Premier RP Mateusz Morawiecki z wizytą w Podlaskiem. Szef rządu promuje Polski Ład (zdjęcia)

A towarzyszący mu sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz dziękował za zrównoważony rozwój Polski.

A do podziękowań przyłączył się także Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa.

- To wielki zaszczyt, że w naszym Grajewie premier jest po raz trzeci. Wynika z tego, że obecność w takich lokalnych społecznościach jest bardzo istotna, bo to lokalne społeczności napędzają polską gospodarkę. Nakręcają to, że ludzie chcą zostawać w małych miasteczkach. My rozpoczęliśmy w 2016 roku proces rewitalizacji. Była ona przyjmowana różnie. Niektórym wydawało się, że jest to kwestia tylko remontów, nowych chodników, nowych dróg. To nie jest tak do końca. My podeszliśmy do rewitalizacji w sposób kompleksowy. Dziękujemy, że rząd docenił nasze starania i jesteśmy miastem modelowym. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Współpracujemy z włoskim Turynem w zakresie właśnie rewitalizacji. I do tego dorzucamy uspołecznienie, czyli naszych mieszkańców. Powstałe lokalne grupy mieszkańców, którzy działają wspólnie, zakładają place zabaw, które remontują zaniedbane przez szereg lat budynki. Dzisiaj polskiemu rządowi przygotowaliśmy dokumentację, a bez tego nie mogliśmy ruszyć. Z niecierpliwością oczekujemy na Polski Ład, jesteśmy przygotowani na upiększanie naszego miasta - mówił Latarowski.