Przegląd prasy 13.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Wyjątkowy czas Podlaskich Tatarów. Wyznawcy islamu rozpoczęli miesięczny post - ramadan W niedzielę (10.03) wieczorem rozpoczął się najważniejszy muzułmański post - ramadan. Potrwa on 30 dni, a rozpoczyna się w dziewiątym miesiącu - w oparciu o fazy księżyca - roku muzułmańskiego. Wyznawcy islamu od wschodu do zachodu słońca mają powstrzymać się od jedzenia, picia i rozrywek. Podlasie słynie m.in. z tego, że zamieszkują tu od setek lat Tatarzy, którzy mimo asymilacji zachowali tradycyjną religię - islam.

📢 Parlamentarzyści PiS apelują do rządu o rozwiązanie problemów rolników i zarzucają nieudolność. Wiceminister odpiera zarzuty O aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz pomocy dla branży mówili we wtorek w Zambrowie oraz Białymstoku parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. -Apelujemy do rządu o wprowadzenia takich zmian, aby poprawić sytuację polskiego rolnictwa oraz zablokować Zielony Ład, który jest szkodliwy dla wszystkich - mówił na konferencji senator Marek Komorowski (PiS). Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski (PSL) z kolei podkreśla, że obecna sytuacja w rolnictwie, to efekt 8 lat rządów PiS.

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Groźny wypadek w gminie Drohiczyn. Zderzenie Volkswagena z Fordem. Trzy osoby przetransportowane do szpitala, w tym 5-letnie dziecko W gminie Drohiczyn na drodze krajowej nr 62 między Zajęcznikami a Drohiczynem doszło zeszłej niedzieli do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. W wyniku wypadku dwóch samochodów osobowych do szpitala zostały przetransportowane trzy osoby, w tym małe dziecko.

📢 Czy w Wysokiem Mazowieckiem powstanie zalew? Dokumentacja techniczna na ukończeniu Dobiega końca opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem. Zalew miałby powstać przy ulicy Trakt Suraski. Projekt zakłada powstanie m.in. zalewu, skate parku, wake parku, ciągów pieszo-rowerowych, plaży. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2025-2027. 📢 Urząd Marszałkowski wsparł suwalskich siatkarzy i badmintonistów Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego podpisał we wtorek (12 marca) umowy z klubem Ślepsk Malow Suwałki oraz Suwalskim Klubem Badmintona na finansowe wsparcie. Siatkarze otrzymali 2 mln zł, a badmintoniści 100 tys. zł. 📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 Najlepsze ciasta na Wielkanoc. 25 przepisów na wyśmienite wypieki, które będą hitem na świątecznym stole. Musisz spróbować Zebrałyśmy dla ciebie 25 przepisów na najlepsze ciasta na Wielkanoc. Jeśli szukasz pomysłu na pyszne wypieki, skorzystaj z naszych podpowiedzi. W zestawieniu znajduje się m.in. mazurek kajmakowy, sernik krakowski i babka marmurkowa. Nie zabraknie także tradycyjnej paschy i wyśmienitych ciast z kremem. Zobacz zdjęcia i wypróbuj nasze przepisy na wielkanocne ciasta. 📢 Jechał na podwójnym gazie. Nie wyrobił się na łuku i uderzył w płot. Miał prawie 1,5 promila Nietrzeźwy kierowca spowodował kolizję. 44-latek miał 1,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie kolizji drogowej.

📢 Niespokojnie na granicy. Grupa cudzoziemców próbowała przedostać się do Polski, inne atakowały pograniczników Podczas ostatniego weekendu (08.03-10.03.2024 r.) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 129 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Kilkukrotnie polskie służby zostały zaatakowane.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 12.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Oszustwo w sieci. Suwalczanka chciała zarobić. Zanim zorientowała się, że "pracodawca" to przestępca, straciła ponad 200 tys. zł Kobieta chciała dorobić. Szukając pracy przez internet, otrzymała ofertę. Miała oceniać produkty online. By dalej zarabiać w kryptowalucie, musiała doładowywać swoje konto na wskazanej platformie. Tak suwalczanka wpadła w sieć oszustów. Straciła 210 tysięcy złotych.

