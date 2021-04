Protest rolników przeciwko decyzji RDOŚ. Łąki na obszarze Natura 2000 Bagno Wizna zagrożone zalaniem

Głos zabrał również prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński:

- My jesteśmy za ochroną przyrody . Jesteśmy za tym żeby ptaki miały siedliska lęgowe. Te decyzje które zostały podjęte, nie zostały do końca przemyślane, zabrakło tu konsultacji z rolnikami. Bez efektywnej gospodarki, gdzie będzie to koszone i używane, gdzie zaleje tereny, też zginą ptaki. Bez rolników nie ma racjonalnie prowadzonej ochrony środowiska.

Stronę, która wpłynęła na decyzję RDOŚ, m.in. działaczy z Fundacji Dzika Polska nazwał ekoterrorystami i pseudoekologami, którzy nie są świadomi tego, jak wygląda gospodarowanie chronionych obszarów na Podlasiu.

Protestujących poparł Stefan Krajewski, poseł na Sejm RP z ramienia PSL.

- Nie od wczoraj nie od dziś dyskutujemy nad tym problemem. Ważne jest to żeby dotarła do mieszkańców naszego regionu informacja ze to nie są tereny dziewicze bagienne, to zostało w latach 60 zmeliorowane, przygotowane na cele rolnicze i tego nic nie zmienia - opowiadał. Dzisiaj ekolodzy chcą doprowadzić do tego pierwotnego charakteru żeby zalać wolą żeby to było bagno. Widzimy jak kurczy się powierzchnia ziemi rolnej w województwie - apelował.