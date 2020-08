Prognoza pogody na 30.08.2020. Sprawdź prognozę na niedzlelę 30 sierpnia. Zobacz ostrzeżenie IMGW: burze z gradem!

Prognoza pogody 30.08.2020. Zobacz radar burzowy na żywo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ogłoszenie.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Dotyczy powiatów: białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki i zambrowski. IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach.

z gradem

Przeczytaj też: Gdzie jest burza? Zobacz, gdzie mogą pojawić się burze. Aktualna mapa burzowa na dzisiaj (wtorek, 18.08)