📢 Suwałki. 42-latek zaatakował drzwi byłej partnerki kijem bejsbolowym Suwalczanin usłyszał zarzut zniszczenia mienia w warunkach recydywy. Za uszkodzenie mienia kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności, ale w warunkach recydywy może być ona zwiększona o połowę.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni. 📢 Polityka. Podczas śniadania prasowego marszałek zapowiedział, co zrobi, jeśli w wyborach PiS zdobędzie większość w sejmiku W poniedziałek (11.03) rano marszałek województwa podlaskiego spotkał się z mediami na śniadaniu prasowym. Przedstawił dziennikarzom program „Ambitne Podlaskie 2024-2029”, czyli plan działań przyszłego zarządu w nowej kadencji samorządu województwa podlaskiego.

📢 Mapa bólu głowy. Co oznacza ból głowy w danym miejscu? Naucz się rozpoznawać rodzaje bólu głowy po ich umiejscowieniu Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości, z jakimi przychodzi mierzyć się ludziom w każdym wieku. Migrena, ból klasterowy, napięciowy czy zatokowy – wszystkie potrafią skutecznie utrudnić codzienne funkcjonowanie. Jak rozpoznać przyczynę bólu głowy? Jego umiejscowienie może być w tym pomocne. Zobacz, z jakiego powodu pojawia się ból z tyłu lub przodu głowy, a co przyczynia się do występowania bólu za okiem.

📢 Mieszkańcy Podlasia i Suwalszczyzny na zdjęciach sprzed lat. Poznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia Ponad 20 lat temu ubieraliśmy się trochę inaczej a i krajobraz wokół nas jakby trochę się zmienił. Pamiętacie te czasy? Jeśli nie, te zdjęcia z pewnością skłonią was do wielu wspomnień.

📢 Chłodna kąpiel na Dzień Kobiet, czyli Suwalskie Morsy w akcji. Zobacz, w jakich przebraniach panie weszły do lodowatej wody Chłodną kąpielą morsy z Suwałk uczciły Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny. Suwalskie Morsy, jak zawsze, do wody weszły w oryginalnych strojach. Tego dnia mieli także gości. 📢 Najlepsze przystawki na Wielkanoc 2024. Tymi daniami możesz zacząć śniadanie wielkanocne. Szybkie, smaczne i dla całej rodziny Na Wielkanoc podajemy nie tylko żurek lub barszcz biały, białą kiełbasę i serniki na deser. Podczas śniadania wielkanocnego warto przygotować szereg kolorowych przystawek, które podkreślą wiosenny charakter święta. Zebraliśmy najlepsze przepisy na sałatki, jajka faszerowane i domowe pasztety. Wybieraj spośród 9 sprawdzonych propozycji. 📢 Hajnówka. Karolina Gryciuk z hajnowskich mażoretek została Kobietą XXI wieku Karolina Gryciuk, pełniąca funkcję kierowniczki zespołu Mażoretek w Hajnowskim Domu Kultury, została wyróżniona w konkursie Polka XXI wieku. Konkurs ten skupia się na kobietach, które osiągają sukcesy w biznesie, nauce, kulturze oraz działalności społecznej. W czasie gali 8 marca w Warszawie pani Karolina odebrała nagrodę przyznana przez Fundację Projekt Pl.

📢 Tak wygląda Skit w Odrynkach z lotu ptaka. Podlaska pustelnia na tle wiosennego rozlewiska Narwi. Magia Podlasia w pełnej krasie Skit w Odrynkach to bez wątpienia jedno z magicznych miejsc na Podlasiu. Prawosławna pustelnia założona w 2009 roku przez archimandrytę Gabriela to miejsce odwiedzane przez ludzi nie tylko z powodów religijnych. Jego piękne położenie i niezwykłe widoki na okolicę przyciągają turystów z całego kraju.

📢 Pożar w Bielsku Podlaskim. Policjant na wolnym wyprowadził nastolatki z płonącego domu. Każdy policjant wie, że bez względu na to czy jest na służbie czy ma czas wolny, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego najważniejsza jest właściwa i szybka reakcja. W takiej sytuacji znalazł się funkcjonariusz z bielskiej drogówki. Będący na wolnym policjant zauważył dym wydobywający się z domu sąsiadów. Mundurowy natychmiast wbiegł do środka i ewakuował będące w domu dwie nastolatki. Następnie wrócił, aby gasić pożar. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przybyli na miejsce strażacy ugasili pożar.

📢 W Knyszynie powstaje duży zbiornik wodny i tereny rekreacyjne. Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku Nowe miejsce do rekreacji na mapie naszego regionu powstaje w Knyszynie. Budowany jest tam zbiornik wodny, na środku którego zostanie usypana wyspa. Poprowadzi do niej oświetlona ścieżka i pomost. Prace mają zakończyć się w grudni tego roku. 📢 Fryzury, które odmłodzą twój wygląd. W nich w lustrze zobaczysz siebie sprzed lat. Bądź piękna i pewna siebie po 40. Oto kilka propozycji Fryzury odmładzające to nie tylko odpowiednie cięcie i stylizacja włosów, ale także umiejętnie dobranie ich do wieku i kształtu twarzy. Tylko wtedy subtelnie odmienisz wygląd i nadasz mu młodzieńczego blask. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting.

📢 11 najlepszych atrakcji turystycznych Europy. Te miejsca najbardziej warto zobaczyć w czasie wakacji czy urlopu Powstał ranking najlepszych atrakcji turystycznych na świecie. W zestawieniu króluje Europa. Jej najlepsze atrakcje wcale nie są oczywiste, a zdobywca pierwszego miejsca może was zupełnie zaskoczyć. Przekonajcie się, które atrakcje w Europie najbardziej warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek, urlopów czy wakacji 2024.

📢 Szyling to nowy funkcjonariusz policji. Od kilku dni służy w Augustowie. I to bez kagańca Do augustowskiej jednostki Policji dołączył nowy czworonożny funkcjonariusz. Wabi się Szyling. Jego opiekunem jest sierżant Adrian Ziarko. Policjant i jego czworonożny przyjaciel ukończyli właśnie specjalne szkolenie i od kilku dni można ich spotkać na ulicach miasta. 📢 IV liga. Wigry Suwałki pokazały siłę, niespodzianka w meczu KS Grabówka - Wissa (zdjęcia) Bardzo mocno rundę wiosenną IV ligi otworzyły Wigry Suwałki. Kandydat do awansu pokonał u siebie MOSP Białystok 5:0, potwierdzając duże aspiracje. Były też jednak mecze znacznie bardziej zacięte i niespodzianka. Za taką uznać należy remis w 1:1 w starciu KS Grabówka - Wissa Szczuczyn.

📢 Wypadek na DK19. Zderzyły się dwie osobówki. Trzy osoby trafiły do szpitala Wieczorem (9.03) na trasie Sokółka-Białystok doszło do zderzenie dwóch osobówek. Najprawdopodobniej kierowca bmw wykonywał manewr wyprzedzania. Do szpitala trafili pasażerowie i kierowcy obu aut. 📢 Wielkanocny wianek na drzwi i okno. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna świąteczna dekoracja DIY domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wieniec DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę. 📢 Wspólne patrole policji i straży leśnej. Ruszyła akcja "Wieniec" Poszukiwanie zrzutów staje się coraz bardziej popularne. Nie ma w tym nic nagannego, o ile zbieracze nie naruszają obowiązujących w lasach zasad, a przede wszystkim nie płoszą zwierząt. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Czerwony Dwór przeprowadzili wspólne działania pod nazwą ,,Wieniec”.

📢 Użyj tego zamiast chleba. Z zamiennikami pieczywa schudniesz ze smakiem i bez wyrzeczeń. Zobacz pomysły i zacznij już dziś Chudnięcie bez wysiłku to nie problem, wystarczy ograniczyć węglowodany, a na pewno wyrzucić z diety chleb i bułki. Ta zasada działa nie tylko na diecie keto, paleo czy niskowęglowodanowej. Zamiast pieczywa masz wyboru najróżniejsze zamienniki – zobacz, co jeść. 📢 Najpiękniejsze rolniczki z Podlasia pracują nawet w Dzień Kobiet! Zobacz piękną stronę wsi! Te dziewczyny pracy się nie boją! Wbrew obiegowym opiniom są w Polsce dziewczyny, które się pracy na roli nie boją. Piękne rolniczki pracują ze zwierzętami i na polach. Zdecydowanie nie boją się ubrudzić. Zobacz piękniejszą stronę polskiej wsi.

