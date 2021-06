Prezes OSM Piątnica chciał, by niezaszczepieni pracownicy nosili maseczki, a zaszczepieni nie. Ale się wycofał

Gdy wczoraj rano (1.06) skontaktowaliśmy się z OSM Piątnica, w sekretariacie firmy dowiedzieliśmy się, że prezes Kalinowski jest bardzo zajęty, a jeśli chodzi o zarządzenie o maseczkach dla niezaszczepionych, to zostało już wycofane. - Obecnie wszyscy pracownicy muszą w zakładach (Piątnica i Ostrołęka) chodzić w maseczkach ochronnych. Bez względu na to czy są zaszczepieni, czy nie - stwierdziła sekretarka i dodała, że jeśli mamy do prezesa pytania, powinniśmy je zdać mailowo.

Nie musieli nosić maseczek, ci którzy przyjęli dwie dawki szczepionki (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) lub jedną dawkę (J&J). Natomiast pracownicy, którzy przyjęli szczepionkę we własnym zakresie powinni dostarczyć do zakładu zaświadczenie, które potwierdzi zaszczepienie. A na końcu dokumentu, który podpisał prezes Zbigniew Kalinowski znalazło się takie zdanie (pisownia oryginalna): "Dla Pracowników, którzy dopuszczą się wykroczeń przeciwko w/w zarządzeniu będą wyciągane kary regulaminowe".

Zapytaliśmy więc m.in.: co było podstawą do wydania zarządzenia o maseczkach dla niezaszczepionych pracowników OSM Piątnica i co spowodowało jego nagłe odwołanie. W odpowiedzi zarząd firmy napisał, że:

- W Promotechu nie sprawdzamy, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie, ponieważ nie mamy takiego prawa. To są dane wrażliwe i ja nie widzę podstawy prawnej, żeby to kontrolować. Człowiek może mi powiedzieć, że jest zaszczepiony, a nie będzie. Generalnie w pomieszczeniach zamkniętych od dawna mamy wprowadzony obowiązek noszenia maseczek dla wszystkich. I na dzisiaj to jest jedyne wyjście i jedyne możliwe stanowisko każdej firmy - podkreśla Marek Siergiej, prezes białostockiego Promotechu.

- Ze względu na technologię produkcji nie wszędzie jest możliwe, by pracownicy nosili maseczki. Po drugie, nasi pracownicy pracują w dużym oddaleniu od siebie, więc dystans jest zapewniony. Maseczki muszą nosić wszyscy pracownicy biura i osoby, które przyjeżdżają do nas z zewnątrz. U nas zarząd i menadżerowie firmy wystąpili z apelem do pracowników, żeby koniecznie nosić maseczki i się szczepić. Dziś zaszczepione jest 40 proc. załogi, a chcemy dojść przynajmniej do 60 proc. - mówi Henryk Owsiejew, właściciel i szef rady nadzorczej Malow w Suwałkach.