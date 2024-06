Przegląd prasy 4.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim 4.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim 4.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Na których drogach w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są dzisiaj (4.06.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 59b, Obwodnica Mrągowa (6. km na odc. 0,6 km) .

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.06.24

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV [4.06.2024] Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych.

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury czerwcowe 2024 - tabela netto. Takie są wypłaty dla seniorów w czerwcu [4.06.2024] Rozpoczęły się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie stawki trafią na konta seniorów? Świadczenie zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie są stawki brutto i netto.

📢 Kwiaty na balkon i taras. Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander 3.06.2024 Popularne kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Puszcza Białowieska. Utworzenie strefy zamkniętej zostanie wstrzymane do czasu konsultacji z samorządami Zapowiadane utworzenie strefy zamkniętej na terenie Puszczy Białowieskiej w miejscach znajdujących się najbliżej granicy, zostało odłożone w czasie. Dzięki wspólnemu stanowisku samorządowców z regionu, którzy napisali list do premiera Donalda Tuska, wprowadzenie zony poprzedzą rozmowy i konsultacje z samorządami, Białowieskim Parkiem Narodowym i branżą turystyczną. 📢 Czerwone Gitary i Kult na Dniach Augustowa. Tysiące osób świętowało urodziny miasta. Zobacz, co się tam działo Długi weekend w Augustowie należał do udanych. Miasto obchodziło swoje urodziny. W ramach Dni Augustowa odbyły się dwa koncerty, które przyciągnęły tłumy mieszkańców. A do "Cukierni u Turka" ustawiła się długa kolejka. 📢 Koniec z Bitwą Truskawkową! Najbardziej widowiskowa atrakcja Ogólnopolskich Dni Truskawki w Korycinie znika z planu imprezy Bitwa truskawkowa, w której naprzeciwko siebie stawali reprezentanci gminy Korycin i „reszta świata” czyli przyjezdni ochotnicy, przechodzi o historii. Wójt gminy Mirosław Lech, w związku z kontrowersjami wokół tego wydarzenia, podjął decyzję o tym, że to wydarzenie znika z planu tegorocznych obchodów Ogólnopolskich Dni Truskawki, które odbędą się w ostatni weekend czerwca.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Koniecznie zobacz ich góralską chatę. Widok z okien zapiera dech – galeria zdjęć domu Golców Edyta Golec to wokalistka zespołu Golec uOrkiestra i żona jednego z najlepszych trębaczy w Polsce. Znani i lubiani muzycy mieszkają na co dzień w przepięknej okolicy w rodzinnych stronach. Z domu Łukasza Golca roztacza się przepiękny widok na górską okolicę. Zobacz, gdzie mieszkają Golcowie z trójką dzieci. Tak się urządzili i tu wracają po koncertach gwiazdy Golec uOrkiestra.

📢 Zmiany rozkładu pociągów w Podlaskiem. Inne godziny odjazdów, dodatkowe składy w weekendy i komunikacja zastępcza Nawet 30-minutowe przesunięcia godziny odjazdu pociągów, wstrzymanie na dobę ruchu pociągów na odcinku Białystok-Wasilków i wprowadzenie komunikacji zastępczej. To efekt kolejnych etapów modernizacji linii kolejowej Rail Baltica. Obok utrudnień, podróżnych czekają też dobre wiadomości. Wraca wakacyjny pociąg na trasie Białystok-Waliły, a w rozkładzie pojawi się dodatkowe połączenie Białystok-Suwałki. Pierwsze zmiany wchodzą w życie już w sobotę 8 czerwca.

