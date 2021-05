Przyszli szachowi arcymistrzowie walczyli w mistrzostwach województwa podlaskiego do lat 7 i 8 (zdjęcia)

Zimowe ferie z szachami. Królewska gra młodych białostoczan

W ramach Zimowych Ferii z Szachami w SP 45 rozegrano Otwarte Mistrzostwa Białegostoku do lat 10, 14 i 20 w szachach. Mistrzami zostali Michał Małaszkiewicz (do lat 10) i Hubert Backiel (do lat 14 i 20). Obaj trenują królewską grę w MUKS Stoczek 45 Białystok.