Prasówka 7.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Archidiecezja Białostocka. Msza święta za zmarłych arcybiskupów, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane Dzisiaj (6 listopada) wierni katoliccy wraz z duszpasterzami i zakonnicami wspominali zmarłych biskupów i kapłanów oraz osoby konsekrowane. Mszy św. za zmarłych w archikatedrze białostockiej przewodniczył metropolita Józef Guzdek.

📢 Fani ostrego grania spotkali się na II Festiwalu Mocne Uderzenie w Bielskim Domu Kultury. Zobacz zdjęcia! Po raz kolejny w Bielskim Domu Kultury wystąpiły zespoły zajmujące się ciężkim graniem, fani muzyki metalowej spotkali się na II Festiwalu Mocne Brzmienie. Na scenie zaprezentowało się sześć zespołów z całej Polski. Sprawdź kto zjawił się na festiwalu.

📢 Sobótka. Morsy Bielsk Podlaski otworzyły sezon z rozmachem i ... charytatywnie! W sobotę (4.11) bielskie morsy oficjalnie rozpoczęły sezon 2023-2024. Do wspólnej zabawy zaprosili zaprzyjaźnione kluby z całego województwa i nie tylko. W podbielskiej wsi Sobótka, nad Orlanką pojawiło się wiele fanek i fanów lodowatej wody. Uczestnicy spotkania mieli na uwadze również szczytny cel - pomoc Gabrysiowi Prokopiukowi, który ciężko zachorował.

📢 Oto Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [6.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Suche drewno pozostanie w Puszczy Białowieskiej. Sąd oddalił wniosek Lasów Państwowych. Zobacz zdjęcia zniszczeń Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym oddalił wniosek Lasów Państwowych o zmianę zabezpieczenia powództwa ws. Puszczy Białowieskiej, dotyczący m.in. zgody na usunięcie suchych drzew zalegających w pasie kilkudziesięciu metrów w otoczeniu wojskowych magazynów amunicji w Nieznanym Borze.

📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach. 📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak żyją w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na co dzień żyją w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy!

📢 MISTRZOWIE AGRO 2023: za nami uroczysta gala wręczenia nagród w prestiżowym plebiscycie wiejskim i rolniczym 4 listopada nagrodziliśmy działalność tych, którzy budują życie polskiej wsi. Laureaci naszej akcji Mistrzowie Agro 2023 odebrali wyjątkowe nagrody podczas ogólnopolskiej gali w Warszawie.

📢 Te warzywa posiej jesienią. Ale nie każda odmiana się nadaje. Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jak uprawiać warzywa ozime Choć późna jesień to zwykle koniec ogrodowego sezonu, praca ogrodnika jeszcze się nie kończy. Jeśli w kolejnym roku chcemy cieszyć się zbiorami świeżych warzyw już wczesną wiosną, musimy o tym pomyśleć jeszcze jesienią. Jest kilka warzyw, które można posiać późną jesienią. Trzeba jednak zwrócić uwagę m.in. na odpowiednią odmianę oraz miejsce uprawy. 📢 Tykocin, czyli perła Podlaskiego naznaczona burzliwą historią. Co warto tam zwiedzić? Województwo podlaskie od zawsze odznaczało się na tle pozostałych terenów niezwykłym pięknem i miejscami, które potrafiły poruszyć duszę – jednym z nich jest bez wątpienia Tykocin. Podlaska perła naznaczona jest burzliwą historią: bywali tam władcy i ludzie świetnie wykształceni, a podczas wojny w okolicach miasta dokonano okrutnej zbrodni. Co warto zwiedzić podczas wycieczki? Zamek, synagoga i muzeum to dopiero początek…

📢 Pieprznik trąbkowy, czyli nietypowa „kurka”, która lubi jesień. Ten grzyb rośnie do przymrozków. Sprawdź, jak wygląda i gdzie go szukać Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, to kuzyn popularnej „kurki”, który rośnie jeszcze w listopadzie. Rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić. 📢 Nadchodzi premiera filmu "Tajemnica Łuki". Zobacz zwiastun podlaskiej produkcji Już 8 listopada odbędzie się premiera filmu "Tajemnica Łuki". Do stworzenia produkcji filmowców zainspirowała zatopiona podlaska wieś Łuka.