📢 Policja zatrzymała w Podlaskiem czterech Ukraińców przewożących migrantów Policjanci zatrzymali na obszarze przy granicy z Białorusią w Podlaskiem czterech tzw. kurierów – kierowców, którzy przewozili lub jechali po odbiór nielegalnych migrantów. Wszyscy kierowcy to Ukraińcy. Zostali przekazani SG – podał w poniedziałek zespół prasowy podlaskiej policji. 📢 Ogromne ulewy w regionie. Zalane wiadukty, ulice i piwnice. Awarii uległ pociąg relacji Ełk - Białystok, konieczna była ewakuacja pasażerów Ogromne ulewy przeszły w niedzielę po południu w niektórych miejscach w naszym regionie. Mocno dotknęły m.in Ełk, gdzie zalane zostały ulice, wiadukty i piwnice budynków. Awarii uległ m.in. pociąg relacji Ełk - Białystok. Konieczna była ewakuacja około 200 pasażerów. 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Często sięga po nie Alicja Majewska. Jak nosić spodnie palazzo? Ten wygodny krój przypomina spódnicę i sprawdzi się na wiele okazji Spodnie palazzo przypominają spódnicę, są przewiewne i efektowne, a jednocześnie bardzo wygodne, dzięki czemu sprawdzą się podczas gorących dni. Śmiało można sięgnąć po nie tworząc stylizację biurową, ale też myśląc o stroju na specjalną okazję, jak wesele lub pierwsza komunia. Zobacz, jak noszą je gwiazdy, w tym Alicja Majewska.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 3.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Wyróżnieni producenci chleba i ciast w Podlaskiem. Gdzie najlepiej kupić chleb, sękacza, czy marcinka? Regionalne produkty spożywcze z województwa podlaskiego już dawno mają swoją uznaną markę w kraju. Niewątpliwie poszukiwane są między innymi chleb oraz ciasta znane tylko w naszym regionie. Przedstawiamy najlepszych producentów chleba i wyrobów cukierniczych z województwa podlaskiego. 📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie.

📢 Lekkoatletyka. Popis Marii Żodzik podczas Mityngu Gwiazd na Rynku Kościuszki w Białymstoku (zdjęcia) Najjaśniejszą postacią lekkoatletycznego Mityngu Gwiazd na Rynku Kościuszki była Maria Żodzik. Zawodniczka Podlasia Białystok w konkursie skoku wzwyż uzyskała 195 cm, bijąc o centymetr rekord zawodów, należący od 2019 roku od halowej wicemistrzyni świata, reprezentującej także Podlasie Kamili Lićwinko.

📢 Piknik Rodzinny w Hajnówce odbył się po raz 15. W niedzielne popołudnie w parku miejskim w Hajnówce odbył się coroczny Piknik Rodzinny, organizowany przez Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego. To wydarzenie, które stało się już tradycją, przyciąga mieszkańców Hajnówki w pierwszym tygodniu czerwca. Festyn obfituje w różnorodne atrakcje, w tym występy artystyczne, stoiska oraz popularną loterię fantową. 📢 Zderzenie aut w Siemiatyczach. Kierowcy przewiezieni do szpitala W niedzielę przed południem w Siemiatyczach doszło do wypadku w wyniku którego dwie osoby trafiły do szpitala

📢 Jarmark Jagielloński i inne atrakcje. Tłumy mieszkańców bawiły się w centrum miasta w ramach Dni Bielska Podlaskiego. Zobacz fotorelację Już po raz 42. odbywają się Dni Bielska Podlaskiego, które rozpoczęły się w piątek (31.05), a zakończą w poniedziałek (3.06). W sobotę w centrum miasta, w Parku Królowej Heleny, zebrały się tłumy bielszczan w różnym wieku, by wspólnie bawić się na Jarmarku Jagiellońskim. W Parku Króla Aleksandra Jagiellończyka odbył się z kolei Piknik Militarny. Zobacz zdjęcia! 📢 Dramat w Kownatach. 40-letni mężczyzna w stanie ciężkim po ataku siekierą W niedzielę w miejscowości Kownaty (gmina Piątnica) doszło do dramatycznych zdarzeń. W trakcie awantury rodzinnej siekierą uderzony został 40-letni mężczyzna, który jest w stanie ciężkim. 📢 Droga ekspresowa Korycin-Knyszyn. Są chętni do jej zaprojektowania. O jej budowie zdecyduje rząd. Trzynaście firm złożyło oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwujezdniowej drogi krajowej na odcinku Knyszyn – Korycin. Planowany odcinek drogi ekspresowej S8 mógłby przejąć ruch tranzytowy z istniejącej DK8 przecinającej Puszczę Knyszyńską. To, czy jednak trasa ekspresowa powstanie zdecyduje rząd.

