Przegląd prasy 14.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim!”?

Prasówka 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [14.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 41-latka przejażdżkę po pijaku zakończyła w rowie Niemal 1,5 promila alkoholu w organizmie wykazało badanie alkomatem 41-latki. Kobieta wjechała do rowu i uderzyła w drzewo. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienie wolności.

Prasówka 14.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bili, grozili nożem, znęcali się latami. Trzech mieszkańców regionu zatrzymanych za przemoc wobec kobiet Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi, dozór, a w jednym przypadku areszt. W środę (13.12) podlaska policja poinformowała o zatrzymaniu trzech mężczyzn podejrzanych o przemoc - znęcanie się, pobicie i nękanie - wobec swoich byłych lub obecnych partnerek. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Myśliwy zapłaci Skarbowi Państwa 28 tys. zł za zabite łosie 73-letni myśliwy, wobec którego warunkowo umorzono postępowania karne dotyczące zastrzelenia dwóch łosi, ma zapłacić Skarbowi Państwa 28 tys. zł ekwiwalentu za zabicie zwierząt, na których odstrzał obowiązuje od lat moratorium - orzekł w środę Sąd Okręgowy w Łomży (Podlaskie). 📢 Siemiatycze – Św. Góra Grabarka. Podpisano umowę na zaprojektowanie 7 km nowej ścieżki pieszo-rowerowej Kolejny krok milowy, który przybliża nas do budowy ścieżki pieszo rowerowej z Siemiatycz do Św. Góry Grabarki. Dziś w siemiatyckim starostwie dyrektor PZD Siemiatycze Jerzy Czapiuk w obecności Starosty Marka Bobla i członka Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Jerzego Szawkało podpisał umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy trasy pieszo-rowerowej z Siemiatycz do Św. Góry Grabarki. 📢 Bogusław Dębski nie jest już dyrektorem szpitala w Zambrowie. Jego obowiązki przejął główny księgowy szpitala Ze stanowiskiem prezesa Szpitala Powiatowego w Zambrowie pożegnał się właśnie Bogusław Dębski. O jego odwołaniu zadecydowała we wtorek rada nadzorcza placówki. Obowiązki - przynajmniej na razie - przejął główny księgowy szpitala Jan Bajno.

📢 Tak Podlasianin chciał zaoszczędzić na rachunkach za energię. Kradł prąd od spółdzielni mieszkaniowej. Teraz czeka go proces Na nietypowy pomysł wpadł 41-letni bielszczanin, który chciał zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną. - Mężczyzna ze swojego mieszkania nielegalnie podłączył przewody elektryczne do gniazda w piwnicy - ustaliła policja. W ten sposób 41-latek pobierał prąd, za który płaciła spółdzielnia mieszkaniowa. Odpowie za kradzież. 📢 Wypadek na DK 16 w miejscowości Żarnowo Trzecie. Jedna osoba trafiła do szpitala Toyota zderzyła się z BMW. Droga jest zablokowana.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich. 📢 Samochody do kupienia za 15 tysięcy złotych w województwie podlaskim. Oto najciekawsze oferty z regionu Szukacie używanego samochodu do 15 tysięcy złotych w województwie podlaskim? Dobrze się składa. Przed wami lista pojazdów, które możecie kupić w okazyjnej cenie na terenie naszego regionu. Tanie i w dobrym stanie. Wszystkie zaprezentowane pojazdy na sprzedaż wystawione są na sprzedaż w województwie podlaskim. Zobacz najciekawsze motoryzacyjne oferty.

📢 Monika Wądołowska odeszła z Kanału Sportowego. Sprawdź co słychać u białostockiej dziennikarki. Zobacz jej prywatne zdjęcia! Monika Wądołowska, czyli sportowa dziennikarka pochodząca z Białegostoku nie pracuje w Kanale Sportowym! 28-latka pożegnała się już z widzami i współpracownikami. Co czeka panią Monikę? Co u niej obecnie słychać? Sprawdź i zobacz jej najnowsze prywatne zdjęcia!

📢 Oszustwo inwestycyjne. Podlasianka chciała pomnożyć pieniądze, a straciła blisko 200 tysięcy złotych Blisko 200 tys. zł straciła mieszkanka pow. sokólskiego po tym, gdy chciała zainwestować pieniądze. Kobieta zarejestrowała się na platformie, a potem - pod namową nieuczciwych maklerów - przelewała pieniądze, zaciągała pożyczki na inwestycje i zainstalowała aplikacje do zdalnej obsługi urządzenia. 📢 Zaginęła 12-letnia Marta Urbanowicz z Suwałk. Nastolatka do dnia dzisiejszego nie nawiązała kontaktu z rodziną Rodzina 12-latki wraz z suwalską policją poszukują Martę Urbanowicz. Nastolatka, w niedzielę 10 grudnia 2023 roku około godziny 19.30, wyszła z mieszkania przy ulicy Kościuszki w Suwałkach i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania, ani też nie nawiązała kontaktu z rodziną.

📢 Ale numer! Takich fryzur jeszcze nie widziałeś. Fryzjerzy wariaci z nożyczkami w dłoni znów atakują niewinnych klientów Niektóre są złe, a niektóre... jeszcze gorsze. Oto posiadacze fryzur, którzy zostali zaatakowani przez wariatów z nożyczkami w dłoni. Takich fryzur z pewnością jeszcze nie widziałeś. Specjalnie dla was przygotowaliśmy zbiór największych fryzjerskich wpadek. Nie wytrzymasz ze śmiechu! 📢 Tak wyglądaliby polscy politycy w GTA6. Oto portrety wygenerowane przez sztuczną inteligencję w stylu słynnej gry wideo GTA6 rozpala miliony graczy na całym świecie po tym, jak wypuszczony został oficjalny zwiastun nowej produkcji studia Rockstar. Trendem w ostatnim czasie staje się tworzenie obrazów w stylu GTA6. Jedne tworzą graficy, inne potrafi wykonać... sztuczna inteligencja. Sprawdziliśmy jak AI przerobi zdjęcia polskich polityków, aby wyglądali na bohaterów GTA. Oto efekt!

📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Chińska marka BAIC debiutuje w Polsce. Ceny? Bardzo niskie! Czy "pozamiata" rynek? Jako miłośnik nowych technologii i gadżetów doskonale pamiętam czasy, gdy na rynku pojawiały się pierwsze smartfony chińskich marek. Były bardzo tanie, jakościowo w porządku, ale nieco odstawały od konkurencji. Wszyscy patrzyli na te urządzenia z rezerwą i przymrużeniem oka. Podobnie jest z chińskimi markami motoryzacyjnymi, ale w ich przypadku jest nieco inaczej. Wyjaśniam to na przykładzie premiery marki BAIC, która z przytupem wchodzi na polski rynek. 📢 Łomża to jedno z najbardziej zapylonych miast Europy. Piece wymieniają, ale to wciąż za mało Łomża jest jednym z miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Mówiono o tym podczas zakończonego właśnie szczytu COP28. Jednak sytuację można naprawić. Rozwiązaniem jest odejście od palenia węglem.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 13.12.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Najlepsze mleczarnie w Polsce w 2023 roku. Podlaskie rozbija bank, nasz region rządzi. Sprawdź! Zwykło się mawiać, że nasz region mlekiem stoi, a może dokładniej mlekiem płynie. Na Podlasiu swoje siedziby mają wyróżniające się mleczarnie w kraju. Dobrze są znane wyroby z Wysokiego Mazowieckiego, Grajewa czy Piątnicy. Produkty tych firm znajdziemy na półkach sklepowych w całej Polsce, ale i za granicą. Sprawdźmy jak wypadają na tle innych czołowych spółdzielni w kraju.

📢 Unikalna wystawa ikon. Przyjaciele i tłumy miłośników oddali hołd przedwcześnie zmarłemu wybitnemu ikonografowi. Zobacz zdjęcia Przez kilka dni (8-11.12) w Bielsku Podlaskim trwało wyjątkowe wydarzenie pn. "Ikonograf Grzegorz Zinkiewicz (1977-2022)" , którego bohaterem był wybitny ikonograf, który zmarł w zeszłym roku mając zaledwie 45 lat. Setki, jak nie tysiące, ludzi przewinęło się przez Bielski Dom Kultury, gdzie odbywało się spotkanie. Była wystawa, koncert, a także film.

📢 Dziedzictwo archeologii i architektury drewnianej. Duże zainteresowanie debatą w Bielsku Podlaskim. Zobacz zdjęcia W sobotę w Bielsku Podlaskim w siedzibie Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach odbyła się debata na temat drewnianej architektury. W spotkaniu wzięli udział naukowcy, pasjonaci, mieszkańcy miasta, ale też goście z zagranicy. Zachowanie drewnianej tkanki architektonicznej to bardzo ważna kwestia. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Szef Komendy Powiatowej Policji w Sokółce po 4 latach pożegnał się ze stanowiskiem. Przechodzi na emeryturę W służbie w policji jest od 27 lat, sokólską jednostką kierował przez ponad 4. Insp. Sławomir Kołakowski 3 stycznia 2024 r. odchodzi na emeryturę. W Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce odbyło się jego uroczyste pożegnanie. W spotkaniu wziął udział zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego insp. Jacek Tarnowski, zaproszeni goście, policjanci i pracownicy sokólskiej policji.

📢 Owsianka nie dla każdego. Kto nie powinien jeść płatków owsianych? Zobacz czy jesteś w grupie, której mogą one zaszkodzić Płatki owsiane to świetne źródło błonnika pokarmowego, bogate w przeciwutleniacze i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzysta nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Sprawdź, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść?

📢 Najlepsze fryzury dla okrągłej twarzy. Te cięcia wyszczuplają i dodają piękna. Zobacz najnowsze trendy i inspiracje na 2023 Te fryzury się sprawdzą, jeśli masz okrągłą twarz i chcesz odjąć sobie kilogramów. Wyszczuplające fryzury dla pań, które sprawią, że twarz zmieni się w owal i nada jej "lżejszy" wygląd. Jaką fryzurę zastosować dla okrągłej twarzy? Te pytanie zadaje sobie wiele kobiet przed wizytą u fryzjera. Zmiana pory roku i nadchodząca jesień, to też okazja, by wprowadzić w życie pewne modyfikacje, także fryzury, bo zmieniamy sposób choćby ubierania. Ale nie każde cięcie sprawdzi się w tej sytuacji, dlatego przed radykalną zmianą warto sprawdzić, jakie fryzury pasują do twarzy okrągłej. W naszej galerii znajdziecie wiele przykładów idealnych fryzur odejmujących kilogramów i wyszczuplających. 📢 Wyjątkowe i potrzebujące. Poznaj psy gotowe do adopcji z regionu. Mały gest może sprawić przyjaciela na dobre i złe Adopcja psa to niesamowite doświadczenie, które nie tylko wpływa pozytywnie na życie zwierzęcia, ale także przynosi wiele korzyści dla adoptującej osoby. Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć adopcję psa. W tym artykule poznasz niezwykłe psy gotowe do adopcji z regionu oraz zalety płynące za podarowaniem nowego domu zwierzęciu.

📢 Te kreacje Stenki, Sochy i innych gwiazd będą idealne na święta oraz sylwestra dla pań po 40. Stylizacje gwiazd z pokazu Macieja Zienia Danuta Stenka oszołomiła prostą, ale mieniącą się suknią, a Małgorzata Socha połączyła modę z klasyką. W poniedziałek (11 grudnia) odbył się pokaz jubileuszowy z okazji 25-lecia marki Zień. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazd, które zachwyciły stylizacjami. Wiele z nich może stanowić inspirację na święta Bożego Narodzenia, zabawę sylwestrową czy też bal karnawałowy. 📢 Pijany kierowca wiózł 5-letniego synka mając ponad 2 promile w organizmie. Stracił panowanie nad autem i dachował Zatrzymany we wsi Brok (gm. Wysokie Mazowieckie) 28-latek odpowie nie tylko za kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji, ale także za narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.

