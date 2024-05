Przegląd prasy (31.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV [31.05.2024 r.]”?

Prasówka 31.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV [31.05.2024 r.] Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych.

📢 Boże Ciało. Ulicami Hajnówki przeszła uroczysta procesja Tradycyjnie w Boże Ciało ulicami Hajnówki przeszli wierni Kościoła Katolickiego. Trasa jak co roku wiodła od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do kościoła pw. Świętych Cyryla i Metodego. Na trasie ustawione były cztery ołtarze, przy których modlono się i słuchano fragmentów Ewangelii.

📢 Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Zobacz, które tereny obejmie Przy granicy z Białorusią powstanie rozległa strefa buforowa. Rząd przygotował rozporządzenie, które wprowadza zakaz przebywania w 27 miejscach w województwie podlaskim. Zakaz ma być wprowadzony od 4 czerwca na 90 dni.

Prasówka 31.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku. 📢 Charytatywny mecz w Białymstoku. W akcji kapitan Jagi Taras Romanczuk i jej legendy. Nie można przegapić takiej imprezy Wielki Naszpikowany Festwial - to nazwa charytatywnej imprezy, której areną 31 maja będą obiekty stadionu miejskiego w Białymstoku. Głównym punktem festynu będzie Mecz Gwiazd Jagiellonii z Przyjaciółmi Fundacji Naszpikowani, ale atrakcji będzie znacznie więcej. Można na przykład zrobić zdjęcie z pucharem, który Jaga zdobyła za mistrzostwo Polski.

📢 Nowa świetlica i garaż dla OSP w gminie Wyszki W Niewinie Borowym (gmina Wyszki) uroczyście otwarto nowy obiekt aktywności lokalnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich 📢 Szpital powiatowy w Zambrowie zostanie zmodernizowany. Jednostka powiększy się o blok operacyjny Szpital powiatowy w Zambrowie zostanie zmodernizowany. W ramach inwestycji ma powstać blok operacyjny oraz centralna sterylizacja. Poprawione ma zostać również zagospodarowanie terenu. Prace mają być wykonane do 14 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, a kwota inwestycji to 15,8 mln zł. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 30.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Piramida w Rapie to atrakcja turystyczna w regionie. Kształtem przypomina starożytne egipskie piramidy Piramida w Rapie (pow. gołdapski) to szczególne miejsce. Jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również świadkiem historii tego regionu. Przed zniszczeniem tę niezwykłą budowlę uratowali leśnicy z Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

📢 Burmistrz Sokółki nadal w areszcie. W najbliższych dniach sąd rozpatrzy dwa zażalenia: jej obrońców i prokuratury Dwa zażalenia: obrońców burmistrz Sokółki Ewy K. oraz oskarżających ją prokuratorów, wpłynęły w środę 29 maja do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Obie strony nie zgadzają się z postanowieniem, które zapadło tydzień wcześniej. Zgodnie z nim, burmistrz została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące z możliwością wyjścia za kaucją w wysokości 70 tysięcy złotych. Ponadto sąd zawiesił burmistrz w pełnieniu obowiązków służbowych.

📢 Boże Ciało 2024 w Białymstoku i utrudnienia w ruchu. Zobacz, które ulice będą zamknięte dla kierowców, jaką trasą pojadą autobusy 30 maja ulicami Białegostoku przejdą uroczyste procesje Bożego Ciała. To wiąże się z utrudnieniami dla kierowców - na czas procesji czasowo wyłączone z ruchu będą niektóre ulice w mieście, a autobusy komunikacji miejskiej na kilka godzin zmienią swoje trasy. Zobacz szczegóły.