📢 III liga. Gorzej być nie mogło. ŁKS i Jagiellonia II przegrały, a remis Olimpii to w zasadzie też porażka kolejka nie mogła ułożyć się gorzej dla naszych trzecioligowców. Jagiellonia II Białystok uległa na wyjeździe Legii Warszawa 1:5, ŁKS Łomża przegrał w delegacji ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3:4, a Olimpia Zambrów zremisowała u siebie 2:2 z GKS-em Bełchatów. W przypadku zambrowian brak zwycięstwa tak naprawdę trzeba odbierać jako klęskę. 📢 Giełda na Andersa w Białymstoku oferowała w niedzielę auta na sprzedaż, kwiaty, warzywa, owoce i wiele innych produktów. Zobaczcie ceny! Piękna aura zachęca do zakupów pod chmurką. W niedzielę (2.06) na placu Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego przy ul. Andersa w Białymstoku ponownie stanęły stragany ze świeżymi płodami rolnymi, ale była też giełda kwiatowa i samochodowa. Oto relacja z tego dnia targowego.

📢 Xylopolis to projekt promujący Podlasie. Powstaje w Wasilkowie, a inspiracją był Pawilon Polski na Expo w Dubaju Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis będzie nowoczesnym obiektem kultury łączącym funkcje edukacyjne, wystawiennicze i rekreacyjne, które powstanie niedaleko Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Przedstawiamy wizualizacje projektu. Xylopolis. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Chcesz mieć kwiaty przez całe lato? To łatwe! Wystarczy posadzić te rośliny. Polecamy 11 najdłużej kwitnących, które ozdobią balkon i ogród Balkony i rabaty przez całe lato tonące w kwiatach wyglądają pięknie, ale często wydają się możliwe do osiągnięcia tylko na zdjęciach. To nieprawda. Jest sporo roślin, które wspaniale kwitną przez całe lato, a nawet dłużej. Polecamy super kwiaty, które kwitną najdłużej. Zobacz, co warto posadzić w ogrodzie i na balkonie. 📢 Rolnicy.Podlasie. Andrzej i Agro Mati sieją kukurydzę w Plutyczach. Super maszyny, ale załadunek ziarna to nie taka łatwa sprawa Rolnicy.Podlasie. Andrzej z Plutycz nie próżnuje i wziął się do pracy. Ale nie sam. Tym razem w sianiu kukurydzy pomagał mu Mateusz. W najnowszym odcinku "Gienek i Andrzej Plutycze" na kanale You Tube jesteśmy świadkami jak słynny rolnik zmaga się z załadunkiem ziarna i obsługą siewnika. Za to lepiej mu idzie operowanie ładowarką. Ale kukurydza sama się nie zasieje. Agroi Mati i Andrzej mają do obsiania hektary pola. Sami zobaczcie.

📢 Boże Ciało. Ulicami Hajnówki przeszła uroczysta procesja Tradycyjnie w Boże Ciało ulicami Hajnówki przeszli wierni Kościoła Katolickiego. Trasa jak co roku wiodła od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do kościoła pw. Świętych Cyryla i Metodego. Na trasie ustawione były cztery ołtarze, przy których modlono się i słuchano fragmentów Ewangelii. 📢 Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią. Zobacz, które tereny obejmie Przy granicy z Białorusią powstanie rozległa strefa buforowa. Rząd przygotował rozporządzenie, które wprowadza zakaz przebywania w 27 miejscach w województwie podlaskim. Zakaz ma być wprowadzony od 4 czerwca na 90 dni. 📢 Boże Ciało w Białymstoku. Uroczysta procesja przeszła przez miasto. Uczestniczyły w niej tysiące wiernych Jak co roku, z okazji Bożego Ciała, w całej Polsce odbywały się tradycyjne procesje. W czwartek wierni pojawili się także na ulicach Białegostoku.