📢 Maja z końca świata zaśpiewała na Eurowizji. Zdradziła nam wiele szczegółów tego wydarzenia oraz plany na przyszłość – To była niesamowita przygoda. Nie mogłam uwierzyć, że taka dziewczynka z małej, podsuwalskiej wsi wystąpiła na europejskiej scenie. I że to byłam właśnie ja! – mówi Maja Krzyżewska, tegoroczna reprezentantka Polski na konkursie Eurowizja Junior. 📢 Wypadek w powiecie łomżyńskim. Dachowanie busa i jedna osoba przetransportowana do szpitala. Na miejscu 5 zastępów straży pożarnej Do niebezpiecznie wyglądającego dachowania samochodu dostawczego doszło na drodze powiatowej 1981B relacji Grądy Woniecko - Carski Trakt, na wysokości miejscowości Włochówka (powiat łomżyński). W skutek odniesionych obrażeń jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Naturalne SPA z różową wodą, ulubione jezioro gwiazd Hollywood, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 Wypadek na trasie Augustów - Giby (DK16). Zderzenie dwóch pojazdów osobowych, cztery osoby zabrane do szpitala Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na trasie DK 16 Augustów - Giby na wysokości miejscowości Wierśnie. Na łuku tamtejszej drogi zderzyły się dwa samochody osobowe. Do szpitala trafiły cztery osoby. Kierowcy byli trzeźwi. 📢 Unikalne zdjęcia zimy stulecia w Podlaskiem. Temperatura sięgająca -25 stopni i paraliż regionu. Zobacz archiwalne fotografie Pamiętacie zimę stulecia w Podlaskiem, która miała miejsce na przełomie 1987/1988 roku? Temperatury na termometrze sięgały rekordowych -25 stopni Celsjusza, szkoły odwoływały zajęcia, a drogowy transport został totalnie sparaliżowany. Zobacz archiwalne zdjęcia z tego okresu i sprawdź, jak radzono sobie z takim mrozem. 📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich tak zachwyciło Chińczyków, że skopiowali je u siebie Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Mieszkańcy regionu "przyłapani" na zdjęciach Google Street View. Wielu nawet o tym nie wie. Złapała cię kamera? Pojazdy z kamerą Google Street View co jakiś czas pojawiają się na ulicach naszych miast. Nigdy nie wiadomo, kiedy firma postanowi zaktualizować i uwiecznić na nowo nasze miasta w Google Street View. Przedstawiamy nowe zdjęcia na których przypadkowo uwieczniono mieszkańców naszego regionu w różnych sytuacjach. Oczywiście pochodzą z różnych lat, gdyż google fotografowało nasz region podczas kilku "sesji". 📢 Szybkie cięcie, wielka zmiana. Krótkie fryzury idealne na święta! Zobacz zdjęcia przed i po Długie włosy są oczywiście piękne, ale zobaczcie, jakie efekty osiągnęły dzięki szybkiej decyzji kobiety na zdjęciach! Czasem warto zaryzykować. Każda kobieta będzie się biła z myślami: czy wszystko się uda? Czy będę wyglądała lepiej? Zobaczcie na jakie fryzury zdecydowały się panie na naszych zdjęciach i same zdecydujcie czy chcecie spróbować. Potrzeba jedynie trochę odwagi, dobry pomysł i wizyta u fryzjera.

📢 Promocja w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby. Skorzystaj z okazji! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość! 📢 Zodiakalny horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj zodiakalny HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Zenek Martyniuk często tu wraca. Rodzinna wieś gwiazdy disco polo zaskakuje. Oto Gredele, piękne miejsce na Podlasiu Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra.

📢 Niezapomniane podlaskie dyskoteki sprzed lat. Co to były za imprezy! Niektórzy jechali przez pół województwa, by tylko pobawić się trochę na parkiecie. Słynne podlaskie dyskoteki przyciągały prawdziwe tłumy. Zobaczcie, jak wyglądała zabawa 20 lat temu. Nie ma już dziś takich dyskotek i nie ma już takich imprez.

📢 Największe i najdroższe domy w województwie podlaskim wystawione na sprzedaż. Zobacz zdjęcia Są ogromne, często otoczone ciekawymi ogrodami. Sprawdziliśmy, jakie domy można kupić w naszym województwie mając do dyspozycji kilka milionów złotych. Na rynku pojawiło się sporo nowych ofert. Zobacz, jak wyglądają w środku najdroższe domy wystawione aktualnie na sprzedaż w naszym regionie. 📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Niezwykłe metamorfozy kobiet. To nie czary, tak pracują profesjonaliści Każda kobieta może być piękna. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Ślubowali wierność Polsce. Zobacz zdjęcia z przysięgi wojskowej w Czarnej Białostockiej W sobotę 9 grudnia, po raz ostatni w tym roku żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę wojskową. Na placu przed Urzędem Miejskim w Czarnej Białostockiej w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, służb mundurowych oraz licznie przygoni najbliżsi dzisiejszych bohaterów. Rangę przysięgi wojskowej przedstawił w zastępstwie Dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego mjr Łukasz Ponurko. Żołnierze, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w szkoleniu, otrzymali listy gratulacyjne, a ich rodziny pisma gratulacyjne.

📢 Zenek Martyniuk urodził się w letniej kuchni. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom króla disco polo w Gredelach na Podlasiu Król disco polo przyszedł na świat w bardzo nietypowym miejscu. Takie kiedyś były czasy, czasami kobiety rodziły w domach. Zenek nigdy nie wstydził się faktu, że pochodzi ze wsi, wręcz przeciwnie, był z tego dumny. Zobaczcie, gdzie urodził się Zenek Martyniuk, jak wygląda jego rodzinny dom, a w jakim mieszka dziś. 📢 Rolnicy.Podlasie. Słynne gospodarstwa z lotu ptaka. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju Serial Rolnicy.Podlasie oglądamy od lat. Podczas trwania programu gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Posiłki w podlaskich szpitalach. Zobacz, jak karmią pacjentów. Czasem skromnie, czasem na bogato Posiłki w szpitalach nigdy nie były rewelacyjne, ale zdjęcia które przysłali nam Czytelnicy nie raz po prostu wprawiały nas w osłupienie. Zobaczcie, jakie dania dostają na śniadanie, obiad i kolację pacjenci w szpitalach.

📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”. 📢 Kolejne licytacje aut w Podlaskich Urzędach Skarbowych. Do kupienia pojazdy z wielu segmentów W ostatnich dniach Urzędy Skarbowe z województwa podlaskiego ogłosiły wiele przetargów na auta. Między innymi można kupić auto z napędem hybrydowym, czy ładne białe Audi. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut które można kupić na przetargach w podlaskich skarbówkach

📢 Pamiętacie taką wieś? Nostalgiczne zdjęcia sprzed lat. Świeży chleb od babci, mleko prosto od krowy i zapach ściętego siana Mleko prosto od krowy, świeży chleb od babci, czy ulice pachnące świeżo ściętym sianem. Pamiętasz ten beztroski czas zapisywania wspaniałych wspomnień? Zobacz unikalne fotografie i przenieś się do codzienności tamtych chwil. Będzie nostalgicznie. Zobacz archiwalne zdjęcia dawnej wsi na Podlasiu i nie tylko. 📢 Darmowe fanty w województwie podlaskim. Zobacz, co możesz otrzymać za bezcen w regionie Co możesz otrzymać za dosłowne zero złotych w województwie podlaskim? Będziesz zaskoczony jak wiele przydatnych fantów możesz otrzymać za bezcen w regionie. Kanapy, meble, przedmioty dla dzieci i wiele więcej. Przejdź do galerii zdjęć i znajdź coś dla siebie. Lista została stworzona na podstawie oferty ze strony OLX.pl.

