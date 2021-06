Ranking szczepień w woj. podlaskim. Gdzie zaszczepiło się najwięcej osób w regionie?

Program szczepień to największa szansa na pokonanie pandemii i powrót do normalności. 16 czerwca minister zdrowia poinformował, że mamy ponad 24 miliony wykonanych szczepień. Osób, które już przyjęły w pełni szczepienie jest ponad 9 milionów, zbliżamy się do 10 milionów.

Podkreślił przy tym, ze mamy do czynienia z ciągłym spadkiem zakażeń pomimo ciągłego luzowania obostrzeń. A to dobry znak.

- Wydaje się, że już dochodzimy do progu odporności populacyjnej, bo nawet zwiększając mobilność, zwiększając nie ma żadnego odbicia po stronie wzrostu liczby zakażeń - zaznaczył minister Adam Niedzielski w programie polskiego radia.

Najwięcej osób szczepi się w woj. mazowieckim. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało do połowy czerwca ponad 54 proc. mieszkańców tego województwa. Kompletne szczepienie ma już ponad 32 proc. osób. Na drugim miejscu w rankingu województw jest Śląsk.