📢 Akcja Motoserce 2024 w Ciechanowcu. Zebrano prawie 31 litrów krwi Motocykliści nie zawiedli. Prawie 31 litrów krwi zebrano podczas tegorocznej akcji Motoserce w Ciechanowcu. 📢 Dyrektorzy i dyrektorki podlaskich LO. Zobacz kto zarządza liceami ogólnokształcącymi w naszym regionie W województwie podlaskim funkcjonuje około pół setki liceów ogólnokształcących, lwia część znajduje się oczywiście w stolicy Podlasia. Większość to samodzielne placówki, ale są i takie, które funkcjonują w ramach zespołów szkół. Postanowiliśmy sprawdzić kto obecnie jest dyrektorką lub dyrektorem w LO mających swoją siedzibę poza Białymstokiem. Większość to kobiety, sprawdź! 📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem.

📢 Gdzie w Podlaskiem kupić tabletkę „dzień po”? Zobacz listę aptek z adresami Rozpoczął się pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia dzięki, któremu można otrzymać od farmaceuty receptę na antykoncepcję awaryjną. W województwie podlaskim w programie uczestniczy już kilkanaście aptek. Zobacz gdzie w Podlaskiem można kupić tabletkę "dzień po". 📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju. 📢 Najbardziej nietypowe nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę!

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Wielki pożar warsztatu samochodowego w Piszu. Straty są ogromne i sięgają 4 mln zł. Spaliły się m.in. cztery auta Do wielkiego pożaru doszło w niedzielę w nocy w Piszu. Palił się warsztat samochodowy oraz przyległy budynek. Straty liczone są w milionach złotych. Spaliły się m.in. cztery auta.

📢 Urwanie chmury na wesoło. Gdy ulice zamieniają się w rzeki. Najlepsze memy o ulewach i burzach Ciekawe lato mamy tej wiosny. Typowo letnie burze przetaczają się przez Polskę. Będzie gorąco, ale warto śledzić ostrzeżenia meteorologów bo nagłe ulewy i burze nie będą rzadkością. 📢 Luksus po podlasku czyli domy z basenami wystawione aktualnie na sprzedaż O przydatności basenu w upalne dni nie trzeba nikogo przekonywać. Również w naszym regionie znajdziemy sporo nieruchomości z tym udogodnieniem. Jedne są malutkie, a inne naprawdę spore. Ile trzeba zapłacić za dom z basenem w województwie podlaskim? 📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piękne dziewczyny z teledysków disco polo. Wiele pochodzi z Podlasia! Zobacz zdjęcia Województwo podlaskie słynie z pięknych dziewczyn. Trudno się więc dziwić, że sporo z nich występuje w teledyskach gwiazd muzyki tanecznej. To często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Donald Tusk w Białymstoku. W operze spotkał się z mieszkańcami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) w Białymstoku premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Dni Łomży. Young Łomża Festiwal, koncert z zespołami disco-polo, Seniorada. Sprawdź, co się będzie działo W dniach 14-16 czerwca odbędą się Dni Łomży. Miasto będzie świętowało 606-lecie nadania praw miejskich. Miasto przygotowało zróżnicowaną ofertę skierowano zarówno dla młodych jak i seniorów. Wśród zaplanowanych wydarzeń jest m.in. Young Łomża Festiwal, koncerty gwiazd disco-polo, Seniorada.

📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych. 📢 Rolnicy. Podlasie. Na gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz praca wre. Mimo nerwowej atmosfery bracia Onopiuk wykonali niełatwe zadanie Okres wiosenno-letni to na gospodarstwie pracowity czas. Podobnie jest w Plutyczach u popularnych rolników Gienka i Andrzeja, bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Jarek Onopiukowie sadzili tym razem ziemniaki. Jak zwykle między braćmi panowała nerwowa, ale przez to zabawna atmosfera, dodatkowo Andrzeja zaatakował ... komar.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Rolnicy. Podlasie. Pamiętna majówka u Gienka w Plutyczach. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie skończył w areszcie Majówka, która kojarzy się z wypoczynkiem i grillowaniem, czasami przebiega zupełnie inaczej. Nieprzyjemne sytuacje miały miejsce trzy lata temu u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie - Gienka z Plutycz. Najpopularniejszy rolnik w Polsce został zabrany przez policję do aresztu. 📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej.

