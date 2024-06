Przegląd prasy 5.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim”?

Prasówka 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV [5.06.2024] Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych.

📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów jak Andrzej z Plutycz. Rolnik także reklamuje firmy Bogdan z Borowskich Ciborów to coraz aktywniejszy w internecie bohater serialu Rolnicy. Podlasie. Rolnik z Podlasia, podobnie jak słynny Andrzej z Plutycz, reklamuje firmy. Tym razem przyjechali do niego panowie z innowacyjnym produktem na ogrodzenie. Zobaczcie co się działo u bohatera serialu Rolnicy. Podlasie.

Prasówka 5.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podejrzany o usiłowanie zabójstwa bratanka. Sąd aresztował 78-latka ze wsi pod Piątnicą na 3 miesiące Zaszedł od tyłu, zadał krewnemu kilka ciosów siekierą w głowę. W tle może być zadawniony konflikt rodzinno-majątkowy. Tak ustalili śledczy. 78-latek ze wsi pod Piątnicą usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. We wtorek (4.06) sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt tymczasowy.

📢 "Rozczytane Podlaskie" już po raz czwarty. Zobacz kto czytał książki Grzegorza Kasdepke i dlaczego warto czytać W poniedziałek (4 czerwca) w Centrum Edukacji Nauczycieli zainaugurowano po raz kolejny akcję "Rozczytane Podlaskie", która odbywa się w ramach XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Podczas spotkania, teksty pochodzącego z Białegostoku pisarza Grzegorza Kasdepke czytali przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, mediów, służb mundurowych i duchowieństwa. Teksty pisarza będą też czytane w szkołach podstawowych i przedszkolach podczas Tygodnia Czytania, który potrwa do 7 czerwca. 📢 Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Bielsku Podlaskim. Duże korki w całym mieście We wtorek po południu doszło do śmiertelnego wypadku w Bielsku Podlaskim. Zdarzenie miało miejsce na przejeździe kolejowym u zbiegu ulic 11 Listopada i Wyszyńskiego 📢 Antykoncepcja awaryjna w aptekach. W Podlaskiem niewielkie zainteresowanie Do pilotażu przystąpiło dotychczas zaledwie 17 placówek z regionu. Najwięcej chętnych do wystawiania recepty na tabletkę "dzień po" jest z Białegostoku. Zobacz, w których miejscowościach dostaniesz receptę.

📢 Sky Bridge 721: najdłuższy most wiszący na świecie. Zobacz cennik biletów w 2024 roku. Wyjątkowa atrakcja tuż obok Polski Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanym do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Jak wygląda Sky Bridge 721? Czy warto się tam wybrać i ile kosztują bilety w 2024 roku?

📢 Oszustwo "na wnuczka". 86-latka nie dała się przechytrzyć przestępcom. Chcieli wyłudzić 700 tys. zł Telefon. W słuchawce męski głos. Mężczyzna podał się za wnuka. Mówił, że spowodował wypadek, w którym zginęło dziecko. 86-latka z Bielska Podlaskiego początkowo uwierzyła. Miała przekazać 700 tys. zł na kaucję. Wcześniej kobieta zweryfikowała tę informację. Skontaktowała się ze swoim wnuczkiem. Wtedy prawda wyszła na jaw. Okazało się, że to była próba oszustwa "na wnuczka".

📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 4.06.2024 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

📢 Piknik rodzinny przyciągnął prawdziwe tłumy. Atrakcji nie brakowało W niedzielę na placu zabaw w Siemiatyczach odbył się piknik rodzinny pn. „Bądźmy Razem”. Wydarzenie przyciągnęło liczne rodziny z dziećmi, które cieszyły się przygotowanymi atrakcjami. 📢 Eurowybory 2024. Na kogo możemy głosować do Parlamentu Europejskiego? Już w niedzielę 9 czerwca znów pójdziemy do urn wyborczych. Po wyborach do polskiego parlamentu - sejmu i senatu - a później wyborach samorządowych przechodzimy na szczebel unijny. Tym razem wybierać będziemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Pełne listy kandydatów przedstawiamy w galerii.

