Prasówka 29.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądała nauka w nowym roku szkolnym. Sytuacja epidemiologiczna w kraju nadal jest niepewna i grozi nam czwarta fala koronawirusa, a co za tym idzie mogą pojawić się nowe obostrzenia także te związane z nauką. Bez względu na formę uczniowie do nauki wrócą a wraz z nimi nauczyciele. Jak będzie wyglądała ich praca i wynagrodzenie w nowym roku szkolnym?

Prasówka 29.07: pozostałe wydarzenia

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował, że projekt ustawy podatkowej, która ma być częścią Polskiego Ładu jest już gotowy. Główne założenia to zwiększenie kwoty wolnej w PIT z 8 tys. zł do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego (32 proc. podatku) do 120 tys. zł. Te zmiany są akurat korzystne praktycznie dla wszystkich podatników. Ale jednocześnie ma nastąpić zmiana dotycząca składki na ubezpieczenie zdrowotne – przestanie ona być odliczana od podatku i podwyższona do 9 proc. dochodu. To sprawia, że dla wielu podatników obniżka podatków oznacza w praktyce zwiększenie danin publicznych.