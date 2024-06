Prasówka 3.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

W niedzielę przed południem w Siemiatyczach doszło do wypadku w wyniku którego dwie osoby trafiły do szpitala

Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

Rolnicy.Podlasie. Andrzej z Plutycz nie próżnuje i wziął się do pracy. Ale nie sam. Tym razem w sianiu kukurydzy pomagał mu Mateusz. W najnowszym odcinku "Gienek i Andrzej Plutycze" na kanale You Tube jesteśmy świadkami jak słynny rolnik zmaga się z załadunkiem ziarna i obsługą siewnika. Za to lepiej mu idzie operowanie ładowarką. Ale kukurydza sama się nie zasieje. Agroi Mati i Andrzej mają do obsiania hektary pola. Sami zobaczcie.

W województwie podlaskim funkcjonuje około pół setki liceów ogólnokształcących, lwia część znajduje się oczywiście w stolicy Podlasia. Większość to samodzielne placówki, ale są i takie, które funkcjonują w ramach zespołów szkół. Postanowiliśmy sprawdzić kto obecnie jest dyrektorką lub dyrektorem w LO mających swoją siedzibę poza Białymstokiem. Większość to kobiety, sprawdź!

Hortensje to rośliny, których piękno nigdy nie przestaje zachwycać. Dzięki temu, że kwitną od wczesnego lata do późnej jesieni, stanowią wyjątkową ozdobę ogrodu. Hortensja jednak hortensji nierówna – poszczególne gatunki potrafią mocno różnić się wymaganiami dotyczącymi m.in. nasłonecznienia, przycinania oraz odporności na mróz. Kiedy warto postawić na hortensje ogrodowe, a kiedy na bukietowe lub krzewiaste? Sprawdź, jakie warunki trzeba zapewnić tym urodziwym roślinom oraz jak prawidłowo o nie dbać.

Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę!

Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy.

Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

Okres wiosenno-letni to na gospodarstwie pracowity czas. Podobnie jest w Plutyczach u popularnych rolników Gienka i Andrzeja, bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Jarek Onopiukowie sadzili tym razem ziemniaki. Jak zwykle między braćmi panowała nerwowa, ale przez to zabawna atmosfera, dodatkowo Andrzeja zaatakował ... komar.

Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić.

Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku.

Kolejny nowy sprzęt trafił do gospodarstwa Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Andrzej, najpopularniejszy bohater serialu Rolnicy. Podlasie, po nową maszynę wybrała się aż na Śląsk. Zobaczcie co kupił Andrzej i jak komentują zakup fani serialu Rolnicy. Podlasie.

Pogodynki czyli prezenterki prognozy pogody są z reguły pięknymi, eleganckimi kobietami, są godne zaufania i wzbudzają sympatię. Na pierwszy rzut oka zapowiadanie pogody to bardzo proste zadania. Prawda jest jednak inna, to trudna i wymagająca praca. Wbrew pozorom uroda nie jest czynnikiem decydującym chociaż wygląd najpopularniejszych pogodynek w Polsce może temu przeczyć.

Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

Młyn wodny znajdujący się niedaleko wsi Łoknica w gminie wiejskiej Bielsk Podlaski należy do unikalnych obiektów architektonicznych w naszym regionie. Znajduje się on na skraju lasu nad rzeką Łoknica. Budynek pochodzi z początku XX wieku, obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

Film "U Pana Boga za piecem" wpisał się złotymi głoskami w historii polskiej kinematografii. Film z 1998 roku zna prawie każdy, choć nie każdy wie, że sceny do legendarnej komedii kręcone były w Sokółce, Tykocinie, Supraślu, Białymstoku, Janowie, Królowym Moście i starej szosie z Białegostoku do Bobrownik. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na dzień dzisiejszy wyglądają kultowe miejsca filmu w reżyserii Jacka Bromskiego.

To już ostatnia w 2023 roku oferta najtańszych domów na sprzedaż w województwie podlaskim - wyselekcjonowana przez nasz portal - na podstawie serwisu otodom. Nieruchomości można nabyć już od kilkudziesięciu tysięcy złotych. To atrakcyjna cena, zważywszy na spokój i wyjątkowy charakter naszego regionu. O walorach przyrodniczych Podlasia powiedziano i napisano już wiele i nikogo nie trzeba przekonywać o niezwykłości tego miejsca. Najtańsze domy może nie mają luksusów, ale posiadają swojski klimat i panuje tam niepowtarzalna atmosfera, której nie kupisz za żadne pieniądze. Zobaczcie najnowsze oferty z grudnia 2023, domów z dużą działką w Podlaskiem, których cena nie przekracza 150 tysięcy złotych.

"Mała obwodnica" Wysokiego Mazowieckiego oficjalnie oddana do użytku. Droga łączy Drogę Krajową 66 oraz ulicą Ludową. Inwestycja została wykonana z myślą, aby odciążyć miasto od pojazdów ciężarowych. "Mała obwodnica" ma być częścią obwodnicy miasta Wysokie Mazowieckie. Łącznie oddane do tej pory fragmenty obwodnicy kosztowały około 23,3 mln zł.

Szpital w Wysokiem Mazowieckiem rozszerzył swoją działalność. W środę, 20 kwietnia, w Krzyżewie oficjalnie otwarto stacjonarny oddział rehabilitacyjny. Będzie on służył przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, ale również dla pacjentów spoza powiatu, jako uzupełnienie kompleksowej opieki nad pacjentem w procesie rekonwalescencji i powrotu do pełnej sprawności.

Agnieszka Michcik to lekarz weterynarii, która czasami pojawia się w serialu Rolnicy. Podlasie. Sympatyczna pani doktor zdobyła uznanie fanów produkcji Focus TV fachowością oraz miłością do zwierząt. Piękna kobieta jakiś czas temu pochwaliła się w sieci niecodzienną sesją zdjęciową.

Koniec stycznia i początek lutego to zwykle ważne dni dla studentów niemal wszystkich uczelni w Polsce. Zbliża się zimowa sesja egzaminacyjna, co oznacza sprawdzian wiedzy z tego, co przyswoili przez pół roku nauki. Sesja to zwykle bardzo trudny czas dla studentów, ale nie dla internautów, którzy jak zwykle mają pożywkę i okazję do szydery, tworząc śmieszne memy na ten temat. Zobaczcie co wymyślili tym razem i jak wygląda sesja egzaminacyjna w krzywym zwierciadle. Zrozumie ten, kto przez to przechodził!

Diecezjalne Dożynki w Wyszkach były okazją do podziękowania za to, co urodziło się w tym roku na polach, w sadach. Centralny punkt uroczystości stanowiła Msza św. celebrowana 7 września 2019 r. pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka.