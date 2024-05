Przegląd prasy 19.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta”?

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Archiwalne zdjęcia z regionu - Konstanty Kuźmin fotograf starego Gródka. Znajdź siebie i swoich bliskich na starych fotografiach Zdjęcia to fantastyczne medium, które pozwala nam wrócić do przeszłości, ożywić minione czasy. Obecnie każdy robi zdjęcia, lepsze lub gorsze, ale kiedyś fotograf to była postać wyjątkowa. Jedną z nich był urodzony na początku XX wieku Konstanty Kuźmin, który z umiłowaniem dokumentował swoje otoczenie. Zobacz jego zdjęcia z Gródka i okolic, a nich mnóstwo twarzy i emocji.

📢 Piękna strona Juwenaliów. Śliczne studentki bawiły się w Białymstoku i Suwałkach. Zobacz zdjęcia W piątek (17.05) odbyły się pierwsze wydarzenia w ramach Juwenaliów W Białymstoku, ale też w Suwałkach. W Stolicy Podlasia po południu odbyła się parada, później na terenie Politechniki Białostockiej przed publicznością wystąpiły muzycy.

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Dzień Strażaka w Nowogrodzie. Powołanie brygadiera Arkadiusza Obryckiego na Komendanta Miejskiego PSP w Łomży, awanse i odznaczenia Wczoraj (17.05) w Nowogrodzie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości brygadier Arkadiusz Obrycki otrzymał nominację na stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Były też awanse, odznaczenia i nagrody. 📢 Muzyczne juwenalia w Suwałkach. Na koncertach bawili się nie tylko studenci. Zobacz zdjęcia Artyści z każdego gatunku muzycznego wystąpili w piątek (17 maja) na suwalskich juwenaliach zorganizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową. Przed suwalską publicznością zaprezentowali się: Osyda, Mesajah, Daj To głośniej i Baranovski.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 18.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Mieszkańcy Bielska Podlaskiego przyłapani na zdjęciach z Google Street View w 2012 i 2013 roku. Jesteście na zdjęciach? Google Maps i funkcja Street View dzisiaj nikogo nie dziwi, ale jeszcze 15 lat temu to był swoisty skok w przyszłość. Zwiedzanie miejsc oddalonych o tysiące kilometrów siedząc jednocześnie wygodnie przed komputerem to brzmiało jak science fiction. 📢 Parki linowe na Podlasiu. Wspaniała rozrywka dla małych i dużych. Sprawdź, gdzie warto się wybrać i ciekawie spędzić czas W Polsce parki linowe są nadal popularną formą spędzania wolnego czasu dla dzieci, ale nie tylko. Ta stosunkowo nowa rozrywka pochodzi z Francji. Jest to aktywność fizyczna bezpieczna, ale mimo wszystko ekscytująca. Parki linowe kojarzą się z dziecięcą zabawą, ale jest to również świetna rozrywka dla ludzi dojrzałych. Nie każdy wie, że na Podlasiu jest naprawdę sporo tego typu obiektów. Które są najlepiej oceniane przez użytkowników?

📢 Zabytkowa synagoga w Milejczycach po gruntownym remoncie wygląda wspaniale. Zobacz jak prezentuje się obecnie i jak wyglądała wcześniej Zabytkowa synagoga w Milejczycach została oficjalnie otwarta po remoncie, który przeszła, w zeszłym roku. W obecnej formie świątynia jest prawdziwą ozdobą centrum dawnego miasta królewskiego. Zobacz jak prezentuje się synagoga obecnie i jak wyglądała w roku 2019, przed remontem. Różnica jest kolosalna! 📢 Najlepsze weekendowe MEMY! Piątek, piąteczek, piątunio, sobótka i ... twarde lądowanie w niedzielę. Morderczy poniedziałek was dobije! Weekend to najlepsza część weekendu bez dwóch zdań. Dwudniowa przerwa w pracy zwłaszcza, gdy za oknem jest piękna pogoda, musi poprawiać nastrój. Humor poprawiają również MEMY na ten temat, które internaucie wyprodukowali specjalnie dla was. Sprawdź jakie zachowania i stereotypy bawią nas, gdy myślimy o weekendzie. Zobacz zabawne obrazki i komentarze!

