Przegląd prasy 14.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gwiazdy sportu, telewizji i Internetu w Suwałkach. Powrócił Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego”?

Prasówka 14.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gwiazdy sportu, telewizji i Internetu w Suwałkach. Powrócił Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego Radosław Majdan, Przemysław Cypriański, Dariusz Szpakowski, Szymon Kołecki, Kacper Blonsky czy Czarek Czaruje - to tylko część gwiazd, które pojawiły się w Suwałkach na Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego. Wydarzenie po kilkuletniej przerwie powróciło. Jak zawsze towarzyszy mu szczytny cel. Podczas sportowych zmagań zbierane są pieniądze dla potrzebujących suwalczan, którzy każdego dnia toczą nierówną walkę z chorobą. To Paweł Dydziński, Dariusz Krupowicz i Julia Nowaszczuk.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.01.24

📢 Zmarł wybitny kompozytor prof. Romuald Twardowski. Inicjator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” miał 93 lata Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Romualda Twardowskiego - podała w sobotę Opera i Filharmonia Podlaska. Kompozytor, wieloletni pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, inicjator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” zmarł w wieku 93 lat.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

Prasówka 14.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Problemy w gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz. Popularni bohaterowie potrzebują pomocy i poszukują fachowca. Pomożesz? Na kanale YouTubowym pojawił się kolejny odcinek perypetii znanych rolników z regionu. Bohaterowie gospodarstwa Gienka i Andrzeja z Plutycz borykają się problemem, a tym razem jest to brak prądu i mocy w pojeździe marki Ursus 1014. Andrzej załamuje ręce i prosi o pomoc. Czy mamy tu jakiegoś fachowca od elektryki?

📢 Transfery z PKO Ekstraklasy. Pięć najboleśniejszych rozstań. Na podium piłkarze Legii, Górnika i Widzewa [LISTA] Transfery w PKO Ekstraklasie oznaczają nie tylko wzmocnienia, ale i poważne straty. Oto lista najboleśniejszych rozstań z piłkarzami. Dwie transakcje zostały już potwierdzone, trzy kolejne są w fazie finalizacji. 📢 Pijany traktorzysta z regionu podróż zakończył w rowie. W organizmie ponad 2 promile alkoholu Funkcjonariusze policji z Kolna otrzymali informację o kierowcy ciągnika, który swoją podróż zakończył w rowie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że faktycznie 44-latek wylądował w rowie, jego ciągnik przewrócił się, a on nie mógł opuścić pojazdu. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

📢 Memy o Podlasiu to prawdziwy hit internetu. Lokalne stereotypy zamknięte w dowcipnej formie. Dawka dobrego humoru Niczego lepszego dziś nie zobaczysz, bo memy o Podlasiu to prawdziwe hity internetu. Lokalne stereotypy naszego regionu zamknięte w dowcipnej formie zdjęć. Przywary, przekonania i przerysowana forma Podlasia z pewnością poprawi ci humor, bo to dawka dobrego humoru. Przejdź do galerii zdjęć i przekonaj się jak wielką kreatywnością dysponują internauci.

📢 Podlaskie rokoko, czy architektoniczne hokus-pokus? Zobacz najbardziej kuriozalne wpadki budowlańców polskiego internetu Witaj w ekscytującym i pełnym uroku świecie architektonicznych fuszerek! Kuriozalne, śmieszne i... czarujące na swój sposób. Przed wami konstrukcyjne hoku-pokus, czy jak kto woli podlaskie rokoko. Najbardziej wyselekcjonowane fuszerki budowlańców polskiego internetu, które nie pozostawiają złudzeń - brak wiedzy i talentu to przepis na architektoniczną katastrofę. 📢 Ryboły. Kolizja na DK 19. Pojazd osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba trafiła do szpitala Przed godziną 17:00 na DK 19 w okolicach miejscowości Ryboły (powiat białostocki) doszło do czołowego zdarzenia pojazdu osobowego z ciężarowym. W wyniku odniesionych obrażeń jedna osoba trafiła do szpitala. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. 📢 Ślicznotki w mundurze. Zobacz oblicze sprawiedliwości pełne wdzięku i uroku. Oto najpiękniejsze policjantki z województwa podlaskiego Wyjątkowa uroda, wielka siła i niezwykłe charaktery. Takie są najpiękniejsze policjantki z województwa podlaskiego. Profesjonalne i odważne. Zobacz piękno ukryte w mundurze, które strzeże prawa i naszych podlaskich ulic. Oto ślicznotki, które łączą w sobie odwagę z elegancją.

