Prasówka 7.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Oto 5 najmniejszych miast w Polsce. Nie do wiary, jak są malutkie! Jak to się stało, że mają prawa miejskie? Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika i Tomek z Pokaniewa na feriach zimowych. Zobacz jak się bawili W województwie podlaskim ferie zimowe już się skończyły. Dla niektórych pozostaną piękne wspomnienia. Do nich na pewno należą Monika i Tomek Cieślikowie z Pokaniewa. Rodzina rolników, która występuje w serialu Rolnicy. Podlasie, pokazała film jak odpoczywała w Białce Tatrzańskiej.

📢 Znamy finalistki Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Sprawdź kto powalczy o koronę najpiękniejszej. Zdjęcia ślicznych kandydatek Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny Polski północno-wschodniej powalczy 20 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich ponad połowa pochodzi z Białegostoku, a 8 dziewcząt nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Zobacz jak się prezentują!

📢 Podlaski Urząd Skarbowy ogłosił drugą licytację na maszyny rolnicze prestiżowych marek. Ceny poszły w dół o połowę Urząd Skarbowy w Grajewie ma na sprzedaż maszyny rolnicze prestiżowych marek. Będzie to już druga licytacja, a to oznacza, że cena poszła znacznie w dół. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego od podlaskiej skarbówki.

📢 Serce do przeszczepu. Z Zambrowa do Warszawy wieźli je policjanci i żołnierze Najpierw policyjnym śmigłowcem, a później wojskowym samolotem. Transport serca do przeszczepu ze szpitala w Zambrowie w województwie podlaskim do Wrocławia zajął około 2,5 godzin. Gdyby odbywał się tradycyjną drogą lądową, pacjent na nowe serce musiałby czekać dwa razy dłużej. Nową szansę na zdrowe życie dostał 52-letni wrocławianin. 📢 #Podlaskie. Malowniczy region i piękne ujęcia wyjątkowych krajobrazów. Zobacz niesamowite zdjęcia użytkowników Instagrama Zobacz zjawiskowe fotografię uchwycone przez migawkę aparatu w województwie podlaskim. Jeśli zima to zdecydowanie tylko w województwie podlaskim. Piękne krajobrazy, dzika natura i wyjątkowe zakątki w Podlaskiem. Wszystko dzięki użytkownikom Instagrama. Sprawdź, jak pięknie i malownicze potrafią być miejsca w naszym województwie. 📢 Komendanci policji i ich zastępcy z województwa podlaskiego. Zobacz kto dowodzi w podlaskim garnizonie w 2024 roku po ostatnich zmianach W ostatnich dniach i tygodniach zaszło sporo zmian na kierowniczych stanowiskach w podlaskim garnizonie policji. W porównaniu do 2023 roku tych roszad było kilkanaście. Do kogo należy obecnie władza w podlaskiej policji? Sprawdźcie, kim są komendanci i ich zastępcy w poszczególnych miastach w województwie podlaskim.

📢 Trendy 2024: wróciła moda na pufy. Wybraliśmy najpiękniejsze meble do salonu i sypialni. Te wyjątkowe pufy to hit na 2024 – galeria zdjęć Pufy wróciły na salony i w 2024 roku są hitem w modnych projektach wnętrz. Te niepozorne siedziska, które dla wielu z nas nadal kojarzą się z czasami PRL-u, w tym roku warto zaprosić do domu. Podpowiadamy, jakie meble do salonu i sypialni są teraz na topie. Zobacz w galerii zdjęć wyjątkowe modele designerskich puf, których nie może zabraknąć w modnym wnętrzu w 2024 roku.

📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Oto lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Prace nad europejską międzynarodową trasą relacji „północ-południe” Via Carpatia trwają. Zobacz postępy z lotu ptaka. Z góry widać więcej Mimo zimy trwają prace przy budowie międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać będzie również przez województwo podlaskie. Przedstawiamy wam świetne zdjęcia lotnicze Marka Artemiuka, który bardzo obrazowo opisuje sytuację na placach budów Via Carpatii. Sprawdźcie sami!

📢 Co położyć między szafkami w kuchni? Zobacz, jak modnie ozdobić pas roboczy – hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok!