📢 Jagiellonia na Gali Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia z imprezy Gala Ekstraklasy, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie, zwieńczyła sezon 2023/24. Podczas gali wręczono wyróżnienia indywidualne i zespołowe. Statuetki wręczono trzem przedstawicielom Jagiellonii Białystok. 📢 Nielegalnie demontowali samochody. Akcja KAS i WIOŚ w pow. siemiatyckim Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Białegostoku ujawnili proceder nielegalnego demontażu aut i składowania używanych części samochodowych. 📢 W Puszczy Białowieskiej uchwycono szakala złocistego. Zwierzęta przez m.in. zmiany klimatyczne migrują na północ Fotopułapka Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk uchwyciła w Puszczy Białowieskiej szakala złocistego. Pierwsze szakale w Polsce zaobserwowano w 2015 roku. Zwierzęta w wyniku m.in. zmian klimatycznych migrują na północ. Jest to pierwszy osobnik sfotografowany w Puszczy Białowieskiej.

📢 Miejsca w Podlaskiem, które są idealne na wycieczkę w weekend. Pomysły na spacery, wycieczki rowerowe i samochodowe Początek czerwca to świetny czas na spacer, wycieczkę rowerową lub samochodową. Przedstawiamy wyjątkowe miejsca w Podlaskiem, które warto odwiedzić w długi weekend. 📢 Premier i szefowie MON i MSWiA w Dubiczach Cerkiewnych. Będzie więcej żołnierzy i policji na polsko-białoruskiej granicy Polska zwiększa siły policyjne na granicy polsko-białoruskiej oraz integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska. Na granicę z Białorusią zostały skierowani kolejni żołnierze. Po ataku na polskiego żołnierza przez cudzoziemca próbującego sforsować barierę na granicy z Białorusią do Dubicz Cerkiewnych przybyli w środę (29.05) premier oraz szefowie MON i MSWiA.

📢 Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024. Zobacz, jakie atrakcje czekają podczas tegorocznej edycji Po raz kolejny lotnisko w Suwałkach zmieni się w arenę podniebnych akrobacji i pokazów lotniczych. Odlotowe Suwałki AIR SHOW 2024 startują 29 czerwca na Lotnisku Suwałki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Akcja Motoserce 2024 w Ciechanowcu. Zebrano prawie 31 litrów krwi Motocykliści nie zawiedli. Prawie 31 litrów krwi zebrano podczas tegorocznej akcji Motoserce w Ciechanowcu. 📢 Żołnierz zaatakowany przez cudzoziemców na polsko-białoruskiej granicy walczy o zdrowie i życie Stan żołnierza, który został zaatakowany na polsko-białoruskiej granicy, jest ciężki, walczy o zdrowie i życie - przekazał w środę (29.05) wiceszef MON Cezary Tomczyk. Polski żołnierz został ranny we wtorek (28.05) po ugodzeniu nożem przez cudzoziemca próbującego sforsować barierę na granicy z Białorusią. Kilka godzin wcześniej w trakcie ataku migrantów ucierpieli funkcjonariusze Straży Granicznej. Jednego z nich uderzono stłuczoną butelką, kolejny został ranny po ataku niebezpiecznym narzędziem, do którego był przytwierdzony nóż.

📢 Kiedyś nie było Netflixa i Amazon Prime... Kina w Białymstoku sprzed lat. Co za klimat, ile wspomnień! 20 lat temu, by zobaczyć nowości filmowe trzeba było udać się do kina. Na wielkim ekranie filmy robiły jakby większe wrażenie, a popcorn był sprzedawany jeszcze dość nieśmiało. Fotele może nie były tak wygodne jak dziś, ale kto miło nie wspomina klasycznych kin sprzed lat? Starsi niech sobie przypomną, a młodzi zobaczą, co się działo przed erą serwisów streamingowych!

📢 Dyrektorzy i dyrektorki podlaskich LO. Zobacz kto zarządza liceami ogólnokształcącymi w naszym regionie W województwie podlaskim funkcjonuje około pół setki liceów ogólnokształcących, lwia część znajduje się oczywiście w stolicy Podlasia. Większość to samodzielne placówki, ale są i takie, które funkcjonują w ramach zespołów szkół. Postanowiliśmy sprawdzić kto obecnie jest dyrektorką lub dyrektorem w LO mających swoją siedzibę poza Białymstokiem. Większość to kobiety, sprawdź!

