Prasówka 29.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kierowcy będą musieli mieć się bardziej na baczności. Rząd w ostatnim czasie przedstawił projekt nowego taryfikatora mandatów oraz punktów karnych. Już nie 10, a 15 punktów będzie można dostać za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Wśród nich jest m.in wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy jazda po alkoholu lub narkotykach. Dodatkowo punkty karne będą kasować się dopiero po dwóch latach od momentu opłacenia mandatu. Nowy taryfikator ma wejść w życie w grudniu 2021 roku. Zobacz, ile i za co możesz otrzymać punkty karne.

Anna i Grzegorz Bardowscy to jedni z najbardziej znanych uczestników programu Rolnik Szuka Żony. Para po udziale w telewizyjnym programie wzięła ślub, a także doczekała się potomków. Teraz budują nowy dom!

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5V0287PL Tablet LENOVO

tablet huawei mediapad t5 to doskonałe połączenie …

Prasówka 29.08: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sezon wakacyjny to także szczyt sezonu ślubnego. Choć śluby i wesela odbywają się przez cały rok, to największą popularnością cieszą się miesiące letnie w tym także wrzesień. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.