📢 Studniówka 2024. Śliczne maturzystki i przystojni maturzyści. Zobacz urocze pary ze studniówek w regionie z ostatniego tygodnia Sezon studniówkowy 2024 powoli dobiega końca. W ostatnim tygodniu w regionie odbyły się prawie ostatnie bale przedmaturalne. Młodzież bawiła się w kilku zakątkach naszego województwa. Efektownie ubrane dziewczyny i eleganccy młodzi mężczyźni bawili się na swoim pierwszym dorosłym balu. Wyszukaliśmy najciekawsze pary na naszych (archiwalnych już) zdjęciach. Zobaczcie! 📢 9 miast Europy, do których warto pojechać pociągiem z Polski w lutym 2024. Tanie bilety, wyjątkowe atrakcje, pomysły na weekend Lubicie zwiedzać Europę, siedząc wygodnie w wagonie pociągu? Mamy coś w sam raz dla was: ranking 9 nieoczywistych, pełnych atrakcji europejskich miast, do których najbardziej warto pojechać pociągiem z Polski w lutym. Te miejsca przyciągają atrakcjami dla dzieci, zabytkami, a nawet źródłami termalnymi, w dodatku możecie do nich dojechać bez przesiadek! Zapraszamy do galerii – znajdziecie w niej gotowe pomysły na kolejowe wycieczki.

📢 Tłumy na jubileuszu 30-lecia Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Koncert, medale, i zacni goście - wielka gala w Bielskim Domu Kultury W ostatnią sobotę (3.02) w Bielskim Domu Kultury odbyła się wyjątkowa uroczystość. Swoje 30 urodziny świętował Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego. Salę widowiskowo-kinową wypełniły tłumy sympatyków i przyjaciół chóru, wśród nich przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych, a także duchowieństwo.

📢 Problem z obsadą stanowiska Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Drugi "p.o." od stycznia Po styczniowym formalnym odwołaniu nadbryg. Sebastiana Zdanowicza (przeszedł na emeryturę), nadal nie jest pewne, kto ostatecznie zastąpi go na stanowisku Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Jest już za to drugi pełniący obowiązki. Od poniedziałku (5.02) jest nim st. bryg. Marcin Wierel, dotychczasowy szef augustowskich strażaków.

📢 Silny wiatr w Podlaskiem. Podmuchy w regionie mogą osiągać 60 km na godzinę. IMGW ostrzega W całym województwie podlaskim wieje silny wiatr. IMGW w Białymstoku ostrzega przed podmuchami w regionie dochodzącymi nawet do 60 km/h. Strażacy już zanotowali zwiększoną liczbę wyjazdów do usuwania skutków tzw. "wiatrołomów". 📢 Mieszkańcy regionu "przyłapani" na zdjęciach Google Street View. Wielu nawet o tym nie wie. Złapała cię kamera? Pojazdy z kamerą Google Street View co jakiś czas pojawiają się na ulicach naszych miast. Nigdy nie wiadomo, kiedy firma postanowi zaktualizować i uwiecznić na nowo nasze miasta w Google Street View. Przedstawiamy nowe zdjęcia na których przypadkowo uwieczniono mieszkańców naszego regionu w różnych sytuacjach. Oczywiście pochodzą z różnych lat, gdyż google fotografowało nasz region podczas kilku "sesji".

📢 Małe cięcie, wielka zmiana! Nowe pomysły na krótkie fryzury. W stylu Pompadour, pixie cut czy warstwowy bob? Nowy rok - nowa ja! Może czas na szybką zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje? 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Studniówka w I LO w Suwałkach. Wyjątkowy bal dojrzałości i zabawa do białego rana Jako ostatni na studniówce w Suwałkach bawili się uczniowie I LO. Młodzież tego dnia postawiła na oryginalność i zaprezentowała zebranym wyjątkowe układy poloneza. Cały bal był wyjątkowy.