📢 Które sklepy będą otwarte w niedzielę 14 stycznia? W 2024 kalendarz niedziel handlowych to jeden termin w styczniu Burzliwe i niepewne niedziele handlowe 2023 to już historia. Tymczasem sprawdzamy, które sklepy będą otwarte w niedziele 14 stycznia. Na styczeń 2024 wyznaczono w kalendarzu jedną niedzielę handlową. Kiedy przypada? Znamy pełen kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku.

📢 Kolejny senior z regionu oszukany. 83-latek uwierzył oszustom i stracił ponad 46 tysięcy złotych Do kolejnego oszustwa doszło w województwie podlaskim. Tym razem ofiarą stał się 84-letni mieszkaniec Białegostoku. Senior uwierzył w historię fałszywego pracownika banku, chciał chronić swoje oszczędności, przelał pieniądze na tak zwane bezpieczne konto i w konsekwencji stracił ponad 46 tysięcy złotych. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej. 📢 Życzenia na sylwestra juliańskiego i noworoczne 2024 SMS. Wierszyki, kartki i sentencje sylwestrowe. Gotowe życzenia noworoczne do wysłania Życzenia na juliańskiego sylwestra i Nowy Rok 2024 SMS. Koniecznie złóż życzenia sylwestrowe i noworoczne 2024. Jeśli nie masz pomysłu, sprawdź gotowe wierszyki i kartki z życzeniami, które możesz skopiować i wysłać bliskim oraz znajomym. Pokaż im, że o nich pamiętasz - życzenia noworoczne 2024 na pewno sprawią im wiele radości! Szczęśliwego Nowego Roku! 📢 Cerkwie, kościoły i kapliczki w regionie. Unikalna podlaska architektura sakralna. Zobacz wszystkie świątynie gminy Bielsk Podlaski Podlasie jest miejscem wyjątkowym i to z wielu powodów. Jednym z nich jest niespotykana w innych częściach kraju architektura. Szczególne wrażenie robią budynki drewniane, zwłaszcza sakralne. Urocze kościółki, kolorowe cerkiewki czy kapliczki tworzą niepowtarzalny klimat. Przedstawiamy Państwu galerię zdjęć, na których zobaczyć można wszystkie obiekty sakralne znajdujące się w okolicach Bielska.

📢 Jagiellonia Białystok. 13 stycznia racowisko fanów Żółto-Czerwonych. Tym razem race zapłoną przy Jurowieckiej Już po raz piąty fani Jagiellonii Białystok organizują Jagiellońskie Racowisko. Tym razem efektowne widowisko, które wrosło już w kibicowski kalendarz stolicy Podlasia, będzie miało miejsce w sobotę - 13 stycznia przy ulicy Jurowieckiej. Początek tradycyjnie o godz. 19.20. 📢 Prawosławni obchodzą Juliański Nowy Rok 2023/2024. Popularna Małanka już jutro. Zobacz archiwalne zdjęcia! Jutro (13.01.2024) jest ostatni dzień roku według kalendarza juliańskiego, z którego wierni obrządków wschodnich korzystają przy ustalaniu dat większości świąt religijnych. W naszym regionie to idealna okazja do świętowania po raz drugi Nowego Roku. Wśród prawosławnych ten dzień jest nazywany Małanką, a to z tego względu, że jutro wypadają imieniny Melanii. Analogia do Sylwestra jest oczywista.

📢 Teresa Rosati od lat ubiera polskie i zagraniczne gwiazdy. Prywatnie jest mamą Weroniki Rosati. To po niej aktorka odziedziczyła urodę! Weronika Rosati jest jedną z piękniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Warto jednak poznać także nazwisko jej matki. Teresa Rosati to uznana projektantka mody, która ubierała wiele polskich i zagranicznych gwiazd. Jej przygoda z modą rozpoczęła się, kiedy była jeszcze małą dziewczynką. 📢 Ranking Perspektywy 2024. Te technika w województwie podlaskim wypadły w tym roku najlepiej Wiemy już, które technika w województwie podlaskim są najlepsze. W czwartek (11.01) opublikowano nowy ranking Perspektyw. Wejdź w galerię i sprawdź, jak poradziły sobie podlaskie szkoły. 📢 Dziś nietypowe święto - "Dzień całowania złotowłosych". Daj buziaka swoim rudym znajomym! Najlepsze MEMY o złotowłosych Rude włosy mają w sobie pewien magnetyzm, są wyjątkowe i rzadko spotykane. Rude osoby nigdy nie pozostają obojętne w społeczeństwie, a na ich temat funkcjonuje wiele stereotypów, że niby złośliwi albo podstępni. Te opinie mogą wynikać po prostu z zazdrości! Jedno jest pewno - są to osoby o ognistym temperamencie. Wyjątkowość osób rudych dostrzegli internauci - zobacz najlepsze MEMY o rudych!

📢 Nowy komendant wojewódzki podlaskiej policji. Wcześniej kierował mazowieckim garnizonem i CBŚ w Radomiu Od czwartku (11.01) podlaska policja ma nowego komendanta. To insp. Kamil Borkowski - specjalista ds. walki z przestępczością zorganizowaną i gospodarczą. Był m.in. zastępcą szefa mazowieckiego garnizonu i naczelnikiem w radomskim CBŚ. Zastąpił odwołanego tydzień temu nadinsp. Roberta Szewca, który po 27 latach służby na własne życzenie odszedł na emeryturę. 📢 Tragiczny wypadek. Volkswagen Golf potrącił mężczyznę siedzącego na środku jezdni Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku śmiertelnego, do którego doszło na trasie Wejsuny – Onufryjewo w gminie Ruciane – Nida. 📢 Ranking Perspektywy 2024. Sprawdź, które licea w województwie podlaskim są najlepsze Poznaliśmy wyniki tegorocznego Rankingu Liceów stworzone przez "Perspektywy". Wejdź w galerię i sprawdź, jak wypadły w nim podlaskie szkoły.

📢 #Podlaskie. Jeśli zima to tylko w regionie! Zobacz niesamowite zdjęcia z lokalnych terenów użytkowników Instagrama Zobacz zjawiskowe fotografię uchwycone przez migawkę aparatu w województwie podlaskim podczas jednej z najpiękniejszych pór roku. Jeśli zima to zdecydowanie tylko w województwie podlaskim. Piękne krajobrazy, dzika natura i wyjątkowe zakątki w Podlaskiem. Wszystko dzięki użytkownikom Instagrama. Sprawdź, jak pięknie i malownicze potrafią być miejsca w naszym województwie. 📢 Ale heca! Wszystko zależy od punktu widzenia, a perspektywa robi wielką różnice. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć Zwykło się mawiać, że "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia". Te stare polskie porzekadło ma w sobie wiele prawdy, ponieważ perspektywa robi wielką różnicę i w odpowiednich przypadkach potrafi nieźle rozbawić. Dowodem są zdjęcia w naszej galerii, które przedstawiają zbiór śmiesznych fotografii, w których główną role odgrywa perspektywa.

📢 Nowe i zmienione nazwy wsi w Podlaskiem. Od stycznia 2024 osiem miejscowości nazywa się inaczej. Stare nazwy zostają zniesione Od 1 stycznia 2024 roku wiele miejscowości w całym kraju, w tym w województwie podlaskim zmieniło swoje nazwy. To normalna praktyka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zawsze pod koniec roku publikuje projekt rozporządzenia, dotyczący zmian na mapie całej Polski. Zobaczcie, jakie miejscowości w Podlaskiem zniknęły z mapy Polski, a jakie weszły w ich miejsce. Najnowsze zmiany w naszym regionie obejmują osiem wsi. 📢 Ostatni etap budowy drogi ekspresowej S61. To odcinek Łomża Zachód-Kolno, a zarazem obwodnica Łomży. I fragment trasy Via Baltica 55 proc. wynosi zaawansowanie prac przy budowie ostatniego fragmentu drogi ekspresowej S61. Chodzi o odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To prawie 13 kilometrowa obwodnica Łomży w ramach trasy Via Baltica. Z tego 10 proc, to estakada nad doliną Narwi.

📢 Działki nad jeziorem i domy z licytacji komorniczych w Podlaskiem. Co można tanio kupić od komornika? Zobacz prawdziwe okazje Komornik wystawia na sprzedaż nieruchomości w województwie podlaskim. Do kupienia na licytacjach komorniczych w naszym regionie są atrakcyjnie położone domy, działki nad jeziorem, mieszkania, a nawet dworek. Zobacz najciekawsze aukcje w nowym roku. Już w styczniu odbędzie się wiele przetargów, na których znacznie poniżej wartości można nabyć mienie należące do dłużników. 📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk.

📢 Żery Pilaki. Pożar drewnianego domu nad ranem. Kilka zastępów strażaków walczyło z ogniem Dzisiaj (10.01) w godzinach porannych doszło do niebezpiecznego zdarzenia w miejscowości Żery Pilaki w powiecie siemiatyckim. Strażacy zostali zadysponowani do pożaru drewnianego domu. Ogień udało się opanować, ale dom nie nadaje się w obecnym stanie do dalszego zamieszkania. Możesz pomóc pogorzelcom. 📢 Poznaj tajemnice swojego imienia. Zobacz co oznacza, jakie kryje za sobą cechy i predyspozycje. Imiona od A do K Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele informacji może przynieść nam poznawanie tajemnic swojego imienia. Imię towarzyszy nam przez całe życie i jest jednym z najważniejszych elementów naszej tożsamości. W tym artykule postaramy się przybliżyć cechy i predyspozycję najpopularniejszych polskich imion (od A do K).

📢 Kiedyś potężne gospodarstwa, dzisiaj niszczejące ruiny. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądało życie w PGR-ach W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. 📢 Szczuczyn. Okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko budowie dużej ubojni kur oraz zakładu przetwórczego W okolicach Szczuczyna inwestor chce wybudować ubojnie drobiu oraz zakład przetwórczy. W planach jest również hotel pracowniczy na 1000 osób. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie utworzenia takiej ogromnej inwestycji w ich sąsiedztwie. Widzą w tym pomyśle wiele negatywnych aspektów. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński mówi, że jest to dopiero wstępny etap. Jednocześnie zapewnia, że weźmie pod uwagę postulaty prezentowane przez mieszkańców. 📢 Wielkie mrozy i wielka potrzeba miłości. Poznaj psy gotowe do adopcji z regionu. Podaruj dom, a zyskasz przyjaciela na dobre i złe Za oknem rekordowo mroźne warunki atmosferyczne, a w schronisku dla zwierząt "Dolina Dolistówki" jeszcze większa potrzeba miłości. Poznaj psy gotowe do adopcji z regionu, które czekają na twój prosty gest, który pozwoli im uzyskać ciepłe schronienie i szczęśliwy dom. Nie przejmuj się, zwierzaki odwdzięczą się z nawiązką - zostaną przyjacielem na dobre i złe.

