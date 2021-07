Premier RP Mateusz Morawiecki w Podlaskiem. Relacja NA ŻYWO (22.07.2021)

•14:40 Premier w gościnie u gospodarza w Białousach

Mateusz Morawiecki: Dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie u pana Wilczewskiego w woj. Podlaskim, gdzie pan gospodarz uprawia borówkę amerykańską na 600 hektarach. Jest wielkim eksporterem. A właśnie eksport polskiego rolnictwa to bardzo jasno świecąca gwiazda. Bo poprzez to dokonujemy przyciągnięcia kapitału do Polski. Poprzez to wzbogacają się polscy rolnicy. Cieszę się, że na tej trudnej, podlaskiej ziemi borówka amerykańska ma swoje miejsce i można z niej tutaj korzystać. Spędziliśmy trochę czasu i pan gospodarz opowiedział mi o wielu bardzo ciekawych rzeczach. O korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak działka przeciwgradowe, i nowoczesnych rozwiązań meteorologicznych.