📢 Strajk generalny rolników w woj. podlaskim. Rolnicy co piątek będą protestować w dziewięciu lokalizacjach Rolnicy mają dosyć i organizują strajk generalny. Protesty obejmą całą Polskę w tym woj. podlaskie. Rolnicy mają protestować w każdy piątek do czasu, gdy nie zostaną zrealizowane ich postulaty. Strajk generalny rozpocznie się 9 lutego. W woj. podlaskim protesty odbędą się w dziewięciu lokalizacjach. 📢 Rolnicy.Podlasie. Tak wyglądał Gienek Onopiuk zanim stał się sławny. Jak zmieniło się gospodarstwo? Dawno dawno temu temu Gienek Onopiuk żył sobie spokojnie w Plutyczach i nikt nie przypuszczał, że wkrótce stanie się jednym z najpopularniejszych rolników. Czy pamiętacie jak wyglądał kilka lat temu, gdy dopiero rozpoczynał swoją przygodę z telewizją? Nasza dziennikarka odwiedziła go jako jedna z pierwszych, niedługo po rozpoczęciu emisji serialu. Zobaczcie, jak ją przyjął i jak wtedy wyglądało gospodarstwo największej gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie.

📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach Wszystko wskazuje na to, ze wkrótce znikną prace domowe, ale o jedno nauczyciele mogą być spokojni. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 Domy ukryte w lesie lub na skraju puszczy w woj. podlaskim. Kosztują naprawdę niewiele, odważysz się tu zamieszkać? Marzysz by zamieszkać w ciekawym miejscu na łonie natury? W województwie podlaskim jest mnóstwo domów i siedlisk, które czekają na nabywców. Ale czy jesteś gotowy na prawdziwą ciszę i spokój? Niektórych taka perspektywa przeraża... Wybraliśmy niewielkie domy, których ceny nie odstraszają. Niektóre domy działkami kosztują tylko 60 - 80 tysięcy złotych.

📢 Przedstawiciele około 70 podlaskich KGW wzięli udział w I Samorządowym Forum Kół Gospodyń Wiejskich Wykłady na temat zdrowia, dofinansowania i produktów lokalnych; pokazy kulinarne i występy artystyczne. W sobotę w Pomigaczach w gm. Turośń Kościelna rozpoczęło się dwudniowe I Samorządowe Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Zorganizował je Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 📢 Tak mieszka Magda Narożna. Wokalistka "Pięknych i Młodych" ma też niezwykły samochód Magda Narożna mieszka w niewielkiej wsi w okolicach Nowogrodu (woj. podlaskie). Ma duży dom i niewielki staw. Swoją codzienność dokumentuje na popularnym koncie na Instagramie. Wokalistka uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy.

📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Rolnicy.Podlasie. Andrzej w szponach hazardu! Sprawdzał 100 zdrapek naraz Jarek postanowił zrobić bratu prezent i kupił mu 100 zdrapek. Andrzej zabrał się do zdrapywania i trwało to na tyle długo, że wielu fanów obserwujących premierę filmu zaczęło na to narzekać. Czy rolnik z Plutycz miał szczęście i zgarnął główną wygraną?

📢 Och nie! To już koniec ferii zimowych! Na pocieszenie mamy MEMY. Nie zapomnij pośmiać się na wielki finał Wszystko co dobre, szybko się kończy! Dzieci lamentują, a dorośli będą mogli odetchnąć bo w końcu wszystko wróci do normalności. Następny uczniowski "urlop" dopiero w wakacje! 📢 Łazienki jak z horroru. Zdziwisz się, gdzie można wstawić toaletę i prysznic. Oto najgorsze pomysły właścicieli Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Zobacz, gdzie spędził dzieciństwo i wciąż uwielbia wracać Rodzinny dom Zenek Martyniuk miło wspomina nawet w swoich piosenkach. Znajduje się on w ładnej wsi Gredele w powiecie bielskim. Zenek nigdy nie wstydził się faktu, że pochodzi ze wsi, wręcz przeciwnie, był z tego dumny. Zobaczcie, gdzie urodził się Zenek Martyniuk, jak wygląda jego rodzinny dom, a w jakim mieszka dziś.

📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Piękne nieruchomości w ciekawych lokalizacjach od komornika! Wille, hotele, domki letniskowe i jednorodzinne. Wybór jest ogromny Co za wybór! Przed wami piękne nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach wprost z licytacji komorniczych. Chciałbyś stać się posiadaczem willi, hotelu, domku letniskowego lub jednorodzinnego po okazyjnej cenie? Lepszej okazji już po prostu nie będzie. Mamy zdjęcia, ceny i dokładne lokalizacje. Przejdź do naszej galerii zdjęć, a być może znajdziesz coś dla siebie. 📢 Stare dobre czasy na Podlasiu i Suwalszczyźnie. 40 niezwykłych zdjęć. Tak kiedyś wyglądało życie na wsiach w regionie Podlaska wieś zachowała wiele swojego uroku, ale czy widzieliście, lub może pamiętacie, jak wsie z Podlasia, Białostocczyzny i Suwalszczyzny wyglądały kilka dekad temu? Kto miło wspomina wakacje u dziadków na wsi w latach 80 czy 90? Wśród mieszkańców podlaskich miast takich osób jest sporo. Mamy nadzieję, że te zdjęcia przywołają miłe wspomnienia!

📢 Hotele w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie się zatrzymać? Lista hoteli 2024 W jakim hotelu warto zatrzymać się w woj. warmińsko-mazurskim? Podpowiadamy, jakie miejsca są warte uwagi na hotelowej mapie w woj. warmińsko-mazurskim. Poszukujesz noclegu na jedną noc, by zatrzymać się przejazdem? A może szukasz czegoś na dłuższy pobyt? Bez względu na długość pobytu z naszą listą z pewnością znajdziesz coś dla siebie. 📢 Trudne do wymówienia nazwy polskich wsi. Obcokrajowcy nie wymówią tych nazw. Na liście są miejscowości z Podlasia Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często nazwy niezrozumiałe, dziwne, śmieszne oraz ... skomplikowane. Często czytanie nazw własnych w Polsce staje się świetnym ćwiczeniem logopedycznym. Wypróbuj swoje umiejętności i przeczytaj możliwie szybko następujące nazwy polskich wsi (zobacz przy okazji, w jakim województwie się znajdują). Obcokrajowcy ich nie przeczytają!

📢 Miss Studniówki 2019. Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach w regionie 5 lat temu Sezon studniówkowy w pełni, tymczasem my przypominamy zdjęcia z imprez, które odbyły się 5 lat temu. Jakie były modne wtedy kreacje czy fryzury? Która z pań szczególnie zachwyciła urodą? 📢 Otwieramy archiwalne kroniki szkół w regionie. To były czasy! Zobacz, jak wyglądał dzień uczniów średniej szkoły w Podlaskiem Przed wami wyjątkowe fotografie zawierające archiwalne zdjęcia ze szkół średnich w regionie. Nie było smartfonów, wszędobylskiej technologii, a świat wydawał się o wiele prostszy. Zobacz chwile, które zostały zamknięte w kliszy aparatu i przetrwały próbę czasu. Oto niepowtarzalne archiwalne zdjęcia ze szkolnych kronik. Poznajesz kogoś? 📢 Kawalerka za 90 tysięcy złotych? Zobacz najtańsze mieszkania na Podlasiu wystawione na sprzedaż. Takich okazji przegapić nie możesz 90 tysięcy złotych za kawalerkę? Może to najwyższa pora wyprowadzić się od rodziców, a może chciałbyś w końcu zamieszkać na swoim? Lepszej okazji nie będzie, bo przedstawiamy najtańsze mieszkania na sprzedaż na Podlasiu. Przytulne lokum za najlepszą możliwą cenę. Ceny na rynku nieruchomości szaleją, ale te wyglądają na najbardziej rozsądne. Zobacz wszystkie oferty z regionu.

