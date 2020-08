Region. Trzymał w lodówce prawie pół kilograma narkotyków. Inny przekonywał policjantów, że marihuana to herbata

25-latka nie zgubiła nonszalancja w podejściu do zasad bezpieczeństw w ruchu drogowym. Gdyby nie niezapięte pasy, prawdopodobnie nie skupiłby na sobie uwagi policjantów z oddziału prewencji. 46-latka z Suwałk mundurowi od dawna mieli zaś na oku. To drugi przykład sprawy narkotykowej z minionego weekendu. Funkcjonariusze zdobyli informacje, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać nielegalne substancje. Weszli do jego domu. Był piątek. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. W lodówce 46-latka kryminalni znaleźli blisko 320 gramów zbrylowanego białego proszku i prawie 160 gramów suszu roślinnego. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że zabezpieczone substancje to amfetamina i marihuana.

Wstępne badanie narkotesterem białego proszku wykazało, że jest to amfetamina, a tabletki to ekstazy. Podczas dalszych czynności w mieszkaniu jednego z nich, mundurowi zabezpieczyli niewielkie ilości marihuany i amfetaminy.

Jak informuje oficer prasowy suwalskiej policji, 46-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo i jemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na razie, decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Lodówka to dość popularne miejsce przechowywania środków odurzających. Tego lata kryminalni z Dąbrowy Białostockiego zatrzymali 26-latka, który w kuchennym sprzęcie AGD ukrył 100 gramów marihuany. W innym pomieszczeniu także przyrządy do zażywania narkotyków i wagę. Ciężko mu było to wytłumaczyć. Dużo większą kreatywnością wykazał się mieszkaniec Michałowa. W jego domu parę miesięcy temu policjanci ujawnili 300 gramów marihuany. Mundurowi pojawili się tam w związku z procedurą Niebieskiej Karty. 30-latek najwyraźniej nie spodziewał się gości. Foliowe woreczki z podejrzanym suszem leżały na stole. Gospodarz twierdził, że jest to skomponowana przez niego mieszanka herbat i ziół. Funkcjonariusze nie dali się nabrać na to tłumaczenie. Użyli narkotestera, a badania tylko potwierdziły, że to nie herbata, ale marihuana.