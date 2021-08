Przejazdy kolejowe w Podlaskiem. Kierowcy na bakier z przepisami. Niepokojące efekty policyjnych kontroli (zdjęcia, wideo)

W 2020 r. na podlaskich przejazdach kolejowych doszło do pięciu wypadków z udziałem samochodów i pieszych. Jedna osoba została ranna. Do końca czerwca tego roku wypadki były cztery, a obrażenia odniosły w nich trzy osoby. Za to kolizji odnotowano już 23. To o cztery więcej niż w całym ubiegłym roku.