📢 Wiejskie wesele na Podlasiu. Zobacz jak bawiono się 30 lat temu. Tego klimatu i zabawy nie przebije nic Wiejskie wesele na Podlasiu? To musi budzić tylko pozytywne skojarzenia. Przenieśmy się w czasie i sprawdźmy, jak na Podlasiu bawiono się podczas wiejskiego wesela 30 lat temu. Tego klimatu wraz z zabawą nie przebije nic. Na stołach królowało swojskie jadło, ludzie ubrani w barwne i odświętne stroje, a na parkiecie gości bawiła ulubiona muzyka z tamtych lat.

📢 Moda i uroda w PRL-u. W latach 60., 70. i 80.ubrania były inspirowane modą francuską. Kobiety chętnie odwiedzały fryzjerów i kosmetyczki Moda i uroda w PRL - jak wyglądała? W latach 60., 70. i 80 w sklepach brakowało wielu towarów, ale panie nie zapominały o modzie i urodzie. Przeciwnie - można nawet rzec, że dbały o nią z jeszcze większą starannością. Niemal każda szanująca się pani miała swoją maszynę do szycia, by urozmaicić garderobę. I marzyła o zakupach i zabiegach w jednym z 60 salonów państwowej „Mody Polskiej”. Kobiety dbały o styl i chętnie odwiedzały zakłady fryzjerskie, a nawet kosmetyczki, chociaż tych ostatnich było niewiele. Wybór kosmetyków był może niewielki, ale był na tyle duży, aby panie mogły o siebie zadbać. 📢 Dorota Szelągowska kupiła dom na Costa del Sol. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz te wyjątkowe wnętrza – zdjęcia Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”.

📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby? 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Śmiertelny wypadek w Toczyłowie. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, a 36-letni pasażer zmarł w szpitalu Tragiczne wieści z dróg regionu. W rejonie miejscowości Toczyłowo (powiat grajewski) doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku nie ustąpienia pierwszeństwa doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. 36-letni pasażer jednego z aut został przetransportowany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. 📢 Nieoznakowane radiowozy policyjne w woj. podlaskim. Zobacz, jakimi samochodami policjanci ścigają piratów drogowych. Zobacz zdjęcia Podlaska policja dysponuje sporą flotą nieoznakowanych radiowozów, które codziennie patrolują drogi w naszym regionie. Oto niektóre z nich. Zdjęcia pochodzą ze strony „Nieoznakowane radiowozy policji” na Facebooku. 📢 Buty na jesień do jeansów - to modne propozycje. Zobacz, co będzie trendy Jesienią w stylizacjach chętniej stawiamy na spodnie niż sukienki. Przy odpowiednim kroju nogi wygladają w nich zjawiskowo, a przy tym zapewniają lepszy komfort termiczny od spódnic czy sukienek. Dopełnieniem stylizacji są buty. Przygotowaliśmy propozycję butów na jesień do jeansów. Takie buty są teraz modne.

📢 Wysyp grzybów w lasach regionu. Ludzie grzyby wynoszą wiadrami! Oto najciekawsze zdobycze naszych czytelników Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się! W podlaskich lasach jest mnóstwo grzybów! Czytelnicy ślą nam zdjęcia wspaniałych okazów, które udało im się wypatrzyć w lesie. Gratulujemy im wszystkim, a kto jeszcze nie był na grzybobraniu, niech zobaczy jakie skarby leśnego runa można znaleźć w naszym pięknym regionie. 📢 Cmentarz drive w Sokółce jest kością niezgody między gminą a powiatem W kwietniu 2024 roku droga publiczna na cmentarzu katolickim w Sokółce ma być gotowa. Ale budowa do dziś nie ruszyła, bo gmina Sokółka nie przekazała powiatowi sokólskiemu dwóch działek, które są niezbędne do rozpoczęcia prac. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska twierdzi, że w sprawie jest dużo niejasności, zaś Piotr Rećko, starosta sokólski przekonuje, że to rzucanie kłód pod nogi.

