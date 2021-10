Prasówka 6.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Białystok na archiwalnych zdjęciach w latach 70. i 80. Rozpoznasz te miejsca? [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 6.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Białystok na archiwalnych zdjęciach w latach 70. i 80. Rozpoznasz te miejsca? [ZDJĘCIA] Zapraszamy do podróży w czasie - przenieście się do Białegostoku lat 70. i 80. oraz zobaczcie, jak wyglądał. Pamiętacie i poznajecie niektóre kultowe miejsca? Jak się zmieniły i czy jeszcze istnieją?

📢 Pomnik Krzysztofa Krawczyka. Zobacz nagrobek piosenkarza na cmentarzu w Grotnikach koło Łodzi Na cmentarzu w Grotnikach stanął nagrobek Krzysztofa Krawczyka, jednego z najpopularniejszych polskich artystów. Oglądają go fani piosenkarza, ale też jego mieszkańcy tej podłódzkiej miejscowości. 📢 Archiwalny Białystok w latach 70-tych. Zobacz zdjęcia z 1973 roku. Tak przygotowywano Centralne Dożynki - Narodowe Archiwum Cyfrowe FOTO Centralne Dożynki w Białymstoku odbyły się w 1973 roku. Specjalnie na tę uroczystość stolica województwa została odświeżona. W tym czasie powstało też wiele charakterystycznych dla miasta budynków jak Central, Spodki, czy Okrąglaki. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Białegostoku w latach 70. XX wieku z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Prasówka 6.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nietypowy wypadek w Olkuszu. Kierowca - kobieta wjechał land roverem w podziemne przejście dla pieszych! [ZDJĘCIA] W Olkuszu doszło do bardzo nietypowego wypadku. We wtorek, 5 października, tuż po godzinie 2 w nocy kierująca samochodem marki land rover 33- letnia kobieta wjechała w podziemne przejście dla pieszych łączące osiedle Słowiki z osiedlem Wschód. Na miejscu pracowali strażacy, policja oraz pomoc drogowa. Przejście nie zostało zamknięte dla ruchu pieszych.

📢 Oto najbardziej niebezpieczne rośliny domowe. To na nie powinniśmy głównie uważać! [7.10.21] W domach mamy wiele roślin doniczkowych. Ich sama obecność nie jest dla nas niebezpieczna, a wręcz przeciwnie poprawiają powietrze w naszych mieszkaniach. 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom prowadzącej Nasz Nowy Dom [7.10.21] Katarzyna Dowbor, jedna z najbardziej znanych prezenterek w naszym kraju, od lat prowadzi program „Nasz nowy dom”, w którym pomaga rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, remontując ich domy lub mieszkania. Program zyskał ogromną popularność. A jak mieszka prowadząca go osoba? Co jest najważniejsze w jej domu? Sprawdźcie. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Tyle energii elektrycznej zużywa pralka, lodówka czy ładowarka [7.10.21] Rachunki za energię elektryczną mogą być wkrótce wyższe. Nadchodzi kosztowna jesień i zima dla milionów Polaków. Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. Zobacz, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 Pozbądź się tych produktów! Są szkodliwe dla zdrowia! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Aktualne produkty wycofane ze sprzedaży! (6.10.2021) Najnowsze aktualne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego z 6 października 2021 roku przed szkodliwymi dla zdrowia i życia produktami. Inspektor poinformował o usunięciu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczą m.in. sezamu i suplementów diety zanieczyszczonych tlenkiem etylenu. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które są wycofywane ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego w naszym raporcie. Jeśli kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza. Lista aktualizowana jest na bieżąco. W tym artykule znajdziesz szkodliwe produkty wycofane ze sprzedaży w ostatnich miesiącach (6.10.2021).

