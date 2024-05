Przegląd prasy (28.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek w miejscowości Ptaki. Czołowe zderzenie ciężarówki z osobówką”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek w miejscowości Ptaki. Czołowe zderzenie ciężarówki z osobówką 60-letni kierowca hondy zginął na miejscu.

📢 Krzysztof Jurgiel odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. To efekt oskarżeń ze strony Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina Europoseł Krzysztof Jurgiel złożył właśnie rezygnację z dalszego występowania pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi, wynika to z braku zgody na standardy obecnie panujące w partii. Przypomnijmy, że przez władze partii został obwiniony za utratę przez PiS władzy w Podlaskiem. 📢 Brak opadów doskwiera rolnikom. Najgorzej ucierpiały zboża ozime i jare. Suszę rolniczą stwierdzono w 14 województwach Skąpe opady stanowią problem dla rolników. Wskazują, że problem z suszą staje się coraz poważniejszy. Pojawił się pierwszy w tym roku raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który wskazuje, że problem suszy dotyka 14 województw. Najgorsza sytuacja jest w województwach lubelskim, łódzkim oraz dolnośląskim.

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 25-latek wymyslił "plan". Zamiast 25 tys zł w kopercie były pocięte kartki W czasie zatrzymania jeden z oszustów miał na sobie łańcuszek, drugi miał w domu narkotyki.

📢 Poznaliśmy najlepszych policjantów ruchu drogowego w województwie podlaskim Najlepsi policjanci ruchu drogowego wyłonieni podczas wojewódzkiego finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” odebrali wyróżnienia z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Kamila Borkowskiego.

📢 Zaginęła Aleksandra Kozłowska z gminy Piątnica. Gdzie jest 17-latka? Zaginęła 17-letnia mieszkanka gminy Piątnica. Dziewczyna 24 maja 2024 roku oddaliła się z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. 📢 Jagiellonia Białystok zadziwiła całą piłkarską Polskę. Oto dlaczego Żółto-Czerwoni zostali sensacyjnym mistrzem kraju Triumfując w sezonie 2023/24 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok została 20. w historii piłkarskim mistrzem Polski. Drużyna trenera Adriana Siemieńca sprawiła ogromną sensację, bo przed sezonem nikt na nią nie stawiał. Oto, co - naszym zdaniem - w największym stopniu sprawiło, że zespół, który w poprzedniej kampanii bronił się przed degradacją, okazał się lepszy od gigantów naszego futbolu.

📢 Gdzie kupić tabletkę „dzień po”? Lista aptek opublikowana. NFZ udostępnił też mapę aptek z antykoncepcją awaryjną Lista aptek z dostępną antykoncepcją awaryjną jest już dostępna w portalu NFZ, gdzie wyposażono ją w mapę i wyszukiwarkę adresów. Dostęp do tabletki „dzień po” zapewniono pacjentkom w każdym regionie, aptek może jeszcze przybyć. Zobacz szczegóły. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Przysięga wojskowa terytorialsów w Braniewie. 80 ochotników, w tym 30 kobiet wypowiedziało słowa roty W sobotę 25 maja na terenie jednostki wojskowej w Braniewie blisko 80 ochotników (w tym 30 kobiet) złożyło przysięgę wojskową na sztandar 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczystość była zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego.

📢 Rajska posiadłość Filipa Chajzera – jacuzzi, plaża i cudny widok. Dom Filipa Chajzera jest na sprzedaż. Możesz zamieszkać na Mazurach Wyjątkowy dom Filipa Chajzera jest wystawiony na sprzedaż. Posiadłość w malowniczej okolicy zachwyca. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur, a jednego z nich chce się pozbyć. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. Jeden z nich możesz kupić za mniej niż 3 miliony złotych! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 27.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Ukryte w Puszczy Białowieskiej miejsce mocy może stać się Cudem Polski 2024 Jednych napawa lękiem, dla innych to po prostu atrakcja turystyczna. Z pewnością ma niesamowitą atmosferę. Zapraszamy na wycieczkę do tego niezwykłego miejsca, które wkrótce może zostać wyróżnione w konkursie.

📢 Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy. 📢 Rezerwat przyrody Krzemianka. Nareszcie! Popularna kładka otwarta ponownie po wielkim remoncie Remont trwał długo, ale w końcu położona pod Białymstokiem kładka została udostępniona do zwiedzania. To niezwykłe miejsce.

📢 Archidiecezja Białostocka ma sześciu nowych kapłanów Święcenia prezbiteratu z rąk metropolity białostockiego przyjęło sześciu absolwentów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. 📢 Piłkarze i sztab Jagiellonii Białystok odebrali złote medale. Wielkie świętowanie na stadionie. Tłumy kibiców na murawie i totalny chaos Jagiellonia Białystok odniosła historyczny sukces - zdobyła mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Tuż po zakończeniu ostatniego spotkania sezonu - wygrana 3:0 z Wartą Poznań - piłkarze oraz sztab szkoleniowy zostali uhonorowani złotymi medalami. Ceremonia odbyła się na środku boiska przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Mamy mistrza! Zobacz zdjęcia i wideo 📢 Luksus po podlasku czyli domy z basenami wystawione aktualnie na sprzedaż O przydatności basenu w upalne dni nie trzeba nikogo przekonywać. Również w naszym regionie znajdziemy sporo nieruchomości z tym udogodnieniem. Jedne są malutkie, a inne naprawdę spore. Ile trzeba zapłacić za dom z basenem w województwie podlaskim?

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Zobacz dekorację nowych mistrzów Polski (galeria) Jagiellonia Białystok pokonała Wartę Poznań 3:0 i została po raz pierwszy w historii piłkarskim mistrzem Polski. Radość w stolicy Podlasia i całym regionie była ogromna, ale też Żółto-Czerwoni swoją postawą w całym sezonie 2023/24 zasłużyli na wspaniały sukces. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski (zobacz galerię) 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań.

📢 Jagiellona - Warta. Młoda Ultra wspierała Żółto-Czerwonych w drodze po mistrzostwo (galeria) Wśród 22 tysięcy kibiców, wspierających Jagiellonię Białystok w meczu z Wartą Poznań (3:0), sześć tysięcy zajęło miejsca na "Młodej Ultrze". Dla najmłodszych sympatyków Żółto-Czerwonych obecność na meczu, który dał Dumie Podlasia pierwsze w historii mistrzostw Polski, była niezapomnianym przeżyciem. 📢 W Hajnówce odsłonięto tablicę poświęconą żołnierzom walczącym o Monte Cassino W sobotę (25 maja) w Hajnówce odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy walczących o Monte Cassino, którzy związani byli z powiatem hajnowskim. 44 nazwiska bohaterów i łzy wzruszenia dzieci i wnuków, którzy na ten moment czekali wiele lat. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów.

📢 Groźny wypadek na trasie S8. Po zderzeniu z łosiem audi straciło dach Zderzenie z łosiem na drodze ekspresowej to zdarzenie rzadkie i nietypowe. Doszło do niego przed 2 w nocy. 📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Piękne dziewczyny z teledysków disco polo. Wiele pochodzi z Podlasia! Zobacz zdjęcia Województwo podlaskie słynie z pięknych dziewczyn. Trudno się więc dziwić, że sporo z nich występuje w teledyskach gwiazd muzyki tanecznej. To często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa. 📢 Donald Tusk w Operze. Rozmawiał z białostoczanami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. 📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Kiedyś były potęgą, dziś są tylko wspomnieniem. Tak wyglądało życie w PGR-ach. Zobacz archiwalne zdjęcia W całym kraju były ich tysiące. W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. Zobacz archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Nie żyje dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odszedł znany naukowiec i nauczyciel akademicki W czwartek 23 maja w wieku 57 lat zmarł dr Sławomir Oliwniak z wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. To znany i lubiany wśród studentów wykładowca i pracownik naukowy UwB. 📢 Kultowe samochody ciężarowe na sprzedaż. Sprawdź ile trzeba zapłacić za Stary, Jelcze czy Kamazy Stary, Jelcze, Kamazy to samochody ciężarowe, które były ważnym elementem polskiej motoryzacji. Przyczyniały się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i transportu. Są one również często wspominane z sentymentem przez entuzjastów motoryzacji w Polsce. Zobacz, ile obecnie trzeba za nie zapłacić.

📢 Kultowy film Znachor kręcono na Podlasiu. Tak wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zobacz, jak wyglądają obecnie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów poszedł w internety. Rolnik publikuje filmy, ostatnio zdradził ile ma traktorów Bogdan z Borowskich Ciborów to jeden z uczestników popularnego programu Rolnicy. Podlasie. Właśnie opublikował kolejny film na swoim kanale youtube. Okazją był zakup nawozów przez bohatera serialu emitowanego na Fokus TV. Rolnik pokazał się w innym wizerunku, a także trochę opowiedział o swoim gospodarstwie. 📢 Sławne matki i ich popularne córki. Te kobiety łączą nie tylko więzy krwi. Zobacz gwiazdy, które poszły w ślady swoim mam Krystyna Loska, Magda Gessler, czy Anna Jantar to kobiety, które są lub były bardzo lubiane. Łączy je jeszcze jedna kwestia - mają córki, które są równie popularne co one. Poznaj znane gwiazdy, które wybrały taką samą ścieżkę zawodową, co ich mamy.

📢 Burmistrz Sokółki podejrzana o korupcję. Warunkowo może wyjść z aresztu. Prokurator składa zażalenie i blokuje "kaucję" Burmistrz Sokółki Ewa K. to jedna z 16 osób podejrzanych w dużym śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym korupcji. W aferę mają być zamieszani też inni samorządowcy oraz prezes spółki z sektora budownictwa infrastrukturalnego i energetyki. Sąd częściowo uwzględnił wniosek śledczych o areszt dla K. Kobieta nie będzie mogła na razie sprawować funkcji burmistrza, ale - jeśli wpłaci 70 tys. zł poręczenia - może wyjść na wolność. Na razie pozostaje w celi. 📢 Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Troje dzieci i czworo dorosłych z Białegostoku, podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazało Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z herbem papieskim. Wydarzenie ma związek z Dziecięcą Ultrą, sektorem kibicujących Jagiellonii dzieci na meczu o mistrza Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Dzieci poprosiły o błogosławieństwo papieża, z okazji Pierwszych Światowych Dni Dzieci, które odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja br. na stadionie Olimpico w Rzymie.

📢 Wypadek na DK 19 w okolicach miejscowości Boćki. Ciężarówka uderzyła w drzewo. W pojeździe pękła opona Wypadek miał miejsce w czwartek rano przed godziną 7. Jadąca w kierunku Siemiatycz ciężarówka uderzyła w drzewo. Na miejscu pracują służby. Ruch odbywa się płynnie. 📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada.

📢 Więzienia w województwie podlaskim. Tam osadzeni odbywają kary. Zobacz, jak wyglądają od środka zakłady karne i areszty śledcze w regionie W województwie podlaskim jest sześć placówek, w których osoby osadzone odbywają kary lub czekają na procesy. Zobaczcie, gdzie i za jakie przestępstwa można trafić, gdzie kary odbywają kobiety, a gdzie mężczyźni. Ile osób mogą przyjąć na raz podlaskie więzienia? Te i inne informacje znajdziecie w naszym materiale.

📢 Modne kuchnie od projektantów. Takie są pomysły i aranżacje na funkcjonalną kuchnię Kuchnia to bardzo często centrum domu. Tam spędzamy czas na przygotowywaniu posiłków, na spożywaniu ich wraz z bliskimi, na rozmowach przy herbatce, tam w końcu na każdej imprezie czy spotkaniu rodzinnym zbiera się grupka, która gorąco dyskutuje o ważnych tematach. Wygodną i funkcjonalną kuchnię docenią przede wszystkim panie domu, które gotują posiłki. W kuchni nie może zabraknąć niezbędnych urządzeń, takich jak zmywarka, lodówka, kuchenka, ekspres do kawy. Zobacz modne aranżacje kuchni od projektantów. 📢 Duży pożar garaży. Płomienie ognia rozświetliły noc w Ełku. Zobacz zdjęcia pożaru Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 maja w Ełku, gdzie paliły się garaże. Strażacy zostali poinformowani o wybuchu pożaru koło godziny 23. Ogień objął sporą część budynku garażowego, cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie.

📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych.

📢 Najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce. Tak wygląda luksus na kółkach Przyczepa kempingowa to najlepszy sposób na wakacje bez konieczności wynajmowania drogiego pokoju hotelowego. W Polsce można kupić bardzo luksusowe przyczepy, ale niestety jest to spory wydatek. Przedstawiamy jakie są ceny i jak prezentują się najdroższe przyczepy kempingowe w Polsce 📢 Piękna strona Juwenaliów. Śliczne studentki bawiły się w Białymstoku i Suwałkach. Zobacz zdjęcia W piątek (17.05) odbyły się pierwsze wydarzenia w ramach Juwenaliów W Białymstoku, ale też w Suwałkach. W Stolicy Podlasia po południu odbyła się parada, później na terenie Politechniki Białostockiej przed publicznością wystąpiły muzycy.

📢 Domy Zenka Martyniuka. Wyrósł na wsi, potem zamienił blok na posiadłość pod Białymstokiem Zenek przez lata żył w białostockim bloku i nie narzekał. W końcu postanowili jednak z żoną znaleźć coś większego i przeprowadzili się do podbiałostockiej Grabówki. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. 📢 Podlaskie perły na majówkę: Kładka Waniewo - Śliwno to unikat w skali kraju! Kładka, która łączy miejscowości Waniewo i Śliwno, umożliwia podziwianie piękna podlaskiej przyrody. Nietrudno tu zobaczyć gęsi, kaczki, łabędzie, kruki a szczęśliwcy mogą nawet zobaczyć łosia. To kładka unikalna w skali kraju, gdyż w kilku miejscach trzeba przeprawić się specjalnymi platformami. To wspaniała atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

📢 Tajemnicze i klimatyczne miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wycieczkę w długi weekend Podlasie jest tajemnicze! Nie wierzysz? Zobacz owiane tajemnicą, czasem piękne, czasem straszne, ale zawsze ciekawe i niezwykłe miejsca w regionie. A jakie klimatyczne miejscówki znajdziemy na pobliskich Mazurach? To też warto sprawdzić. Te miejscówki są idealne na wycieczkę w wakacyjny weekend. Zobacz, czy znasz je wszystkie! 📢 Największe wpadki architektów. Bubel, bublem pogania! Zobacz niesamowite pomyłki fachowców z internetu Jeden rzut oka na zdjęcia i pojawia się pytanie: jak oni mogli to wybudować? Jedno jest pewne: tym architektom fantazji nie brakowało. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez najśmieszniejsze i najbardziej interesujące wpadki architektów internetu. Musicie to zobaczyć. 📢 Domy gwiazd disco polo z woj. podlaskiego. Tak mieszkają Zenek Martyniuk, Radek Liszewski i Magda Narożna. Te posiadłości robią wrażenie Województwo podlaskie to idealne miejsce na budowę wymarzonego domu. Łatwo tu o kontakt z przyrodą i nietrudno znaleźć działki z dala od szosy, które gwarantują prywatność. Nic dziwnego, że właśnie tutaj swoje domy wbudowały największe gwiazdy disco polo. Wybraliśmy dla was trzy nieruchomości, które robią największe wrażenie. Zobaczcie jak mieszka Zenek Martyniuk z zespołu Akcent, Radek Liszewski z zespołu Weekend i Magda Narożna z zespołu „Piękni i Młodzi”. Te wnętrza i ogrody trzeba zobaczyć!

📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Pierwszy dzień Jarmarku Staroci w Kiermusach. Zobacz, czym wystawcy kuszą nabywców. Tym handlowano w sobotę na Czarciej Polanie Jak zwykle w pierwszy weekend miesiąca na Czarciej Polanie w Kiermusach trwa Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego. To największa tego typu impreza w kraju. Zobacz, co w sobotę [ 2 marca 2024 roku0 można było kupić na najsłynniejszym podlaskim targu staroci w Kiermusach. Jutro, w niedzielę 3 marca, drugi dzień leśnej giełdy.

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Podlaskie szeptuchy. Kim są znachorki i uzdrowicielki z regionu północno-wschodniej Polski? Poznaj ich tajemnice Szeptucha to potoczne określenie znachorki i uzdrowicielki. Co leczą? Jak? Gdzie mieszkają? To szeptucha wybiera swoją następczynię. I raczej nie zdarza się, by ktoś z tego przywileju zrezygnował. Dlaczego z tym określeniem spotykamy się głównie na Podlasiu? 📢 Największe i najdroższe domy w województwie podlaskim wystawione na sprzedaż. Zobacz zdjęcia Są ogromne, często otoczone ciekawymi ogrodami. Sprawdziliśmy, jakie domy można kupić w naszym województwie mając do dyspozycji kilka milionów złotych. Na rynku pojawiło się sporo nowych ofert. Zobacz, jak wyglądają w środku najdroższe domy wystawione aktualnie na sprzedaż w naszym regionie.

📢 Dworzec PKP w Sokółce już wkrótce zostanie zburzony, zastąpi go nowoczesne centrum przesiadkowe. Zobaczcie jego ostatnie zdjęcia Budynek dworca PKP w Sokółce już wkrótce zniknie z przestrzeni miejskiej. Wszystko za sprawą wartej niemal 37 mln zł inwestycji, której wykonanie wchodzi w decydującą fazę. W miejscu zburzonego dworca powstanie nowoczesne Gminne Centrum Przesiadkowe. Zagospodarowany zostanie też 2-hektarowy teren wokół dworca. Z aparatem fotograficznym i kamerą jako jedyni byliśmy w środku dworca, zarówno w kolejowych pomieszczeniach służbowych, jak też i dawnych mieszkaniach pracowników, którzy nowe lokum znaleźli w gminnym bloku przy ul. Majowej. Zdjęcia robią wrażenie, zobaczcie sami!

📢 AgroLiga 2023. Podlaski sektor rolniczy zdobył dwa tytuły mistrzowskie. To kolejna edycja kiedy Podlascy rolnicy zajmują najwyższe miejsca Tytuły Mistrza Krajowego AgroLigi w kategorii rolnicy oraz firmy powędrowały do województwa podlaskiego. Mistrzami Krajowymi w kategorii rolnicy zostali Beata i Janusz Karwowscy ze wsi Kosaki k. Piątnicy, powiat łomżyński. W kategorii firmy tytuł powędrował do przedsiębiorstwa SONAROL” sp. o.o. Najda z Jedwabnego również powiat łomżyński. Podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda nagrodził laureatów najnowszej edycji konkursu AgroLiga 2022.

📢 Jak zmieniały się koszulki piłkarzy Jagiellonii. Historia żółto-czerwonego trykotu (zdjęcia) Klubowe barwy Jagiellonii to kolory żółty i czerwony, które pojawiły się wraz z założeniem klubu w 1932 roku. Kolory te nawiązują to miejskich barw Białegostoku. W materiałach źródłowych pojawia się, co prawda kolor wiśniowy, ale ostatecznie został wyparty przez czerwień. W okresie przedwojennym pojawiają się jeszcze barwy strojów piłkarzy biało-czarne, jak również w latach 60-tych i na początku 70-tych. Dziś także nasi piłkarze, nawiązując do tradycji klubu nosząc wyjazdowe stroje właśnie w barwach biało-czarnych. Jednak podstawowymi barwami Jagiellonii są barwy Żółto-Czerwone.

Trochę poszperaliśmy w archiwaliach i oto nasza galeria przedstawiająca historię żółto-czerwonej koszulki. 📢 Dwory w województwie podlaskim. Niełatwo je znaleźć, ale warto! (zdjęcia) Niektóre pochodzą sprzed dwóch wieków. 📢 Największe wsie w województwie podlaskim. Zobacz ranking TOP 20 (zdjęcia) W województwie podlaskim jest 3 277 wsi, ale które z nich mają najwięcej mieszkańców? Sprawdziliśmy!

📢 Opuszczone miejsca w regionie północno-wschodnim. Straszne i tajemnicze domy, pałace, forty, szkoły. Pamiętasz jak tętniły życiem? [ZDJĘCIA] Niegdyś pełne życia, dziś "martwe" i zapomniane... Zapraszamy na wycieczkę po tajemniczych i ciekawych, opuszczonych miejscach naszego regionu.

📢 Stanisław Derehajło to nowy król internetowych MEMÓW. Podlaski polityk jest znany jako "Janusz Alfa i "typowy ojciec" 02.04.2021 [ZDJĘCIA] Co jakiś czas nowa twarz staje się "podkładem" dla twórców satyrycznych obrazków w sieci. Tym razem gwiazdą memów stał się Stanisław Derehajło. To wieloletni samorządowiec z Bociek, a dziś wicemarszałek województwa podlaskiego. W internecie od niedawna znany jest jako "Janusz Alfa". 📢 Nie uwierzysz, że to wciąż te same osoby! Makijaż robi ogromną różnicę. Zdjęcia przed i po robią kolosalne wrażenie Jak zmienić swój wygląd? Nie trzeba wcale ogromnych pieniędzy, wielu miesięcy i kilkunastu operacji plastycznych. Wystarczy bowiem dobry makijaż, by zmienić się nie do poznania i wypięknieć. A to zaledwie kwestia dobrych umiejętności i kilkudziesięciu minut! Zobacz zdjęcia przed i po, które potwierdzają, że każda kobieta jest piękna!

📢 Najtańsze domy i siedliska w województwie podlaskim do 100 tys. zł. Nieruchomości do remontu lub zamieszkania od zaraz Województwo podlaskie jest jednym z bardziej malowniczych regionów w Polsce. Kto by nie chciał tu zamieszkać? Jak się okazuje, wcale nie jest to takie trudne. Zobaczcie zestawienie najtańszych domów na sprzedaż w Podlaskiem. Za żaden z nich nie trzeba zapłacić wygórowanych kwot. Ich cena nie przekracza bowiem 100 tysięcy złotych. Niektóre na pewno wymagają remontu, ale są też takie, w których można zamieszkać od zaraz i cieszyć się pięknem przyrody Podlasia. To prawdziwa okazja! Oferty pochodzą z serwisu otodom.

📢 Już po raz szósty spotkali się Łapińscy na zjeździe rodu (zdjęcia) W Polsce ludzi o tym nazwisku mieszka prawie 10 tysięcy, w tym 2 tysiące w gminie Łapy, zaś o połowę mniej w Białymstoku. Mają przydomki, bo i imiona często takie same. Już w niedzielę po raz szósty Łapińscy spotkają się na rodzinnym zjeździe w Łapach Szołajdach. Podczas festynu można było posłuchać prelekcji nt. rodu Łapińskich, obejrzeć pokaz Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich. Były konkursy dla publiczności oraz wiele innych atrakcji. Czas umiliły występy lokalnych zespołów muzycznych.

Szersza relacja w piątek w "Gazecie Współczesnej"

📢 Piękne kobiety w bieliźnie i sukniach ślubnych, niesamowite pokazy. Ponad 120 fotek z tej imprezy Mowa oczywiście o gali finałowej Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2012. Na początek prezentujemy pełną relację foto.

Paula Zajkowska z Sokółki została Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2012. Nasz dziennikarz Karol Wasilewski "miał nosa" i zaprosił ją do programu jeszcze przed galą. Paula bowiem została Miss Juwenaliów 2012. Wywiad z Paulą Zajkowską znajdziesz tutaj Tytuł I Wicemiss Polonia Województwa Podlaskiego zdobyła Beata Gąsiewska z Augustowa, a drugiej wicemiss Ewa Laskowska. Jury zdecydowało też rozdać pięć dzikich kart. Dostały je Hanna Brzóz, Kinga Ostaszewska, Monika Statkiewicz, Magda Hapunik i Sylwia Białodzińska. Gazeta Współczesna - wspolczesna.pl na Facebooku - wybierz "Lubię to". Będziesz na bieżąco Miss Polonia Nastolatek Województwa Podlaskiego 2012 została Angelika Bronikowska . Pierwszą wicemiss została Edyta Walenciej, a drugą wicemiss Adrianna Piasecka. Jeszcze dziś na www.wspolczesna.pl znajdziesz wideorelację z gali finałowej. Odwiedzi nas również Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2012. Zaprezentujemy kolejny wywiad z Paulą Zajkowską.

