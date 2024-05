Przegląd prasy 30.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek na drodze między Trześcianką, a Żywkowem. Trzy osoby poszkodowane”?

Prasówka 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek na drodze między Trześcianką, a Żywkowem. Trzy osoby poszkodowane W środę po południu doszło do wypadku na drodze miedzy miejscowościami Trześcianka, a Żywkowo. Jedna osoba została ranna

📢 Burmistrz Sokółki nadal w areszcie. W najbliższych dniach sąd rozpatrzy dwa zażalenia: jej obrońców i prokuratury Dwa zażalenia: obrońców burmistrz Sokółki Ewy K. oraz oskarżających ją prokuratorów, wpłynęły w środę 29 maja do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Obie strony nie zgadzają się z postanowieniem, które zapadło tydzień wcześniej. Zgodnie z nim, burmistrz została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące z możliwością wyjścia za kaucją w wysokości 70 tysięcy złotych. Ponadto sąd zawiesił burmistrz w pełnieniu obowiązków służbowych.

📢 Boże Ciało 2024 w Białymstoku i utrudnienia w ruchu. Zobacz, które ulice będą zamknięte dla kierowców, jaką trasą pojadą autobusy 30 maja ulicami Białegostoku przejdą uroczyste procesje Bożego Ciała. To wiąże się z utrudnieniami dla kierowców - na czas procesji czasowo wyłączone z ruchu będą niektóre ulice w mieście, a autobusy komunikacji miejskiej na kilka godzin zmienią swoje trasy. Zobacz szczegóły.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jagiellonia na Gali Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia z imprezy Gala Ekstraklasy, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie, zwieńczyła sezon 2023/24. Podczas gali wręczono wyróżnienia indywidualne i zespołowe. Statuetki wręczono trzem przedstawicielom Jagiellonii Białystok.

📢 Nielegalnie demontowali samochody. Akcja KAS i WIOŚ w pow. siemiatyckim Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Białegostoku ujawnili proceder nielegalnego demontażu aut i składowania używanych części samochodowych. 📢 Przebudowany zostanie most nad rzeką Siennicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. Z inwestycji skorzystają mieszkańcy gminy Czyżew W środę 29 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę na przebudowę mostu przez rzekę Siennica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. W ramach tej inwestycji zostanie rozebrany stary i wykonany nowy most. Wartość tych robót wyniesie 4,3 mln zł. 📢 W Puszczy Białowieskiej uchwycono szakala złocistego. Zwierzęta przez m.in. zmiany klimatyczne migrują na północ Fotopułapka Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk uchwyciła w Puszczy Białowieskiej szakala złocistego. Pierwsze szakale w Polsce zaobserwowano w 2015 roku. Zwierzęta w wyniku m.in. zmian klimatycznych migrują na północ. Jest to pierwszy osobnik sfotografowany w Puszczy Białowieskiej.

📢 Miejsca w Podlaskiem, które są idealne na wycieczkę w weekend. Pomysły na spacery, wycieczki rowerowe i samochodowe Początek czerwca to świetny czas na spacer, wycieczkę rowerową lub samochodową. Przedstawiamy wyjątkowe miejsca w Podlaskiem, które warto odwiedzić w długi weekend. 📢 Premier i szefowie MON i MSWiA w Dubiczach Cerkiewnych. Będzie więcej żołnierzy i policji na polsko-białoruskiej granicy Polska zwiększa siły policyjne na granicy polsko-białoruskiej oraz integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska. Na granicę z Białorusią zostały skierowani kolejni żołnierze. Po ataku na polskiego żołnierza przez cudzoziemca próbującego sforsować barierę na granicy z Białorusią do Dubicz Cerkiewnych przybyli w środę (29.05) premier oraz szefowie MON i MSWiA.

📢 Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024. Zobacz, jakie atrakcje czekają podczas tegorocznej edycji Po raz kolejny lotnisko w Suwałkach zmieni się w arenę podniebnych akrobacji i pokazów lotniczych. Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024 startują 29 czerwca na Lotnisku Suwałki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

📢 Zapachowe wspomnienia PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment pozostał do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Akcja Motoserce 2024 w Ciechanowcu. Zebrano prawie 31 litrów krwi Motocykliści nie zawiedli. Prawie 31 litrów krwi zebrano podczas tegorocznej akcji Motoserce w Ciechanowcu. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 29.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 7 najlepszych rzeczy do kupienia na Temu. Tanie i przydatne gadżety, których potrzebujesz, ale jeszcze o tym nie wiesz Zakupy w sklepach z Chin są obecnie popularne zarówno w Polsce, jak i na świecie. Cały czas pojawiają się nowe miejsca, z których można zamawiać produkty w niesamowicie atrakcyjnych cenach. Taki boom rozpoznawalności przeżywa właśnie aplikacja Temu, która zaskakuje bardzo niskimi cenami i krótkim czasem wysyłki. Zobacz 7 najlepszych rzeczy, które musisz kupić po założeniu konta na Temu.

📢 Żołnierz zaatakowany przez cudzoziemców na polsko-białoruskiej granicy walczy o zdrowie i życie Stan żołnierza, który został zaatakowany na polsko-białoruskiej granicy, jest ciężki, walczy o zdrowie i życie - przekazał w środę (29.05) wiceszef MON Cezary Tomczyk. Polski żołnierz został ranny we wtorek (28.05) po ugodzeniu nożem przez cudzoziemca próbującego sforsować barierę na granicy z Białorusią. Kilka godzin wcześniej w trakcie ataku migrantów ucierpieli funkcjonariusze Straży Granicznej. Jednego z nich uderzono stłuczoną butelką, kolejny został ranny po ataku niebezpiecznym narzędziem, do którego był przytwierdzony nóż.

📢 Stare Juchy. Małe łosie straciły matkę w zderzeniu drogowym. Trafiły do specjalistycznego ośrodka. Pomogli policjanci i weterynarz Dwa małe łosie straciły matkę w zdarzeniu drogowym. Potem wiele godzin chodziły same w pobliżu miejsca zdarzenia, co było ryzykowne dla nich i kierowców. Policjanci zainteresowali się losem zwierząt. Zwierzęta trafiły do specjalistycznego ośrodka. 📢 Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.05.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Policja prowadzi kontrole prędkości na podlaskich drogach. Drogówka sprawdza też trzeźwość kierowców Uwaga kierowcy. Od rana w środę 29 maja policja prowadzi kontrole prędkości na podlaskich drogach. Akcja potrwa całą dobę. Każda kontrola będzie wiązała się też ze sprawdzeniem trzeźwości kierowców. 📢 Kiedyś nie było Netflixa i Amazon Prime... Kina w Białymstoku sprzed lat. Co za klimat, ile wspomnień! 20 lat temu, by zobaczyć nowości filmowe trzeba było udać się do kina. Na wielkim ekranie filmy robiły jakby większe wrażenie, a popcorn był sprzedawany jeszcze dość nieśmiało. Fotele może nie były tak wygodne jak dziś, ale kto miło nie wspomina klasycznych kin sprzed lat? Starsi niech sobie przypomną, a młodzi zobaczą, co się działo przed erą serwisów streamingowych!

📢 Dyrektorzy i dyrektorki podlaskich LO. Zobacz kto zarządza liceami ogólnokształcącymi w naszym regionie W województwie podlaskim funkcjonuje około pół setki liceów ogólnokształcących, lwia część znajduje się oczywiście w stolicy Podlasia. Większość to samodzielne placówki, ale są i takie, które funkcjonują w ramach zespołów szkół. Postanowiliśmy sprawdzić kto obecnie jest dyrektorką lub dyrektorem w LO mających swoją siedzibę poza Białymstokiem. Większość to kobiety, sprawdź! 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Piękny koncert chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Posłuchaj śpiewu świetnego Chóru Parafii Narodzenia Bogurodzicy (część 2) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wspaniały koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Wśród artystów zaprezentował się miejscowy chór z parafii Narodzenia NMP, laureat 2.nagrody Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie! 📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem.

📢 Rozmowa. Łukasz Maslowski, dyrektor sportowy Jagiellonii: Chcemy zrobić trzy, cztery ruchy transferowe Superpuchar Polski i gra w kwalifikacjach europejskich pucharów to siedem spotkań więcej niż w zakończonym sezonie, a jeśli awansujemy do fazy grupowej - 13. Jak na pół roku grania, to szalona różnica. Dlatego musimy powiększyć kadrę, chociaż nie oznacza to, że będziemy szaleć na rynku transferowym. Postaramy się nadal bazować na transferach bezgotówkowych - mówi dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok Łukasz Masłowski. 📢 Najsłynniejsze uzdrowiska w PRL. Ciechocinek, Krynica i inne kurorty na archiwalnych zdjęciach W naszym kraju uzdrowiska mają swoją długą tradycję. Polacy chętnie korzystają z takich miejsc. Uzdrowiska inaczej zwane kurortami to miejsca urokliwe, atrakcyjnie ulokowane. Zobacz jak uzdrowiska wyglądały kiedyś. Archiwalne fotografie cofają nas do wczesnych lat PRL-u.

📢 Jaką hortensję wybrać do ogrodu? Zachwycają tak samo, ale mają różne wymagania. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tych krzewach Hortensje to rośliny, których piękno nigdy nie przestaje zachwycać. Dzięki temu, że kwitną od wczesnego lata do późnej jesieni, stanowią wyjątkową ozdobę ogrodu. Hortensja jednak hortensji nierówna – poszczególne gatunki potrafią mocno różnić się wymaganiami dotyczącymi m.in. nasłonecznienia, przycinania oraz odporności na mróz. Kiedy warto postawić na hortensje ogrodowe, a kiedy na bukietowe lub krzewiaste? Sprawdź, jakie warunki trzeba zapewnić tym urodziwym roślinom oraz jak prawidłowo o nie dbać. 📢 Rezerwat przyrody Krzemianka. Nareszcie! Popularna kładka otwarta ponownie po wielkim remoncie Remont trwał długo, ale w końcu położona pod Białymstokiem kładka została udostępniona do zwiedzania. To niezwykłe miejsce. 📢 Kradzież w kościele. Podejrzani o ograbienie świątyni w Bielsku Podlaskim i paserstwo zatrzymani. Wiedzieli, co się sprzeda Czterech mężczyzn odpowie za kradzież sprzętu muzycznego i ofiar "z tacy". Dwóch za paserstwo. Wszyscy mają związek z majową grabieżą w kościele w Bielsku Podlaskim. We wtorek (28.05) policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzanych. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Droga S61. To trasa Via Baltica. Trwa budowa ostatnich odcinków. Będą też nowe utrudnienia. Zaczną się naprawy już wybudowanych fragmentów Od 3 czerwca kierowcy muszą uważać na zmiany na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku niespełna 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej. To trasa Via Baltica, której dwa ostatnie odcinki są jeszcze budowane. Pierwszy ma być ukończony w III kwartale, drugi za rok.

📢 Jubileusz 20-lecia Akademii Łomżyńskiej. VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Łomży w Biegu Ulicznym. Zobacz zdjęcia W sobotę 25 maja odbyły się VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Łomży w Biegu Ulicznym. Wydarzenie po raz pierwszy odbywało się w nocy. Wzięło w nim udział blisko 200 osób. W tym roku bieg był wyjątkowy, ponieważ w tym roku uczelnia obchodzi jubileusz 20-lecia powstania. Honorowy patronat nad biegiem objął prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

