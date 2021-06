Protest na granicy polsko - białoruskiej. Białorusi demonstrują na przejściu granicznym Bobrowniki-Berestovitsa (zdjęcia)

- W ostatniej dobie władze białoruskie wpuściły większość samochodów ciężarowych. Wiedzieli, że planujemy blokadę. Obecnie samochody są kierowane na inne przejścia graniczne. I to jest wynik naszych działań - mówi Paweł Łatuszko, przewodniczący Narodowego Zarządu Antykryzysowego. - Jutro ruszamy do Kuźnicy. Będziemy poszerzać akcję o kolejne miejsca przygraniczne. Udało nam się również nagłośnić temat sytuacji na Białorusi. To wiele znaczy. O naszej akcji mówią media na całym świecie. Sygnał dotarł do komisji europejskiej. Wczoraj miałem rozmowę z doradcą Angeli Merkel i on wiedział o tym, co robimy na granicy. Czekamy teraz na konkretne działania.

Białorusini przy granicach "zbudowali" namiotowe miasto. Od soboty (5 czerwca) protestują przy przejściach granicznych z w Polsce i na Litwie. “Wiec dla Wolnej Białorusi” to inicjatywa Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Grupę protestujących wspierają m. in. podlascy politycy.

- Po stronie Białorusinów rośnie niecierpliwość. Najwyższy czas na działania, a nie tylko słowa. Ta zamknięta granica jest symbolem tego, co dzieje się u naszych sąsiadów. Nie możemy się z tym pogodzić. To jest nasza polska sprawa. Powinniśmy dołączać do protestu i wspólnie wymuszać na władzy w Mińsku, by wreszcie otworzyła granice dla obywateli i przestrzegała własnego oraz międzynarodowego prawa - mówił poseł Robert Tyszkiewicz, w imieniu parlamentarnego zespołu do spraw Białorusi, podczas blokady drogi. - Dla woj. podlaskiego to istotne również ze względów ekonomicznych. Łukaszenko stosuje sankcje wobec Polski przez zamknięcie granicy. Naszą odpowiedzią też powinny być sankcje. Wzywam rząd polski, by dokonać przeglądu polityki dla sektora transportu ciężarowego. Być może trzeba uderzyć w źródło dochodu dyktatora - podkreślił Tyszkiewicz.