📢 Ojciec Edward Konkol zawieszony w czynnościach kapłańskich. W tle sprawa nadużyć seksualnych (ZDJĘCIA) Ojciec Edward Konkol został zawieszony w czynnościach kapłańskich przez zakon werbistów. Ma to związek ze śledztwem kościelnym, które dotyczy wykorzystywania seksualnego młodych kobiet. Werbista otrzymał m. in. zakaz publicznego sprawowania liturgii. Przestał być szefem Stowarzyszenia "Droga".

📢 Medycy Na Granicy ruszają na Podlasie, aby pomagać uchodźcom. Rozpoczną całodobowe dyżury Medycy Na Granicy - grupa 42 lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek z całej Polski - już jutro (7.10) rozpocznie dyżury przy granicy strefy stanu wyjątkowego. Będą reagować na zgłoszenia od organizacji pomocowych w wypadku zagrożenia zdrowia uchodźców. Medycy wciąż nie otrzymali zgody na wjazd na teren strefy. 📢 Opuszczony McDonald's przy A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Ruiny baru McDonald's przy autostradzie 6.10.2021 Opuszczony McDonald's i stacja paliw przy autostradzie A1 w Kargał Lesie koło Piotrkowa popadają w ruinę. Kiedyś wydawano tu burgery i frytki, teraz jest tu głucha cisza. Zobaczcie w naszej galerii, co z nich zostało po zamknięciu tych obiektów w 2019 roku w związku z budową autostrady A1.

📢 Poród podczas zatrzymania na granicy polsko-białoruskiej. Migrantka z Konga urodziła córkę Funkcjonariusze straży granicznej udzielili pomocy kobiecie z Konga. Cudzoziemka w ciąży nielegalnie przekroczyła polsko-białoruską granicę. Przewieziona do szpitala urodziła córkę. 📢 Nine's to nowa restauracja Roberta Lewandowskiego. Zobacz jak wygląda od środka! [ZDJĘCIA, GALERIA] Robert Lewandowski zainwestował w kolejny biznes i został restauratorem. Zainwestował w lokal w stolicy - w budynku XIX-wiecznej Warzelni na terenie Browarów Warszawskich. Restauracja nosi nazwę Nine's. Zobaczcie jak wygląda od środka.

📢 Pracownicy pilnie poszukiwani! Podlaskie Targi Pracy to świetna okazja, by się z nimi spotkać Praca jest. Brakuje jednak pracowników. Nasi lokalni pracodawcy potrzebują zarówno osób wykwalifikowanych, jak również bez doświadczenia. Wystarczą chęci do podjęcia aktywności zawodowej. Jeżeli jako przedsiębiorca poszukujesz pracownika, Podlaskie Targi Pracy są dla Ciebie idealnym miejscem.

📢 Kierowcy poszukiwani przez policję. Jedni byli pijani, inni pod wpływem narkotyków. Nadal ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości Podlaska policja poszukuje kierowców w związku z Art. 178a Kodeksu Karnego, czyli za kierowanie pojazdami będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ścigane osoby ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości! 📢 Białystok. Protest pod hasłem "Stan wyjątkowo nieludzki" przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim Kilkadziesiąt osób we wtorkowy (5 października) manifestowało przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim przeciwko "stanowi wyjątkowo nieludzkiemu" na granicy polsko-białoruskiej. Protest był milczący, wygłoszone zostały jedynie postulaty, a jedna z osób odczytała wiersz.

📢 MEMY o studentach i studiach. Idealne na rozpoczęcie roku akademickiego. Najlepsze śmieszne obrazki o studiach i studentach [6.10.2021] MEMY o studentach i studiach. W całej Polsce rozpoczyna się właśnie nowy rok akademicki. Studenci wracają na uczelnie i to jest w zasadzie ostatnia okazja, by jeszcze trochę się pośmiać i pobyć w wakacyjnym klimacie. Zobaczcie najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studiach i braci studenckiej. Studiowanie z przymrużeniem oka? Te śmieszne obrazki idealnie zobrazują życie akademickie.

