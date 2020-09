Prognoza pogody na 1.09.2020. Sprawdź prognozę na wtorek 1 września! [1.09.2020]

Prognoza pogody 1.09.2020. Zobacz jaka pogoda będzie w Podlaskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ogłoszenie.

W dzień zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami, głównie w centrum i na południu województwa, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południu wysokość opadów lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, porywisty, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, porywisty, wschodni i północno-wschodni.