📢 Juwenalia Łomża 2024. Tydzień Kultury Studenckiej za nami. Zobacz jak bawili się studenci w Łomży Finałowy koncert w łomżyńskim Amfiteatrze zakończył Tydzień Kultury Studenckiej zorganizowany przez Akademię Łomżyńską i ich studentów. Na koncercie bawiło się ok. 5 tys. uczestników. Zobacz, jak bawili się studenci w Łomży. 📢 Polski żołnierz dźgnięty nożem. Ataki na funkcjonariuszy przy granicy W nocy z poniedziałku na wtorek został ranny nożem żołnierz pilnujący granicy polsko-białoruskiej. Sprawcą ataku był cudzoziemiec próbujący sforsować barierę na granicy. 📢 Gdzie w Podlaskiem kupić tabletkę „dzień po”? Zobacz listę aptek z adresami Rozpoczął się pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia dzięki, któremu można otrzymać od farmaceuty receptę na antykoncepcję awaryjną. W województwie podlaskim w programie uczestniczy już kilkanaście aptek. Zobacz gdzie w Podlaskiem można kupić tabletkę "dzień po".

📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Poznaliśmy najlepszych policjantów ruchu drogowego w województwie podlaskim Najlepsi policjanci ruchu drogowego wyłonieni podczas wojewódzkiego finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” odebrali wyróżnienia z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Kamila Borkowskiego. 📢 Zaginęła Aleksandra Kozłowska z gminy Piątnica. Gdzie jest 17-latka? Zaginęła 17-letnia mieszkanka gminy Piątnica. Dziewczyna 24 maja 2024 roku oddaliła się z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

📢 Tragiczny wypadek w Niedźwiedzim Rogu. Żaglówka zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w Niedźwiedzim Rogu w powiecie piskim. Łódka żaglowa zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia. Porażonych prądem zostało kilka osób. Niestety, jedna z nich nie przeżyła. 📢 Wielki pożar warsztatu samochodowego w Piszu. Straty są ogromne i sięgają 4 mln zł. Spaliły się m.in. cztery auta Do wielkiego pożaru doszło w niedzielę w nocy w Piszu. Palił się warsztat samochodowy oraz przyległy budynek. Straty liczone są w milionach złotych. Spaliły się m.in. cztery auta.

📢 Luksus po podlasku czyli domy z basenami wystawione aktualnie na sprzedaż O przydatności basenu w upalne dni nie trzeba nikogo przekonywać. Również w naszym regionie znajdziemy sporo nieruchomości z tym udogodnieniem. Jedne są malutkie, a inne naprawdę spore. Ile trzeba zapłacić za dom z basenem w województwie podlaskim? 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski. Atmosfera na trybunach była niesamowita 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań.

📢 Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Młoda Ultra wspierała Żółto-Czerwonych w drodze po mistrzostwo Polski. Zobacz jak wyglądał doping Wśród 22 tysięcy kibiców, wspierających Jagiellonię Białystok w meczu z Wartą Poznań (3:0), sześć tysięcy zajęło miejsca na "Młodej Ultrze". Dla najmłodszych sympatyków Żółto-Czerwonych obecność na meczu, który dał Dumie Podlasia pierwsze w historii mistrzostw Polski, była niezapomnianym przeżyciem. 📢 W Hajnówce odsłonięto tablicę poświęconą żołnierzom walczącym o Monte Cassino W sobotę (25 maja) w Hajnówce odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy walczących o Monte Cassino, którzy związani byli z powiatem hajnowskim. 44 nazwiska bohaterów i łzy wzruszenia dzieci i wnuków, którzy na ten moment czekali wiele lat. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów.

📢 Dzień Matki z uśmiechem! Oto najlepsze memy na święto mam. Mama ma zawsze rację Tego święta nie możemy przegapić. 26 maja to niezwykle ważny dzień dla wszystkich mam. W tym roku wypada w niedzielę. To właśnie w Dzień Matki najmocniej musimy dać im odczuć, że o nich pamiętamy i doceniamy ich wysiłek. Zobacz najlepsze memy, śmieszne obrazki i anegdotki o mamusiach.