📢 Polityka. Poseł Robert Tyszkiewicz zrezygnował z kierowania podlaską Platformą Obywatelską Do poniedziałku (4.10) wieczorem i obrad Rady Regionu poseł Robert Tyszkiewicz rządził podlaską Platformą Obywatelską. Właśnie wtedy oświadczył, że rezygnuje z walki o fotel szefa partii w regionie. – Teraz nasze główne zadanie to odsunięcie od władzy PiS - tłumaczy swą decyzję.

📢 Media Expert wkrótce otworzy w Białymstoku swój czwarty market. Będą atrakcyjne promocje Już 14 października (w czwartek) Media Expert otworzy w Białymstoku swój nowy elektromarket. Z tej okazji nie zabraknie ciekawych promocji. 📢 Dopadło cię przeziębienie? Przez te nawyki będziesz dłużej chorować! Nie rób tego, a szybciej poczujesz się lepiej Przeziębienie to choroba, na którą większość ludzi zapada przynajmniej raz w roku. Schorzenie to zwykle rozwija się stopniowo, za to szybko się rozprzestrzenia. Zakażenie następuje drogą kropelkową, wirusy przedostają się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem lub przenoszone są z rąk do rąk. Do typowych objawów przeziębienia zalicza się: ból gardła, ból głowy, katar, kaszel, niekiedy również gorączkę. Przeziębienie trwa zwykle około tygodnia, jednak niektóre czynności i szkodliwe nawyki mogą sprawić, że z nieprzyjemnymi symptomami tej choroby będziemy się zmagać znacznie dłużej. Zobacz, co sprawia, że utrudniamy sobie powrót do zdrowia.

📢 Podlaskie. Pacjenci skarżą się na leczenie. Ponad 1800 interwencji do Rzecznika Praw Pacjenta i NFZ Już 1824 skargi od pacjentów z województwa podlaskiego wpłynęły w tym roku do biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz podlaskiego oddziału NFZ. Podlasianie najczęściej narzekali na działalność gabinetów lekarzy rodzinnych. Problemy z dodzwonieniem się, rejestracją na wizytę czy uzyskaniem skierowania na badania - to tylko niektóre powody, dla których pacjenci decydowali się szukać pomocy u rzecznika i w NFZ. Podlasianie skarżyli się też na działanie poradni specjalistycznych, szpitali oraz funkcjonowanie Narodowego Programu Szczepień. 📢 Najłatwiejsze hasła do złamania. Też masz takie? Sprawdź i zmień! Niektórzy wciąż z nich korzystają Silne hasło, które trudno złamać, to podstawa bezpieczeństwa w internecie. Nie chodzi przecież tylko o dostęp do skrzynki mailowej, ale przede wszystkim o ochronę sprzętu i kont bankowych. Najwyraźniej jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie czyhają na nas w internecie i ustawiają hasła, które program hakerski jest w stanie złamać w mniej niż sekundę. Jakie to hasła? Zobaczcie te najpopularniejsze, które wyciekły do sieci.