📢 Krzysztof Jurgiel: Jak mi powiedzą, dlaczego zostałem zawieszony, zwołam konferencję prasową Formalnie nic nie wiem. Siedzę i czekam na jakieś powiadomienie, bo oficjalnie nic nie wiem o tym, że zostałem zawieszony w mojej partii. Nie znam też powodu, dla którego to uczyniono, więc nie czuję się zawieszony – mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości mijającej kadencji Krzysztof Jurgiel. 📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku rozpoczęte. Parada studentów przed Teatrem Dramatycznym. Przez miasto przeszedł barwny i głośny pochód Studenci przejęli władzę nad miastem. Symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta i paradą, żacy zaczęli białostockie juwenalia. 📢 Hajnówka. Kiedyś było tu kąpielisko. Dziś ludzie znowu chcą wypoczywać nad rzeką Rzeka Leśna, przepływająca przez Hajnówkę i wijąca się dalej w ostępach Puszczy Białowieskiej, była kiedyś nie lada atrakcją dla mieszkańców tego miasteczka. Przed II wojną światową istniało tu nawet kąpielisko, z którego chętnie korzystali młodsi i starsi hajnowianie. Później jednak ścieki z zakładów przemysłowych tak zanieczyściły tę rzeczkę, że zyskała ona miano „Śmierdziuszki”. Teraz lokalni społecznicy rozpoczęli akcję czyszczenia rzeki, by mieszkańcy znowu mogli z przyjemnością nad nią wypoczywać.

📢 Hajnowianin zarobił 7,5 tysiąca mandatów. Jechał rowerem po pijanemu 59-latek w odstępie niecałych 24 godzin aż trzykrotnie został zatrzymany przez hajnowskich policjantów. Za każdym razem jechał rowerem będąc pod wpływem alkoholu. Zarobił łącznie 7,5 tysiąca złotych mandatu. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 Prezentujemy liderów plebiscytu z miast i powiatów Poznaj osoby, które za sprawą lokalnych społeczności zdobyły dotychczas wiele głosów w plebiscycie Osobowość Roku. 📢 Kurier nielegalnych migrantów zatrzymany w powiecie bielskim. Przekroczył prędkość i miał zakaz prowadzenia pojazdów Do zdarzenia doszło w Patokach (gmina Brańsk) w powiecie bielskim. Tamtejsi policjanci zatrzymali do kontroli opla, w którym jak się okazało przewożeni byli obywatele Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli białorusko-polską granicę. Kierowca pojazdu - 29-latek przekroczył prędkość, a dodatkowo miał zakaz prowadzenia pojazdów.

📢 Długoterminowa prognoza pogody na lato 2024. Ekstremalne fale upałów w czerwcu, lipcu i sierpniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozy pogody na najbliższe lato. Z prognozy długoterminowej wynika, że może być ekstremalnie ciepło. Już w czerwcu możemy spodziewać się temperatur na poziomie 36 stopni Celsjusza. Sprawdź, jakie są długoterminowe prognozy. 📢 Nowa oczyszczalnia ścieków wybudowana dla Grupy MLEKOVITA otwarta. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto. Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek 17 maja na terenie zakładu produkcyjnego Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. Otwarcie nowego obiektu stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia efektywności operacyjnej zakładu oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisujących się w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Realizacją zadania była firma SEEN Technologie. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto.

