Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. Sędziowie wybierali najpiękniejsze klaczki i ogiery w Podlaskiem

Regionalna Wystawa Koni w Zabłudowie. O laury rywalizowało ponad 40 koni

Impreza odbyła się we wsi Folwarki Małe. Można tam było obejrzeć rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski. To ogierki i klaczki spełniające rodowodowe warunki wpisu do ksiąg koni hodowlanych.

Czempionat organizowany jest w celu oceny pokroju, ruchu i jakości koni. Oceny dokonywała komisja powołana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku.