Prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk odznaczony przez Prezydenta RP

W trakcie II części Kongresu 590 W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 4 listopada br. odbyła się Gala XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest przyznawana co roku. Wyróżnienia trafiają do przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, są wzorem dla innych firm i promują pozytywny wizerunek naszego kraju. Nagrody otrzymują również zespoły badawcze i jednostki naukowe, które wdrażają innowacje. Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Indywidualna i Nagroda Specjalna.

Prezes Rady Właścicieli Pronaru jest twórcą jednej z największych polskich firm - producenta maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych oraz globalnej marki na rynku komponentów. Liczące się na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 2700 pracowników w ośmiu potężnych fabrykach, które są wizytówką Podlasia oraz Polski.

Sergiusz Martyniuk zarządza ponad 30 lat firmą, która wyznacza nowe kierunki inwestując w unikalne na skalę europejską rozwiązania w zakresie produktów i technologii. To sprawia, że przedsiębiorstwo staje się pionierem w zakresie innowacyjności. Firma posiada bogate zaplecze naukowo-techniczne na czele z Centrum Badawczo-Rozwojowym. Przedsiębiorstwo jest inicjatorem wielu działań, które realizowane są w zgodzie z otoczeniem i środowiskiem.