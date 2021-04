Prokuratura uważa, że rozwiązała zagadkę zabójstwa dwójki dzieci we wsi Jeńki z 1990 r. Sąd umorzył jednak postępowanie

K. miał wtedy 13 lat. I choć dziś ma 44, w październiku 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Łomży wysłała akta do sądu rodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem. Dlaczego tam, skoro podejrzewała mężczyznę do podwójne zabójstwo? Śledczy powołali się na Ustawę o postepowaniu w sprawie nieletnich. Polskie prawo nie pozwala pociągać do odpowiedzialności karnej osoby, która nie ukończyła 15 lat chwili popełnienia czynu. A Dariusz K. w 1989 r. był nawet 2 lata młodszy. Z tego też powodu nie ma statusu oskarżonego i nie stosowano wobec niego żadnych środków zapobiegawczych. Wciąż przebywa na wolności.

Już na tamtym etapie można było przypuszczać, że będzie to dla Temidy twardy orzech do zgryzienia. Nawet jeśli sąd uznałby, że mężczyzna dokonał zabójstwa i tak nie wysłałby go za kratki. Przepisy pozwalały sądowi rodzinnemu w najsurowszym wypadku umieścić winnego w zakładzie poprawczym. A mogą tam trafić osoby do 21. roku życia.