📢 Kobieta dryfowała na rzece w Augustowie. Świadkowie uratowali jej życie Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. 📢 Jarmark staroci i rękodzieła ludowego w Kiermusach. Zobacz, jakie perełki można było znaleźć w pierwszy weekend listopada Wyroby z ceramiki i szkła, stare meble, zabawki, biżuteria, narzędzia rolnicze, analogowe aparaty fotograficzne, a nawet biała broń. To tylko kilka rodzajów przedmiotów, jakie można było znaleźć w ten weekend na Jarmarku Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach - największym takim wydarzeniu w regionie i jednym z największych w Polsce. 📢 Zaduszki Bluesowe już po raz 40. W białostockiej Famie zabrzmiały utwory znane i zupełnie premierowe W białostockiej Famie pojawiły się w sobotni wieczór prawdziwe tłumy. Wszystko w związku z kolejną, 40. już odsłoną Zaduszek Bluesowych. Tym razem wystąpił jeden z najsłynniejszych polskich harmonijkarzy Michał Kielak, a także zespoły Lucky Troubles i Mojo, który w Białymstoku miał swój debiut i premierę autorskiego numeru zarazem.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gienek i Andrzej dobudowują nowy pokój. Dom zmieni się nie do poznania! Ostatnio Jarek często pomaga swojemu bratu w pracach przy remoncie domu i przebudowie podwórka. Nic więc dziwnego, że tempo prac nie zwalnia. Właśnie trwa budowa dodatkowego pokoju, który stanął w miejscu ganku. Dobudówka robi duże wrażenie. 📢 Lil Masti wzięła potajemny ślub w Białymstoku! Film z ceremonii zaślubin w przepięknym Urzędzie Stanu Cywilnego podbija internet Ariela Bogusz, szerzej znana jako Lil Masti, wzięła potajemny ślub cywilny w Białymstoku! Popularna influencerka wyszła za Tomasza Woźniakowskiego w dzień 10. rocznicy ich związku. Ceremonia do ostatnich chwil pozostała wielką tajemnicą. Para postawiła na Stolicę Podlasia ze względu na przepiękny wystrój wnętrza sali Urzędu Stanu Cywilnego. Zobacz film oraz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Czapki damskie zimowe, w których będzie ciepło i nie zniszczą włosów. Jakie nakrycie głowy dla 60-latki? Sprawdź modne i eleganckie modele Czapka na zimę nie tylko chroni głowę przed mrozem, wiatrem i deszczem. Warto wybrać taki model, w którym będzie ci również do twarzy. Sklepy oferują mnóstwo modeli, które sprawią, że nawet dojrzałe kobiety będą wyglądały w nich młodo, elegancko i stylowo. Zobacz, jakie nakrycia głowy dla 50-latki i 60-latki, a jakie dla nieco młodszych kobiet wybrać tej zimy. 📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Członkowie sokólskiej Miejskiej Rady Seniorów gościli w Gdańsku. Podpatrywali, jak wygląda tam aktywizacja osób starszych Wizyta studyjna sokólskiej Miejskiej Rady Seniorów w Gdańsku była jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”, na które gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. W skład delegacji weszli seniorzy oraz Piotr Romanowicz, sekretarz Sokółki, Marta Półtorzycka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Katarzyna Klimowicz – Kułak, koordynatorka projektu. W sumie grupa liczyła 11 osób.

📢 Dywan z pewexu, piec kaflowy a może pokrywa do szamba? Takie perełki do zgarnięcia za darmo Przejrzeliśmy serwisy z ogłoszeniami "oddam za darmo". Obok tradycyjnych już okien, gruzu czy opon, znalazło się kilka perełek. Dywan z pewexu, piec kaflowy a może pokrywa do szamba? Sprawdź czy wśród skarbów jest coś, czego poszukujesz

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Taki styl pokochała była prowadząca „Nasz Nowy Dom”. Musisz zobaczyć dom mamy Maćka Dowbora Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Prowadząca „Nasz Nowy Dom”, która właśnie musiała rozstać się z programem, stworzyła klimatyczny dom, w którym lubi spędzać każdą wolną chwilę z rodziną oraz ukochanymi psami, kotem i koniem. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor. 📢 S61. Odcinek węzeł Podborze-Śniadowo. Zobacz ruch kilka dni po oddaniu fragmentu Via Baltiki. Trwa przebudowa S8 do Białegostoku Co prawda przedostatni fragment trasy Via Baltica, czyli odcinek drogi ekspresowej S61: nowy węzeł Podborze-Śniadowo, został udostępniony kierowcom ponad dwa tygodnie temu, ale nadal trwają prace poza ciągiem głównym. Kontynuowana jest też przebudowa 3-kilometrowego odcinka S8 Warszawa-Białystok. To fragment obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Kierowcy muszą nastawić się na nową organizację ruchu.