📢 Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Andrzeja w Plutyczach. Koniec słynnego błota, jest beton. Zobacz, jak wyglądały prace Rolnicy.Podlasie. Rewolucja na podwórku Gienka i Andrzeja. Fani programu z rolnikami z Podlasia są świadkami kolejnej metamorfozy na podwórku gospodarstwa w Plutyczach. To koniec ze słynnym błotem, podwórko zostało zalane betonem. Zobacz, jak przebiegały prace.

📢 Tajemnicze i klimatyczne miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wycieczkę w długi weekend Podlasie jest tajemnicze! Nie wierzysz? Zobacz owiane tajemnicą, czasem piękne, czasem straszne, ale zawsze ciekawe i niezwykłe miejsca w regionie. A jakie klimatyczne miejscówki znajdziemy na pobliskich Mazurach? To też warto sprawdzić. Te miejscówki są idealne na wycieczkę w wakacyjny weekend. Zobacz, czy znasz je wszystkie! 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Rolnicy. Podlasie. Nowy sprzęt u Andrzeja w Plutyczach. Rolnik pojechał po maszynę na Śląsk Kolejny nowy sprzęt trafił do gospodarstwa Gienka i Andrzeja w Plutyczach. Andrzej, najpopularniejszy bohater serialu Rolnicy. Podlasie, po nową maszynę wybrała się aż na Śląsk. Zobaczcie co kupił Andrzej i jak komentują zakup fani serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 MotoLadies Team - Białystok. Poznaj piękne Podlasianki zakochane w swoich motocyklach Znacie Panie z grupy MotoLadies Team - Białystok? Są piękne, odważne, przebojowe i zakochane w motocyklach. Ufają tylko swoim jednośladom, spełniając nietypowe hobby. Zdecydowanie najbardziej wyjątkowa grupa zmotoryzowanych kobiet na mapie województwa podlaskiego. Połączenie miłości do jednośladów, dobrej zabawy i organizacji akcji charytatywne w tle. Zobacz kim są i jak radzą sobie ze swoimi motocyklami. 📢 Tłumy na jubileuszu 30-lecia Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Koncert, medale, i zacni goście - wielka gala w Bielskim Domu Kultury W ostatnią sobotę (3.02) w Bielskim Domu Kultury odbyła się wyjątkowa uroczystość. Swoje 30 urodziny świętował Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego. Salę widowiskowo-kinową wypełniły tłumy sympatyków i przyjaciół chóru, wśród nich przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych, a także duchowieństwo.

📢 Najlepsze sery w Podlaskiem. Oto producenci serów, którzy są liderami w regionie. Podlasie wciąż kojarzy się z naturalnymi produktami pozbawionymi chemii. Takie są właśnie sery wyrabiane przez miejscowych serowarów. Przedstawiamy zestawienie podlaskich producentów serów i innych produktów mlecznych, którzy spełniają rygorystyczne normy. 📢 15 najstarszych miast w Podlaskiem. Tym miejscowościom najwcześniej nadano prawa miejskie Niektóre z podlaskich miejscowości prawa miejskie otrzymały jeszcze w XV wieku! Zobaczcie, które są najstarsze i czy wśród nich znajdziemy m.in. obecne miasta powiatowe. 📢 Najlepsi producenci wędlin z województwa podlaskiego. Gdzie kupić wyśmienitą kiełbasę, czy szynkę? Tradycyjne wyroby kulinarne z województwa podlaskiego, w tym także wędliny, są znane w całej Polsce. Tworzone według tradycyjnych, rodzinnych receptur zaspokajają gusta najwybredniejszych smakoszy. Przedstawiamy producentów wędlin z województwa podlaskiego, którzy spełniają wszystkie rygorystyczne normy, posiadają certyfikaty, a przede wszystkim mają smaczne produkty.

