Rekordowa sprzedaż nowych traktorów. Schodzą na pniu. Rolnicy inwestują duże pieniądze. Sprawdź, jakie marki najczęściej wybieramy

Marcowa sprzedaż nowych ciągników rolniczych jest najlepszym wynikiem od 4 lat. Rolnicy kupili 1417 nowych traktorów. Jest to wynik o blisko 70 proc. lepszy niż przed rokiem.

Takiego zakończenia pierwszego kwartału roku nikt się nie spodziewał. Na rynku traktorowym trwa zakupowe szaleństwo. Ostatni raz takie wyniki odnotowywano na koniec 2017 r., kiedy wraz ze zmianami homologacyjnymi sprzedaż wystrzeliła sztucznie do prawie 2,5 tys. egzemplarzy. W praktyce ostatni tak dobry wynik w marcu był 7 lat temu, tj. w 2014 r.

1417 nowych traktorów w marcu to wynik lepszy od ubiegłorocznego o 68 proc.! W stosunku do lutego mamy wzrost sprzedaży o 570 sztuk. Cały pierwszy kwartał kończy się wynikiem 2874 sztuk. Jest to najlepszy wynik od 2014 roku, kiedy rynek był jeszcze wspierany programami modernizacyjnymi.