Przegląd prasy (20.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Agnieszka Kaczorowska-Pela to popularna tancerka, aktorka i choreografka. Celebrytka zaczęła być rozpoznawalna, gdy wcieliła się w rolę Bożenki w popularnym serialu „Klan". Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Agnieszki Kaczorowskiej z tarasem i ogrodem. Sprawdź, jak się urządziła tancerka, która była trenerką i zwyciężczynią jednej z edycji telewizyjnego show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? Zatem z pewnością wiesz, jak potrafi to przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są niepotrzebnie włączone funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji warto chwilowo zrezygnować i wyłącz je w urządzeniu z Androidem, by oszczędzić baterię.

Intymność w związku to ważna i piękna część życia, która może przynieść wiele przyjemności i wzmocnić związek. Jednak istnieją pewne zachowania, które mogą zepsuć tę chwilę i sprawić, że partnerzy nie będą się czuć komfortowo. Czasami popełniamy je, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą być szkodliwe. Jeśli chcesz, by życie łóżkowe przynosiło wam obojgu satysfakcję, poznaj listę rzeczy, których lepiej unikać podczas zbliżeń.

To szansa dla kierowców na ocalenie prawa jazdy. W Podlaskiem we wtorek (19.09) ruszyły już pierwsze kursy redukujące punkty karne. To efekt “poluzowania” przepisów, które weszły w życie zaledwie rok temu. Inna zmiana to automatyczne kasowanie punktów karnych po 12 miesiącach, a nie po 2 latach.

Coconut milk nails to kolejna propozycja kolorystyczna jesiennych paznokci. Tym razem nie jest to manicure nawiązujący do barw, które dominują na zewnątrz, czyli brązów, czerwieni, czy ciepłego pomarańczowego. Dzisiaj proponujemy coś, co podkreśli waszą powakacyjną opaleniznę i łączy w sobie najgorętszy trend ostatnich lat i dni, czyli minimalizm i cichy luksus w jednym.

Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

26 cudzoziemców, wśród których byli, m.in. obywatele Syrii, Etiopii i Erytrei próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała we wtorek rano Straż Graniczna.

„Znachor” to niekwestionowany hit filmowy, który cieszy się wśród widzów szczególną popularnością. W dziele Jerzego Hoffmana wystąpiła cała plejada gwiazd, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jak bardzo zmienili się bohaterowie „Znachora” od 1982 roku? Sprawdźcie!

Atrakcyjne oferty i najtańsze ceny. Przedstawiamy mieszkania dostępne na lokalnym rynku, które czekają na nowego właściciela. Co do zaoferowania ma rynek nieruchomości w województwie podlaskim? Jak się okazuje okazji jest naprawdę sporo. Mieszkania w dobrej cenie i w dobrym stanie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj najlepsze oferty.

Grażyna Szapołowska jest gwiazdą polskiego kina. Niezwykle utalentowana kobieta, która swoim głosem rozbudza wszystkie zmysły. Od lat ma w sobie to coś, co przyciąga tłumy na każde wydarzenie, w którym uczestniczy. Aktorka 19 września obchodzi swoje 70. urodziny. Pozazdrościć jej można urody i figury.

Niespełna 1,5-roczna dziewczynka i 3,5-letni chłopiec chodzili sami po ulicy w Sokółce. Dzieci zauważyli kierowcy i poinformowali policjantów, którzy przejeżdżali nieopodal. Mundurowi zaopiekowali się dziećmi. Okazało się, że matka dzieci i jej partner byli nietrzeźwi. Dzieci trafiły do szpitala, a rodzice do policyjnego aresztu.

Za niespełna miesiąc zdecydujemy o sprawach najważniejszych dla kraju. W poniedziałek (18.09) do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w ogólnokrajowym referendum – mieszkańców Podlaskiego namawiał marszałek województwa Artur Kosicki.

Kayah kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Polska gwiazda piosenki od czasu do czasu inwestuje zarobione pieniądze w nieruchomości. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiamy 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i jesienne wycieczki do Włoch.

Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Wrzesień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

Z końcem lutego b.r. z pracy na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Hajnówce odszedł wieloletni dyrektor Grzegorz Tomaszuk. Po przejściu na emeryturę został pełniącym obowiązki szefa placówki do czasu wyłonienia nowego dyrektora w konkursie na to stanowisko. Taki konkurs już rozstrzygnięto - spośród trzech kandydatów najlepszym okazał się Grzegorz Tomaszuk.

Do zderzenia opla z audi doszło w rejonie miejscowości Czechowizna. Do szpitala trafiła jedna osoba.

Dziś przypada światowy Dzień Fryzjera! To wyjątkowe święto jest okazją do uczczenia pracy fryzjerów, którzy dbają o wygląd i samopoczucie swoich klientów poprzez tworzenie różnych fryzur. Niektóre są dobre, a niektóre... sprawdźcie sami. Specjalnie dla was przygotowaliśmy zbiór największych fryzjerskich wpadek. Nie wytrzymasz ze śmiechu!

Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza.

Grzywki już od dłuższego czasu są fryzurami, na które chętnie decydują się kobiety. To właśnie dzięki nim możesz zmienić swój wizerunek. W zależności od ich rodzaju może to być subtelna, albo spektakularna metamorfoza. Dzisiaj dowiesz się wszystkiego o grzywce obciętej na prosto, która jak podkreślił brytyjski stylista fryzur Tom Smith, będzie na topie tej jesieni.

Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

Zaawansowanie rzeczowe 42,6 proc, finansowe blisko 33 proc. - tak przedstawia się stan prac na odcinku Łomża Zachód-Kolno przyszłej trasy ekspresowej S61. Ten odcinek drogi Via Baltica to obwodnica Łomży. Ma być przejezdny w 2024 roku, a wszystkie roboty zakończą się rok później. To będzie ostatni fragment budowanego od kilku lat szlaku transgranicznego do i z krajów bałtyckich.