📢 Najsłynniejsze fabryki i zakłady pracy w regionie 25 lat temu. Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta. Pamiętacie? Fasty, PMB, Uchwyty, Biruna, Cukrownia Łapy, Pasmanta - te firmy kiedyś były wizytówkami naszego regionu i jednymi z największych pracodawców. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak się tam pracowało 20 - 25 lat temu. Aż się łezka w oku kręci! Warto też zobaczyć jak wyglądała praca w firmach, które przez te 20 lat rozkwitły, np w Mlekovicie czy Browarze Dojlidy. 📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku.

📢 Za nami 19. Międzynarodowy Festiwal Piosenki im.Tomasza Ringa „ Podlaska Nuta”. Zobacz kto wystąpił na scenie i okazał się najlepszy W sobotę (1.06) odbył się 19. Międzynarodowy Festiwal Piosenki im.Tomasza Ringa „Podlaska Nuta”. Występy eliminacyjne odbyły się w Bielskim Domu Kultury, natomiast gala finałowa na muszli koncertowej w Parku Królowej Heleny. Festiwal był częścią 42. Dni Bielska Podlaskiego. 📢 Najpopularniejsza nazwa wsi na Podlasiu. Aż dziewięć miejscowości nosi tę samą nazwę. Sprawdź! Na Podlasiu jest 3278 wsi, wiele tak samo się nazywa. Np. Romanówki są trzy, a Nowych Wsi jest cztery, ale to nie są rekordziści. W całej Polsce jest więcej niż 40 tysięcy wsi, które mają często dość nietypowe nazwy, a wiele z nich się często powtarza. Sprawdziliśmy dokładnie jak kwestia nazw wsi wygląda w naszym regionie.

📢 Poszukiwany przez podlaską policję "wpadł" przez brata, bo kryminalni namierzyli go z narkotykami Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch braci. 53-latek posiadał narkotyki, a 62-latek był poszukiwany. Młodszy z nich usłyszał już prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Drugi był poszukiwany, bo nie zapłacił grzywny i sąd zastosował zastępczą karę aresztu. 62-latek spędzi za kratami prawie 50 dni. 📢 42. Dni Bielska Podlaskiego - dzikie tłumy na koncertach w centrum miasta. Lanberry rozbujała publiczność. Zobacz zdjęcia! W niedzielę (02.06) wieczorem w Bielsku Podlaskim wystąpiła popularna wokalistka Lanberry, która zaprezentowała swoją twórczość licznie zebranej publiczności. Był to punkt kulminacyjny 42. edycji Dni Bielska Podlaskiego. Zobacz kto zjawił się na koncertach 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne.

📢 Groźny wypadek na DK63 niedaleko Kolna z udziałem trzech pojazdów. Kierowcy forda i mercedesa trafili do szpitala, droga jest zablokowana Dzisiaj (03.06) późnym popołudniem doszło do groźnego zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 63 na trasie Kolno - Borkowo. Jak poinformowała st.sierż. Ewa Zabłocka z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie w wypadku udział wzięły 3 pojazdy. Dwie osoby trafiły do szpitala, a droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. 📢 45.Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Św. Górze Grabarce. Setki młodych spotkały się w sercu Polskiego Prawosławia W dniach 30 maja – 2 czerwca 2024 roku w Monasterze św. św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce odbyła się jubileuszowa, 45. Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej. W wydarzeniu wzięły udział setki młodych ludzi z kraju i ze świata oraz liczne duchowieństwo z metropolitą Sawą na czele.

📢 Puszcza Białowieska. Utworzenie strefy zamkniętej zostanie wstrzymane do czasu konsultacji z samorządami Zapowiadane utworzenie strefy zamkniętej na terenie Puszczy Białowieskiej w miejscach znajdujących się najbliżej granicy, zostało odłożone w czasie. Dzięki wspólnemu stanowisku samorządowców z regionu, którzy napisali list do premiera Donalda Tuska, wprowadzenie zony poprzedzą rozmowy i konsultacje z samorządami, Białowieskim Parkiem Narodowym i branżą turystyczną. 📢 Czerwone Gitary i Kult na Dniach Augustowa. Tysiące osób świętowało urodziny miasta. Zobacz, co się tam działo Długi weekend w Augustowie należał do udanych. Miasto obchodziło swoje urodziny. W ramach Dni Augustowa odbyły się dwa koncerty, które przyciągnęły tłumy mieszkańców. A do "Cukierni u Turka" ustawiła się długa kolejka. 📢 Koniec z Bitwą Truskawkową! Najbardziej widowiskowa atrakcja Ogólnopolskich Dni Truskawki w Korycinie znika z planu imprezy Bitwa truskawkowa, w której naprzeciwko siebie stawali reprezentanci gminy Korycin i „reszta świata” czyli przyjezdni ochotnicy, przechodzi o historii. Wójt gminy Mirosław Lech, w związku z kontrowersjami wokół tego wydarzenia, podjął decyzję o tym, że to wydarzenie znika z planu tegorocznych obchodów Ogólnopolskich Dni Truskawki, które odbędą się w ostatni weekend czerwca.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Koniecznie zobacz ich góralską chatę. Widok z okien zapiera dech – galeria zdjęć domu Golców Edyta Golec to wokalistka zespołu Golec uOrkiestra i żona jednego z najlepszych trębaczy w Polsce. Znani i lubiani muzycy mieszkają na co dzień w przepięknej okolicy w rodzinnych stronach. Z domu Łukasza Golca roztacza się przepiękny widok na górską okolicę. Zobacz, gdzie mieszkają Golcowie z trójką dzieci. Tak się urządzili i tu wracają po koncertach gwiazdy Golec uOrkiestra.

📢 Ogromne ulewy w regionie. Zalane wiadukty, ulice i piwnice. Awarii uległ pociąg relacji Ełk - Białystok, konieczna była ewakuacja pasażerów Ogromne ulewy przeszły w niedzielę po południu w niektórych miejscach w naszym regionie. Mocno dotknęły m.in Ełk, gdzie zalane zostały ulice, wiadukty i piwnice budynków. Awarii uległ m.in. pociąg relacji Ełk - Białystok. Konieczna była ewakuacja około 200 pasażerów.

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 Często sięga po nie Alicja Majewska. Jak nosić spodnie palazzo? Ten wygodny krój przypomina spódnicę i sprawdzi się na wiele okazji Spodnie palazzo przypominają spódnicę, są przewiewne i efektowne, a jednocześnie bardzo wygodne, dzięki czemu sprawdzą się podczas gorących dni. Śmiało można sięgnąć po nie tworząc stylizację biurową, ale też myśląc o stroju na specjalną okazję, jak wesele lub pierwsza komunia. Zobacz, jak noszą je gwiazdy, w tym Alicja Majewska.

📢 Wyróżnieni producenci chleba i ciast w Podlaskiem. Gdzie najlepiej kupić chleb, sękacza, czy marcinka? Regionalne produkty spożywcze z województwa podlaskiego już dawno mają swoją uznaną markę w kraju. Niewątpliwie poszukiwane są między innymi chleb oraz ciasta znane tylko w naszym regionie. Przedstawiamy najlepszych producentów chleba i wyrobów cukierniczych z województwa podlaskiego.

📢 Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem Nogi, szyja, sposób poruszania się. M.in. te cechy koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski oceniali sędziowie podczas II Regionalnego Czempionatu Koni w Zabłudowie. Zwycięzcy wystawy w Folwarkach Małych będą reprezentować region na lipcowym Ogólnopolskim Czempionacie w Kętrzynie. 📢 Piknik Rodzinny w Hajnówce odbył się po raz 15. W niedzielne popołudnie w parku miejskim w Hajnówce odbył się coroczny Piknik Rodzinny, organizowany przez Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego. To wydarzenie, które stało się już tradycją, przyciąga mieszkańców Hajnówki w pierwszym tygodniu czerwca. Festyn obfituje w różnorodne atrakcje, w tym występy artystyczne, stoiska oraz popularną loterię fantową.

📢 Zderzenie aut w Siemiatyczach. Kierowcy przewiezieni do szpitala W niedzielę przed południem w Siemiatyczach doszło do wypadku w wyniku którego dwie osoby trafiły do szpitala 📢 Jarmark Jagielloński i inne atrakcje. Tłumy mieszkańców bawiły się w centrum miasta w ramach Dni Bielska Podlaskiego. Zobacz fotorelację Już po raz 42. odbywają się Dni Bielska Podlaskiego, które rozpoczęły się w piątek (31.05), a zakończą w poniedziałek (3.06). W sobotę w centrum miasta, w Parku Królowej Heleny, zebrały się tłumy bielszczan w różnym wieku, by wspólnie bawić się na Jarmarku Jagiellońskim. W Parku Króla Aleksandra Jagiellończyka odbył się z kolei Piknik Militarny. Zobacz zdjęcia! 📢 Dramat w Kownatach. 40-letni mężczyzna w stanie ciężkim po ataku siekierą W niedzielę w miejscowości Kownaty (gmina Piątnica) doszło do dramatycznych zdarzeń. W trakcie awantury rodzinnej siekierą uderzony został 40-letni mężczyzna, który jest w stanie ciężkim.

📢 Rolnicy. Podlasie. Jak zmieniło się u Gienka i Andrzeja w ciągu pięciu lat serialu. Od drewnianego wychodka do nowoczesnej łazienki Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany od 2019 roku. Z miejsca zdobył liczne grono fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą losy kilku rodzin rolników z Podlasia. Najwięcej emocji wzbudza metamorfoza u Gienka i Andrzeja z Plutycz. Zobaczcie jest zmieniło się gospodarstwo najbardziej popularnych bohaterów serialu Rolnicy Podlasie. 📢 Xylopolis to projekt promujący Podlasie. Powstaje w Wasilkowie, a inspiracją był Pawilon Polski na Expo w Dubaju Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis będzie nowoczesnym obiektem kultury łączącym funkcje edukacyjne, wystawiennicze i rekreacyjne, które powstanie niedaleko Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Przedstawiamy wizualizacje projektu. Xylopolis.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Dzień Dziecka w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Świętowały dzieci z placówek opiekuńczych Z okazji Dnia Dziecka Podlaski Urząd Wojewódzki przygotował imprezę pod hasłem "Dzieciaki rządzą światem". W zabawie wzięły udział dzieci z placówek opiekuńczych z całego regionu

📢 Memy na Dzień Dziecka 2024. Niezawodne źródło śmiechu na święto dzieci. Obrazki wymykają się spod kontroli! Czy istnieje lepszy sposób na świętowanie Dnia Dziecka niż przeglądanie memów? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że nie! Dzieci i dorośli na całym świecie uwielbiają memy - te krótkie, humorystyczne obrazki i filmiki, które rozśmieszają nas do łez. 📢 Rolnik szuka żony. Wycieczka Klaudii i Walentyna. Para odwiedziła innego uczestnika dziewiątej edycji programu Chociaż od dziewiątej edycji Rolnik szuka żony minęły już dwa lata to bohaterowie tej serii wciąż wzbudzają zainteresowanie internautów. Klaudia i Walentyn ostatnio w mediach społecznościowych pochwalili się wycieczką w góry. Zobaczcie kogo odwiedzili po drodze.

📢 Chcesz mieć kwiaty przez całe lato? To łatwe! Wystarczy posadzić te rośliny. Polecamy 11 najdłużej kwitnących, które ozdobią balkon i ogród Balkony i rabaty przez całe lato tonące w kwiatach wyglądają pięknie, ale często wydają się możliwe do osiągnięcia tylko na zdjęciach. To nieprawda. Jest sporo roślin, które wspaniale kwitną przez całe lato, a nawet dłużej. Polecamy super kwiaty, które kwitną najdłużej. Zobacz, co warto posadzić w ogrodzie i na balkonie. 📢 Rolnicy.Podlasie. Andrzej i Agro Mati sieją kukurydzę w Plutyczach. Super maszyny, ale załadunek ziarna to nie taka łatwa sprawa Rolnicy.Podlasie. Andrzej z Plutycz nie próżnuje i wziął się do pracy. Ale nie sam. Tym razem w sianiu kukurydzy pomagał mu Mateusz. W najnowszym odcinku "Gienek i Andrzej Plutycze" na kanale You Tube jesteśmy świadkami jak słynny rolnik zmaga się z załadunkiem ziarna i obsługą siewnika. Za to lepiej mu idzie operowanie ładowarką. Ale kukurydza sama się nie zasieje. Agroi Mati i Andrzej mają do obsiania hektary pola. Sami zobaczcie.

📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem. 📢 Gdzie w Podlaskiem kupić tabletkę „dzień po”? Zobacz listę aptek z adresami Rozpoczął się pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia dzięki, któremu można otrzymać od farmaceuty receptę na antykoncepcję awaryjną. W województwie podlaskim w programie uczestniczy już kilkanaście aptek. Zobacz gdzie w Podlaskiem można kupić tabletkę "dzień po". 📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Najbardziej nietypowe nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę! 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Wielki pożar warsztatu samochodowego w Piszu. Straty są ogromne i sięgają 4 mln zł. Spaliły się m.in. cztery auta Do wielkiego pożaru doszło w niedzielę w nocy w Piszu. Palił się warsztat samochodowy oraz przyległy budynek. Straty liczone są w milionach złotych. Spaliły się m.in. cztery auta. 📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Piękne dziewczyny z teledysków disco polo. Wiele pochodzi z Podlasia! Zobacz zdjęcia Województwo podlaskie słynie z pięknych dziewczyn. Trudno się więc dziwić, że sporo z nich występuje w teledyskach gwiazd muzyki tanecznej. To często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne! 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Jesteś odważny? Zobacz mieszkania jak z horroru. Do zamieszkania od zaraz Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Najlepsze prezenterki pogody w Polsce. Ładne, eleganckie i wiarygodne. Wśród najpopularniejszych pogodynek są Podlasianki. Sprawdź! Pogodynki czyli prezenterki prognozy pogody są z reguły pięknymi, eleganckimi kobietami, są godne zaufania i wzbudzają sympatię. Na pierwszy rzut oka zapowiadanie pogody to bardzo proste zadania. Prawda jest jednak inna, to trudna i wymagająca praca. Wbrew pozorom uroda nie jest czynnikiem decydującym chociaż wygląd najpopularniejszych pogodynek w Polsce może temu przeczyć. 📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce.

📢 Wyjątkowe i zabawne dwuwyrazowe nazwy wsi w Polsce. Na liście kilka miejscowości z naszego regionu. Czy te określenia was śmieszą? W naszym kraju jest więcej niż 40 tysięcy wsi. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają bardzo często nazwy zabawne i dziwne. Wybraliśmy prawie 50 nazw polskich miejscowości składających się z dwóch słów, które wydały nam się najciekawsze. Wiele z nich zaskakuje!

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Imieniny Bożeny i Krystyny. Te piękne imiona upodobali sobie 13 marca internauci. Zobacz najlepsze MEMY i złóż solenizantkom życzenia Dziś imieniny Bożeny i Krystyny. 13 marca przypada święto jednych z bardziej kultowych imion w naszym kraju. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach o tych imionach. Zobaczcie najlepsze memy imieninowe na cześć Krystyny i Bożeny! Wszystkim paniom o tych imionach składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia! 📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Najgorsze tatuaże świata. Koszmarne, brzydkie i na całe życie. Zobacz efekty prac nieuzdolnionych tatuażystów Myśleliście o zrobieniu tatuażu? Macie ich już kilka? Jedno jest pewne, nie chcielibyście trafić pod skrzydła tatuatorów o tej skali talentu. Specjalnie dla was zebraliśmy najgorzej wykonane tatuaże świata. Koszmarny efekt prac i problem na całe życie. Nas śmieszą, a dla właścicieli stały się uciążliwe i zawstydzające. Galeria zdjęć to hit internetu.