📢 Podlaskie na weekend. Co zwiedzić z dzieckiem w regionie? Najlepsze pomysły na wycieczki turystyczne Rodzinny wyjazd, wolny weekend i województwo podlaskie. Tak cudowne połączenie skutkować może tylko i wyłącznie świetnymi doświadczeniami, nawet pod koniec lata. Przed wami lista TOP 40 miejsc, które absolutnie musisz odwiedzić w Podlaskiem. Z dzieckiem, najbliższą rodziną i przyjaciółmi. 📢 Święto Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach. Prawosławni święcili zioła i kwiaty. Tłumy wiernych Dzisiaj (07.07) prawosławni obchodzą Święto Narodzenia Świętego Proroka Jana Chrzciciela, które należy do ważniejszych w kalendarzu liturgicznym Cerkwi. W tym dniu wierni święcą w świątyniach zioła i kwiaty. Święto parafialne celebrowano m.in. w Pasynkach, gdzie zjawiły się tłumy wiernych. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz w towarzystwie metropolity Hilariona z Gruzji. 📢 Jarmark Jagielloński w Bielsku Podlaskim. Mieszkańcy z przytupem powitali lato. Zobacz, kto się bawił w Parku Królowej Heleny! Wczoraj (3.06) w Bielsku Podlaskim aż do północy mieszkańcy miasta mogli liczyć na atrakcje. W Parku Królowej Heleny odbywał się Jarmark Jagielloński oraz Piknik Rodzinny. Na scenie zaprezentowali się z kolei laureaci Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta 2023”. Dzisiaj zabawy ciąg dalszy.

📢 V Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki. Piękny pojedynek tyczkarzy z nowym rekordem zawodów Na Rynku Kościuszki przy ratuszu w Białymstoku po raz piąty odbył się Mityng Gwiazd w lekkiej atletyce. W akcji zobaczyliśmy medalistów mistrzostw świata i Europy, olimpijczyków, którzy rywalizowali w trzech konkurencjach: skoku o tyczce, skoku wzwyż i pchnięciu kulą. 📢 PODR Szepietowo zorganizowało "Wiosenne Uznawanie Ogierów”. Sprawdź, najlepsze konie zaprezentowane przez wystawców Corocznie w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbywa się uroczyste Uznanie Ogierów. Hodowcy najlepszych koni zimnokrwistych i ogierów w typie sokólskim po raz kolejny zawitali na teren agroareny, aby wziąć udział w „Wiosennym Uznawaniu Ogierów”. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku.

📢 Królowe życia. Zobacz jaką metamorfozę przeszła Anna Renusz, bohaterka programu TTV pochodząca z Podlasia. 10 lat na prywatnych zdjęciach Anna Renusz to gwiazda popularnego programu Królowe życia, który jest emitowany od ponad 10 lat na antenie TTV. Mieszkająca w Gdyni, a pochodząca z Podlasia celebrytka w ostatniej dekadzie przeszła sporą metamorfozę. Sprawdź jak zmieniała się Anna Renusz w okresie 10 lat.

📢 Oddział Rehabilitacji w Krzyżewie oficjalnie otwarty [zdjęcia] Szpital w Wysokiem Mazowieckiem rozszerzył swoją działalność. W środę, 20 kwietnia, w Krzyżewie oficjalnie otwarto stacjonarny oddział rehabilitacyjny. Będzie on służył przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, ale również dla pacjentów spoza powiatu, jako uzupełnienie kompleksowej opieki nad pacjentem w procesie rekonwalescencji i powrotu do pełnej sprawności. 📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+]

📢 Dni Bielska Podlaskiego 2019 - zdjęcia grupy FotoSpółdzielnia. Zobacz galerię! W dniach 31.05-02.06.2019 roku odbył się II Plener Fotograficzny „Szczyty” pn."Bielsk na Podlasiu". Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie "Szczyty", w którego to siedzibie w Szczytach-Dzięciołowie znajdowała się baza wypadowa uczestników pleneru. W projekcie wzięli udział członkowie grupy FOTO-Spółdzielnia, działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Białymstoku.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?