Prasówka 6.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czosnek uznaje się za jedną z najsilniejszych roślin leczniczych: jest naturalnym antybiotykiem, hamuje rozwój bakterii, zwalcza infekcje. Wiele osób sięga po czosnek każdego dnia. Jakie są zalety i wady spożywania czosnku? Co dzieje się z organizmem, gdy regularnie spożywasz czosnek? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

Rok szkolny rozpoczyna się już 1 września. Do szkół wracają uczniowie, ale i nauczyciele i cala obsługa administracyjna placówki. Zajęcia w nowym roku szkolnym będą odbywały się w trybie stacjonarnym. Sprawdzamy, ile od nowego roku szkolnego będą zarabiać nauczyciele. Szczegóły w naszym artykule.

Jakie są najbardziej posłuszne i inteligentne rasy psów? Najbardziej i najmniej pojętne psy wytypował psycholog zwierząt, Stanley Coren, który stworzył ranking obejmujący aż sto ras. Pierwsza dziesiątka to najbardziej inteligentne i posłuszne rasy psów, które doskonale poddają się tresurze, a ich szkolenie idzie jak z płatka. Sprawdź, czy jest w niej twój pies!

Anna i Grzegorz Bardowscy to jedni z najbardziej znanych uczestników programu Rolnik Szuka Żony. Para po udziale w telewizyjnym programie wzięła ślub, a także doczekała się potomków. Teraz budują nowy dom!

Te fryzury wyszczuplają i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy mają sprawić, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

Produkowane przez firmę z podlaskiej Narwi felgi i koła ogumione sukcesywnie zdobywają kolejne rynki. Dystrybuowane pod marką Pronar Wheels trafiają dziś do ponad 80 państw i największych światowych koncernów jako element fabrycznego wyposażenia pojazdów. Nieustanny rozwój technologiczny, kolejne innowacje oraz uruchomienie z końcem ub.r. nowych linii produkcyjnych sprawiły, że Pronar wytwarza w skali roku około miliona felg do maszyn wolnobieżnych. Czyni to z firmy światowego wicelidera w tej dziedzinie.