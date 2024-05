Premier Donald Tusk w Karakulach. Spotkanie z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej

Po odprawie z żołnierzami Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji w Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Podlasie podkreślił, że istnieje potrzeba "wzmocnienia granicy - zarówno w związku z presją organizowaną przez reżim prezydenta Łukaszenki, ale także w związku z narastającym zagrożeniem wynikającym z agresji Rosji na Ukrainę i z niepewnej sytuacji geopolitycznej".

"Rozpoczęliśmy intensywne prace nad nowoczesną fortyfikacją i te fortyfikacje w wielu wymiarach będą powstawały na całej polskiej granicy ze wschodu. Jest to nie tylko granica wewnętrzna Polski, ale też granica UE. Dlatego nie mam wątpliwości, że cała Europa będzie musiała – i wiem, że to uzyskamy – zainwestować w swoje bezpieczeństwo, inwestując we wschodnią granicę Polski i w bezpieczeństwo naszej granicy" - powiedział szef rządu.