📢 Magiczne miejsca w województwie Podlaskim. Co warto zwiedzić na Podlasiu? 20 pomysłów na weekendową wycieczkę Na Podlasiu nie brakuje miejsc owianych legendami i zabobonami. Nie brakuje tutaj tzw. miejsc magicznych, tajemniczych i wartych odwiedzenia. Być może niektóre z nich dane Ci było widzieć. Jeżeli nie - musisz je zobaczyć!

📢 Cmentarz w Wasilkowie. Rzeźby, posągi, bramy i wiekowe nagrobki. Zobacz rzeźby wypełniające niezwykłą nekropolię. Zobacz zdjęcia Rzeźby, posągi, bramy i wiekowe nagrobki. To wszystko tworzy na wasilkowskim cmentarzu niezwykły klimat. Wejdź w galerię i zobacz, jak wygląda wyjątkowa nekropolia. 📢 Hajnowianie odwiedzają groby swoich bliskich. Pamiętają też o nieżyjących kapłanach i ofiarach wojny Od rana na hajnowskich cmentarzach widać wzmożony ruch, ludzie ze zniczami i kwiatami odwiedzają groby swoich bliskich. Tradycyjnie też wyrażają swoja pamięć o zmarłych proboszczach i ofiarach zbrodni niemieckich z okresu II wojny światowej. Dzisiejsza piękna pogoda zachęca do spacerów cmentarnymi alejkami i dłuższej chwili zadumy.

📢 Okazje od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tanio sprzęt rolniczy i do fitnessu. Zobacz nowe przetargi Najnowsze przetargi z Agencji Mienia Wojskowego robią wrażenie. Sprzęt, który można nabyć w dobrej cenie jest tym razem bardzo zróżnicowany. Do wzięcia są urządzenia specjalistyczne, ale nie brakuje również tych, które mogą się przydać w domu każdemu. Potrzebujesz samochodu w dobrej cenie? Lepiej trafić nie mogłeś. 📢 Kwesta na suwalskim cmentarzu. Suwalczanie odwiedzają groby bliskich i wspierają akcję ratowania zabytkowych pomników Tradycyjnie, od kilkunastu lat z inicjatywy Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej przy parafii św. Aleksandra w dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach prowadzone są kwesty. Zebrane pieniądze przeznaczone są na renowację, zabytkowych, zniszczonych grobów. Wolontariuszy z puszkami można spotkać przy wszystkich bramach w godzinach 9.00 - 16.00.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swoją sypialnię. Luksusowo, ale ze smakiem. Zobacz jak mieszka popularny wokalista Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 Niesamowite groby zwierząt. Zobacz, jak wygląda cmentarz dla zwierząt w powiecie białostockim Maskotki, znicze, kwiaty, zdjęcia - wszystko na grobach zwierząt. Tak właściciele czworonożnych przyjaciół pamiętają o swoich ukochanych zwierzakach. Zobacz jak wygląda wyjątkowy cmentarz w Rzędzianach. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Podlaskie wsie i miasteczka w latach 70-tych. Tak wyglądały Nowe Aleksandrowo, Trzyrzecze, Mońki i inne miejscowości 50 lat temu Te czasy już nie wrócą... Z nostalgią wracamy do archiwalnych zdjęć wykonanych w podlaskich wsiach i miasteczkach latem 1973 r. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego z kolekcji Grażyny Rutowskiej.

📢 Ceny w regionie ponad 20 lat temu. Nie do uwierzenia! Za 10 zł można było kupić jedzenie na kilka dni! W 2000 roku za 10 złotych można było kupić naprawdę sporo. A pamiętacie np. ile kosztował polonez? Aż się łezka w oku kręci! Pamiętajmy jednak, że zarobki również były dwie dekady temu znacznie niższe. 📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sypnęła samochodami na sprzedaż. W bogatej ofercie aut z wyprzedaży są osobówki, terenówki i busy W zasobach Agencji Mienia Wojskowego wciąż znajduje się wiele pojazdów z których armia już nie będzie korzystać. Wojsko organizuje więc kolejne przetargi na ten sprzęt. Przedstawiamy auta jakie można kupić w najbliższych przetargach Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Rolnicy.Podlasie. Demolka w Plutyczach! Dom zatrząsł się w posadach. Ruszyły wyburzenia u Gienka i Andrzeja Prace w Plutyczach nie zwalniają tempa! Wygląda na to, ze dom jeszcze w tym roku przejdzie poważny remont. Po wymianie okien i malowaniu domu przyszła pora na wyburzanie słynnego ganku. Konstrukcja musiała zniknąć by w tym miejscu mogła powstać nowa inwestycja.