📢 Kobiety w podlaskim biznesie. Właścicielki i szefowe naszych znanych firm. One odniosły sukces w regionie W Podlaskiem nie brakuje przedsiębiorczych kobiet. Są bardzo zdolne, konsekwentne i utalentowane i potrafiły przekuć swój talent i pomysł na biznes w sukces. Prezentujemy więc panie, które kierują różnymi firmami w regionie i robią to nad wyraz dobrze. Nic więc dziwnego, że zdobywają liczne nagrody, m.in. w Złotej Setce Podlaskiego, czyli najważniejszym rankingu gospodarczym w regionie, który od 20. lat organizuje redakcja "Kuriera Porannego".

📢 Wyjątkowe podlaskie skanseny i muzea wsi, które warto odwiedzić na wiosnę. Zobacz jak tam pięknie! Skanseny w Polsce przeżywają renesans, stają się coraz częściej odwiedzane przez turystów. Parków etnograficznych potocznie nazywanych skansenami jest w Polsce całe mnóstwo, oczywiście nie inaczej jest również na Podlasiu. Oferta w naszym regionie jest naprawdę dość bogata i interesująca. Zobacz, gdzie można ciekawie spędzić wolny, wakacyjny czas nie odjeżdżając daleko od domu.

📢 Kiedyś potężne gospodarstwa, które pozostały tylko wspomnieniem. Zobacz, jak wyglądało życie w PGR-ach na archiwalnych zdjęciach W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. Zobacz archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Jakich fryzur unikać po 50. roku życia? Oto uczesania zakazane dla dojrzałych kobiet – one sprawią, że będziesz wyglądała staro Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Rozlewiska Biebrzy. W wiosennym słońcu przypominają Karaiby. Krajobrazy na bagnach zmieniają się codziennie Biebrza jest sercem Biebrzańskiego Parku Nardowego, rozlewa się na ogromne obszary rezerwatu. Na przełomie zimy i wiosny są bardzo trudno dostępne, ale też wtedy te miejsca są niezwykle zjawiskowe. Zmieniają się z tygodnia na tydzień, każdego dnia wyglądają inaczej. A kiedy świeci wiosenne słońce, błękit wód rozlewisk przypomina Karaiby 📢 Podlaska skarbówka sprzedaje auta i sprzęt rolniczy. Do kupienia m.in. kombajn zbożowy. Zobacz najnowsze przetargi i licytacje Podlaskie urzędy skarbowe od czasu do czasu wystawiają na sprzedaż atrakcyjne ruchomości w dobrych cenach. Wśród najnowszych przedmiotów wystawionych na sprzedaż nie brakuje samochodów, ale nowością jest m.in. sprzęt rolniczy w postaci kombajnu zbożowego. 📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Świeże pomysły na krótkie fryzury Nadchodzi wiosna, wszystko powoli budzi się do życia i pięknieje. Może czas na zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 TOP 20 najbiedniejszych gmin wiejskich w województwie podlaskim W tych gminach województwa podlaskiego wysokość dochodów per capita (czyli na głowę mieszkańca) jest najmniejsza.

📢 Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Ksiądz będzie bezwzględny. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV z Plutycz i Ranczo Laszki W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w powiecie hajnowskim. Uroczystości w Topile i w Narewce pod pomnikiem "Inki" Uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w powiecie hajnowskim rozpoczęły się od złożenia kwiatów i modlitwy przy grobie dwóch żołnierzy podziemia niepodległościowego znajdującym się w Topile. Natomiast w samo południe w Narewce w kościele parafialnym rozpoczęła się msza i uroczystości przy pomniku Danuty Siedzikówny “Inki” przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk.

📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Najniebezpieczniejsze miasta w Polsce? To tam dokonuje się najwięcej przestępstw. Trzy miasta z Podlaskiego w ścisłej czołówce! Zanim wyjedziemy do jakiegoś kraju czy miasta sprawdzamy w sieci czy dany kierunek jest bezpieczny. W mediach znajdziemy sporo rankingów dotyczących tej kwestii. My sprawdziliśmy w jakich polskich miastach odnotowuje się najwięcej przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Czy wysokie miejsca w tej klasyfikacji faktycznie sprawiają, że przebywanie w tych miejscowościach jest dla nas niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Marcelina Puchalska sama mieszka w puszczy. "Czuję się dumna z tego, że jestem leśniczką i myśliwą". Zobacz, jak żyje! Od zawsze marzyła o życiu z dala od cywilizacji, wśród drzew i zwierząt. Dlatego od pięciu lat mieszka samotnie w środku Puszczy Knyszyńskiej. Marcelina Puchalska na co dzień dba o las, a w wolnym czasie poluje. Jest jedną z trzech tysięcy kobiet - myśliwych w Polsce. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce zatańczyli poloneza i bawili się na studniówce Odliczanie stu dni do matury rozpoczęli wczoraj uczniowie pięciu klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Zgodnie z tradycją, bal rozpoczął się od Poloneza, który zatańczyły wybrane pary uczniów. Po oficjalnym rozpoczęciu balu, podziękowaniach i życzeniach, młodzież bawiła się w doskonałych nastrojach do rana. 📢 Najtańsze domy w Podlaskiem na sprzedaż. Niedrogie i w dobrym stanie. Zobacz atrakcyjne nieruchomości W tym tygodniu pod lupę wzięliśmy domy na sprzedaż w województwie podlaskim, które mimo niewysokiej ceny, są w całkiem dobrym stanie. Z pomocą portalu "otodom" znaleźliśmy kilkadziesiąt ofert domów na sprzedaż do 250 tysięcy złotych, spokojnie nadających się do zamieszkania od zaraz. Zobacz, gdzie znajdziesz interesujące nieruchomości na Podlasiu.

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Studniówka III Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Maturzyści zatańczyli piękne polonezy. Zobacz zabawę w Astorii! Uczniowie ostatnich klas III Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęli symboliczne odliczanie do matury. Na studniówce bawili się w piątek, 19 stycznia. Swój bal zorganizowali w Centrum Bankietowym Astoria. Młodzież zdecydowała się na dodatkowe atrakcje w postaci foto budki i czekoladowej fontanny.

📢 Studniówka 2024. W Suwałkach jako pierwsi poloneza zatańczyli maturzyści z Zespołu Szkół nr 6. Zobacz piękne kreacje i fantastyczną zabawę Poloneza czas zacząć! Ruszyły studniówki w Suwałkach. Jako pierwsi na swoim balu dojrzałości bawili się maturzyści z Zespołu Szkół nr 6. W piątkowy wieczór młodzież w pięknych sukniach i garniturach spotkała się w Centrum Bankietowym "Astoria". 📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Krótkie cięcia wyszczuplające. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Niezapomniane podlaskie dyskoteki sprzed lat. Co to były za imprezy! Niektórzy jechali przez pół województwa, by tylko pobawić się trochę na parkiecie. Słynne podlaskie dyskoteki przyciągały prawdziwe tłumy. Zobaczcie, jak wyglądała zabawa 20 lat temu. Nie ma już dziś takich dyskotek i nie ma już takich imprez. 📢 Podlaski Klub Morsów oficjalnie rozpoczął nowy sezon. Około 200 osób weszło do lodowatej wody. Zobacz zdjęcia Podlaski Klub Morsów w sobotę 18 listopada oficjalnie rozpoczął sezon 2023/2024. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wydarzenia masę atrakcji. Morsowania organizowane przez Podlaski Klub Morsów na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Wasilkowie.

📢 Legendarne Ursusy na sprzedaż. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za legendy polskiego rolnictwa W okresie PRL mechanizacja polskiego rolnictwa przyśpieszyła. Wówczas powstało wiele kultowych maszyn. Podstawą gospodarstw były Ursusy. Niektórzy nadal wykorzystują legendarne maszyny rolnicze do pracy. Obecnie osoby na ich widok wracają pamięcią do czasów dzieciństwa. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za ciągniki Ursus.

📢 Suwałki i Suwalszczyzna u schyłku PRL. Poznajecie te miejsca? Czas na chwilę wspomnień! 📢 Ogromne pieniądze na przyszkolne hale sportowe w Podlaskiem. Powstanie 14 zadaszonych boisk z programu Olimpia! Zobacz wizualizacje! W ramach pierwszego naboru do programu budowy przyszkolnych hal sportowych "Olimpia" minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 14 hal sportowych w województwie podlaskim. Nasz region zyska ponad 27 milionów złotych na realizację założonych celów.

