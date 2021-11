Przyrodnicy są „za” Doliną Świsłoczy, ale mieszkańcy mówią parkowi głośne „nie!”

Odziedziczyłam tutaj gospodarstwo po tacie i powiem szczerze, że nie podoba mi się pomysł utworzenia parku. Już teraz mało jest osób, które tu zostają, a jeżeli powstanie park, to ten nasz region nie będzie miał szans na rozwój i jeszcze bardziej się wyludni - mówiła 25-letnia Agnieszka Budrowska z gminy Krynki.- Bo co ludzie po ukończeniu 18 lat będą tu robić, jeśli nie będą mogli się rozwijać, budować kurników czy innych obiektów? Zgadzam się, że nasz teren jest piękny i należy go promować. Ale nie należy tworzyć parku, bo on nam przyniesie same ograniczenia.

Jej głos był jednym z wielu krytycznych, jakie wybrzmiały podczas konsultacji społecznych w Krynkach. Zorganizował je Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, aby poznać opinie miejscowych na temat planu utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Świsłoczy. Park miałby być formą ochrony m.in. dziedzictwa tatarskiego Kruszynian, o co wnioskowało środowisko polskich Tatarów, gdy pojawiły się informacje o planach budowy w tym rejonie przemysłowych ferm drobiu.