📢 Piękny koncert chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Posłuchaj śpiewu świetnego Chóru Parafii Narodzenia Bogurodzicy (część 2) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wspaniały koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Wśród artystów zaprezentował się miejscowy chór z parafii Narodzenia NMP, laureat 2.nagrody Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie! 📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem.

📢 Rezerwat przyrody Krzemianka. Nareszcie! Popularna kładka otwarta ponownie po wielkim remoncie Remont trwał długo, ale w końcu położona pod Białymstokiem kładka została udostępniona do zwiedzania. To niezwykłe miejsce. 📢 Gdzie w Podlaskiem kupić tabletkę „dzień po”? Zobacz listę aptek z adresami Rozpoczął się pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia dzięki, któremu można otrzymać od farmaceuty receptę na antykoncepcję awaryjną. W województwie podlaskim w programie uczestniczy już kilkanaście aptek. Zobacz gdzie w Podlaskiem można kupić tabletkę "dzień po".

📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Najbardziej nietypowe nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę! 📢 Brak opadów doskwiera rolnikom. Najgorzej ucierpiały zboża ozime i jare. Suszę rolniczą stwierdzono w 14 województwach Skąpe opady stanowią problem dla rolników. Wskazują, że problem z suszą staje się coraz poważniejszy. Pojawił się pierwszy w tym roku raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który wskazuje, że problem suszy dotyka 14 województw. Najgorsza sytuacja jest w województwach lubelskim, łódzkim oraz dolnośląskim.

📢 Poznaliśmy najlepszych policjantów ruchu drogowego w województwie podlaskim Najlepsi policjanci ruchu drogowego wyłonieni podczas wojewódzkiego finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” odebrali wyróżnienia z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Kamila Borkowskiego. 📢 Tragiczny wypadek w Niedźwiedzim Rogu. Żaglówka zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w Niedźwiedzim Rogu w powiecie piskim. Łódka żaglowa zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia. Porażonych prądem zostało kilka osób. Niestety, jedna z nich nie przeżyła.

📢 Wielki pożar warsztatu samochodowego w Piszu. Straty są ogromne i sięgają 4 mln zł. Spaliły się m.in. cztery auta Do wielkiego pożaru doszło w niedzielę w nocy w Piszu. Palił się warsztat samochodowy oraz przyległy budynek. Straty liczone są w milionach złotych. Spaliły się m.in. cztery auta.

📢 Poważny wypadek na DK 19. Trzy osoby ranne. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Drogowcy informują o trzech poszkodowanych. Droga jest zablokowana. 📢 6 tysięcy kibiców na "Młodej Ultrze". Młodzi sympatycy z Białegostoku i z regionu wspierali Jagiellonię w meczu z Wartą. To trzeba zobaczyć "Mistrzowski", sobotni (25.05) mecz Jagiellonii Białystok oglądało z trybun ponad 22 000 kibiców czyli komplet. Wśród nich aż 6 tysięcy zajęło miejsca na "Młodej ultrze" - największym w Polsce kibicowskim sektorze dziecięcym. Młody sympatycy piłki nożnej z całego regionu żywiołowo dopingowali swoją drużynę, a wspierał ich Zenek Martyniuk.

📢 Dzień Matki z uśmiechem! Oto najlepsze memy na święto mam. Mama ma zawsze rację Tego święta nie możemy przegapić. 26 maja to niezwykle ważny dzień dla wszystkich mam. W tym roku wypada w niedzielę. To właśnie w Dzień Matki najmocniej musimy dać im odczuć, że o nich pamiętamy i doceniamy ich wysiłek. Zobacz najlepsze memy, śmieszne obrazki i anegdotki o mamusiach.

📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 Piękne dziewczyny z teledysków disco polo. Wiele pochodzi z Podlasia! Zobacz zdjęcia Województwo podlaskie słynie z pięknych dziewczyn. Trudno się więc dziwić, że sporo z nich występuje w teledyskach gwiazd muzyki tanecznej. To często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Donald Tusk w Białymstoku. W operze spotkał się z mieszkańcami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) w Białymstoku premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Kiedyś były potęgą, dziś są tylko wspomnieniem. Tak wyglądało życie w PGR-ach. Zobacz archiwalne zdjęcia W całym kraju były ich tysiące. W 1990 roku Państwowe Gospodarstwa Rolne zatrudniały 395 tys. osób. Przedsiębiorstwa pochłaniały 50% środków, które były przeznaczone na inwestycje w rolnictwie. Obecnie PGR-y są tylko wspomnieniem. Pozostały po nich niszczejące zabudowania gospodarskie. Zobacz archiwalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Kultowe samochody ciężarowe na sprzedaż. Sprawdź ile trzeba zapłacić za Stary, Jelcze czy Kamazy Stary, Jelcze, Kamazy to samochody ciężarowe, które były ważnym elementem polskiej motoryzacji. Przyczyniały się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i transportu. Są one również często wspominane z sentymentem przez entuzjastów motoryzacji w Polsce. Zobacz, ile obecnie trzeba za nie zapłacić. 📢 Kultowy film Znachor kręcono na Podlasiu. Tak wyglądają miejsca z legendarnej produkcji Hoffmana. Zobacz, jak wyglądają obecnie Znachor to jeden z ulubionych filmów Polaków. Produkcja z lat 80-tych ubiegłego wieku dzierży miano obrazu kultowego. Większość scen filmu w reżyserii Jerzego Hoffmana nagrywanych było na Podlasiu, przede wszystkim w Bielsku Podlaskim. Sprawdziliśmy jak dziś wyglądają miejsca uwiecznione na taśmie filmowej ponad 40 lat temu.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Ludzie odeszli stąd na zawsze. Opuszczone wsie w województwie podlaskim. Zobacz, kiedy i dlaczego się wyludniły Przez wiele lat toczyło się tu normalne życie, a dziś po tych wsiach często nie ma nawet śladu. W województwie podlaskim mamy kilka takich miejsc, które z różnych powodów zostały opuszczone przez mieszkańców. Zobaczcie, co się stało z miejscowościami, które nagle zniknęły z mapy. Poznajcie opuszczone wsie z Podlasia. 📢 Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok Troje dzieci i czworo dorosłych z Białegostoku, podczas środowej (22.05) audiencji z papieżem przekazało Franciszkowi szalik drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z herbem papieskim. Wydarzenie ma związek z Dziecięcą Ultrą, sektorem kibicujących Jagiellonii dzieci na meczu o mistrza Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Wartą Poznań. Dzieci poprosiły o błogosławieństwo papieża, z okazji Pierwszych Światowych Dni Dzieci, które odbędą się w Rzymie 25 i 26 maja br. na stadionie Olimpico w Rzymie.

📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada. 📢 Tłumy na koncercie chórów cerkiewnych w Bielsku Podlaskim. Zobacz kto był na występie i posłuchaj wyjątkowego chóru z Serbii (część 1) W niedzielę (19.05) w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim odbył się wyjątkowy koncert paschalny, przygotowany w ramach obchodów stulecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Przed słuchaczami zaprezentowało się 9 chórów, w tym goście z Serbii, laureaci Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2024. Zobaczcie i posłuchajcie!

📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych. 📢 Żony i dziewczyny piłkarzy Jagiellonii Białystok. Być może niedługo partnerki mistrzów Polski Piłkarze Jagiellonii są na najlepszej drodze do mistrzostwa Polski. Na pewno zawodnikom Jagi kibicują dziewczyny i żony, które często można spotkać na stadionie przy ulicy Słonecznej. Poznajcie jagiellońskie WAG's. 📢 Tłumy na meczu Jagi. Niemal 20 tysięcy widzów oglądało wygraną 3:0 Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Zobacz co się działo na trybunach Jagiellonia wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie nad Koroną Kielce 3:0. Sobotnie (11.05), domowe spotkanie przy ulicy Słonecznej oglądało z trybun 19 850 widzów. Fani żółto-czerwonych cały mecz żywiołowo dopingowali swoich ulubieńców, którzy tym razem nie zawiedli i zdobyli kolejne trzy punkty. Zobacz jaka atmosfera panowała na trybunach i kto zjawił sie na stadionie.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwo Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Podwórko jest nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Otwarcie pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP. Tunel łączący PKS i PKP w Białymstoku kosztował ponad 50 mln zł Mieszkańcy Białegostoku, osoby z regionu i turyści przyjeżdżający do stolicy Podlasia już mogą korzystać z tunelu łączącego PKP i PKS w Białymstoku. Tunel zastąpił kładkę nad torami. Budowa pieszo-rowerowego przejścia podziemnego pod torami PKP kosztowała ponad 50 mln zł.

📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok. 📢 Podlaskie perły na majówkę: Kładka Waniewo - Śliwno to unikat w skali kraju! Kładka, która łączy miejscowości Waniewo i Śliwno, umożliwia podziwianie piękna podlaskiej przyrody. Nietrudno tu zobaczyć gęsi, kaczki, łabędzie, kruki a szczęśliwcy mogą nawet zobaczyć łosia. To kładka unikalna w skali kraju, gdyż w kilku miejscach trzeba przeprawić się specjalnymi platformami. To wspaniała atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

📢 Miss Polski 2024. Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2024. W finale dwie panie z województwa podlaskiego W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. 26 kwietnia Hotel Kolumna Park gościł 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce, z których wybrane zostały 32 finalistki. W finale rywalizować będą Julia Roszko i Karolina Grabowska z województwa podlaskiego

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę! 📢 Najlepsze prezenterki pogody w Polsce. Ładne, eleganckie i wiarygodne. Wśród najpopularniejszych pogodynek są Podlasianki. Sprawdź! Pogodynki czyli prezenterki prognozy pogody są z reguły pięknymi, eleganckimi kobietami, są godne zaufania i wzbudzają sympatię. Na pierwszy rzut oka zapowiadanie pogody to bardzo proste zadania. Prawda jest jednak inna, to trudna i wymagająca praca. Wbrew pozorom uroda nie jest czynnikiem decydującym chociaż wygląd najpopularniejszych pogodynek w Polsce może temu przeczyć.

📢 Oto modne damskie fryzury w tym sezonie. Bob, baby bang czy pixie cut? Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Jedyny taki młyn na Podlasiu. Ponad 100-letni murowano-drewniany budynek nad brzegiem Łoknicy Młyn wodny znajdujący się niedaleko wsi Łoknica w gminie wiejskiej Bielsk Podlaski należy do unikalnych obiektów architektonicznych w naszym regionie. Znajduje się on na skraju lasu nad rzeką Łoknica. Budynek pochodzi z początku XX wieku, obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

📢 Kładka Krzemianka. Prace remontowe na ukończeniu. Atrakcja niedługo będzie ponownie otwarta Ścieżka na kładce w rezerwacie przyrody Krzemianka przez ostatnie dwa lata była zamknięta. Wszystko przez inwestycję, mającą na celu remont kładki. Wreszcie roboty są na finiszu, a Nadleśnictwo Knyszyn zapowiada ponowne otwarcie popularnego szlaku turystycznego 📢 Powiatowe Mistrzostwa Dziewcząt w Siatkówce rozegrano na hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce. Zobacz zdjęcia Powiatowe Mistrzostwa Dziewcząt w Siatkówce pod patronatem Piotra Rećko, Starosty Sokólskiego dobiegły końca. Długo trwające walki o punkt, oraz zaciętą walkę pod siatką mogli oglądać kibice zgromadzeni na hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce. 📢 Tak wyglądają dziś kultowe miejsca z filmu "U Pana Boga za piecem". Poznaj szlak turystyczny legendarnej komedii Film "U Pana Boga za piecem" wpisał się złotymi głoskami w historii polskiej kinematografii. Film z 1998 roku zna prawie każdy, choć nie każdy wie, że sceny do legendarnej komedii kręcone były w Sokółce, Tykocinie, Supraślu, Białymstoku, Janowie, Królowym Moście i starej szosie z Białegostoku do Bobrownik. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na dzień dzisiejszy wyglądają kultowe miejsca filmu w reżyserii Jacka Bromskiego.