📢 Mamy Cię! Zobacz mieszkańców Sokółki, których upolował Google Street View [DUŻO ZDJĘĆ] Google Maps to bardzo popularny produkt Google. Ich funkcja Street View pozwala na zobaczenie zdjęć z niemal wszystkich ulic umieszczonych na mapach. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. W Sokółce też byli, a na zdjęciach nie brak mieszkańców miasta. Jesteście wśród nich? 📢 Podlasianie uciekają na wieś! TOP 20 największych wsi w województwie podlaskim 2023 Choć w naszym kraju ludzie generalnie uciekają ze wsi i osiedlają się w dużych miastach, w województwie podlaskim nie brakuje wsi w których w ostatnich latach liczba mieszkańców znacznie wzrosła! Oczywiście to głównie wsie położone w sąsiedztwie dużych miast. Mieszkańcy zapewne starają się połączyć możliwość pracy w dużym mieście z zaletami życia na wsi. Zobaczcie ranking 20 największych wsi w województwie podlaskim.

📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Rolnicy. Podlasie. Jak wyglądał Gienek Onopiuk z Rolników zanim pokazał się w telewizji? W ostatnim czasie gospodarstwo Gienka i Andrzeja przechodzi prawdziwą metamorfozę. Remont domu idzie sprawnie, ale czy pamiętacie jak wyglądał kilka lat temu, gdy Gienek dopiero rozpoczynał swoją przygodę z telewizją? Nasza dziennikarka odwiedziła go jako jedna z pierwszych, niedługo po rozpoczęciu emisji serialu. Zobaczcie, jak ją przyjął i jak wtedy wyglądało gospodarstwo największej gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie.

📢 Droga S19. Odcinek Haćki-Bielsk Podlaski Zachód. Rozpoczęła się budowa pierwszego podlaskiego odcinka trasy Via Carpatia Wyznaczenie tymczasowej organizacji ruchu, zdejmowanie wart humusu - już trwają prace w terenie przy budowie pierwszego podlaskiego odcinka trasy Via Carpatia. Fragment od Haciek do Bielska Podlaskiego powstaje w ramach trasy ekspresowej S19. Jest jej drugim odcinkiem, pod granicznym łączniku od Kuźnicy do Sokółki, gdzie prowadzone są roboty budowlane. 📢 Jak zmieniała się Karolina Derpieńska? Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś, jak nie było o niej głośno O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej ostatnio jest bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje ponad 7 milionów osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych?

📢 Słynne białostockie puby i kawiarnie sprzed lat. Stajnia, Kuźnia, Strych, Labirynt, Mandala i inne. Pamiętacie ten niepowtarzalny klimat? Na przełomie wieków w Białymstoku funkcjonowało wiele lokali, które miały swój niepowtarzalny klimat i tętniły życiem. Niektóre zyskały status kultowych i do dziś wspominanych jest z łezką w oku. Zobaczcie, gdzie 20-25 lat temu spotykała się ówczesna młodzież. 📢 Anna Renusz z "Królowych życia" pochodzi z Podlasia. Jej prywatne, zmysłowe zdjęcia są coraz lepsze. Sprawdź! Anna Renusz to jedna z bardziej wyrazistych uczestniczek programu "Królowe życia". Bohaterka serii emitowanej na kanale TTV jest jednocześnie bardzo lubiana przez widzów. Nie każdy wie, że pani Ania pochodzi z Podlasia, dzieciństwo spędziła w Szepietowie, a jej były mąż grał w latach 2008-2010 w Jagiellonii Białystok. Zobacz jej najnowsze, zmysłowe zdjęcia.

📢 Te fryzury są najlepsze na lato 2023! Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Magda Narożna pokazuje swój dom i samochód. Robią wrażenie? Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" ma się czym chwalić! Magda Narożna uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy. Z kolei wnętrza domu Magdy Narożnej mogliśmy podziwiać wielokrotnie dzięki jej koncie na Instagramie. Wokalistka chętnie pokazuje wnętrza swojego domu, a ma się czym pochwalić.

📢 Agata Bachanek - specjalistka od tenisa podbija TVP. Jak wygląda piękna dziennikarka na prywatnych zdjęciach? Agata Bachanek to jedna z najbardziej lubianych dziennikarek TVP Sport. W telewizji publicznej zajmuje się głównie tenisem. O dziennikarce wiele możemy się dowiedzieć z mediów społecznościowych, gdzie Agata Bachanek jest bardzo aktywna.

