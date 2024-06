Przegląd prasy (1.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych.

📢 Sprzęt RTV z PRL-u? To chciał mieć każdy z nas! Takie były najlepsze urządzenia z czasów PRL-u W epoce PRL-u dopiero zaczęły pojawiać się pierwsze produkty oparte na licencji zachodniej. Nie brakuje jednak sprzętu, który oryginalnie pojawił się właśnie u nas. Najlepsze urządzenia z PRL-u bez wątpienia były też trudno dostępne. Za czym ustawiali się ludzie w kolejkach? Na czym najbardziej im zależało? Sprawdź!

📢 Rolnik szuka żony. Wycieczka Klaudii i Walentyna. Para odwiedziła innego uczestnika dziewiątej edycji programu Chociaż od dziewiątej edycji Rolnik szuka żony minęły już dwa lata to bohaterowie tej serii wciąż wzbudzają zainteresowanie internautów. Klaudia i Walentyn ostatnio w mediach społecznościowych pochwalili się wycieczką w góry. Zobaczcie kogo odwiedzili po drodze.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Coraz bliżej powstania hali widowisko-sportowej w Białymstoku. Zobacz jak ma wyglądać obiekt Powstanie hali widowiskowo-sportowej coraz bliżej. Po latach blokowania tej inwestycji zmiana władzy po jesiennych wyborach w 2023 r. przyczyniła się do przełamania impasu. Dziś (31 maja) Miasto otrzymało pozwolenie na budowę tego obiektu w Białymstoku.

📢 Narkotyki w Bielsku Podlaskim. Mundurowi znaleźli nielegalne środki w mieszkaniu 42-latka. Myśleli, że jadą mu na ratunek Policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Funkcjonariuszy zaalarmowała córka 42-letniego mieszkańca Bielska Podlaskiego, który wcześniej skarżył się na złe samopoczucie, a potem nie odbierał telefonu. Okazało się, że mężczyzna jest cały i zdrowy. W jego mieszkaniu znaleziono jednak amfetaminę i mefedron. W efekcie akcja ratunkowe skończyła się zarzutami za posiadanie środków odurzających. 📢 Miejski Dzień Dziecka w Łomży. Trzy dni atrakcji. Zobacz, co się będzie działo Miasto Łomża, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, Akademia Łomżyńska oraz Fundacja „L” organizują Miejski Dzień Dziecka w Łomży. Na dzieci czekają trzy dni pełne atrakcji. Będzie można je spotkać Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma, Strefie Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA oraz Akademii Łomżyńskiej, a także na Starym Rynku.

📢 Rolnicy.Podlasie. Andrzej i Agro Mati sieją kukurydzę w Plutyczach. Super maszyny, ale załadunek ziarna to nie taka łatwa sprawa Rolnicy.Podlasie. Andrzej z Plutycz nie próżnuje i wziął się do pracy. Ale nie sam. Tym razem w sianiu kukurydzy pomagał mu Mateusz. W najnowszym odcinku "Gienek i Andrzej Plutycze" na kanale You Tube jesteśmy świadkami jak słynny rolnik zmaga się z załadunkiem ziarna i obsługą siewnika. Za to lepiej mu idzie operowanie ładowarką. Ale kukurydza sama się nie zasieje. Agroi Mati i Andrzej mają do obsiania hektary pola. Sami zobaczcie. 📢 Piękne panie kibicują Jagiellonii Białystok. Zobacz jak kibicki Jagi dopingują swoją drużynę Na trybunach piłkarskich stadionów coraz częściej pojawiają się przedstawicielki płci pięknej. Kobiety, bez wątpienia, dodają kolorytu sportowym rozgrywkom. Podobne tendencje panują na obiekcie Jagiellonii Białystok. Zobacz jak dopingują kibicki Jagi!