📢 Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Sławomir Klekotka awansował na stopień generała brygady Już nie pułkownik a generał brygady SG Sławomir Klekotka. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał właśnie awans. Stało się to podczas czwartkowych (16.05) centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Gdańsku. Nominację wręczył mu prezydent Andrzej Duda w obecności szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. 📢 Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Podlaskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej Jarosław Kaczyński, prezes PiS spotkał się w czwartek (16.05) z mieszkańcami Dąbrowy Białostockiej, w ramach kampanii kandydatów jego ugrupowania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podlaskie tworzy jeden okręg z województwem warmińsko-mazurskim. Liderem listy PiS jest Maciej Wąsik. Kaczyński odniósł się podczas spotkania do sytuacji w sejmiku podlaskim, paktu migracyjnego czy sytuacji na granicy.

📢 15 maja obchodzono w Bielsku Podlaskim Dzień Strażaka. Były wyróżnienia i awanse Dzień Strażaka w Bielsku Podlaskim rozpoczął się tradycyjnie nabożeństwami w intencji strażaków. Modlono się w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP i w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Następnie uroczystość odbyła się przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie zawodowe. 📢 Kinga Pęza z Łomży wicemistrzynią Europy w kategorii Wellness Fitness Kinga Pęza z Łomży zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitnessie, które odbyły się w Hiszpanii. Łomżynianka uplasowała się na podium w kategorii Wellness Fitness. 📢 Ferma drobiu nie powstanie w Solnikach, bo miejscowy plan jej nie przewiduje. Sąd oddalił skargę przedsiębiorcy, mieszkańcy triumfują Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę przedsiębiorcy, który chce budować w okolicach wsi Solniki (gm. Zabłudów) fermę drobiu. Chodziło o unieważnienie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tak zakończył się kolejny etap batalii mieszkańców o zastopowanie budowy uciążliwej inwestycji.

📢 Małgorzata Ostrowska obchodzi 40-lecie kariery. Pamiętasz, jak wyglądała kiedyś? Długowłosa blondynka zachwycała ze sceny! Małgorzata Ostrowska zachwyca mocnym głosem i talentem. Jej przeboje Polacy śpiewają od lat. To właśnie ona odpowiada za takie hity, jak „Szklana pogoda” czy też „Meluzyna”. Potrafi również zwrócić na siebie uwagę charakterystycznym wizerunkiem scenicznym. A jak wyglądała kiedyś? Z okazji 40-lecia kariery artystki, przypominamy jej dawne zdjęcia! 📢 Remont drogi powiatowej w powiecie białostockim. Drogowcy układają nowy asfalt w Nowym Krzewie Środa (15.05) do drugi dzień, w którym trwa wylewanie asfaltu na drodze powiatowej nr 2005B w podbiałostockiej gminie Zawady. Drogowcy pracują na odcinku od DK 8 do miejscowości Nowe Krzewo. Długość remontowanego fragmentu jezdni wynosi prawie blisko 700 m.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka 2024. Najlepsze memy o Zośce, Zofii, Zosi. Zobacz śmieszne obrazki Dziś imieniny Zofii, a tym samym zimna Zośka. Wbrew pozorom w Internecie jest niewiele memów, śmiesznych obrazków na temat Zośki. Dlatego też wybraliśmy 20, ale najlepsze! Zobacz TOP 20 memy o zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce. 📢 Sianokosy to był okres ciężkiej pracy na roli. Zobacz, jak wyglądały kilkadziesiąt lat temu W Polsce okres sianokosów przypada na okres maja oraz czerwca. Prace polowe zmieniły się znacząco na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównie ze względu na postęp technologiczny, zmiany w praktykach rolniczych oraz rozwój świadomości ekologicznej. Zobacz, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądały sianokosy. 📢 35-latka zginęła w wypadku na motocyklu. Współpracownicy opublikowali wpis W poniedziałek w Nowodworcach zginęła 35-letnia kobieta, która jadąc na motocyklu z niewiadomych przyczyn uderzyła w barierkę. Okazuje się, że była to pielęgniarką z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

📢 Kto powinien zostać Trenerem Sezonu w Ekstraklasie? Zagłosuj w naszej sondzie. Na liście pięciu kandydatów PKO Ekstraklasa przedstawiła nominowanych w kategorii Trener Sezonu. Na liście znalazło się pięć nazwisk, zwycięzcę poznamy podczas gali, która odbędzie się dzień po zakończeniu rozgrywek. Komu należy się to szczególne wyróżnienie? Już dziś dokonajcie wyboru, oddając głos w naszej sondzie.

📢 Żony i dziewczyny piłkarzy Jagiellonii Białystok. Być może niedługo partnerki mistrzów Polski Piłkarze Jagiellonii są na najlepszej drodze do mistrzostwa Polski. Na pewno zawodnikom Jagi kibicują dziewczyny i żony, które często można spotkać na stadionie przy ulicy Słonecznej. Poznajcie jagiellońskie WAG's. 📢 Pożar poddasza w Karwowie. Sześć jednostek strażaków w akcji We wtorek rano w miejscowości Karwowo (gmina Rajgród) miał miejsce pożar poddasza w domu jednorodzinnym. Do akcji zostało skierowanych sześć zastępów straży pożarnej

📢 Najtrudniejsze do wymówienia nazwy miejscowości w Podlaskiem. Dla obcokrajowca to prawdziwy koszmar. Zobacz, na czym można połamać język Nazwy miejscowości w woj. podlaskim mogą stanowić koszmar dla obcokrajowca. W naszym regionie jest ich mnóstwo. Zobaczcie ranking TOP 20 najtrudniejszych do wymowy nazw podlaskich wsi i miasteczek. Jeśli chcecie podzielić się własną nazwą miejscowości, wysyłajcie na adres [email protected] lub piszcie w komentarzach.

📢 Tragiczny wypadek na motocyklu na drodze w Nowodworcach. Motocyklistka zginęła po zderzeniu z barierami Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (13.05) po południu na drodze w Nowodworcach. Zginęła jadąca motocyklem 35-letnia kobieta, która uderzyła w bariery. 📢 Dramatyczny pożar w Szpakowie. Trwa akcja pomocy na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poparzonego gospodarza. Zdjęcia z pożaru Dramatyczny pożar w Szpakowie. Ogień strawił budynki gospodarcze, gdzie składowana była słoma, siano, zboże. W pożarze zginęły zwierzęta, a gospodarz chcąc ratować swój dobytek, sam doznał poparzeń i obecnie leży w szpitalu. Trwa zbiórka na odbudowę gospodarstwa i rehabilitację poszkodowanego mężczyzny.

📢 Jagiellonia ma już wicemistrzostwo, ma europejskie puchary, ale to wszystko: mało! Czas na mistrzostwo Po ostatniej kolejce spotkań ekstraklasy stało się jasne, że w grze o mistrzostwo Polski pozostały już tylko dwa zespoły: Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław. Żółto-Czerwoni zapewnili już sobie co najmniej wicemistrzostwo kraju oraz grę w europejskich pucharach. Wszyscy jednak pragniemy tego niewywalczonego jeszcze, czyli mistrzostwa Polski. 📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu! 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Podlaskie dania regionalne. 14 przepisów potraw, z których słynie województwo podlaskie Popularne podlaskie potrawy i dania, z których słynie nasze województwo. W tym artykule znajdziesz przepis na babkę ziemniaczaną, kartacze, a nawet sękacza. 📢 Śmiertelny wypadek na DK 19 w Koźlikach na trasie Zabłudów - Bielsk Podlaski. Auto dachowało, zginęła 37-letnia kobieta Dziś w nocy 37-letnia kobieta zginęła w wypadku na DK19 w Koźlikach. Auto uderzyło w drzewo i dachowało. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek! 📢 Grono pielęgniarek i pielęgniarzy powiększyło się. Uroczyste czepkowanie w Suwalskiej uczelni. Zobacz zdjęcia Symbole zawodu - czepki pielęgniarskie oraz przypinki zostały w czwartek (9 maja) uroczyście wręczone studentom II roku pielęgniarstwa w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. W uroczystości wzięło udział 40 studentów. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Zobacz postęp prac i jak zmienia się teren budowy. Najnowsze zdjęcia Trwa budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Trzykilometrowy odcinek połączy S19 z drogą krajową nr 66. Z tygodnia na tydzień widać postępy prac budowlanych. Jak wygląda teren budowy i co się zmieniło? Zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Mońkach. Przegrupowanie sił i zmiana prezydium. Zobacz relację Burmistrz i 15 radnych odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. W poniedziałek (6.05) odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Mońkach. Nowym przewodniczącym rady został Wojciech Niedziołko z KWW BMN Aktywny Samorząd. W radzie doszło do przegrupowania sił. 📢 Slow life po podlasku. Zwykły, wiosenny dzień na podlaskiej wsi 20 lat temu Pływające krowy, nieśpieszny wypad na ryby i długie rozmowy na ławeczkach przed domem. Takie podlaskie znamy bardzo dobrze. Tutaj czas płynie jakby wolniej. Zupełnie niechcący mieszkańcy regionu wyprzedzili obowiązujące dziś trendy mówiące, że należy cenić swój czas i z wieloma rzeczami się nie spieszyć. Zobaczcie jak wyglądał zwykły wiosenny dzień w naszym regionie 20 lat temu. Czy naprawdę tak wiele się zmieniło?

📢 Najlepsze wielkanocne MEMY czyli niezłe jaja. Dawka dobrego humoru z Internetu, sprawdź z czego śmiejemy się na Wielkanoc. Odpinamy wrotki! Oni nie nie znają świętości! W sieci pełno jest śmiesznych obrazków i MEMów dotyczących wielu kwestii. Jak się okazuje kreatywni internauci nie oszczędzili nawet Świąt Wielkanocnych i wyprodukowali sporo zabawnych obrazków dotyczących tego ważnego dla chrześcijan święta. Zobacz najlepsze MEMY wielkanocne! 📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pamiętna majówka u Gienka w Plutyczach. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie skończył w areszcie Majówka, która kojarzy się z wypoczynkiem i grillowaniem, czasami przebiega zupełnie inaczej. Nieprzyjemne sytuacje miały miejsce trzy lata temu u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie - Gienka z Plutycz. Najpopularniejszy rolnik w Polsce został zabrany przez policję do aresztu. 📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców. 📢 Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Te krótkie fryzury odmienią każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Nadeszła wiosna, a to najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje?

📢 Miss Polski 2024. Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2024. W finale dwie panie z województwa podlaskiego W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. 26 kwietnia Hotel Kolumna Park gościł 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce, z których wybrane zostały 32 finalistki. W finale rywalizować będą Julia Roszko i Karolina Grabowska z województwa podlaskiego 📢 Rolnicy. Podlasie. Podwórko Gienka i Andrzeja nie do poznania - "Błota w ogóle nie ma"! Metamorfoza gospodarstwa w Plutyczach Program telewizyjny Rolnicy. Podlasie cieszy się niesłabnącą popularnością. Bezsprzeczną gwiazdą stał się Gienek z Plutycz oraz jego syn Andrzej. Panowie wyszli poza ramy telewizyjnego reality show i założyli kanał na YouTubie. Pokazują na nim swoje codzienne życie. W ostatnim odcinku legendarne błoto z podwórka rolników znika! Dochodzi też do kłótni Andrzeja z bratem Jarkiem. Zobaczcie sami!