📢 Nosi je zaledwie kilku mieszkańców. To najrzadsze nazwiska w województwie podlaskim. Sprawdź, czy jest Twoje LISTA OD A DO Ż Sprawdziliśmy, które nazwiska najrzadziej występują w województwie podlaskim. Dane takie przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Niektóre z nazwisk nosi zaledwie kilku mieszkańców województwa podlaskiego.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Maturzyści z ZSCKR bawili się w Kumiale Absolwenci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie właśnie przekroczyli symboliczny próg dorosłości, przygotowując się do zbliżającego się egzaminu dojrzałości, który odbędzie się za sto dni. Za nimi studniówka, ich pierwszy bal 📢 Ślub Antka i Jagusi w Suchowoli przyciągnął tłumy. Zobaczcie jak było Suchowolska grupa teatralną przeniosła widzów w przeszłość. Kilka dni temu odbyły się tam zaślubiny Antka i Jagusi. To spektakl, ale taki 5D. Artyści najpierw staropolskim zwyczajem poczęstowali widzów ciastem, przypominając tym samym przedweselne "kaczki". Potem był nawet prawdziwy tort weselny, rozdawany gościom. A do tego mnóstwo dialogów w gwarze i dużo przyśpiewek z czasów naszych dziadków. Spektaklu „Antek i Jagusia historia prawdziwa” na żywo więcej nie zobaczymy, ale już jest nagranie z występu

📢 Widziałeś "U Pana Boga za piecem"? Zobacz jak wygląda prawdziwy Królowy Most Wielbiciele polskich seriali znają zapewne trylogię "U Pana Boga za piecem", a jak znają film to znają również miejscowość Królowy Most. Tam dzieje się większa część akcji lubionej przez Polaków komedii.W filmowym miasteczku jest kościół, komisariat, restauracja. Jak naprawdę wygląda Królowy Most? 📢 Miss Polski 2023. Wśród finalistek dwie Podlasianki. To Weronika Sienkiewicz i Oliwia Łapińska. Zobacz zdjęcia kandydatek! Oliwia Łapińska i Weronika Sienkiewicz to dwie dziewczyny z Białegostoku, które reprezentują województwo podlaskie w konkursie Miss Polski 2023. Finałowa gala odbędzie się w Nowym Sączu w niedzielę 16 lipca o godz. 20. Zobaczcie jak podlaskie piękności wypadają na tle konkurentek z innych regionów naszego kraju.

📢 Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej. Ulicami Bielska Podlaskiego przeszły tłumy wiernych w uroczystej procesji Już po raz ósmy ulicami Bielska Podlaskiego przeszła uroczysta procesja z Bielską Ikoną Matki Bożej. Wydarzenie jak zwykle zgromadziło wielu wiernych cerkwi prawosławnej. Uroczystościom przewodniczył metropolita Sawa, gościem specjalnym był metropolita łowecki Gabriel z Bułgarii. Tradycja czerwcowej procesji już na stałe wpisała się do kalendarza cerkiewnego i miejskiego.

