomości za mniej niż 150 tysięcy zł. Oferty grudzień 2023 To już ostatnia w 2023 roku oferta najtańszych domów na sprzedaż w województwie podlaskim - wyselekcjonowana przez nasz portal - na podstawie serwisu otodom. Nieruchomości można nabyć już od kilkudziesięciu tysięcy złotych. To atrakcyjna cena, zważywszy na spokój i wyjątkowy charakter naszego regionu. O walorach przyrodniczych Podlasia powiedziano i napisano już wiele i nikogo nie trzeba przekonywać o niezwykłości tego miejsca. Najtańsze domy może nie mają luksusów, ale posiadają swojski klimat i panuje tam niepowtarzalna atmosfera, której nie kupisz za żadne pieniądze. Zobaczcie najnowsze oferty z grudnia 2023, domów z dużą działką w Podlaskiem, których cena nie przekracza 150 tysięcy złotych.

📢 Ponad 4 tysiące najmłodszych fanów na Młodej Ultrze kibicowała Jagiellonii (zdjęcia) Na spotkaniu Jagiellonii Białystok z Cracovią zadebiutowała Młoda Ultra. Ponad cztery tysiące najmłodszych kibiców zasiadło za bramką z prawej strony boiska vis a vis dorosłej Ultry. Od początku spotkania fani z Młodej Ultry mocno dopingowali piłkarzy Jagiellonii, którzy zremisowali z Cracovią 1:1 i już na 100 procent utrzymali się w ekstraklasie. 📢 Dwory w województwie podlaskim. Niełatwo je znaleźć, ale warto! (zdjęcia) Niektóre pochodzą sprzed dwóch wieków. 📢 Najlepsze restauracje w województwie podlaskim - TOP 20. Te lokale wybrali klienci! Aktualny ranking 2023 W województwie podlaskim mamy mnóstwo wspaniałych restauracji. W naszym regionie znajdziemy bez problemu zarówno lokale z lokalnymi potrawami, jak i np z sushi. Prezentujemy najnowszy ranking restauracji w województwie podlaskim według portalu TripAdvisor.com. Jest to najpopularniejszy portal turystyczny na świecie. Jego użytkownicy oceniają tam m. in restauracje i na podstawie ich recenzji tworzony jest ciągle aktualizowany ranking. Oto najlepsze podlaskie restauracje w styczniu 2023 roku.

📢 Kasztelik Korona Podlasia. Zbudował zamek z polnych kamieni, ale to za mało. Teraz tworzy... smoka! Na Podlasiu niełatwo o zamki. Pan Jerzy stworzył własny od podstaw, do tego zbudował go z polnych kamieni. Powstał też most, fosa i spory parking. Aktualnie trwają prace nad kolejny "dodatkiem" do Kaszteliku "Korona Podlasia". - Jest zamek to będzie i smok - śmieje się pan Jerzy. Bestia będzie strzegła wejścia do smoczej groty, która powstanie pod lasem. 📢 Boże Ciało 2022. Procesja z Najświętszym Sakramentem w Supraślu. Zobacz, jak katolicy obchodzili Boże Ciało (zdjęcia) Procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła ulicami Supraśla w uroczystość Bożego Ciała (16 czerwca). Wierni wspólnie modlili się przy czterech ołtarzach, co jest tradycją tego święta. Zobacz, jak wyglądała procesja Bożego Ciała w Supraślu w 2022 r.

📢 Wierszalin. Najbardziej tajemnicze miejsce na Podlasiu. Nawet szatan nie miał tu wstępu (zdjęcia) Morderstwo, sekta, prorok i... święte baby. W tym miejscu wciąż czuć niesamowitą aurę. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Najnowsza oferta domów, domków i działek na Mazurach (06.11.2021) Poczta Polska wystawia co jakiś czas na sprzedaż nieruchomości, które nie są już wykorzystywane. Wśród nich są także takie ulokowane w atrakcyjnych miejscach Polski, między innymi na Mazurach.

📢 Nie uwierzysz, że to wciąż te same osoby! Makijaż robi ogromną różnicę. Zdjęcia przed i po robią kolosalne wrażenie Jak zmienić swój wygląd? Nie trzeba wcale ogromnych pieniędzy, wielu miesięcy i kilkunastu operacji plastycznych. Wystarczy bowiem dobry makijaż, by zmienić się nie do poznania i wypięknieć. A to zaledwie kwestia dobrych umiejętności i kilkudziesięciu minut! Zobacz zdjęcia przed i po, które potwierdzają, że każda kobieta jest piękna! 📢 Studniówka 2020: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku bawił się w Dworku Tryumf (zdjęcia) Studniówka 2020 Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku za nami. W niedzielę (19.01.2020) uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście i ich osoby towarzyszące bawili się w Dworku Tryumf w Księżynie pod Białymstokiem. Zobacz zdjęcia z imprezy studniówkowej popularnego rolnika!

📢 Ełk w obiektywie. Zobacz niesamowite zdjęcia miasta z lotu ptaka i nie tylko [ZDJĘCIA] Na fanpage'u "Ełk z lotu ptaka i naziemnego nielota" od 2015 roku pojawiają się niesamowite fotografie Ełku. Autorem większości zdjęć jest Pan Leszek Lubański. Podzielił się z nami wybranymi ujęciami.

📢 Cytaty z piosenek: rap, rockowych, o miłości.. Fajne i smutne cytaty z piosenek - dobre na każdą okazję! Cytaty z piosenek bardzo często wyrażają to, co w danym czasie czujemy i myślimy. Z jednej strony mamy mnóstwo cytatów z piosenek, które są wręcz kultowe i znane chyba każdemu, z drugiej strony każdy z nas ma jakieś swoje ulubione. Ilość powstających każdego roku utworów muzycznych z różnych gatunków sprawia, że cytaty z piosenek to prawdziwa kopalnia refleksji o życiu, miłości i relacjach międzyludzkich, złotych myśli na każdą okazję czy też tekstów będących najlepszą opowieścią o konkretnym wydarzeniu. Fajne cytaty z piosenek mogą stać się osobistym mottem życiowym albo hymnem pokoleniowym. Jakie cytaty z piosenek najczęściej do nas trafiają, a jakie są jednymi z najpopularniejszych?

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj