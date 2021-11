Prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk odznaczony przez Prezydenta RP [ZDJĘCIA]

W trakcie II części Kongresu 590 W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 4 listopada br. odbyła się Gala XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest przyznawana co roku. Wyróżnienia trafiają do przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, są wzorem dla innych firm i promują pozytywny wizerunek naszego kraju. Nagrody otrzymują również zespoły badawcze i jednostki naukowe, które wdrażają innowacje. Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Indywidualna i Nagroda Specjalna.