Ranking zamożności miesięcznika "Wspólnota". Białystok, Suwałki i Łomża biedniejsze niż większość miast w Polsce

Z trzech podlaskich miast na prawach powiatu najwyższe miejsce zajmuje Białystok. Z wynikiem 4962,61 złotych na mieszkańca jest 36. na 66 takich miast w Polsce. Suwałki są z kolei 41. (4877,92 zł per capita), a Łomża 49. (4673,70 zł per capita). Pierwsze miejsce w Polsce zajmuje Sopot (7869,02 zł per capita), drugie Warszawa (7607,49 zł per capita), a trzecie Opole (7127,08 zł per capita). Co ciekawe z rankingu wynika, że Suwałki są zamożniejsze niż 3 miasta wojewódzkie (Toruń, Bydgoszcz i Gorzów Wielkopolski). Ich ranking znajduje się w poniższej galerii.