📢 Tak wyglądało przedwojenne Podlasie. Niepowtarzalna architektura, kultura i klimat. Archiwalne fotografie mają 100 lat Przedwojenne Podlasie. Magiczne miejsce, gdzie architektura, kultura i klimat tworzy niepowtarzalną harmonię. Przed wami archiwalne fotografie wprost z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które przetrwały próbę czasu i ukazują nie tylko zewnętrzne piękno miast/wsi, lecz także duszę tego wyjątkowego regionu. Kulturowy tygiel pełen charakteru, ale i biedy. Musicie to zobaczyć. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Przyszli maturzyści bawili się na swoim pierwszym dorosłym balu Na Sali bankietowej Hotelu Kalinowski w Sokółce spotkali się maturzyści Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej. W towarzystwie nauczycieli i zaproszonych gości spędzili wyjątkowy wieczór, który z pewnością zapadnie długo w ich pamięci. 📢 Tak mieszkają największe gwiazdy disco polo. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk z zespołu Akcent i Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" to obecnie największe gwiazdy muzyki disco polo. Sypią przebojami jak z rękawa od lat. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gorączka sobotniej nocy w Plutyczach! Andrzej zmienił się w przystojniaka, ale nie zgodził się na depilację Gorączka sobotniej nocy w Plutyczach! Koniec ze strzyżeniem się maszynką na błotnistym podwórku. Andrzej z Plutycz zdecydował się odwiedzić prawdziwy salon fryzjerski. Nie obyło się bez regulacji brwi i użycia specjalnego spreyu do stylizacji. Tak przygotowany Andrzej wkrótce wyruszy na ciekawą wyprawę! 📢 Rolnicy.Podlasie. Oto najsłynniejsze gospodarstwa w Polsce. Tak mieszkają znani rolnicy Serial Rolnicy.Podlasie oglądamy od lat. Podczas trwania programu gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Najtańsze domy w Podlaskiem na sprzedaż. Niedrogie i w dobrym stanie. Zobacz atrakcyjne nieruchomości W tym tygodniu pod lupę wzięliśmy domy na sprzedaż w województwie podlaskim, które mimo niewysokiej ceny, są w całkiem dobrym stanie. Z pomocą portalu "otodom" znaleźliśmy kilkadziesiąt ofert domów na sprzedaż do 250 tysięcy złotych, spokojnie nadających się do zamieszkania od zaraz. Zobacz, gdzie znajdziesz interesujące nieruchomości na Podlasiu.

📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Studniówka III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Maturzyści zatańczyli piękne polonezy. Zobacz zabawę w Astorii! Uczniowie ostatnich klas III Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęli symboliczne odliczanie do matury. Na studniówce bawili się w piątek, 19 stycznia. Swój bal zorganizowali w Centrum Bankietowym Astoria. Młodzież zdecydowała się na dodatkowe atrakcje w postaci foto budki i czekoladowej fontanny.

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W trwającej rundzie do wygrania Thermomix! Dołącz do gry już dziś! Trwa wyjątkowa, dwutygodniowa runda "NASZEJ LOTERII" z rewelacyjną nagrodą do wygrania. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 Ile za występ biorą największe gwiazdy polskiej sceny Stand-Up? Lotek, Pacześ, Pazura, Ruciński, Grabowski, Halama, Bałtroczyk, Żak i Barciś Coraz bardziej popularni, zawsze śmieszni. Gaże za występ najpopularniejszych komików tworzących stand-up w Polsce osiągają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za kilkunastominutowy występ. Sprawdź ceny za jakie można wynająć najbardziej znanych stand-uperów w naszym kraju. Na liście najbardziej popularni, jak chociażby Łukasz "Lotek" Lodkowski, Rafał Pacześ, czy Cezary Pazura.

📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce. Tak bawili się na swoim balu przyszli maturzyści. Wśród nich także starosta sokólski Na Sali Bankietowej Metal-Fach w Sokółce bawili się maturzyści z Zespołu Szkół w Sokółce. Wśród gości był także Piotr Rećko, starosta sokólski wraz z małżonką Edytą oraz Daniel Supronik, przewodniczący Rady Rodziców, grono pedagogiczne, maturzyści, ich rodzice i zaproszeni goście.

📢 Studniówka 2024. W Suwałkach jako pierwsi poloneza zatańczyli maturzyści z Zespołu Szkół nr 6. Zobacz piękne kreacje i fantastyczną zabawę Poloneza czas zacząć! Ruszyły studniówki w Suwałkach. Jako pierwsi na swoim balu dojrzałości bawili się maturzyści z Zespołu Szkół nr 6. W piątkowy wieczór młodzież w pięknych sukniach i garniturach spotkała się w Centrum Bankietowym "Astoria". 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Tak mieszka Zenek Martyniuk. Wybrał dom na wsi, ale w środku jest jakby... luksusowo Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Świąteczna kąpiel Podlaskiego Klubu Morsów. Mróz i gorące temperamenty w drugi dzień świąt W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy większość delektuje się świątecznymi smakołykami, niektórzy mieszkańcy regionu decydują się na nietypowe świąteczne przeżycie - morsowanie w lodowatej wodzie. Podlaski Klub Morsów zorganizował niezapomniane wydarzenie, które zgromadziło odważnych mieszkańców regionu.

