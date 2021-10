Prasówka 9.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W województwie podlaskim jest 3 277 wsi, ale które z nich mają najwięcej mieszkańców? Sprawdziliśmy!

TVP straciło prawa do pokazywania skoków narciarskich. Zaskoczeni są kibice i sam Adam Małysz. Czyja to wina? Skoki narciarskie stały się gorącym tematem jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wszystko za sprawą praw do emisji. Wiele wskazuje na to, że zawody Pucharu Świata zobaczymy w ofercie Grupy Discovery, do której należy między innymi TVN, czy Eurosport. Zdaniem TVP to "próba wpisania sportu w spór polityczny". Co na to internauci? Jak zwykle na swój sposób skomentowali całą sprawę tworząc memy. Obejrzyj je w galerii zdjęć.