📢 W regionie pojawi się nowy most za 100 mln zł. Znamy zwycięzcę przetargu Chodzi o most we wsi Granne, którego w tej chwili nie ma, ale dawno temu był. Podobno wybudowano go jeszcze w czasach napoleońskich - tędy szedł Napoleon ze swoimi wojskami na Moskwę. Most funkcjonował do I wojny światowej. Tamtędy prowadziła trasa z Warszawy do Wilna. Gdy woda w rzece opada, czasem widać nasyp.

📢 Po mojemu pierwyj sort! Rolnicy.Podlasie na wesoło. Nowe memy o Gienku, Andrzeju i nie tylko O wszystkich osobach występujących w telewizji prędzej czy później powstaną memy. Nic więc dziwnego, że również bohaterowie serialu Rolnicy.Podlasie znaleźli się na celowniku internautów. Jak oceniacie memy m. in. z Gienkiem i Andrzejem? 📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Jeżeli to zrobiłeś, nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Nowe pomysły na krótkie fryzury. W stylu Pompadour czy warstwowy bob? Początek nowego roku to doskonały czas na nowe postanowienia i decyzje. Może czas na szybką zmianę wyglądu? Najłatwiej zrobić to przez mocne podcięcie włosów, ale nie działaj pochopnie! Zobacz jak po takim zabiegu zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje? 📢 W tych miastach woj. podlaskiego umiera najwięcej osób (na 1000 mieszkańców) Z 40 miast w województwie podlaskim prezentujemy 20 z najgorszym wynikiem w rankingu, a więc z największą liczbą zgonów. 📢 Rolnicy Podlasie. Remont czy wycinka? Jarek szalał z piłą w domu Gienka i Andrzeja Tym razem głównym bohaterem nowego filmu na kanale Gienka i Andrzeja był Jarek. Młodszy syn Gienka postanowił razem z Heńkiem usunąć drewniane stemple. To w jaki sposób to zrobił wprawiło fanów w zdumienie.

📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Zobacz najgorsze pomysły właścicieli Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek Onopiuk z dawnych lat. Jak wyglądał zanim stał się sławny? W ostatnim czasie gospodarstwo Gienka i Andrzeja przechodzi prawdziwą metamorfozę. Remont domu idzie sprawnie, ale czy pamiętacie jak wyglądał kilka lat temu, gdy Gienek dopiero rozpoczynał swoją przygodę z telewizją? Nasza dziennikarka odwiedziła go jako jedna z pierwszych, niedługo po rozpoczęciu emisji serialu. Zobaczcie, jak ją przyjął i jak wtedy wyglądało gospodarstwo największej gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie.

📢 Tak mieszka Zenek Martyniuk. Wybrał dom na wsi, ale w środku jest jakby... luksusowo Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Tradycyjne, nowoczesne i zaskakujące. Czytelnicy chwalą się pięknymi choinkami Tak wyglądają choinki mieszkańców naszego regionu. Wiele zapiera dech w piersiach! Mamy drzewka z Bielska Podlaskiego, Sokółki, Hajnówki, Suwałk, Białegostoku, Łomży i wielu innych miejscowości. 📢 Zderzenie Volvo z pługiem śnieżnym na łuku drogi wojewódzkiej. Wypadek w gminie Raczki Dzisiaj (2.01) przed południem doszło do niebezpiecznej sytuacji drogowej na drodze wojewódzkiej nr 655 w okolicach miejscowości Koniecbór. W wyniku wypadku kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z pługiem śnieżnym, trafił do szpitala.