📢 Zamek w Gołuchowie. Zobacz, gdzie kręcili zdjęcia do najnowszego filmu "Akademia Pana Kleksa". Bajeczna sceneria Czeka nas długo oczekiwana premiera. Chodzi o nową ekranizację kultowego filmu "Akademia Pana Kleksa". Na ekranie zobaczymy uwspółcześnioną wersję dzieła Jana Brzechwy, w której wystąpiło wiele gwiazd. Na uwagę zasługują również wyjątkowe plenery, szczególne wrażenie robi Zamek w Gołuchowie, w którym zrealizowano liczne zdjęcia. Nie każdy wie, że nakręcono tu kilka scen z filmu "Akademia Pana Kleksa" z 1983! 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Możesz jeszcze zgłosić swojego kandydata! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Wózek z Lidla jako mebel? Najgorsze pomysły "dekoratorów wnętrz" Nie każdy ma dobry gust, ale też nie każdy stworzy szafkę z wózka sklepowego i ustawi toaletę w kuchni! Urządzenie mieszkania to nie jest prosta sprawa, szczególnie, gdy ktoś nie ma do tego serca, bo urządza mieszkanie "pod wynajem". Byle taniej, wyposażenie mogą stanowić wyciągnięte z piwnicy meble a w łazience można zamontować stary sedes, który chcieliśmy wyrzucić po ostatnim remoncie naszej łazienki.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Rolnicy.Podlasie. Demolka w Plutyczach! Dom zatrząsł się w posadach. Ruszyły wyburzenia u Gienka i Andrzeja Prace w Plutyczach nie zwalniają tempa! Wygląda na to, ze dom jeszcze w tym roku przejdzie poważny remont. Po wymianie okien i malowaniu domu przyszła pora na wyburzanie słynnego ganku. Konstrukcja musiała zniknąć by w tym miejscu mogła powstać nowa inwestycja. 📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków.

📢 Cerkiew Prawosławna wspominała Świętego Jana Teologa. Uroczystościom w Orli przewodniczył biskup hajnowski Paweł 9 października wierni prawosławni wspominają wyjątkowego świętego jakim jest w Cerkwi Jan Teologa. W wielu świątyniach na Podlasiu celebrowano uroczyste nabożeństwa. Podobnie było w cerkwi parafialnej p.w. Świętego Michała Archanioła w Orli, gdzie uroczystościom przewodniczył biskup hajnowski Paweł.

📢 Dramat nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Rok szkolny 2023/2024 niesie belfrom ze sobą wiele nieprzespanych nocy. Dlaczego? Cóż, będą musieli sprawdzać prace swoich uczniów, którzy nie zawsze grzeszą bystrością. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek to zdjęcia prac, które doprowadziły wielu nauczycieli do łez. Poprawianie ich to prawdziwa udręka. Jak sobie z tym radzą? Publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jest to jednak śmiech przez łzy. Zobaczcie jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła oferty na sprzęt rolniczy. Na atrakcyjnych warunkach można kupić m.in. ładowarkę, prasę, przyczepy W kilku oddziałach Agencji Mienia Wojskowego ogłoszono przetargi na używany sprzęt rolniczy. Oczywiście ceny są bardzo atrakcyjne i jak zwykle jest bardzo duże zainteresowanie przetargami w AMW. Tym razem w Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi: ładowarkę, prasę, rozsiewacz, traktor i wiele innych. 📢 Białostockie skarbówki znowu mają na sprzedaż auta. W ofercie między innymi BMW, Opel, Volvo, a także busy Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy z Białegostoku powiadomiły o licytacji aut co do których sąd orzekł przejście na rzecz Skarbu Państwa. Do kupienia są dwa auta marki BMW i Opel. Natomiast Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku sprzedaje w trybie z wolnej ręki Renault, Mercedesa-Benz i Volvo. W tym trybie auto można kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Przedstawiamy zdjęcia oraz ceny wystawionych na sprzedaż aut.

