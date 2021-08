Prymacka Biesieda – co to była za noc! Nie zabrakło nawet pieczonego prosiaka

Atmosfera była gorąca od samego początku i licznie zgromadzeni widzowie nie czekali długo, by ruszyć w tany. Zresztą sam charakter imprezy – biesiadny z pieczonymi na rożnie prosiętami i innymi poczęstunkami, gdzie zespoły i wykonawcy przychodzą w odwiedziny do siedzących za stołem Prymaków, sprzyja swojskiej, swobodnej atmosferze. Nic dziwnego, że i tego wieczoru do Michałowa zjechały prawdziwe tłumy widzów z całego województwa.

Prymacka Biesieda to impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie. - Od lat do Michałowa na Prymacką Biesiedę przyjeżdżają tysiące ludzi, za co im dziękuję. Na naszej scenie występowały najlepsze zespoły z Polski i Białorusi. Ale nie tylko – bo od lat na scenie możemy podziwiać także zespoły z naszej gminy. To efekt wielu lat pracy z naszą młodzieżą. Pamiętam, że kiedy w 2002 roku obejmowałem urząd wójta nie mieliśmy ani jednego takiego zespołu. A dzisiaj Michałowo poza Bielskiem Podlaskim, Hajnówką i Białymstokiem jest jednym z głównych ośrodków białoruskich w naszym regionie – mówił na początku imprezy Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. - Dzisiaj ze względów politycznych zespoły z Białorusi nie mogą być z nami obecne. A przecież kultura powinna być ponad podziałami. Dlatego my postanowiliśmy zaprosić ich inaczej – będą z nami obecni za pośrednictwem połączeń na telebimie.