📢 Siemiatycze. Pawilony na Manhattanie już otwarte! Na tę inwestycję czekali mieszkańcy i handlarze (ZDJĘCIA) Stary siemiatycki Manhattan zmienił się nie do poznania! Przebudowane targowisko miejskie zostało oddane do użytku handlarzom i mieszkańcom. Pierwsi przedsiębiorcy już świadczą tam usługi. 📢 Tak warto zaplanować swoje urlopy w 2022 roku. Oto dni wolne w przyszłym roku Choć do końca roku jeszcze sporo dni, niektórzy już zaczynają planować przyszłoroczne wyjazdy. Nim jednak zaplanujemy urlopy, warto sprawdzić, które dni w 2022 roku będą ustawowo wolne, dzięki czemu wykorzystując zaledwie kilka dni urlopu, zapewnimy sobie spory wypoczynek. Zobaczcie, które dni w przyszłym roku będą wolne od pracy. 📢 Takie imiona i znaki zodiaku mają geniusze. Oto powstały ranking [lista] Geniusz to ktoś wyróżniający się wyjątkową inteligencją, wiedzą i zdolnościami. To jednak także zwykli ludzie, o których nie piszą w encyklopediach, a którzy odznaczają się nadzwyczajnym sprytem czy mądrością. Opublikowano opracowane przez portal MooseRoots zestawienie imion geniuszy. My sprawdzimy jeszcze, jakie znaki zodiaku posiadają geniusze. Zobaczcie, kogo znajdziecie na tej liście.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy spożywamy pomidory. Niektórzy muszą uważać! Pomidory oprócz wyjątkowego smaku to także dostarczają nam zdrowych i potrzebnych składników odżywczych. Jak się okazuje, pomidory nie są jednak dla wszystkich. Zobaczcie, kto nie powinien jeść pomidorów i dlaczego. 📢 Awaria Facebooka MEMY. FB, Instagram, Messenger i WhatsApp przestały działać na kilka godzin. Internauci w żałobie, a w sieci trwa beka W poniedziałek 4 października mieliśmy ogromną awarię Facebooka, Instagrama i Messengera. Internauci nie mogli korzystać ze swoich ulubionych portali społecznościowych i komunikatorów. Dla niektórych świat się skończył, ale są też tacy, którzy z tego powodu mieli niezły ubaw. Zobaczcie, jak w internecie skomentowano awarię Facebooka. U nas zobaczycie przegląd memów i śmiesznych obrazków na temat awarii Facebooka.

📢 Tragedia w centrum Tarnowa. 7-letnie dziecko zginęło od ciosów nożem, dwie dorosłe osoby ranne. Co stało się w bloku przy ulicy Krakowskiej? Krwawy dramat rozegrał się we wtorek (5 października) w jednym z bloków przy ulicy Krakowskiej w centrum Tarnowa. Prawdopodobnie wskutek ran zadanych nożem zmarł siedmioletni chłopiec. Dwoje dorosłych osób z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Policja i prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii.

📢 Koronawirus w Polsce i w województwie podlaskim. 1325 nowych zakażeń w kraju i 121 w regionie (5.10.2021) Województwo podlaskie nadal jest na trzecim miejscu w Polsce w statystyce zakażeń koronawirusem. Na prowadzenie wysunęło się lubelskie (294), drugie jest mazowieckie (197). We wtorek 5 października potwierdzono w naszym regionie 121 zakażeń. W całym kraju jest ich 1325. Minionej doby z powodu Sars-Cov-2 zmarło 46 osób. 📢 Jesień w sadzie i ogrodzie. Już w najbliższy weekend w Szepietowie największe targi ogrodnicze Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza miłośników roślin i ogródków. Jesienne targi ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”, kończą całoroczny cykl wydarzeń organizowanych przez PODR Szepietowo. O targach rozmawiamy z Wojciechem Mojkowskim, dyrektorem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 📢 Ranking miast województwa podlaskiego pod względem powierzchni. Które w TOP 10? Niespodzianek nie brakuje! Porównaliśmy wielkość miast, ale nie pod względem ilości mieszkańców, ale powierzchni jaką zajmują. Wyniki są zaskakujące. Myślicie, że pierwsza trójka to Białystok, Suwałki i Łomża? Błąd! Sprawdź na którym miejscu jest Twoje miasto!

📢 Wiadukt na drodze Białystok - Łapy już otwarty. Powstał we współpracy spółki PKP PLK z województwem podlaskim (zdjęcia) Budowa wiaduktu trwała od maja 2020 r. do 30 września 2021 roku. Kosztowała ponad 13 mln zł. Powstały również drogi dojazdowe, wykonano odwodnienie. Inwestycja została dofinansowana w ramach unijnego projektu, a wkład własny pokryło PKP. Natomiast województwo podlaskie sfinansowało prace laboratoryjne i nadzór autorski (362 tys. zł).