📢 Najlepsze restauracje w województwie podlaskim - TOP 20. Te lokale wybrali klienci! Aktualny ranking 2023 W województwie podlaskim mamy mnóstwo wspaniałych restauracji. W naszym regionie znajdziemy bez problemu zarówno lokale z lokalnymi potrawami, jak i np z sushi. Prezentujemy najnowszy ranking restauracji w województwie podlaskim według portalu TripAdvisor.com. Jest to najpopularniejszy portal turystyczny na świecie. Jego użytkownicy oceniają tam m. in restauracje i na podstawie ich recenzji tworzony jest ciągle aktualizowany ranking. Oto najlepsze podlaskie restauracje w styczniu 2023 roku. 📢 Agencja Mienia Wojskowego. Nowy miesiąc i nowe auta na sprzedaż w armii. Do kupienia są także łodzie Tradycyjnie już Agencja Mienia Wojskowego w nowym miesiącu ogłasza kolejne przetargi na sprzęt niepotrzebny w armii. Oczywiście jak zwykle do kupienia jest dużo aut, ale tym razem ciekawostką w ofercie jest sprzęt pływający. W tym artykule przedstawimy nowe auta wystawione na przetarg oraz łodzie motorowe i pontony.

📢 Białystok. Pogrzeb tragicznie zmarłego motocyklisty. Ulicami przejechało kilkadziesiąt jednośladów. Motocykliści pożegnali kolegę [ZDJĘCIA] W czwartek przed południem, 14 lipca w Kościele Świętego Andrzeja Boboli w Białymstoku odbyła się msza pożegnalna 41-letniego Rafała, który uległ tragicznemu wypadkowi na drodze S8 w okolicach Rzędzian (trasa Białystok - Zambrów).

📢 UMB ma nowych doktorów i profesorów. 200 naukowców odebrało dyplomy (ZDJĘCIA) To wydarzenie - wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie stopnia doktora nauk i doktora habilitowanego - zwykle odbywa się w końcu grudnia, ale pandemia spowodowała, że w ogóle nie mogło się odbyć przez dwa lata. Tym samym, niejako odrabiając zaległości, do Aula Magna zaproszono naukowców, którym nie dane było odebrać swoich dyplomów od dwóch lat. W efekcie sala na ok. 250 osób prawie w całości wypełniła się nominowanymi (w uroczystości wzięli udział członkowie Senatu UMB oraz Rad Wydziałów).

📢 Kasztelik Korona Podlasia. Zbudował zamek z polnych kamieni, ale to za mało. Teraz tworzy... smoka! Na Podlasiu niełatwo o zamki. Pan Jerzy stworzył własny od podstaw, do tego zbudował go z polnych kamieni. Powstał też most, fosa i spory parking. Aktualnie trwają prace nad kolejny "dodatkiem" do Kaszteliku "Korona Podlasia". - Jest zamek to będzie i smok - śmieje się pan Jerzy. Bestia będzie strzegła wejścia do smoczej groty, która powstanie pod lasem. 📢 Boże Ciało 2022. Procesja z Najświętszym Sakramentem w Supraślu. Zobacz, jak katolicy obchodzili Boże Ciało (zdjęcia) Procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła ulicami Supraśla w uroczystość Bożego Ciała (16 czerwca). Wierni wspólnie modlili się przy czterech ołtarzach, co jest tradycją tego święta. Zobacz, jak wyglądała procesja Bożego Ciała w Supraślu w 2022 r.

📢 Boże Ciało. Tłumy wiernych na ogólnomiejskiej procesji w centrum Białegostoku [ZDJĘCIA][WIDEO] Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypadła w tym roku na 16 czerwca. Ogólnomiejska procesja w Białymstoku jak zwykle zgromadziła rzesze wiernych.

📢 W Tykocinie trwają zdjęcia do filmu "Biała sukienka" Od połowy sierpnia w Tykocinie powstaje film Michała Kwiecińskiego "Biała sukienka", z cyklu "Święta Polskie". Wczoraj kręcono najtrudniejsze sceny - procesję Bożego Ciała, z udziałem aż 300 statystów.