📢 Rolnicy. Podlasie. Andrzej i Gienek z Plutycz mają problemy z bogactwem. Andrzej ciężko pracuje i żałuje, że Jarek ... siedzi Rolnicy. Podlasie to popularny program telewizyjny emitowany na antenie Focus TV. Bezsprzeczną gwiazdą stał się Gienek z Plutycz. Z czasem również jego syn Andrzej stał się bardzo rozpoznawalną postacią, a ojciec usunął się trochę w cień. W ostatnim filmie syn boryka się z problemem bogactwa .... marchwi. W ostatnim filmie na kanale "Gienek i Andrzej" dzielny rolnik walczy z osobliwym kłopotem. 📢 Zamek w Gołuchowie. Zobacz, gdzie kręcili zdjęcia do najnowszego filmu "Akademia Pana Kleksa". Bajeczna sceneria Czeka nas długo oczekiwana premiera. Chodzi o nową ekranizację kultowego filmu "Akademia Pana Kleksa". Na ekranie zobaczymy uwspółcześnioną wersję dzieła Jana Brzechwy, w której wystąpiło wiele gwiazd. Na uwagę zasługują również wyjątkowe plenery, szczególne wrażenie robi Zamek w Gołuchowie, w którym zrealizowano liczne zdjęcia. Nie każdy wie, że nakręcono tu kilka scen z filmu "Akademia Pana Kleksa" z 1983!

📢 Licytacje z podlaskiej skarbówki. Tanio do kupienia działki, samochody, a nawet łódka. Zobacz aktualne przetargi Podlaskie urzędy skarbowe ogłosiły nowe przetargi na mienie, które przepadło na rzecz Skarbu Państwa. Na licytacjach, które organizowane są przez Podlaską KAS można kupić atrakcyjne ruchomości i nieruchomości. Zobaczcie, co jest do kupienia za ułamek wartości. Do wyboru są grunty, samochody oraz inne ciekawe przedmioty. 📢 Niezwykłe metamorfozy kobiet. To nie czary, tak pracują profesjonaliści Każda kobieta może być piękna. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Podlaska wieś sprzed lat. Tyle wspomnień! Mieszkańcy wsi i miasteczek regionu na starych zdjęciach 30-40 lat temu wieś na Podlasiu, ale i w całym kraju wyglądała zupełnie inaczej. Pamiętacie? Zapraszamy na podróż w czasie!

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 "Sekta" ks. Michała Markiewicza buduje świątynię! Imponująca budowla w Łoknicy nabiera kształtów. Zobacz jak wygląda Klika lat temu głośna była sprawa prawosławnego ks. Michała Markiewicza, który został zawieszony przez metropolitę Sawę. Otrzymał też zakaz sprawowania liturgii i noszenia szat liturgicznych. Duchowny miał wielokrotnie występować przeciw hierarchom polskiej Cerkwi, a wręcz zarzucać im łamanie kanonów cerkiewnych. Mimo to ksiądz miał i ma swoich zwolenników, "sekta" buduje właśnie swoją świątynię!

📢 Rolnicy.Podlasie. Gienek i Andrzej dobudowują nowy pokój. Dom zmieni się nie do poznania! Ostatnio Jarek często pomaga swojemu bratu w pracach przy remoncie domu i przebudowie podwórka. Nic więc dziwnego, że tempo prac nie zwalnia. Właśnie trwa budowa dodatkowego pokoju, który stanął w miejscu ganku. Dobudówka robi duże wrażenie. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz mieszkają w pięknej wsi. Bogato zdobione, drewniane domy robią klimat Podlaskie wsie słyną z ciekawej drewnianej zabudowy. Największym bogactwem tradycyjnej architektury drewnianej może się poszczycić powiat hajnowski. Również w powiecie bielskim można trafić na prawdziwe perełki, jak np. na wieś Plutycze. To właśnie w tej miejscowości mieszkają bohaterowie popularnego programu programu "Rolnicy. Podlasie", Gienek i jego syn Andrzej. 📢 Rolnicy.Podlasie. Demolka w Plutyczach! Dom zatrząsł się w posadach. Ruszyły wyburzenia u Gienka i Andrzeja Prace w Plutyczach nie zwalniają tempa! Wygląda na to, ze dom jeszcze w tym roku przejdzie poważny remont. Po wymianie okien i malowaniu domu przyszła pora na wyburzanie słynnego ganku. Konstrukcja musiała zniknąć by w tym miejscu mogła powstać nowa inwestycja.