📢 Uwaga! Sklepy wycofują tę mąkę ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 30 maja 2024 roku informują o mące z ziarna ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików. 📢 Do burmistrza Czyżewa wpłyną wniosek o referendum w sprawie budowy obwodnicy Czyżewa. Mają się odbyć konsultacje w tej sprawie Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Czyżewie burmistrz Franciszek Kuczewski poinformował, że do urzędu wpłynął wniosek o referendum w sprawie budowy obwodnicy Czyżewa. Przez miasto przechodzi Droga Krajowa nr 63. Pod wnioskiem podpisało się ponad 500 mieszkańców gminy. Mają się odbyć konsultacje w tej sprawie.

📢 Boże Ciało. Ulicami Hajnówki przeszła uroczysta procesja Tradycyjnie w Boże Ciało ulicami Hajnówki przeszli wierni Kościoła Katolickiego. Trasa jak co roku wiodła od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do kościoła pw. Świętych Cyryla i Metodego. Na trasie ustawione były cztery ołtarze, przy których modlono się i słuchano fragmentów Ewangelii.

📢 Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Zobacz, które tereny obejmie Przy granicy z Białorusią powstanie rozległa strefa buforowa. Rząd przygotował rozporządzenie, które wprowadza zakaz przebywania w 27 miejscach w województwie podlaskim. Zakaz ma być wprowadzony od 4 czerwca na 90 dni. 📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku. 📢 Charytatywny mecz w Białymstoku. W akcji kapitan Jagi Taras Romanczuk i jej legendy. Nie można przegapić takiej imprezy Wielki Naszpikowany Festwial - to nazwa charytatywnej imprezy, której areną 31 maja będą obiekty stadionu miejskiego w Białymstoku. Głównym punktem festynu będzie Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani, ale atrakcji będzie znacznie więcej. Można na przykład zrobić zdjęcie z pucharem, który Jaga zdobyła za mistrzostwo Polski.

📢 Nowa świetlica i garaż dla OSP w gminie Wyszki W Niewinie Borowym (gmina Wyszki) uroczyście otwarto nowy obiekt aktywności lokalnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich 📢 Kradzież samochodu w Augustowie. Właściciel zostawił otwarte auto z kluczykami. Podejrzani złodzieje i paser zatrzymani Augustowscy policjanci zatrzymali 20-latka i 17-latka podejrzanych o kradzież samochodu. W ręce mundurowych wpadł także trzeci mężczyzna, który pomógł w ukryciu auta i odpowie za paserstwo. Wszystkim grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Te nazwiska w województwie podlaskim są najpopularniejsze. Sprawdź, ile osób w regionie nazywa się tak jak Ty Oto lista najpopularniejszych, najczęściej występujących nazwisk w województwie podlaskim. Zobacz, czy na liście znajduje się też Twoje. 📢 Piramida w Rapie to atrakcja turystyczna w regionie. Kształtem przypomina starożytne egipskie piramidy Piramida w Rapie (pow. gołdapski) to szczególne miejsce. Jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również świadkiem historii tego regionu. Przed zniszczeniem tę niezwykłą budowlę uratowali leśnicy z Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

📢 W Puszczy Białowieskiej uchwycono szakala złocistego. Zwierzęta przez m.in. zmiany klimatyczne migrują na północ Fotopułapka Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk uchwyciła w Puszczy Białowieskiej szakala złocistego. Pierwsze szakale w Polsce zaobserwowano w 2015 roku. Zwierzęta w wyniku m.in. zmian klimatycznych migrują na północ. Jest to pierwszy osobnik sfotografowany w Puszczy Białowieskiej.

📢 Miejsca w Podlaskiem, które są idealne na wycieczkę w weekend. Pomysły na spacery, wycieczki rowerowe i samochodowe Początek czerwca to świetny czas na spacer, wycieczkę rowerową lub samochodową. Przedstawiamy wyjątkowe miejsca w Podlaskiem, które warto odwiedzić w długi weekend. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Dyrektorzy i dyrektorki podlaskich LO. Zobacz kto zarządza liceami ogólnokształcącymi w naszym regionie W województwie podlaskim funkcjonuje około pół setki liceów ogólnokształcących, lwia część znajduje się oczywiście w stolicy Podlasia. Większość to samodzielne placówki, ale są i takie, które funkcjonują w ramach zespołów szkół. Postanowiliśmy sprawdzić kto obecnie jest dyrektorką lub dyrektorem w LO mających swoją siedzibę poza Białymstokiem. Większość to kobiety, sprawdź! 📢 Piękny koncert chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Posłuchaj śpiewu świetnego Chóru Parafii Narodzenia Bogurodzicy (część 2) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wspaniały koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Wśród artystów zaprezentował się miejscowy chór z parafii Narodzenia NMP, laureat 2.nagrody Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem.

📢 Najsłynniejsze uzdrowiska w PRL. Ciechocinek, Krynica i inne kurorty na archiwalnych zdjęciach W naszym kraju uzdrowiska mają swoją długą tradycję. Polacy chętnie korzystają z takich miejsc. Uzdrowiska inaczej zwane kurortami to miejsca urokliwe, atrakcyjnie ulokowane. Zobacz jak uzdrowiska wyglądały kiedyś. Archiwalne fotografie cofają nas do wczesnych lat PRL-u. 📢 Jaką hortensję wybrać do ogrodu? Zachwycają tak samo, ale mają różne wymagania. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tych krzewach Hortensje to rośliny, których piękno nigdy nie przestaje zachwycać. Dzięki temu, że kwitną od wczesnego lata do późnej jesieni, stanowią wyjątkową ozdobę ogrodu. Hortensja jednak hortensji nierówna – poszczególne gatunki potrafią mocno różnić się wymaganiami dotyczącymi m.in. nasłonecznienia, przycinania oraz odporności na mróz. Kiedy warto postawić na hortensje ogrodowe, a kiedy na bukietowe lub krzewiaste? Sprawdź, jakie warunki trzeba zapewnić tym urodziwym roślinom oraz jak prawidłowo o nie dbać.

📢 Rezerwat przyrody Krzemianka. Nareszcie! Popularna kładka otwarta ponownie po wielkim remoncie Remont trwał długo, ale w końcu położona pod Białymstokiem kładka została udostępniona do zwiedzania. To niezwykłe miejsce. 📢 Gdzie w Podlaskiem kupić tabletkę „dzień po”? Zobacz listę aptek z adresami Rozpoczął się pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia dzięki, któremu można otrzymać od farmaceuty receptę na antykoncepcję awaryjną. W województwie podlaskim w programie uczestniczy już kilkanaście aptek. Zobacz gdzie w Podlaskiem można kupić tabletkę "dzień po". 📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Najbardziej nietypowe nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę! 📢 Brak opadów doskwiera rolnikom. Najgorzej ucierpiały zboża ozime i jare. Suszę rolniczą stwierdzono w 14 województwach Skąpe opady stanowią problem dla rolników. Wskazują, że problem z suszą staje się coraz poważniejszy. Pojawił się pierwszy w tym roku raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który wskazuje, że problem suszy dotyka 14 województw. Najgorsza sytuacja jest w województwach lubelskim, łódzkim oraz dolnośląskim.

📢 Ukryte w Puszczy Białowieskiej miejsce mocy może stać się Cudem Polski 2024 Jednych napawa lękiem, dla innych to po prostu atrakcja turystyczna. Z pewnością ma niesamowitą atmosferę. Zapraszamy na wycieczkę do tego niezwykłego miejsca, które wkrótce może zostać wyróżnione w konkursie. 📢 Dzień Matki z uśmiechem! Oto najlepsze memy na święto mam. Mama ma zawsze rację Tego święta nie możemy przegapić. 26 maja to niezwykle ważny dzień dla wszystkich mam. W tym roku wypada w niedzielę. To właśnie w Dzień Matki najmocniej musimy dać im odczuć, że o nich pamiętamy i doceniamy ich wysiłek. Zobacz najlepsze memy, śmieszne obrazki i anegdotki o mamusiach. 📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Donald Tusk w Białymstoku. W operze spotkał się z mieszkańcami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) w Białymstoku premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Kultowe samochody ciężarowe na sprzedaż. Sprawdź ile trzeba zapłacić za Stary, Jelcze czy Kamazy Stary, Jelcze, Kamazy to samochody ciężarowe, które były ważnym elementem polskiej motoryzacji. Przyczyniały się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i transportu. Są one również często wspominane z sentymentem przez entuzjastów motoryzacji w Polsce. Zobacz, ile obecnie trzeba za nie zapłacić.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Opuszczone miejsca w województwie podlaskim. Stare dwory, wielkie fabryki i zapomniany szpital. Tu można najeść się strachu! Każdy opuszczony budynek opowiada inną historię i każdą z nich warto poznać. W województwie podlaskim nie brakuje klimatycznych miejsc. Jedni uwielbiają stare chaty, inni tajemnicze miejsca mocy a niektórzy cenią podlaskie bagna, które skrywają niejedną tajemnicę.

📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia. 📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek! 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców.

📢 Paulina Wykowska z Łomży to I Wicemiss Polonia Województwa Podlaskiego 2024. Zobacz prywatne zdjęcia ślicznej Podlasianki! 16 marca podczas gali w Filharmonii Kameralnej w Łomży poznaliśmy najpiękniejsze dziewczyny z województwa podlaskiego. Tytuł Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2024 otrzymała 21-letnia Julia Jakubiak z Łomży. Na drugi stopniu podium z tytułem I wicemiss zameldowała się z kolei zjawiskowa Paulina Wykowska. 📢 Domy gwiazd disco polo z woj. podlaskiego. Tak mieszkają Zenek Martyniuk, Radek Liszewski i Magda Narożna. Te posiadłości robią wrażenie Województwo podlaskie to idealne miejsce na budowę wymarzonego domu. Łatwo tu o kontakt z przyrodą i nietrudno znaleźć działki z dala od szosy, które gwarantują prywatność. Nic dziwnego, że właśnie tutaj swoje domy wbudowały największe gwiazdy disco polo. Wybraliśmy dla was trzy nieruchomości, które robią największe wrażenie. Zobaczcie jak mieszka Zenek Martyniuk z zespołu Akcent, Radek Liszewski z zespołu Weekend i Magda Narożna z zespołu „Piękni i Młodzi”. Te wnętrza i ogrody trzeba zobaczyć!

📢 Tu wszystko się zaczęło. Rodzinna wieś Zenka Martyniuka słynie z cudownego źródełka Gredele były słynne w okolicy na długo zanim przyszedł tu na świat wokalista zespołu Akcent. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób i na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. Wciąż mieszka mieszka tu mama i starsza siostra Zenka. 📢 Tak wyglądają dziś kultowe miejsca z filmu "U Pana Boga za piecem". Poznaj szlak turystyczny legendarnej komedii Film "U Pana Boga za piecem" wpisał się złotymi głoskami w historii polskiej kinematografii. Film z 1998 roku zna prawie każdy, choć nie każdy wie, że sceny do legendarnej komedii kręcone były w Sokółce, Tykocinie, Supraślu, Białymstoku, Janowie, Królowym Moście i starej szosie z Białegostoku do Bobrownik. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na dzień dzisiejszy wyglądają kultowe miejsca filmu w reżyserii Jacka Bromskiego.

📢 Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży. Dalszy ciąg karuzeli stanowisk w podlaskim garnizonie Mł. insp. Adam Chodziutko, dotychczasowy I zastępca Komendanta Miejskiego w Białymstoku, będzie teraz pełnić obowiązki szefa komendy w Łomży. 15 lutego odbyła się uroczystość związana z przejęciem stanowiska. Wcześniej tego samego dnia, oficjalne pożegnanie ze starą jednostką. 📢 Ile za występ biorą największe gwiazdy polskiej sceny Stand-Up? Lotek, Pacześ, Pazura, Ruciński, Grabowski, Halama, Bałtroczyk, Żak i Barciś Coraz bardziej popularni, zawsze śmieszni. Gaże za występ najpopularniejszych komików tworzących stand-up w Polsce osiągają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za kilkunastominutowy występ. Sprawdź ceny za jakie można wynająć najbardziej znanych stand-uperów w naszym kraju. Na liście najbardziej popularni, jak chociażby Łukasz "Lotek" Lodkowski, Rafał Pacześ, czy Cezary Pazura.