📢 Mieszkańcy województwa podlaskiego na zdjęciach sprzed lat CZĘŚĆ II. Poznajesz kogoś? Zapraszamy na podróż w czasie. Oto kolejna porcja zdjęć wsi i miast z Podlasia i Suwalszczyzny, które znaleźliśmy w naszym archiwum. 📢 Tony złota na polsko-czeskim pograniczu. Górnicy znów schodzą pod ziemię by szukać cennego kruszcu W podziemnych korytarzach starej kopalni złota w Zlatych Horach znów słychać prace. Na wydobycie czeka tu od 2 do 10 ton złota. Eksploatacji zaprzestano w latach 90., bo wtedy wszystkim wydawało się, że gra jest już nie warta świeczki.

📢 Augustów. Pożar samochodu na ul. Armii Krajowej. Auto spłonęło doszczętnie [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w sobotę w południe w Augustowie. Przy ul. Armii Krajowej zapaliło się auto osobowe. 📢 Byłe Królowe Życia tak teraz wyglądają! Zobacz zdjęcia ex-uczestniczek i uczestników hitu TTV 4.10.2021 "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni! 📢 Zenek Martyniuk urodził się w tym domu. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka w Gredelach [ZDJĘCIA] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 III Rodzinny Piknik Edukacyjny "Nad Kanałem Augustowskim" w Przewięzi [zdjęcia] W sobotę w podaugustowskiej Przewięzi odbył się III Rodzinny Piknik Edukacyjny "Nad Kanałem Augustowskim". Wydarzenie miało na celu promocję Kanału Augustowskiego oraz bezpiecznych zachowań nad wodą, a także w drodze do i ze szkoły. - Pikniki chcemy organizować na każdej śluzie Kanału Augustowskiego -mówi Mirosław Markowski, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. - Chcemy aby jak najwięcej osób poznało Kanał Augustowski. 📢 Faszyn from Raszyn i nie tylko. Moda z polskich miast i ulic wyznacza światowe trendy. Zobaczcie, jak się nie ubierać [ZDJĘCIA] Zaczęło się od Fashion from Russian, potem był Faszyn from Raszyn, a obecnie moda dotarła na w inne części kraju. Zobaczcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście chodzą po naszych ulicach.

📢 Magda Narożna pokazuje jak mieszka. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" prezentuje na Instagramie swój dom i samochód 2.10.2021 Magda Narożna ma piękny dom pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem. Zobacz zdjęcia 📢 Ksiądz cię odprawi sprzed konfesjonału. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów, których nie rozgrzeszy żaden ksiądz Czasem ksiądz nie ma wyjścia. Są przypadki, w których duchowny nie rozgrzeszy wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. Bynajmniej nie są to zabójstwo czy zdrada. Zobacz, czego ksiądz nie rozgrzeszy.

📢 Syn Zenka Martyniuka miał ślub i wesele jak z bajki! Daniel i Ewelina nie doczekali drugiej rocznicy przypadającej 6 października (ZDJĘCIA) Daniel Martyniuk i jego wybranka Ewelina mieli ślub jak z bajki. Było przyjęcie i prezenty warte milion złotych, gwiazdy na weselu. Po niespełna dwóch latach sąd orzekł jednak rozwód pary. Sprawa nie przebiegała po myśli syna króla disco-polo. To on został obwiniony o rozpad małżeństwa i zobowiązany do płacenia alimentów na córkę i byłą żonę. 6 października para obchodziłaby rocznicę. Zobacz, jak wyglądał ich ślubny dzień!

