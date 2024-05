Prezent na komunię: od chrzestnej, od chrzestnego. Jaki prezent na komunię dla chrześniaka i chrześnicy wybrać? Ile daje się na komunię?

Przy poszukiwaniu prezentu komunijnego sprawy nie ułatwia też to, że co jakiś czas jesteśmy zasypywani informacjami o tym, ile daje się na komunię: pieniędzy czy prezentów o określonej (niemałej!) wartości. Ci, którzy mogą pozwolić sobie jedynie na niedrogi prezent na komunię tym bardziej zaczynają się martwić tą kwestią, tymczasem w rzeczywistości bajecznie drogie prezenty komunijne otrzymuje niewielki procent dzieci.

Jaki prezent na komunię za kilkaset złotych i więcej?

Warto jednak pamiętać, że rodzice mają różne podejście do kwestii korzystania przez ich dzieci z gadżetów elektronicznych. Dlatego też taki prezent na komunię dla chrześniaka lepiej skonsultuj najpierw z nimi – być może nie chcą oni, by ich dzieci w tym wieku miały tego typu sprzęty do swojej dyspozycji.

Z dużym budżetem możesz postawić też na rozwój: voucher na kurs (np. językowy, fotograficzny czy plastyczny) może być świetnym pomysłem, o ile wybierzesz coś, czym dziecko jest rzeczywiście zainteresowane. Od lat popularny prezent na komunię od chrzestnej czy chrzestnego to także rower i inne sprzęty sportowe. Mając większy budżet, warto wybrać sprzęty przynajmniej ze średniej półki, tak, by mogły rzeczywiście posłużyć przez parę lat.