📢 Miss Polski 2024. Zobacz jak wyglądają wszystkie półfinalistki. Wśród najpiękniejszych Polek znalazły się trzy reprezentantki z Podlasia! Wyłoniono półfinalistki konkursu piękności Miss Polski 2024. W ćwierćfinale, który odbył się w Markach pod Warszawą, rywalizowało aż 162 pięknych pań ze wszystkich zakątków Polski. Wśród nich znalazły się oczywiście reprezentantki naszego regionu. W następnym etapie zameldowały się trzy Podlasianki. Zobaczcie jak wyglądają wszystkie śliczne półfinalistki, jest ich 60. 📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć w kwietniu na Czarciej Polanie Kwietniowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach zgromadził tradycyjnie dużo ludzi. Na Czarciej Polanie spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas kwietniowego jarmarku. 📢 Kultowe ciągniki Ursusy na sprzedaż. Kiedyś były podstawą każdego gospodarstwa. Ile trzeba zapłacić za legendy rolniczej motoryzacji Ciągnik Ursus kiedyś stanowił podstawę wielu gospodarstw. Obecnie osoby na widok tych maszyn wracają pamięcią do czasów dzieciństwa. W okresie PRL mechanizacja polskiego rolnictwa przyśpieszyła. Wówczas powstało wiele kultowych maszyn. Podstawą gospodarstw były Ursusy. Niektórzy nadal wykorzystują legendarne maszyny rolnicze do pracy. Zobacz, ile obecnie trzeba zapłacić za Ursusa.

📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz mieszkają w pięknej wsi. Bogato zdobione, drewniane domy tworzą wyjątkowy klimat Podlaskie wsie słyną z ciekawej drewnianej zabudowy. Największym bogactwem tradycyjnej architektury drewnianej może się poszczycić powiat hajnowski. Również w powiecie bielskim można trafić na prawdziwe perełki, jak np. na wieś Plutycze. To właśnie w tej miejscowości mieszkają bohaterowie popularnego programu programu "Rolnicy. Podlasie", Gienek i jego syn Andrzej. 📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Bal Charytatywny Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Udało się zebrać sporą sumę na stypendia dla młodzieży W "Karczmie pod Sokołem” w Sokółce odbył się Bal Charytatywny Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Impreza była przednia, a to wszystko dzięki wspaniałym gościom, super DJowi oraz niesamowitej atmosferze miejsca i wspaniałej kuchni restauracji.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę lutego 2024 roku Wietrzny poranek Czarcia Polana wypełniła się wystawcami. Dopisali też zwiedzający. Zobacz, co w pierwsza niedzielę lutego można było upolować na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach.

📢 Najtańsze domy w Podlaskiem na sprzedaż. Niedrogie i w dobrym stanie. Zobacz atrakcyjne nieruchomości W tym tygodniu pod lupę wzięliśmy domy na sprzedaż w województwie podlaskim, które mimo niewysokiej ceny, są w całkiem dobrym stanie. Z pomocą portalu "otodom" znaleźliśmy kilkadziesiąt ofert domów na sprzedaż do 250 tysięcy złotych, spokojnie nadających się do zamieszkania od zaraz. Zobacz, gdzie znajdziesz interesujące nieruchomości na Podlasiu. 📢 Memy o Podlasiu to prawdziwy hit internetu. Lokalne stereotypy zamknięte w dowcipnej formie. Dawka dobrego humoru Niczego lepszego dziś nie zobaczysz, bo memy o Podlasiu to prawdziwe hity internetu. Lokalne stereotypy naszego regionu zamknięte w dowcipnej formie zdjęć. Przywary, przekonania i przerysowana forma Podlasia z pewnością poprawi ci humor, bo to dawka dobrego humoru. Przejdź do galerii zdjęć i przekonaj się jak wielką kreatywnością dysponują internauci.

📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk.

📢 Spotkanie opłatkowe w sokólskim starostwie. Były życzenia i wspólnie dzielenie się opłatkiem. Zobacz zdjęcia W Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyła się symboliczna Wigilia. Przybyli na nią duchowni z kościoła katolickiego i prawosławnego, przedstawiciele religii muzułmańskiej, dyrektorzy i przedstawiciele jednostek, dyrektorzy szkół, radni, dyrektorzy i pracownicy starostwa, służby mundurowe. Wydarzenie uświetnił występ Weroniki Bergiel, Oliwii Popławskiej i Krzysztofa Zalewskiego z Zespołu Powiatowego Studio Poezja, którzy wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój.

📢 Muzułmański meczet i mizar w Kruszynianach. Unikalny cmentarz i bajeczna świątynia przy polsko-białoruskiej granicy. Zobacz zdjęcia! Nie od dziś o Podlasiu mówi się, że to kulturowy i etniczny tygiel. Najbardziej egzotyczną grupą wydają się wyznawcy islamy i nie są to bynajmniej nowi mieszkańcy naszego regionu, ale są związani z naszą ziemią od setek lat. Świadczą o tym wiekowe cmentarze i domy modlitwy. 📢 Film Znachor na Podlasiu. Jak wyglądają dzisiaj miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana? Większość zdjęć zrealizowano w naszym regionie Jeden z ulubionych filmów Polaków to Znachor. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można było znaleźć w pierwszą niedzielę października Pierwszy jesienny Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przyciągnął jak zwykle sporo osób. Na Czarciej Polanie spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas jesiennego jarmarku.

📢 Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz, co można tam było znaleźć w pierwszą niedzielę września. Pogoda dopisała W słoneczną niedzielę Czarcią Polanę zapełniło wielu wystawców. Zobacz, co podczas pierwszego powakacyjnego jarmarku można było znaleźć i kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. 📢 Podlaska wieś w krzywym zwierciadle. Najlepsze 50 memów o podlaskiej wsi. Padniesz ze śmiechu! Jeżeli wieś, to tylko podlaska! Tym razem zgromadziliśmy najlepsze memy o Podlasiu dotyczące tego magicznego obszaru. Jeżeli nie brakuje wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać. Zobacz TOP 50 najlepszych memów o podlaskiej wsi.

📢 Lipcowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. To można nabyć na Czarciej Polanie. Leśny targ potrwa dwa dni Pierwszy, lipcowy weekend raz w pochmurnej, raz w słonecznej aurze. W zupełności nie przeszkadza to zarówno wystawcom, jak i poszukiwaczom niebanalnych okazów do odwiedzenia Czarciej Polany w Kiermusach. Tu trwa dwudniowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. Już w sobotę (1 lipca) można upolować wyjątkowe przedmioty. 📢 Agata Bachanek - specjalistka od tenisa podbija TVP. Jak wygląda piękna dziennikarka na prywatnych zdjęciach? Agata Bachanek to jedna z najbardziej lubianych dziennikarek TVP Sport. W telewizji publicznej zajmuje się głównie tenisem. O dziennikarce wiele możemy się dowiedzieć z mediów społecznościowych, gdzie Agata Bachanek jest bardzo aktywna. 📢 Kasztelik Korona Podlasia. Zbudował zamek z polnych kamieni, ale to za mało. Teraz tworzy... smoka! Na Podlasiu niełatwo o zamki. Pan Jerzy stworzył własny od podstaw, do tego zbudował go z polnych kamieni. Powstał też most, fosa i spory parking. Aktualnie trwają prace nad kolejny "dodatkiem" do Kaszteliku "Korona Podlasia". - Jest zamek to będzie i smok - śmieje się pan Jerzy. Bestia będzie strzegła wejścia do smoczej groty, która powstanie pod lasem.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Rolnicy Podlasie. Emilia Korolczuk z Ranczo Laszki promienieje szczęściem u boku ukochanego. Para spodziewa się dziecka (ZDJĘCIA) Emilia Korolczuk to gwiazda programu "Rolnicy. Podlasie". Jakiś czas temu w życiu rolniczki pojawił się tajemniczy mężczyzna. Para spodziewa się dziecka. Przez długi czas Emilia ukrywała radosną nowinę przed światem, nie pokazywała też ukochanego. A jednak w święta postanowiła podzielić się zdjęciem z ukochanym.

📢 Skąd się wzięły te słowa? Zdziwisz się! Ciekawe pochodzenie polskich słów, których wszyscy używamy Skąd się wziął "tołk"? Czy "Filip z konopi" to mężczyzna? I dlaczego nazywamy kogoś menelem? Sprawdź pochodzenie 12 słów, których z pewnością używasz, a nie wiesz, skąd się wzięły. 📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