📢 Groźny wypadek na trasie S8. Po zderzeniu z łosiem audi straciło dach Zderzenie z łosiem na drodze ekspresowej to zdarzenie rzadkie i nietypowe. Doszło do niego przed 2 w nocy. 📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat! 📢 Taki ogród ma Zenek Martyniuk. Jest palenisko, oczko wodne i piękny taras. Zobacz zdjęcia Jak odpoczywać to tylko w zieleni! Zenon Martyniuk od lat mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Ma tam piękny dom a przy nim niewielki, choć gustowny ogród. To właśnie tutaj może odpocząć i odprężyć się po trudach koncertowania. Zobaczcie, jak wygląda jego oaza zieleni. 📢 Donald Tusk w Białymstoku. W operze spotkał się z mieszkańcami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) w Białymstoku premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Kultowe samochody ciężarowe na sprzedaż. Sprawdź ile trzeba zapłacić za Stary, Jelcze czy Kamazy Stary, Jelcze, Kamazy to samochody ciężarowe, które były ważnym elementem polskiej motoryzacji. Przyczyniały się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i transportu. Są one również często wspominane z sentymentem przez entuzjastów motoryzacji w Polsce. Zobacz, ile obecnie trzeba za nie zapłacić. 📢 Kultowy film Znachor kręcono na Podlasiu. Tak wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zobacz, jak wyglądają obecnie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Troje dzieci i czworo dorosłych z Białegostoku, podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazało Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z herbem papieskim. Wydarzenie ma związek z Dziecięcą Ultrą, sektorem kibicujących Jagiellonii dzieci na meczu o mistrza Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Dzieci poprosiły o błogosławieństwo papieża, z okazji Pierwszych Światowych Dni Dzieci, które odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja br. na stadionie Olimpico w Rzymie.

📢 43. Rajd Suwalski. Załogi z całej Polski konkurowały na ulicach Suwałk. Zobacz zdjęcia Tomasz Jurkun i Oskar Olszewski zwycięzcami zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 43. Rajdu Suwalskiego. Motoryzacyjne święto zorganizował Automobilklub Suwałki. 📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada.

📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych. 📢 Dzisiaj Prawosławny Dzień Kobiet czyli Wspomnienie Świętych Niewiast Niosących Wonności. Co to za święto? Dzisiaj (19.05) czyli w trzecią niedzielę okresu paschalnego Cerkiew Prawosławna wspomina Święte Niewiasty Niosące Wonności oraz Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema. W tym dniu mówi się o zdarzeniu, w którym kobiety wykazały się większą odwagą i wiarą niż mężczyźni. 📢 Żony i dziewczyny piłkarzy Jagiellonii Białystok. Być może niedługo partnerki mistrzów Polski Piłkarze Jagiellonii są na najlepszej drodze do mistrzostwa Polski. Na pewno zawodnikom Jagi kibicują dziewczyny i żony, które często można spotkać na stadionie przy ulicy Słonecznej. Poznajcie jagiellońskie WAG's.

📢 Memy o rolnikach. I śmiesznie i gorzko. Tak internauci komentują życie i pracę rolników. Zobacz memy i śmieszne obrazki Memy, czyli rolnicy okiem internautów. Co myślą o ich pracy? Rolnicy nie pozostają obojętni, też tworzą śmieszne obrazki. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze memy.

📢 Miss Polski 2024. Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2024. W finale dwie panie z województwa podlaskiego W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. 26 kwietnia Hotel Kolumna Park gościł 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce, z których wybrane zostały 32 finalistki. W finale rywalizować będą Julia Roszko i Karolina Grabowska z województwa podlaskiego

📢 Miejsca w regionie idealne na jednodniową wiosenną wycieczkę nie tylko w weekend. Zobacz, co warto zwiedzić w województwie podlaskim Mamy piękną wiosenną pogodę, czas wybrać się na wycieczkę! Tajemnicze miejsca na Podlasiu i Suwalszczyźnie często nie są łatwe do wytropienia. Tajemnicze lasy, góry czy budowle warte są jednak odkrycia. Przedstawiamy nasz wybór kilku takich miejsc, gdzie znajdziecie niezwykłą atmosferę, ciekawą historię, czy po prostu... magię. Tutaj warto wybrać się nie tylko w weekend, by odnaleźć to, z czego słynie nasz region - niepowtarzalny klimat.

📢 Przysięga nowych żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Białymstoku. Rodziny są z nich bardzo dumne. Zobacz zdjęcia Przysięga wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej to wyjątkowe wydarzenie dla 91 nowych żołnierzy i dla ich rodzin. Bliscy towarzyszyli elewom podczas uroczystości przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Zobacz zdjęcia ze spotkania żołnierzy z rodzinami. 📢 Tajemnicze i klimatyczne miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wycieczkę w długi weekend Podlasie jest tajemnicze! Nie wierzysz? Zobacz owiane tajemnicą, czasem piękne, czasem straszne, ale zawsze ciekawe i niezwykłe miejsca w regionie. A jakie klimatyczne miejscówki znajdziemy na pobliskich Mazurach? To też warto sprawdzić. Te miejscówki są idealne na wycieczkę w wakacyjny weekend. Zobacz, czy znasz je wszystkie! 📢 Kultowe motory z czasów PRL na sprzedaż. Wciąż można kupić legendarne WSK, Jawa, SHL, MZ - k. Te motocykle to gratka dla kolekcjonerów Motocykle z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1947-1989), są często postrzegane jako ikony kultury motoryzacyjnej tego czasu. W okresie PRL-u motocykle były często postrzegane jako symbol wolności i niezależności, co sprawiało, że były bardzo popularne wśród młodych ludzi, ale również służyły jako środek transportu dla szerokiej gamy ludzi. Wielu zapalonych motocyklistów swoją przygodę rozpoczynało od maszyn z okresu PRL, dlatego też teraz często wracają do nich z sentymentem. Sprawdź, ile obecnie trzeba zapłacić na popularnych portalach aukcyjnych za kultowe motocykle z PRL-u.

📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama! 📢 Siemiatycze. Mieszkańcy przyłapani na letnich zdjęciach z Google Street View z lat 2012-2013 oraz z 2019. Poznajesz miejsca i ludzi?! Google Maps i funkcja Street View dzisiaj nikogo nie dziwi, ale jeszcze 15 lat temu to był swoisty skok w przyszłość. Na Podlasiu po raz pierwszy flota Googla pojawiła się w 2012 roku. Wtedy to po raz pierwszy zostały "sfotografowane" Siemiatycze. Następne wizyty w tym mieście miały miejsce w 2013 i 2019 roku.

📢 Seks w centrum Białegostoku. Skandal przy Sądzie Okręgowym. Zobacz nagranie (18+) Niejednokrotnie się zdarza, że fala namiętności porywa kochanków w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Z pewnością złe miejsce na seks wybrała para młodych ludzi w Białymstoku, którzy po zmroku oddali się miłosnym igraszkom w centrum miasta. Na ich nieszczęście sytuacja została nagrana telefonem komórkowym. Na razie nie wiadomo, czy para została ukarana przez jakieś służby. 📢 PKP tanio sprzedaje działki w pięknej okolicy! Kupić można nawet dworzec. Domy i mieszkania wystawione na sprzedaż w woj. podlaskim Szukasz ciekawych nieruchomości w woj. podlaskim? PKP ma wiele ciekawych propozycji. Do wzięcia są grunty a także nietypowe budynki. Mamy zdjęcia i ceny.

📢 Widziałeś "U Pana Boga za piecem"? Zobacz jak wygląda prawdziwy Królowy Most Wielbiciele polskich seriali znają zapewne trylogię "U Pana Boga za piecem", a jak znają film to znają również miejscowość Królowy Most. Tam dzieje się większa część akcji lubionej przez Polaków komedii.W filmowym miasteczku jest kościół, komisariat, restauracja. Jak naprawdę wygląda Królowy Most?