📢 Wasilków. Giełda staroci w Kompleksie nad Zalewem. Zobacz, co można było kupić w niedzielę 24.07.2022 r. [zdjęcia] W tę niedzielę (24.07.2022) spotkali się miłośnicy przedmiotów z duszą. Giełda staroci zawsze przyciągała mnóstwo ludzi i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Nawet mimo zmiany miejsca – z Białegostoku na Wasilków. 📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Gwiazdy klipów muzyki tanecznej z Podlasia i nie tylko. Zobacz zdjęcia z Instagrama [24.04.2022] Występy w teledyskach disco polo to często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Białystok. Gdzie mieszkańcy kupują pączki? Oto ranking cukierni (23.02.2022) Już jutro wielkie święto łasuchów. To właśnie w czwartek każdy będzie mógł się objadać słodyczami, a szczególnie pączkami. W tym artykule wskażemy najpopularniejsze cukiernie w Białymstoku. A praktycznie każda cukiernia w tłusty czwartek powinna mieć w swojej ofercie pączki.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Kiermusy. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Zobacz, jakie perełki można było znaleźć na najsłynniejszym leśnym targu Na Czarciej Polanie w Kiermusach koło Tykocina odbył się kolejny, comiesięczny Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Pogoda dopisała. Nie zawiedli też wystawcy, którzy pokazali eksponaty z po przejściach i z przeszłością..

📢 TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów do 20 tys. zł. Tanie i niezawodne! Zobacz ranking Bardzo często kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu mieści się w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Za to raczej nie kupimy samochodu nowego, lecz jesteśmy skazani na używany. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na częste wizyty u mechanika. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmianę samochodu, dysponujesz budżetem do 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się na jaką markę i model warto postawić, zobacz ranking TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów w tym przedziale cenowym.

📢 Policjantki w podlaskim garnizonie. Jest ich ponad pół tysiąca. Zobacz piękniejszą stronę podlaskiej policji [ZDJĘCIA] W podlaskim garnizonie służy wiele kobiet - jest ich około pół tysiąca. Zobaczcie piękniejszą stronę podlaskiej policji. Podlaskie policjantki na co dzień dbają o porządek i potrafią wlepić mandat, ale też pod względem urody należą do czołówki w kraju. Wtedy też o wiele łatwiej znieść ewentualne upomnienie. Przekonajcie się sami!

📢 Wybory Miss Warmii i Mazur. Karolina Wasilewska najpiękniejsza [ZDJĘCIA] Natalia Schroeder z Olecka została I Wicemiss Warmii i Mazur. Inne dziewczyny z regionu - Valentina Macierzewska z Mikołajek została II Wicemiss, a Karolinie Obuchowskiej z Gołdapi przypadł tytuł Miss Hotelu Kopernik, w którym odbywał się konkurs na najpiękniejszą kobietę tego województwa. Miss Warmii i Mazur została Karolina Wasilewska z Morąga.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych policjantów CBŚ (zdjęcia, wideo) Naczelnik CBŚ Krzysztof Tumiel oraz st. asp. Cezary Mokrzewski, tragicznie zmarli w wypadku na krajowej ósemce, zostali dzisiaj pochowani z honorami na cmentarzu w Wasilkowie i Karakulach. 📢 Miss Polonia Rozalia Mancewicz wzięła ślub (zdjęcia) Mieszkająca w naszym regionie Miss Polonia 2010 Rozalia Mancewicz w piątek stanęła na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w kościele w Turośni Kościelnej. Goście weselni bawili się w Majątku Howieny w Pomigaczach, rodzinnej posiadłości zwyciężczyni - organizowanych przez "Gazetę Współczesną" - wyborów Miss Polonia Woj. Podlaskiego 2010. Wybrankiem 27-letniej Rozalii jest 28-letni Marcin Jaworski, białostocki przedsiębiorca. Para poznała się ponad rok temu. Jak zdradziła nam Rozalia, po ślubie zamierza zamieszkać razem z mężem w Białymstoku, ale nadal będzie pomagać rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego w Pomigaczach. Marzy też o powiększeniu rodziny.

📢 Komunikacja miejska zbankrutowała! Nie uważam tego za osobistą porażkę. To jeszcze nie koniec. 📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę. 📢 W mieście ruszyła komunikacja miejska! Długo wyczekiwana przez grajewian komunikacja miejska w końcu ruszyła. Wczoraj odbył się pierwszy kurs.