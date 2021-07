Prasówka 6.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Na ostatniej w czerwcu sesji (29.06) bielscy radni nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Nie podjęli też uchwały o absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020. Wotum zaufania to instrument prawny, który pozwala radzie miasta ocenić pracę burmistrza. W przypadku uchwały bielskich radnych burmistrz zapowiada, że zaskarży ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Ślub i wesele to najważniejszy dzień w życiu młodej pary. To właśnie tego dnia rozpoczynają nowe życie już nie w pojedynkę a we dwoje. Ten wyjątkowy dzień młodzi chcą spędzić z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Z weselem obok imprezy kojarzą się także prezenty. Od kilku lat coraz częściej młodzi proszą wprost o pieniądze. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla nich jak i dla gości. A ile można uzbierać na takim weselu? My wiemy! Zobaczcie.

Kleszcze atakują człowieka, wyczuwając jego zapach nawet z odległości kilkunastu metrów. My też możemy bronić się przed nimi zapachem. Przedstawiamy rośliny, których woń odstrasza te krwiopijne pajęczaki.