📢 Tłumy na jubileuszu 30-lecia Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Koncert, medale, i zacni goście - wielka gala w Bielskim Domu Kultury W ostatnią sobotę (3.02) w Bielskim Domu Kultury odbyła się wyjątkowa uroczystość. Swoje 30 urodziny świętował Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego. Salę widowiskowo-kinową wypełniły tłumy sympatyków i przyjaciół chóru, wśród nich przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych, a także duchowieństwo.

📢 Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Wręczono Medale Zasłużonych dla miasta. Goście wypełnili salę widowiskową Dzisiaj (24.01) w Bielskim Domu Kultury odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Burmistrza Bielska Podlaskiego. Gospodarz - Jarosław Borowski - podsumował miniony rok oraz wręczył Medale Zasłużonych dla Bielska Podlaskiego. Jak zwykle na uroczystości pojawiło się wielu zacnych gości. 📢 20 lat temu prowadziła Wiadomości TVP. Małgorzata Prokopiuk z Podlasia nadal wygląda świetnie! Zobacz jej prywatne zdjęcia Urodzona na Podlasiu Małgorzata Prokopiuk zadebiutowała na ekranie ponad 25 lat temu! Trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się na tą ładną, zgrabną blondynkę o olśniewającym uśmiechu. Ta popularna prezenterka z Podlasia od jakiegoś czasu rozwija swoje media społecznościowe i to z niezłym skutkiem. Sprawdziliśmy jak na prywatnych zdjęciach prezentuje się obecnie Małgorzata Prokopiuk.

📢 Sławni ludzie z województwa podlaskiego. Znasz ich wszystkich? Małaszyński, Skorupko, Bagiński i wielu innych Województwo podlaskie posiada wiele sławnych osobistości, które zyskały rozpoznawalność na całym świecie. Nasz region reprezentuje chociażby dziewczyna Bonda, reżyser Wiedźmina i wykonawcy muzyki disco-polo. Znasz ich wszystkich? 📢 Oni odeszli z ostatnich tygodni. Zobacz nekrologi z Sokółki i okolic Rodzinie i najbliższym osób zmarłych składamy głębokie wyrazy współczucia.

📢 Najlepsze memy na upały. Niekonwencjonalne sposoby na ochłodę w upalne chwile. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Święto wsi Zubry. Poświęcenie nowej kapliczki i inne atrakcje. Duże wydarzenie w przygranicznej miejscowości. Zobacz zdjęcia! Mieszkańcy i sympatycy wsi Zubry już po raz 17. spotkali się aby wspólnie świętować. Jak co roku w przygranicznej miejscowości zjawiają się tłumy ludzi związanych z tym wyjątkowym miejscem. W tym roku spotkaniu towarzyszyło specjalne wydarzenie - poświęcenie nowej kapliczki, którego dokonał biskup supraski Andrzej. 📢 Gwiazdy Podlasia. Zobacz najbardziej znanych i lubianych. Województwo podlaskie słynie z utalentowanych osobowości. Poznasz ich wszystkich? Znani, lubiani, a z pewnością popularni. Przed wami zbiór 149 gwiazd z Podlasia, które swoim dorobkiem zapisały się w annałach historii województwa podlaskiego. Reżyserzy, aktorzy, piosenkarki, sportowcy, czy ludzie sportu. Skala talentu i umiejętności robi wrażenie. Poznasz ich wszystkich? 📢 Kobieca Twarz Regionu. Zobacz laureatki naszej akcji z województwa podlaskiego Monika Piotrowska-Śliwińska (kategoria: Kobieta Dojrzała), Marta Stankiewicz (kategoria Matka) oraz Natalia Rećko (kategoria Córki). To trzy wspaniałe kobiety, które decyzją kapituły zostały laureatkami naszej akcji Kobieca Twarz Regionu. - Są mądre, odważne, nie boją się życia - tak jury uzasadniało swój wybór.

📢 Seks-zabawy gimnazjalistów. "Słoneczko", "Wymiękasz" i inne Jeśli byliście zażenowani grając w młodości w butelkę, to gra w słoneczko przez gimnazjalistów wzbudzi w was oburzenie i niesmak. A młodzi traktują ją jako dobrą zabawę.