📢 Patriotyczne tatuaże na topie. Tak młodzi Polacy wyrażają swoją miłość do ojczyzny Nie tylko odśpiewanie hymnu czy wywieszona flaga państwowa świadczą o patriotyzmie. Coraz większą popularność zdobywają patriotyczne tatuaże. Narodowe symbole czy sceny z historycznych wydarzeń najczęściej tatuują na swoich ciałach młodzi ludzie. Jak wyglądają? Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Ciągniki, przyczepy i quady w dobrej cenie. Nowe przetargi od wojska (02.08.2022) Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje pojazdy i sprzęt rolniczy. Na przetargach można kupić to wszystko w atrakcyjnych cenach. Oferta może zainteresować nie tylko rolników.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Najlepsze MEMY MORSY i MORSOWANIE. Zobacz, jak Internauci śmieją się z morsów i morsowania [13.12.2021] Trwa sezon na morsowanie. Zobaczcie najlepsze MEMY i demotywatory o morsach i morsowaniu 2021. 📢 Finalistki Miss Podlasia Nastolatek w Hotelu Traugutta 3 odpowiadały na pytania jurorów (zdjęcia) Do wielkiego finału już tylko kilka dni. 28 czerwca finalistki Miss Podlasia 2021 i Miss Podlasia Nastolatek 2021 oraz finaliści Mistera Podlasia 2021 musieli zmierzyć się z pytaniami jurorów. Niektóre były trudne, inne podchwytliwe, nie zabrakło też śmiechów i anegdotek. Zobacz, jak prezentowały się finalistki Miss Nastolatek 2021.

📢 TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów do 20 tys. zł. Tanie i niezawodne! Zobacz ranking Bardzo często kwota, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup pojazdu mieści się w przedziale 10-20 tysięcy złotych. Za to raczej nie kupimy samochodu nowego, lecz jesteśmy skazani na używany. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na częste wizyty u mechanika. Jeśli planujesz w najbliższym czasie zmianę samochodu, dysponujesz budżetem do 20 tysięcy złotych i zastanawiasz się na jaką markę i model warto postawić, zobacz ranking TOP 15 najmniej awaryjnych samochodów w tym przedziale cenowym. 📢 Magda Narożna prawie nago na plaży. Gwiazda disco polo eksponuje perfekcyjne ciało na plaży Magda Narożna zachwyciła fanów zdjęciami z ubiegłorocznych wakacji w Bułgarii. Tam w promieniach słońca eksponowała ciało w skąpych strojach kąpielowych, a nawet topless. Zobacz zdjęcia z wakacji gwiazdy disco-polo!

📢 Z dostępem do jeziora, blisko puszczy - najlepsze działki rekreacyjne w województwie podlaskim Już niedługo wiosna rozpocznie się na dobre, a co za tym idzie, będziemy mieli coraz więcej ciepłych dni. Osoby mieszkające w mieście zastanawiają się, jak spędzać czas na powietrzu. Może kupić działkę rekreacyjną?

📢 Podlaskie spółdzielnie mleczarskie - kluczowe firmy dla polskiej branży rolniczej Za nami kolejna odsłona rankingu Złota Setka Polskiego Rolnictwa tygodnika „Wprost”. Dwie podlaskie spółdzielnie mleczarskie zajęły w nim wysokie miejsca. Wysokomazowiecka Mlekovita była trzecia, a grajewski Mlekpol został sklasyfikowany na siódmym miejscu. 📢 Murale w polskich miastach. TOP 30 najładniejszych murali w Polsce (zdjęcia) Od jakiegoś czasu można zauważyć, że powstaje coraz więcej dzieł sztuki na budynkach w Polsce. Jest to pewnego rodzaju "muralizacja" naszego kraju. Włodarze miast podchodzą do tego tematu coraz bardziej odważniej, decydując się na realizację pomysłów artystycznych nawet w centrum miasta. Gdzie są najlepsze murale w Polsce?

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