📢 Rolnicy.Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV. Gospodarstwa z lotu ptaka Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Nie raz odwiedzaliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków.

📢 Te kobiety zaryzykowały i wygrały! Krótkie fryzury odejmują lat. Zobacz zdjęcia przed i po... Ścięcie włosów do zawsze trudna decyzja, do tego oczywiście nieodwracalna. Czy wszystko się uda? Czy będę wyglądała lepiej? Zobaczcie na jakie fryzury zdecydowały się panie na naszych zdjęciach i same zdecydujcie czy chcecie spróbować. Potrzeba jedynie trochę odwagi, dobry pomysł i wizyta u fryzjera. Długie włosy są oczywiście piękne, ale zobaczcie, jakie efekty osiągnęły kobiety na zdjęciach!

📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne. 📢 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Rok szkolny 2023/2024 niesie belfrom ze sobą wiele nieprzespanych nocy. Dlaczego? Cóż, będą musieli sprawdzać prace swoich uczniów, którzy nie zawsze grzeszą bystrością. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek to zdjęcia prac, które doprowadziły wielu nauczycieli do łez. Poprawianie ich to prawdziwa udręka. Jak sobie z tym radzą? Publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jest to jednak śmiech przez łzy. Zobaczcie jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Jak zmieniała się Karolina Derpieńska? Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś, jak nie było o niej głośno O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej ostatnio jest bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje ponad 7 milionów osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych?

📢 Grzyby - giganty znalezione w podlaskich lasach. Te okazy są naprawdę ogromne! Gdzie wybrać się na grzyby? Najwyższy czas wybrać się na grzybobranie! Każdy grzybiarz ma swoje miejscówki, których nie zdradza czasem nawet członkom rodziny. Sprawdziliśmy, gdzie nasi czytelnicy znaleźli największe okazy w ostatnich latach. Zobaczcie, jakie skarby udało się znaleźć na terenie województwa podlaskiego. 📢 PKP tanio sprzedaje działki w pięknej okolicy! Kupić można nawet dworzec. Domy i mieszkania wystawione na sprzedaż w woj. podlaskim Szukasz ciekawych nieruchomości w woj. podlaskim? PKP ma wiele ciekawych propozycji. Do wzięcia są grunty a także nietypowe budynki. Mamy zdjęcia i ceny.

📢 Za nami VIII Bieg Tura w Bielsku Podlaskim. Liczna obsada, świetna atmosfera i piąta wygrana Patryka Drężka! Zobacz zdjęcia Już po raz 8. pasjonaci biegania i ich przyjaciele zawitali do Bielska Podlaskiego i wzięli udział w biegu ulicznym. Na starcie stanęło wielu zawodników i zawodniczek z regionu i nie tylko. Po raz piąty z rzędu, na dystansie głównym, najszybszy okazał się Patryk Drężek. Wśród kobiet najlepszy czas uzyskała Anna Chustecka. 📢 W podlaskich lasach pojawiły się grzyby. Gdzie na grzyby blisko Białegostoku? Zobacz najlepsze miejsca na grzybobranie [MAPA] Na Podlasiu długo było sucho i mieszkańcy naszego regionu musieli uzbroić się w cierpliwość, by ruszyć do lasów w poszukiwaniu borowików, podgrzybków i kurek. Ale w końcu zaczęło trochę padać i pojawiły się - w lasach powiatu białostockiego jest ich już całkiem sporo - szczególnie kurek. Podpowiadamy gdzie warto wybrać się na grzyby w okolicach Białegostoku i w województwie podlaskim. Na pewno nie wrócicie z pustymi koszami.

📢 Miejsca w regionie idealne na jednodniową wiosenną wycieczkę w weekend. Zobacz co warto zwiedzić w województwie podlaskim Mamy piękną wiosenną pogodę, czas wybrać się na wycieczkę! Tajemnicze miejsca na Podlasiu i Suwalszczyźnie często nie są łatwe do wytropienia. Tajemnicze lasy, góry czy budowle warte są jednak odkrycia. Przedstawiamy nasz wybór kilku takich miejsc, gdzie znajdziecie niezwykła atmosferę, ciekawą historię, czy po prostu... magię. Tutaj warto wybrać się w weekend, by odnaleźć to, z czego słynie nasz region - niepowtarzalny klimat i swego rodzaju magię.