📢 Najlepsze memy na imieniny Bożeny i Krystyny. Zobacz MEMY na Bożeny i Krystyny [demotywatory, śmieszne obrazki, życzenia] 13.03.2023 Memy na imieniny Bożeny i Krystyny. 13 marca przypada święto jednych z bardziej kultowych imion w naszym kraju. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach o tych imionach. Zobaczcie najlepsze memy imieninowe na cześć Krystyny i Bożeny! Wszystkim paniom o tych imionach składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia!

📢 Biebrzański Park Narodowy. Dobry czas na obserwacje wiosennych migracji ptaków. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Przedwiośnie to dobry czas na obserwacje wiosennych migracji ptaków, które wędrując z południa na północ, zatrzymują się na odpoczynek na rozlewiskach nad Biebrzą. Biebrzański PN zachęca miłośników przyrody do wycieczek i obserwacji przyrodniczych. 📢 Domy i siedliska na sprzedaż w Podlaskiem. Najtańsze zaczynają się za mniej niż 70 tysięcy złotych Domek z działką w cichej wsi na Podlasiu to marzenie jak najbardziej do zrealizowania za całkiem niewielkie pieniądze. Takie nieruchomości można znaleźć już za cenę znacznie poniżej 100 tysięcy złotych. Przedstawiamy oferty domów i siedlisk do kupienia w województwie podlaskim. 📢 Agencja Mienia Wojskowego. Nowy miesiąc i nowe auta na sprzedaż w armii. Do kupienia są także łodzie Tradycyjnie już Agencja Mienia Wojskowego w nowym miesiącu ogłasza kolejne przetargi na sprzęt niepotrzebny w armii. Oczywiście jak zwykle do kupienia jest dużo aut, ale tym razem ciekawostką w ofercie jest sprzęt pływający. W tym artykule przedstawimy nowe auta wystawione na przetarg oraz łodzie motorowe i pontony.

📢 Grabarka 2022. Tłumy wiernych na święcie Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze [ZDJĘCIA][WIDEO] 18 sierpnia rozpoczęły się obchody Święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. W tym wyjątkowym miejscu dla prawosławnych święto to jest szczególnie uroczyście celebrowane, gromadzi tysiące wiernych, bardzo liczne duchowieństwo oraz najważniejszych hierarchów Cerkwi.

📢 Podlaskie miasta na starych fotografiach. Jak dawniej wyglądały Suwałki, Łomża, Białystok, Grajewo, Zambrów? Zobaczcie archiwalne zdjęcia! Jak dawniej wyglądały podlaskie miasta? Zapraszamy do obejrzenia fascynujących zdjęć podlaskich miast z dawnych lat. Zobaczycie, jak kiedyś wyglądały m.in. Suwałk, Łomża, Białystok, Grajewo, Wysokie Mazowieckie. 📢 Memy o wakacjach. Wakacje w śmiesznych obrazkach. Z czego śmieją się internauci? Mamy półmetek wakacji. Niektórzy już są po urlopach, a inni z niecierpliwością czekają na czas wolny od pracy. To dobry moment aby spojrzeć na wakacje z humorem. Przedstawiamy najlepsze memy o tematyce wakacyjnej.

📢 Kasztelik Korona Podlasia. Zbudował zamek z polnych kamieni, ale to za mało. Teraz tworzy... smoka! Na Podlasiu niełatwo o zamki. Pan Jerzy stworzył własny od podstaw, do tego zbudował go z polnych kamieni. Powstał też most, fosa i spory parking. Aktualnie trwają prace nad kolejny "dodatkiem" do Kaszteliku "Korona Podlasia". - Jest zamek to będzie i smok - śmieje się pan Jerzy. Bestia będzie strzegła wejścia do smoczej groty, która powstanie pod lasem. 📢 Straż Graniczna w Kuźnicy. Placówka ma już 31 lat [ZDJĘCIA][WIDEO] W piątek (3.06) w Kuźnicy odbyły się uroczystości związane z rocznicą powstania miejscowej placówki Straży Granicznej. Były msze dziękczynne, podziękowania, wręczenie medali. 📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Gwiazdy klipów muzyki tanecznej z Podlasia i nie tylko. Zobacz zdjęcia z Instagrama [24.04.2022] Występy w teledyskach disco polo to często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