📢 Budowa drogi ekspresowej S19. Odcinek Boćki-Malewice. Prace trwają od października. To fragment trasy Via Carpatia w woj.podlaskim Wymiana gruntów, wzmacnianie podłoża, wykonanie wykopów - takie między innymi prace prowadzono podczas budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Boćki-Malewice. Roboty ruszyły w październiku, a ich zaawansowanie w branży drogowej wynosi 1,6 proc. To kolejny podlaski fragment trasy Via Carpatia.

📢 Sławni ludzie z województwa podlaskiego. Znasz ich wszystkich? Małaszyński, Skorupko, Bagiński i wielu innych Województwo podlaskie posiada wiele sławnych osobistości, które zyskały rozpoznawalność na całym świecie. Nasz region reprezentuje chociażby dziewczyna Bonda, reżyser Wiedźmina i wykonawcy muzyki disco-polo. Znasz ich wszystkich? 📢 Rolnik szuka żony. Cicha, malownicza, niewielka wieś na Podlasiu. Tak mieszkają Klaudia i Walentyn z dziewiątej edycji programu Dom na podlaskiej wsi - to marzenie wielu osób w Polsce. Wielu chciałoby mieszkać w spokojnej, malowniczej i wciąż jeszcze z czystym powietrzem okolicy. W takiej właśnie scenerii mieszkają Klaudia i Walentyn, którzy poznali się w programie Rolnik szuka żony 9.

📢 "Sekta" ks. Michała Markiewicza buduje świątynię! Imponująca budowla w Łoknicy nabiera kształtów. Zobacz jak wygląda Klika lat temu głośna była sprawa prawosławnego ks. Michała Markiewicza, który został zawieszony przez metropolitę Sawę. Otrzymał też zakaz sprawowania liturgii i noszenia szat liturgicznych. Duchowny miał wielokrotnie występować przeciw hierarchom polskiej Cerkwi, a wręcz zarzucać im łamanie kanonów cerkiewnych. Mimo to ksiądz miał i ma swoich zwolenników, "sekta" buduje właśnie swoją świątynię! 📢 Ceny w regionie ponad 20 lat temu. Nie do uwierzenia! Za 10 zł można było kupić jedzenie na kilka dni! W 2000 roku za 10 złotych można było kupić naprawdę sporo. A pamiętacie np. ile kosztował polonez? Aż się łezka w oku kręci! Pamiętajmy jednak, że zarobki również były dwie dekady temu znacznie niższe.

📢 Operacje plastyczne z piekła rodem. Przemiany godne horrorów, a piękno to pojęcie względne Operacje plastyczne, w większości przypadków, mają na celu poprawienie wyglądu, samopoczucia i pewności siebie. Jednak w tym przypadku to prawdziwe operacje plastyczne z piekła rodem, gdzie piękno to pojęcie względne. Zobacz wizualne przemiany godne najstraszniejszych horrorów. Galeria zdjęć skrywa niesamowity zbiór nieudanych ingerencji lekarzy.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą. 📢 Najlepsze restauracje w województwie podlaskim - TOP 20. Te lokale wybrali klienci! Aktualny ranking 2023 W województwie podlaskim mamy mnóstwo wspaniałych restauracji. W naszym regionie znajdziemy bez problemu zarówno lokale z lokalnymi potrawami, jak i np z sushi. Prezentujemy najnowszy ranking restauracji w województwie podlaskim według portalu TripAdvisor.com. Jest to najpopularniejszy portal turystyczny na świecie. Jego użytkownicy oceniają tam m. in restauracje i na podstawie ich recenzji tworzony jest ciągle aktualizowany ranking. Oto najlepsze podlaskie restauracje w styczniu 2023 roku.

