Przyducha w Biebrzańskim Parku Narodowym. W Biebrzy pływa mnóstwo śniętych ryb (zdjęcia)

Jak informują pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, w Biebrzy w okolicach Sztabina i Lipska, pojawia się w ostatnim czasie mnóstwo martwych ryb.

- Z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem tzw. letniej przyduchy. Ostateczne dowody otrzymamy po przeprowadzeniu badań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach - czytamy w komunikacie BbPN.

Jedną z przyczyn przyduchy są wysokie temperatury, które powodują obniżoną rozpuszczalność tlenu w wodzie.

Kolejnym czynnikiem są spływy powierzchniowe z łąk i pól.

- Już od ponad dwóch tygodni mamy do czynienia z upałami którym nierzadko towarzyszą silne burze z bardzo obfitymi opadami deszczu. Niekiedy podczas jednej ulewy na danym obszarze potrafi spaść tyle wody ile przez cały miesiąc. Woda z opadów spływając do rzeki zabiera ze sobą duże ilości materii organicznej, która jest później rozkładana przez mikroorganizmy. Niestety, proces ten pochłania duże ilości tlenu, którego potrzebują również inne organizmy, m. in. ryby.