📢 Poznajesz? Tak kiedyś wyglądali bohaterowie Gogglebox. Przed telewizorem. Zobacz archiwalne zdjęcia "Gogglebox. Przed telewizorem" to już kultowy program stacji TTV! Program od kilku dobrych lat zyskał uznanie i przyciąga widownię, a jego bohaterowie osiągnęły status prawdziwych gwiazd. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz BigBoy Borkowski to tylko niektóre osoby, które dzięki Gogglebox stały się rozpoznawalne, ale czy rozpoznałbyś ich na zdjęciach z przeszłości? Zobacz archiwalne zdjęcia gwiazd programu TTV! 📢 Leki wycofane z aptek w październiku. Usuń je ze swojej apteczki! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę PAŹDZIERNIK 2021 Nowe leki wycofane przez GIF (PAŹDZIERNIK 2021). Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejną decyzję dotyczącą wycofania leków ze sprzedaży. To znany lek firmy Pfizer stosowany w leczeniu nałogu nikotynowego. Wcześniej wycofano dwa preparaty stosowane w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego i chorób układu krwionośnego. Sprawdź od razu, czy nie masz w swoim domu leków znajdujących się w prezentowanej przez nas galerii. W żadnym przypadku ich nie używaj! Te lekarstwa mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów nakazał wycofać lekarstwa ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie używaj.

📢 Podlaskie. Ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych gmin (AKTUALIZACJA - 1.10) Które podlaskie gminy osiągnęły najwyższy procent wyszczepienia swoich mieszkańców? Które z kolei są oporne wobec szczepień przeciwko COVID-19? Zobacz aktualny ranking 10 najlepiej i najgorzej wyszczepionych samorządów w naszym regionie (stan na 1 października 2021 r.). 📢 Te kwiaty posadź jesienią, a rozkwitną wiosną. Polecamy piękne i kolorowe wiosenne kwiaty cebulowe Jesień to pora, kiedy sadzi się wiosenne kwiaty cebulowe. Podpowiadamy, jak je sadzić i jak głęboko, na co zwrócić uwagę, wybierające cebule kwiatowe, a także - jakie kwiaty posadzić, by wiosną nasz ogród wyglądał jak z bajki.

📢 Najpiękniejsze podlaskie cerkwie. 17 najpiękniejszych prawosławnych świątyń w Podlaskiem (zdjęcia) W naszym regionie żyje najwięcej osób wyznania prawosławnego w kraju. Stąd też jest tu najwięcej cerkwi. Oto subiektywny ranking tych, które wyraźnie wyróżniają się na tle innych świątyń.

📢 Kobiety poszukiwane przez podlaską policję. Są ścigane za oszustwa, kradzieże, dilerkę, a nawet szpiegostwo (zdjęcia, rysopisy) Policja opublikowała zdjęcia kobiet poszukiwanych przez KWP w Białymstoku. Ścigane są za takie przestępstwa jak rozbój, kradzież, oszustwo, przemyt, sprzedaż narkotyków, a nawet szpiegostwo na rzecz innego państwa. Obejrzyj galerię poszukiwanych i jeśli rozpoznasz którąś ze ściganych osób, lub wiesz, gdzie się ukrywa, powiadom organy ścigania. Nie daj się zwieść - płeć piękna także może być niebezpieczna! 📢 Zabójcy poszukiwani przez policję. Nowe zdjęcia i rysopisy morderców. Widziałeś któregoś z nich? (28.09.2021) Polska policja poszukuje morderców, którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Ścigani są z artykułu 148 KK. Są to nie tylko Polacy, ale i Rosjanie, Ukraińcy, a także Niemcy. 📢 TOP 15 najlepszych restauracji z kuchnią regionalną w woj. podlaskim. Te miejsca polecają mieszkańcy [RANKING] 27.09.2021 Prezentujemy najnowszy ranking restauracji z daniami kuchni regionalnej w województwie podlaskim według portalu TripAdvisor.com. Jest to najpopularniejszy portal turystyczny na świecie. Jego użytkownicy oceniają i recenzują atrakcje turystyczne, hotele oraz restauracje. Gdzie w woj. podlaskim można zjeść lokalne, tradycyjne dania? Oto przegląd najlepszych, regionalnych restauracji.