📢 Caritas Diecezji Ełckiej otworzył nowy Dom Pomocy Społecznej Misericordia II Caritas Diecezji Ełckiej otworzył nowy Dom Pomocy Społecznej Misericordia II. Jest on połączony z już istniejącym budynkiem DPS Misericordia I. Uroczyste poświęcenie odbyło się w niedzielę. 📢 Najtańsze domy na sprzedaż w woj. podlaskim położone w malowniczej okolicy. Ciekawe oferty do 135 tys. zł [04.08.2022] Okazuje się, że wcale nie trzeba być bogaczem by kupić dom w malowniczej okolicy w województwie podlaskim. Oczywiście wiele z nich wymaga remontu, czasem rezygnacji z oczywistych dla żyjących w mieście osób udogodnień, ale niezwykła okolica wynagradza wszelkie niewygody. Zdaniem analityków ceny nieruchomości powoli zaczynają spadać, zobacz czy któraś z ofert nie okaże się dla ciebie wyjątkową okazją.

📢 Dzieciństwo kiedyś. Pamiętacie je jeszcze? Dziś Dzień Dziecka! Archiwalne zdjęcia dzieci wzbudzają nostalgię Wszyscy nienawidziliśmy leżakowania, a dzisiaj za nim tęsknimy. Jak wyglądało dzieciństwo kiedyś? Przygotowaliśmy dla was galerię archiwalnych zdjęć z dziecięcej codzienności. Niektórym z was na pewno zakręci się łezka w oku! Pamiętacie takie dzieciństwo?

📢 MEMY na Dzień Dziecka 2021. Najlepsze i najnowsze śmieszne obrazki i zdjęcia na Dzień Dziecka Zobacz memy na Dzień Dziecka 2021. Najlepsze i najnowsze śmieszne obrazki i zdjęcia na Dzień Dziecka. Memy na Dzień Dziecka 2021. Pierwszego czerwca swoje święto obchodzą wszystkie dzieci. W internecie jak zwykle roi się od memów o najmłodszych i ich święcie. Internauci jak zwykle nie zawiedli i przyszykowali porcję zabawnych obrazków. Zobaczcie najlepsze memy na dzień dziecka! Pamiętając o wszystkich dzieciach i śmiejąc się razem z nimi składamy wszystkim milusińskim najserdeczniejsze życzenia!

📢 Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka 2021. Krótkie wierszyki, SMS, Messenger. Złóż na Dzień Dziecka życzenia swoim pociechom [1.06.2021] Życzenia na Dzień Dziecka to coś, od czego powinniśmy zacząć dzień 1 czerwca. To najlepszy sposób, by wyrazić swoje uczucia do naszych pociech. Dzień Dziecka 2021 to święto wszystkich dzieci, dlatego pamiętajmy zarówno o tych najmłodszych, jak i tych trochę starszych. Życzenia na Dzień Dziecka od swoich rodziców z pewnością ucieszą każde dziecko, – małe i duże. Mamy propozycję życzeń na Dzień Dziecka, z których możesz skorzystać, wysyłając w formie SMS, e-mail, poprzez aplikację Messenger, ale też na tradycyjnej kartce. Skorzystaj z naszych podpowiedzi!

📢 Najlepsze MEMY o rowerach i rowerzystach czyli rowerowy zawrót głowy Przygotowaliśmy najśmieszniejsze memy o rowerzystach i rowerach. Zobaczcie jak widzą ich Internauci. 📢 Nie uwierzysz, że to wciąż te same osoby! Makijaż robi ogromną różnicę. Zdjęcia przed i po robią kolosalne wrażenie Jak zmienić swój wygląd? Nie trzeba wcale ogromnych pieniędzy, wielu miesięcy i kilkunastu operacji plastycznych. Wystarczy bowiem dobry makijaż, by zmienić się nie do poznania i wypięknieć. A to zaledwie kwestia dobrych umiejętności i kilkudziesięciu minut! Zobacz zdjęcia przed i po, które potwierdzają, że każda kobieta jest piękna! 📢 Koniec XX wieku. Pełne hale, sukcesy i mecze Jagiellonii na Jurowieckiej Mecz Polska - Finlandia rozegrany 26 maja 1983 roku na stadionie Gwardii w Białymstoku. Na trybunach komplet widzów. Jeszcze więcej będzie przychodzić na mecze Jagiellonii, ale to będzie za kilka lat. Jak wyglądał białostocki sport pod koniec XX wieku, w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych? Zapraszamy do podróży w przeszłość, a to wszystko dzięki archiwalnym zdjęciom naszych redakcyjnych fotoreporterów.