📢 Rolnicy Podlasie. Piekło zamarzło? Ruszył remont domu i podwórka u Gienka i Andrzeja! W Plutyczach ostatnio inwestycja goni inwestycję. Jak się okazuje w gospodarstwie Gienka i Andrzeja już trwa remont. Pomalowanie całego domu i wstawienie nowych okien to dopiero początek zmian! W najnowszym filmie Andrzej opowiada co jeszcze zmieni się w domu i co planuje stworzyć przed nim. Zobacz, jak zmieniła się siedziba rodu Onopiuków. 📢 Rolnicy. Podlasie. Nowe oblicze Justyny z Ciemnoszyj. Rolniczka pokazała zachwycające zdjęcia Już od jakiegoś czasu fani serialu Rolnicy. Podlasie mogą oglądać przemianę Justyny Maciorowskiej z Ciemnoszyj. Rolniczka w mediach społecznościowych znowu zaprezentowała nowe zdjęcia. Zobaczcie jak tym razem zaskoczyła widzów bohaterka serialu Rolnicy. Podlasie. 📢 Prawosławni celebrowali Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Popularna "Preczysta" zgromadziła tłumy wiernych w Bielsku Podlaskim Dzień narodzenia matki Jezusa Chrystusa - Maryi - jest świętowany szczególnie w Cerkwi Prawosławnej, w której Bogurodzica odgrywa bardzo istotną rolę. Również kościół katolicki jak i anglikański celebrują moment przyjścia na świat Matki Bożej. Szczególnie uroczyście popularną "Preczystą" celebrowano m.in. w Bielsku Podlaskim.

📢 Gwiazdy Podlasia. Zobacz najbardziej znanych i lubianych. Województwo podlaskie słynie z utalentowanych osobowości. Poznasz ich wszystkich? Znani, lubiani, a z pewnością popularni. Przed wami zbiór 149 gwiazd z Podlasia, które swoim dorobkiem zapisały się w annałach historii województwa podlaskiego. Reżyserzy, aktorzy, piosenkarki, sportowcy, czy ludzie sportu. Skala talentu i umiejętności robi wrażenie. Poznasz ich wszystkich? 📢 Magda Narożna pokazuje swój dom i samochód. Robią wrażenie? Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" ma się czym chwalić! Magda Narożna uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy. Z kolei wnętrza domu Magdy Narożnej mogliśmy podziwiać wielokrotnie dzięki jej koncie na Instagramie. Wokalistka chętnie pokazuje wnętrza swojego domu, a ma się czym pochwalić.

📢 Duża firma telekomunikacyjna sprzedaje nieruchomości. W ofercie są duże obiekty, ale także można kupić domek nad jeziorem Niewielu wie, że cyfrowa sieć telefonii komórkowej ma w swoich zasobach wiele nieruchomości. Okazuje się, że Orange w całym kraju ma na sprzedaż ponad 400 nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym i mieszkalnym. Między innymi kilka ciekawych ofert jest w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. W ofercie Orange można znaleźć wielkie obiekty w centrum miasta, ale są także mniejsze budynki położone nad jeziorem. 📢 Dwory w województwie podlaskim. Niełatwo je znaleźć, ale warto! (zdjęcia) Niektóre pochodzą sprzed dwóch wieków. 📢 Najlepsze restauracje w województwie podlaskim - TOP 20. Te lokale wybrali klienci! Aktualny ranking 2023 W województwie podlaskim mamy mnóstwo wspaniałych restauracji. W naszym regionie znajdziemy bez problemu zarówno lokale z lokalnymi potrawami, jak i np z sushi. Prezentujemy najnowszy ranking restauracji w województwie podlaskim według portalu TripAdvisor.com. Jest to najpopularniejszy portal turystyczny na świecie. Jego użytkownicy oceniają tam m. in restauracje i na podstawie ich recenzji tworzony jest ciągle aktualizowany ranking. Oto najlepsze podlaskie restauracje w styczniu 2023 roku.