📢 Najnowsze nieruchomości na Mazurach do kupienia od Poczty Polskiej. Wkrótce przetargi na domki i działki Jeszcze w styczniu i na początku lutego odbędzie się kilka przetargów nieruchomości od Poczty Polskiej położonych w województwie warmińsko-mazurskim. W tym artykule pokazujemy całą ofertę nieruchomości tej dużej firmy państwowej. Niektóre to prawdziwe okazje. Przedstawiamy zdjęcia i ceny.

📢 Światowe gwiazdy po sylwestrze na Podlasiu. Nie ma lekko! Zobacz najlepsze MEMY i śmieszne obrazki 01.01.2023 Co by się stało, gdyby światowe gwiazdy odwiedziły w wakacje Podlasie? Zdaniem internautów na pewno sporo by się zmieniły. Czy nasz region zmienia ludzi? Według memów - tak. Zobacz, jak wyglądają Bruce Willis, Leonardo DiCaprio i Rocky Balboa, czyli znani celebryci po tygodniu na Podlasiu. Podlasie to nieustanny obiekt żartów internautów. Sprawdź, które śmieszne obrazki z internetu są udane, a które nie. 📢 Agata Bachanek - specjalistka od tenisa podbija TVP. Jak wygląda piękna dziennikarka na prywatnych zdjęciach? Agata Bachanek to jedna z najbardziej lubianych dziennikarek TVP Sport. W telewizji publicznej zajmuje się głównie tenisem. O dziennikarce wiele możemy się dowiedzieć z mediów społecznościowych, gdzie Agata Bachanek jest bardzo aktywna.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2022 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2022 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2022 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Sobótka. Morsy z Bielska Podlaskiego rozpoczęły sezon. Do rzeki Orlanki weszło ponad sto osób W sobotę (12.11) bielskie morsy oficjalnie rozpoczęły sezon 2022-2023. Do wspólnej zabawy zaprosili zaprzyjaźnione kluby z całego województwa i nie tylko. W podbielskiej wsi Sobótka, nad Orlanką pojawiło się wiele fanek i fanów lodowatej wody. Mimo nie najlepszych warunków do morsowania spotkanie było bardzo udane.

📢 Najtańsze domy na podlaskiej wsi. Nieruchomości na sprzedaż w Podlaskiem do 150 tysięcy złotych. Zobacz, gdzie znajdziesz spokój 29.10.2022 Najtańsze domy na sprzedaż na podlaskiej wsi cieszą się coraz większym zainteresowaniem osób, także spoza naszego regionu. Ci, co mają dość wielkomiejskiego hałasu, rozglądają się za jakąś przytulną chatką w środku lasu. Takie i inne ogłoszenia znajdziecie w naszym artykule. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Nowe MEMY o pracy zdalnej w czasie koronawirusa. Internauci śmieją się z pracy z domu. Najlepsze śmieszne obrazki i demotywatory 24.03.2021 Zobacz nowe MEMY o pracy zdalnej w czasie koronawirusa. To już rok, jak zmagamy się z pandemią. Wielu z nas zostało w marcu 2020 skazanych na pracę w domach, bez możliwości kontaktu z ludźmi. Niektórzy na chwilę wrócili do normalności, ale trzecia fala pandemii na początku 2021 roku znów wymusiła pozostanie w domach. Takie są zresztą zalecenia polskiego rządu. To oczywiście jest powodem do kolejnych żartów, tworzonych przez internautów. Zobaczcie nowe MEMY o pracy zdalnej w domu. Ubawicie się do łez, choć sytuacja wcale nie jest do śmiechu.

📢 W augustowskim schronisku "Sonieczkowo" na dom czekają wspaniałe psy. Zostały odłowione w styczniu na terenie kilku gmin Tylko w styczniu do schroniska "Sonieczkowo" w Augustowie trafiło ponad 60 psów. Część z nich to jeszcze młodziaki, wyrzucone lub zgubione przez właścicieli. Są też dostojni seniorzy, którzy psią emeryturę z chęcią spędzą na wygodnej kanapie. Czy zamienią kojec w schronisku na nowy dom? To zależy od nas!