📢 Wieś Ruda. Pożegnanie Lata w Rudzie 2021. Tłumy bawiły się na corocznej imprezie organizowanej przez Alicję Sienkiewicz-Dawidowską To popołudnie zapadnie mieszkańcom wsi Ruda oraz okolicznych miejscowości na długo. W sobotę, 25 września odbyło się huczne, Pożegnanie Lata w Rudzie. W poprzednim roku impreza została odwołana, ze względów epidemiologicznych. W tym roku, bawiono się ze zdwojoną energią.

📢 Lokatorzy z piekła rodem. Zobacz, co potrafią zrobić z mieszkaniami na wynajem Wynajmowanie komuś mieszkania potrafi przyprawić o ból głowy, a czasem nawet o zawał serca. Oto widoki, jakie zastali w swoich mieszkaniach właściciele po tym, jak najemcy się wyprowadzili. 📢 Siemiatycze. Kolejna edycja akcji "Sprzątanie Świata i Dzień bez Samochodu" 18 września 2021 r. w Siemiatyczach odbyła się kolejna edycja akcji Sprzątanie Świata i Dzień bez Samochodu. Siemiatycze sprzątały pod hasłem "Myślę więc nie śmiecę”, które przewodziło także ogólnopolskiej akcji Fundacji "Nasza Ziemia". Miasto zachęcało także do korzystania z ekologicznych środków transportu – w ramach Dnia bez Samochodu i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

📢 Najbardziej trujące i drażniące rośliny doniczkowe. Sprawdź, czy masz je w domu Rośliny doniczkowe mają wiele zalet. Ale przy niektórych trzeba zachować środki ostrożności, bo mogą wywoływać podrażnienia, a nawet zatrucia – również ciężkie. Sprawdź, na jakie rośliny doniczkowe trzeba szczególnie uważać.

📢 Zakończyła się XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. W niedzielę targi odwiedziły dziesiątki tysięcy osób To było trzeba zobaczyć na własne oczy. Agroarena pękała w szwach. Do zapiekanek było trzeba stać w 50. osobowej kolejce. Ale nie o tym... Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyło w niedzielę w wystawach, pokazach, spotkaniach w ramach XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Tego dnia nagrodzono najpiękniejsze zwierzęta oraz ich hodowców, a także poznaliśmy między innymi zwierzęcych superczempionów i czempionów. 📢 Podlascy przestępcy poszukiwani za udział w bójce lub pobiciu. Ściga ich policja z kraju i regionu. Zobacz ich wizerunki [2.09.2021] Ci przestępcy z Podlasia są wyjątkowo niebezpieczni. Mają na koncie udział w bójkach i pobiciach, powodowali też rozstrój zdrowia u swoich ofiar, a są tacy, którzy uczestniczyli w bójkach ze skutkiem śmiertelnym. Szuka ich policja z woj. podlaskiego i całego kraju. Zobacz twarze i wizerunki, które udostępniła podlaska policja na swojej stronie internetowej.

📢 Oni pochodzą z Podlasia. To aktorzy, pisarze, sportowcy, politycy, celebryci. Znasz ich wszystkich? Wśród najbardziej znanych Podlasian i białostoczan znajdziecie nazwiska osób z pierwszych stron gazet, popularnych aktorów, cenionych pisarzy, podziwianych sportowców i celebrytów. Zna ich cała Polska. Wszyscy pochodzą właśnie stąd lub są bardzo związani z naszym regionem. Na liście znajdują się też nazwiska osób, których już z nami nie ma, ale na stale wpisały się w historię regionu i całej Polski. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Najmłodsi przestępcy z Podlasia poszukiwani przez policję. Wyglądają niewinnie, ale na koncie mają bardzo poważne przestępstwa [13.08.2021] Z pozoru wyglądają niewinnie, ale nie dajcie się zwieść. Mimo młodego wieku zdążyli wejść w konflikt z prawem i mają na swoim koncie nawet bardzo poważne przestępstwa. Zobaczcie listę najmłodszych przestępców z Podlasia, poszukiwanych przez KWP Białystok.