📢 Najnowsze nieruchomości na Mazurach do kupienia od Poczty Polskiej. Wkrótce przetargi na domki i działki Jeszcze w styczniu i na początku lutego odbędzie się kilka przetargów nieruchomości od Poczty Polskiej położonych w województwie warmińsko-mazurskim. W tym artykule pokazujemy całą ofertę nieruchomości tej dużej firmy państwowej. Niektóre to prawdziwe okazje. Przedstawiamy zdjęcia i ceny. 📢 Zniesione nazwy miejscowości z Podlaskiego. Te miejscowości od stycznia 2023 znikają z mapy Polski lub zmieniają nazwę (4.01.2023) Od stycznia 2023 roku zniknie z mapy Polski 475 nazw miejscowości, w tym sześć z województwa podlaskiego. To efekt zmian zaplanowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w projekcie rozporządzenia, wprowadzonym pod koniec 2022 roku. Niektóre miejscowości w naszym regionie zmieniają też swoją nazwę. 📢 Poczta Polska sprzedaje domy i działki nad morzem. Duży wybór ofert Poczta Polska sprzedaje nieruchomości położone w różnych częściach kraju. W ofercie są między innymi domki i działki w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Są to propozycje dla osób chętnych zainwestować i posiadać nieruchomość w atrakcyjnym turystycznie miejscu. Zobaczcie co jest do kupienia w tych regionach kraju.

📢 Patriotyczne tatuaże na topie. Tak młodzi Polacy wyrażają swoją miłość do ojczyzny Nie tylko odśpiewanie hymnu czy wywieszona flaga państwowa świadczą o patriotyzmie. Coraz większą popularność zdobywają patriotyczne tatuaże. Narodowe symbole czy sceny z historycznych wydarzeń najczęściej tatuują na swoich ciałach młodzi ludzie. Jak wyglądają? Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Zenek Martyniuk i jego wszystkie samochody. Gwiazda zespołu Akcent jest pasjonatem motoryzacji. Zobacz, jakie ma auta! [ZDJĘCIA] Zenek Martyniuk mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Lider zespołu Akcent, który jest obecnie niekwestionowaną gwiazdą muzyki rozrywkowej w Polsce, oprócz muzyki, interesuje się motoryzacją. W swoim garażu ma wiele aut, ale największą słabość przejawia do marki Mercedes Benz. Zobacz wszystkie auta Zenka Martyniuka.

📢 Jarosław Dziemian zmarł 15 sierpnia 2018 roku. Białostockiego biznesmena żegnały setki osób. Był twórcą firmy JARD (zdjęcia) Jarosława Dziemiana żegnali m.in. piosenkarz Michał Wiśniewski, piosenkarz Marcin Siegieńczuk, czy Marian Lichtman, niegdyś członek zespołu Trubadurzy. Popularny przedsiębiorca miał olbrzymi wpływ nie tylko na Białystok.

📢 Najtańsze domy na sprzedaż w woj. podlaskim położone w malowniczej okolicy. Ciekawe oferty do 135 tys. zł [04.08.2022] Okazuje się, że wcale nie trzeba być bogaczem by kupić dom w malowniczej okolicy w województwie podlaskim. Oczywiście wiele z nich wymaga remontu, czasem rezygnacji z oczywistych dla żyjących w mieście osób udogodnień, ale niezwykła okolica wynagradza wszelkie niewygody. Zdaniem analityków ceny nieruchomości powoli zaczynają spadać, zobacz czy któraś z ofert nie okaże się dla ciebie wyjątkową okazją. 📢 Łomża. Wyruszyła 38. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Blisko 200 pątników zmierza do Częstochowy Już po raz 38 pielgrzymi wyruszyli z Łomży na Jasną Górę. Przez dwa tygodnie pokonają ponad 400 km. Do Częstochowy dotrą 13 sierpnia. W pielgrzymce udział bierze blisko 200 osób.

📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Gwiazdy klipów muzyki tanecznej z Podlasia i nie tylko. Zobacz zdjęcia z Instagrama [24.04.2022] Występy w teledyskach disco polo to często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.