📢 Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej. Ulicami Bielska Podlaskiego przeszły tłumy wiernych w uroczystej procesji Już po raz ósmy ulicami Bielska Podlaskiego przeszła uroczysta procesja z Bielską Ikoną Matki Bożej. Wydarzenie jak zwykle zgromadziło wielu wiernych cerkwi prawosławnej. Uroczystościom przewodniczył metropolita Sawa, gościem specjalnym był metropolita łowecki Gabriel z Bułgarii. Tradycja czerwcowej procesji już na stałe wpisała się do kalendarza cerkiewnego i miejskiego. 📢 Podlaskie imiona żeńskie. Czy Twoje imię pochodzi z Podlasia? [LISTA IMION] Informację o tradycyjnych imionach podlaskich znajdujemy w dawnych spisach. Czy Twoje imię ma podlaskie korzenie? Sprawdź, jakie są żeńskie imiona wywodzące się z tradycji naszego regionu! 📢 "Nasz Nowy Dom" ponownie w Podlaskiem. Ekipa Katarzyny Dowbor pomogła wyremontować dom samotnemu ojcu ze wsi Jabłońskie W czwartek miał premierę kolejny odcinek popularnego programu "Nasz nowy dom", emitowanego w Polsacie. To już 20. sezon i jego szósty odcinek. Ekipa remontowa Katarzyny Dowbor pojawiła się znów w Podlaskiem, gdzie zajęła się renowacją rozpadającego się domu we wsi Jabłońskie (gmina Augustów). Pomogła tym samym samotnemu ojcu - panu Ryszardowi, wychowującemu dwójkę dzieci.

📢 Najtańsze domy na podlaskiej wsi. Nieruchomości na sprzedaż w Podlaskiem do 150 tysięcy złotych. Zobacz, gdzie znajdziesz spokój 29.10.2022 Najtańsze domy na sprzedaż na podlaskiej wsi cieszą się coraz większym zainteresowaniem osób, także spoza naszego regionu. Ci, co mają dość wielkomiejskiego hałasu, rozglądają się za jakąś przytulną chatką w środku lasu. Takie i inne ogłoszenia znajdziecie w naszym artykule.

📢 Wierszalin. Najbardziej tajemnicze miejsce na Podlasiu. Nawet szatan nie miał tu wstępu (zdjęcia) Morderstwo, sekta, prorok i... święte baby. W tym miejscu wciąż czuć niesamowitą aurę. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Janusze biznesu, czyli jak zarobić, aby się nie narobić. Zobacz najlepsze memy! Biznes oznacza działalność gospodarczą. Jednak nie zawsze jest ona etyczna a niektórzy tzw. biznesmeni przynoszą wstyd tej profesji. Zobacz najlepsze memy o Januszach biznesu. 📢 Białystok. Niedzielny relaks na plaży Dojlidy. Plażowiczów nie odstraszyły upały (ZDJĘCIA) Plaża miejska Dojlidy w Białymstoku to idealne miejsce relaksu w gorącą lipcową niedzielę. Dziś (11 lipca) nad Zalewem Dojlidzkim plażowicze dopisali tłumnie. Jedni opalali się, inni szukali ochłody w wodzie, a jeszcze inni próbowali aktywności, np. grając w piłkę lub wykorzystując sprzęt wodny. 📢 Nie uwierzysz, że to wciąż te same osoby! Makijaż robi ogromną różnicę. Zdjęcia przed i po robią kolosalne wrażenie Jak zmienić swój wygląd? Nie trzeba wcale ogromnych pieniędzy, wielu miesięcy i kilkunastu operacji plastycznych. Wystarczy bowiem dobry makijaż, by zmienić się nie do poznania i wypięknieć. A to zaledwie kwestia dobrych umiejętności i kilkudziesięciu minut! Zobacz zdjęcia przed i po, które potwierdzają, że każda kobieta jest piękna!

